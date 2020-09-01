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"Північний потік 2" має бути добудований, - Меркель

Уряд ФРН хоче, щоб газопровід "Північний потік 2" був добудований, попри санкції США, які Берлін вважає екстериторіальними і протизаконними, підтвердила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Ми вважаємо ці екстериторіальні санкції, дія яких виходить за межі території США, неправомірними", - сказала вона у вівторок під час візиту в Штральзунд, її цитує агентство Dpa, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами канцлера, газопровід повинен бути добудований.

Повідомляється, що на початку серпня три сенатора США направили в німецький порт Засниц-Мукран, поруч з яким розташована газоприймальна станція для вже існуючого газопроводу "Північний потік" і для нового, лист із погрозами штрафних заходів.

Читайте також: Помпео сподівається, що нові санкції загальмують будівництво "Північного потоку-2"

Автор: 

Меркель Ангела (1139) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+41
Саме тому піклується про пенсію, яка була б не нижчою, ніж у Шредера.
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01.09.2020 22:44
+32
Я бы на месте США вывел из Германии все войска в Польшу.
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01.09.2020 22:36
+20
Кто то еще сомневается что ета старая карга аж сцыт так хочет снять с ***** санкции и ради етого ей плевать на Украину и даже на капитуляцию
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01.09.2020 22:39
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Ну в принципе немцев можно понять: им бы хотелось иметь два источника нефтегаза, и таким образом давить на каждого из продавцов: не скинете цену, мы купим у другого.
Так что там скорее всего не любовь к пуйлу (не то чтобы её не могло быть), а скорее экономика и стратегия. Но это не означает что СП2 не следует блокировать...
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01.09.2020 23:52 Відповісти
Это уже могучая антипутинская коалиция, которую создал Парашенка, или еще нет?
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02.09.2020 00:11 Відповісти
Не понимаю почему все ругают Меркель. Дело не в ней.
Всей Европе начхать на Украину, если идет речь о более низкой цене на газ.
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02.09.2020 00:26 Відповісти
і шо цікаво
фашисту пукіну ВЕСЬ СВІТ так вже яйця притиснув санкціями, що ґебельси пукіна хором з сіоністами дико заскавчали"усім байдуже.. доля України другорядне питання"
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02.09.2020 07:25 Відповісти
Европа - покупатель российской нефти и газа №1. Соответственно Европа - основной поставщик денег в Раша-бюджет. Несмотря на все "озабоченности" и пр. "санкции". Это тоже "гебельсы пукина" придумали? Или это реальный факт?
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02.09.2020 09:43 Відповісти
гебельс тупорилий ти й досі не усвідомив що в світі НЕМА монополії на нафтопродукти ? Та й смердюча уралс продається лише що з доставкою вона ДЕШЕВШЕ... Пам'ятаєшь "фокуси" з ціною в березні?? = О ТО Ж І це робеться ЕЛЕМЕНТАРНО фашистська фєдєрастія ВЖЕ в судомах сіпається.. а ти про якісь"даходи"
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02.09.2020 13:25 Відповісти
Мантры про "судоми" слышыи уже 7-й год.
Берем официальный отчет комитета по статистике ЕС (евростат), и читаем:
"Russia is the main EU supplier of crude oil, natural gas and solid fossil fuels" https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html ссылка
