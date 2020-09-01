"Північний потік 2" має бути добудований, - Меркель

Уряд ФРН хоче, щоб газопровід "Північний потік 2" був добудований, попри санкції США, які Берлін вважає екстериторіальними і протизаконними, підтвердила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Ми вважаємо ці екстериторіальні санкції, дія яких виходить за межі території США, неправомірними", - сказала вона у вівторок під час візиту в Штральзунд, її цитує агентство Dpa, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами канцлера, газопровід повинен бути добудований.

Повідомляється, що на початку серпня три сенатора США направили в німецький порт Засниц-Мукран, поруч з яким розташована газоприймальна станція для вже існуючого газопроводу "Північний потік" і для нового, лист із погрозами штрафних заходів.

Читайте також: Помпео сподівається, що нові санкції загальмують будівництво "Північного потоку-2"