"Північний потік 2" має бути добудований, - Меркель
Уряд ФРН хоче, щоб газопровід "Північний потік 2" був добудований, попри санкції США, які Берлін вважає екстериторіальними і протизаконними, підтвердила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
"Ми вважаємо ці екстериторіальні санкції, дія яких виходить за межі території США, неправомірними", - сказала вона у вівторок під час візиту в Штральзунд, її цитує агентство Dpa, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами канцлера, газопровід повинен бути добудований.
Повідомляється, що на початку серпня три сенатора США направили в німецький порт Засниц-Мукран, поруч з яким розташована газоприймальна станція для вже існуючого газопроводу "Північний потік" і для нового, лист із погрозами штрафних заходів.
Топ коментарі
+41 Rostyslav Komarnytsky
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+32 Roman Kovalyov
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+20 ALEX SUROVV
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Так что там скорее всего не любовь к пуйлу (не то чтобы её не могло быть), а скорее экономика и стратегия. Но это не означает что СП2 не следует блокировать...
Всей Европе начхать на Украину, если идет речь о более низкой цене на газ.
фашисту пукіну ВЕСЬ СВІТ так вже яйця притиснув санкціями, що ґебельси пукіна хором з сіоністами дико заскавчали"усім байдуже.. доля України другорядне питання"
Берем официальный отчет комитета по статистике ЕС (евростат), и читаем:
"Russia is the main EU supplier of crude oil, natural gas and solid fossil fuels" https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html ссылка
Давай, продемонстрируй свою упоротость - скажи что там тоже геббельсы сидят.
ПРОСТО ПОДИВИСЬ НА ГРАФІК валового продукта та порівняй його з військовими витратами.
Уявляю як прикольно дзявулітимуть ублюдки з петюнцями...............
Україна понад усе.
Это во всех странах одинаково.
тупорилі дегенерати про логіку і не чули..
Живий приклад, як діють санкції США.
В порту Южний українська фірма ТІС будує фактично другий порт в бухті. Одним з постачальників техніки є голландська фірма, яка спеціалізується на виробництві машин для гідробудівництва. Ця фірма ще з часів після ІІ Світової війни мала постійні контракти з ВМФ США. І от керівництво фірми вирішило підзаробити, зірвавши куш на будівництві НашКримського мосту, продавши кацапам свої машини. В США відреагували моментально - всі контракти ВМФ США з цією фірмою було розторгнуто. В результаті голландці вимушені скоротити персонал і втратили навіки постійного замовника. Інформація від голландців, які обслуговували своє обладнання в Южному.
Хотілось би спитати мерзотницю Меркель, що саме "екстериторіально", так би мовити, в цьому випадку порушили США?
Потому что тебе так хочется?