Давай, продемонстрируй свою упоротость - скажи что там тоже геббельсы сидят.
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02.09.2020 13:42 Відповісти
Те що ти ІДІЙОТ очевидно тобі кажуть що США пукіну ВЖЕ показали що його можуть як таргана придушити .. а ти тут дуркуваті коментарі друкуєш.
ПРОСТО ПОДИВИСЬ НА ГРАФІК валового продукта та порівняй його з військовими витратами.
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02.09.2020 15:00 Відповісти
я тебе про покупку нефти и газа Европой, ты про военные расходы какие-то. Мне насрать на них, я говорю только про то что Европа самый большой наполнятель бюджета Раши, и это факт. Остальное, в т.ч. военный бюджет, будем обсуждать в других темах.
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02.09.2020 16:20 Відповісти
дійсно-пані Меркель або "захворіла" або має якийсь дуже сильний мотив...колись дізнаємось...
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02.09.2020 00:45 Відповісти
та шо т ам ґадати в 1989р комсомолку аню в москві ЗАВЕРБУВАЛИ
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02.09.2020 09:05 Відповісти
Немцев понять в этом вопросе не сложно. Германия не является частью США, понятно, что им не нравится, когда чужая страна указывает, чей газ и в каком объеме они могут покупать. У немцев по Ирану с американцами такой же конфликт, что США забрасывают санкциями европейские компании, которые иранскую нефть покупают, ведь ЕС не запрещает покупать иранскую нефть.
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02.09.2020 01:10 Відповісти
Когда ж наконец сдохнет эти протухшая старуха. Немцам нужен новый Гитлер, только не параноик-антисемит, а банальный расист и русофоб.
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02.09.2020 01:12 Відповісти
Только Порошенка в должности канцлера Германии может справится с єтой проблемой. В целом мире нет более русофоба чем Генеалисимус.
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02.09.2020 10:17 Відповісти
Да, немцев можно понять. Это же не их самолеты сбивают оружием купленным на нефтяные деньги после отмены санкций. А даже если бы и сбили "Люфтганзу", это же Трам виноват, что иранского генерала замочили при организации терактов в соседней стране.
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02.09.2020 01:18 Відповісти
Если бы тот самолёт не рухнул в 2014м, никто бы не встрепенулся и не вякнул, что путин, свои ДНРы до Днепра расширил бы, а может и дальше. Получается, что выгодополучатель от того трагического стечения обстоятельств, только национально националистическая элита Украины. Пока ты подходящего для тебя, нужного Немцам, Гитлера не подобрал, до тех пор жизнь сама и живётся мирно. Торгуют, строят, газопроводы прокладывают, женятся, только для взаимной пользы, а бизнес ломают препятствия в виде внешнего управления, зачастую с кровью.
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02.09.2020 07:57 Відповісти
Я имел ввиду самолет МАУ сбитый под Тегераном. А Тор был свеженький, купленный у рашки после того как премудро-озабоченные Обама с Байденом отменили санкции против Ирана в обмен на отложить на 10(!!!) лет разработку Ираном ЯО.
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02.09.2020 22:22 Відповісти
Ну извини. Тут у всех на слуху МН 17 и я туда же.
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03.09.2020 10:39 Відповісти
а причем тут санкции? Санкции на нефть и газ не распространялись.
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02.09.2020 09:45 Відповісти
І тільки так.
Уявляю як прикольно дзявулітимуть ублюдки з петюнцями...............
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02.09.2020 04:04 Відповісти
Deutschland über alles

