Разумков о возможности отставки Кабмина: "В нашем государстве многое может произойти"
Сейчас инициатив об отставке Кабинета Министров осенью нет, но произойти в нашей стране может многое.
Об этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Таким образом спикер парламента прокомментировал возможность отставки правительства осенью, чтобы перед выборами переложить ответственность на правительство за провалы в государстве.
Разумков предполагает, что "в нашем государстве многое может произойти".
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"Если мы говорим о том, когда это (отставка правительства. - Ред.) может произойти, мне трудно говорить. Потому что я не гадаю на кофе", - отметил председатель ВРУ.
"Пока нет таких предложений ни от народных депутатов Украины, ни заявлений от Кабинета министров о сложении своих полномочий. Мы будем работать дальше слаженно и эффективно в интересах государства", - подытожил Разумков.
Напомним, Денис Шмыгаль стал премьер-министром 4 марта 2020 года, сменив на этом посту Алексея Гончарука.
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