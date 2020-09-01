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Разумков о возможности отставки Кабмина: "В нашем государстве многое может произойти"

Разумков о возможности отставки Кабмина:

Сейчас инициатив об отставке Кабинета Министров осенью нет, но произойти в нашей стране может многое.

Об этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Таким образом спикер парламента прокомментировал возможность отставки правительства осенью, чтобы перед выборами переложить ответственность на правительство за провалы в государстве.

Разумков предполагает, что "в нашем государстве многое может произойти".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Корниенко о возможных кадровых перестановках в Кабмине: У монобольшинства есть вопросы к Минэкономики и Минфину

"Если мы говорим о том, когда это (отставка правительства. - Ред.) может произойти, мне трудно говорить. Потому что я не гадаю на кофе", - отметил председатель ВРУ.

"Пока нет таких предложений ни от народных депутатов Украины, ни заявлений от Кабинета министров о сложении своих полномочий. Мы будем работать дальше слаженно и эффективно в интересах государства", - подытожил Разумков.

Напомним, Денис Шмыгаль стал премьер-министром 4 марта 2020 года, сменив на этом посту Алексея Гончарука.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина

Автор: 

Кабмин (14025) отставка (3153) Разумков Дмитрий (1520)


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А что отказ монобольшинства от поддержки программы сформированного ими же правительства, не повод для отставки? Странные люди эти СН...
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01.09.2020 21:00 Ответить
Ну да.... осенью зелень жухнет и с деревьев опадает.
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01.09.2020 21:00 Ответить
Тут виноград збирають (по тєліку якраз показують) і проблеми з роботягами, бракує. На маленьких частках машинами не можуть збирати, звідки і проблеми. Також англійцям добавилась проблема - в них субсидії ЄС приказали довго жити. Вони продають свої ферми в Англії і переїжджають в Францію, купляють тут ферми і тут фермерують. Так як французькі ферми маленькі, то вони купляють по дві-три і роблять з них одну більшу. Кожний дає собі ради як може.
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01.09.2020 21:19 Ответить
Лучше бы в Италию, во Франции британцев не очень любят.
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01.09.2020 21:21 Ответить
Вони на півночі зупиняються, тільки через протоку і готовою Їм вигідно бо в них гектар землі коштує коло 15 тис £, а в Франції купляють по 5-6 тис € гектар. І там згуртовують менші ферми в більші і тут.
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01.09.2020 21:34 Ответить
Киев. Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает:
- Что нужно?
- Понимаете, террористы взяли всю Верховную Раду в заложники и требуют 10 миллионов долларов выкуп, иначе они обольют всех бензином и подожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Ну... Я - литров пять могу дать.
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01.09.2020 21:17 Ответить
Чувак сам в а@уе от того,что произошло год назад.
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01.09.2020 22:20 Ответить
За какие провалы в государстве оно говорит? Я что-то пропустил?
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01.09.2020 22:54 Ответить
 
 