Україна понад усе.

Это во всех странах одинаково.
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02.09.2020 04:09 Відповісти
Демократия, это свобода торговли. Купить дешевле продать дороже. При дорогом американском газе Германские товары подорожают. Германия не сможет конкурировать с Украиной, ну или с Кореей, Вьетнамом или ещё с кем. Придётся снижать зарплату рабочим, стипендии студентам. Появятся желтые жилеты на улицах. Оно им надо?
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02.09.2020 04:28 Відповісти
А американцям воно нада? У них свій комерційний інтерес, свої проблеми з безробіттям і своя політика щодо Кацапії. Вони в своєму праві діяти проти тих, хто робить шкоду їхній країні. Не ндравляться фріцам та гансам санкції США, хай спрбують ввести свої в відповідь. Наприклад, перестати продавати в США мерси, БМВ, майбахи та інші порше.
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02.09.2020 08:41 Відповісти
Правильно всё. Рынок всё расставит по местам и пробьёт себе дорогу. Себестоимость Американского газа, по любому выше Российского. Он кроме того, что сланцевый, так ещё и доля заработной платы газовикам выше российской, что влияет на цену. А ещё надо платить за, технологические процедуры при транспортировке, за гарантию ритмичности поставок через океан, безопасность, экологию. Тут кто то выше написал, что для Меркель, выгодно иметь обеих поставщиков, что бы была возможность манипулировать закупочной ценой в свою пользу. Соответственно, США выгодно быть монополистом. Европе диктатура США надоела. Будет интересно, если СП2 таки доделают. Будет как у Киплинга "Акела промахнулся" Придётся менять вожака.
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02.09.2020 09:17 Відповісти
Я не понял только одного. СП2 -это результат деятельности "могучей антипутинской каолиции, которую создал Парашенка" или еще нет?
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02.09.2020 22:28 Відповісти
Парашенки, Зеленские, там все шесть штук президентов одинаковые марионетки. Граждане Украины их всех до единого, поголовно ненавидят, потому что, где то в подсознании, осознают это.
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03.09.2020 10:44 Відповісти
ну не знаю чого всі так проти??? я повністю ЗА добудову ПП2, також підтримую будову нових ПП3, ПП4, ПП5..... і так до безкінечності! А потім мацкалі заллють Європу газом і УКРАЇНА КУПИТЬ ГАЗ В ЄВРОПІ В РАЗИ НИЖЧЕ, ніж в *********!!! ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РУЛИТЬ І РОЗРУЛЮЄ!
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02.09.2020 05:53 Відповісти
Тільки москаль смачно плює в криницю-з якої п"є водицю-авжеж нехай ще й Європі посеред зими газ відключать,аби,як в Україні,свого хряка до влади привести.
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02.09.2020 06:43 Відповісти
А Трамп-то против, в США свои интересы, сколько бы фрау не возражала.
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02.09.2020 07:20 Відповісти
всралась меркєль, а ґєбельсам пукіна важко збагнути думки "УСІЄЇ НІМЕЧЧИНИ"..
тупорилі дегенерати про логіку і не чули..
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02.09.2020 07:27 Відповісти
А всі політики, які не підтримують Х@йла мають бути дотравлені новічком, як таракани, в тому числі і німецькі. Так?
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02.09.2020 08:14 Відповісти
Якось би організувати "зелений коридор" зеленим чоловічкам,що мріють "павтаріть"..."На Берлін"...
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02.09.2020 08:31 Відповісти
Ти диви! Фрау Ріббентроп не ндравіцца. Обвинувачує США в незаконних "екстериторіальних" діях. Цікаво б дізнатись, яким саме незаконними діями США ставлять в куток зажерливий німецький бізнес? В чому саме спостерігається беззаконність?

Живий приклад, як діють санкції США.
В порту Южний українська фірма ТІС будує фактично другий порт в бухті. Одним з постачальників техніки є голландська фірма, яка спеціалізується на виробництві машин для гідробудівництва. Ця фірма ще з часів після ІІ Світової війни мала постійні контракти з ВМФ США. І от керівництво фірми вирішило підзаробити, зірвавши куш на будівництві НашКримського мосту, продавши кацапам свої машини. В США відреагували моментально - всі контракти ВМФ США з цією фірмою було розторгнуто. В результаті голландці вимушені скоротити персонал і втратили навіки постійного замовника. Інформація від голландців, які обслуговували своє обладнання в Южному.

Хотілось би спитати мерзотницю Меркель, що саме "екстериторіально", так би мовити, в цьому випадку порушили США?
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02.09.2020 08:33 Відповісти
Німці і московити, при Катерині великій ( Німкені),вкрали і фальсифікували історію Русі-України, під час першої світової війни німці зробили революцію російській імперії і привели до влади людожерів більшовиків, потім розв'язали разом другу світову війну, напавши на Польшу.
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02.09.2020 08:38 Відповісти
та не плутай тих ашкєназі з Німеччини з германцями
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02.09.2020 13:27 Відповісти
"Північний потік 2" має бути добудований, - Меркель - Цензор.НЕТ 4726
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02.09.2020 08:43 Відповісти
Интересно, а Шредер в гитлерюгенд служил?
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02.09.2020 09:38 Відповісти
Когда эта комсомолка уже пойдет на пенсию? Один вред от карги для людей и помощь своему другу *****.
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02.09.2020 08:52 Відповісти
Будет если нужно, достроен, но не при Путинскос режиме.
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02.09.2020 09:23 Відповісти
Карфаген должен быть разрушен!
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02.09.2020 09:28 Відповісти
Любовь к деньгам затмевает разум и чувство самосохранения. А вы говорите " европейские ценности".
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02.09.2020 09:35 Відповісти
Проблема в том что Меркель выражает мысли значительного количества, если не большинства, немцев. Так что зря накинулись на бабку.
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02.09.2020 09:47 Відповісти
не пори херню. она выражает мнение десятка богатых ублюдков, вложившихся в эту трубу.
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02.09.2020 12:51 Відповісти
тебе бы так хотелось думать. Ну что ж, успокаивай себя.
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02.09.2020 13:45 Відповісти
это тебе хотелось бы верить, что большинство немцев готовы лечь под твоего фюрера *****. ну что же, фантазируй.
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02.09.2020 13:56 Відповісти
вот тебе, кацап, про большинство немцев: https://censor.net/ru/news/3217326/v_bundestage_nazvali_stroitelstvo_severnogo_potoka2_pooschreniem_politiki_putina_i_prizvali_k_peresmotru
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03.09.2020 08:12 Відповісти
Ну какой-то чувак высказался и сразу надо делать выводы что он представляет большинство немцев? Ну по такой логике Меркель тоже представляет большинство.
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03.09.2020 09:05 Відповісти
этот "какой-то чувак" всего лишь глава комитета бундестага по внешней политике. и это было как раз в противовес твоему "большинству немцев", которое ты не забыл влепить на основании высказываний всего лишь какой-то одной комсомолки.
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03.09.2020 09:18 Відповісти
А Меркель - никто, что ли? Схерали ты считаешь что именно онт представляет большинство немцев а не Меркель?
Потому что тебе так хочется?
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03.09.2020 09:32 Відповісти
ты совсем неадекватен? я не считаю, что он представляет большинство и не расписываюсь за большинство немцев, в отличии от тебя, выше написал, что это в противовес твоему "большинству немцев", высосанному из хера *****.
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03.09.2020 09:49 Відповісти
Бюргеры очень плотно вложились в этот проект а Меркельше нужно отстаивать интересы крупного бизнеса, а то партия лишиться фин поддержки. Ну не менеджеры же среднего звена финансируют политические партии.) Она политик. Это логично. Просто это нам нужно выбирать союзников по интересам. У нас это США на данный момент времени. Показательно что колбасники визжат но сделать ничего не могут). этот же бизнес который вложился в трубу не хотит портить отношения с американцами. Труба это конечно бабки, но сегодня труба есть, завтра ее нет, то же самое с касапией и ******. А вот американцы будут всегда. Вот они ее и надрачивают, мол решай проблему бабка, это политический вопрос, твоя парафия, нам бабло надо грести с обеих сторон. П.С. Думаю таки достроят, но к тому времени она уже никому не нужна будет. Так же как и турецкие потоки и силы сибири. Бабло освоят и все останутся довольны
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02.09.2020 12:10 Відповісти
Дело не в крупном бизнесе. После закрытия АЭС и угольных ТЭС, у немцев очень большие расходы на газ, именно у населения. И они будут поддерживать любого кто сможет им сделать ниже цену. При выборе -100 Евро/мес на коммуналку или поддержка Украины - они выберут -100 Евро.
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02.09.2020 13:47 Відповісти
тільки Трамп
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02.09.2020 13:04 Відповісти
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