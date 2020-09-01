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"Северный поток 2" должен быть достроен, - Меркель

Правительство ФРГ хочет, чтобы газопровод "Северный поток 2" был достроен, несмотря на санкции США, которые Берлин считает экстерриториальными и противозаконными, подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными", - сказала она во вторник в ходе визита в Штральзунд, ее цитирует агентство Dpa, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам канцлера, газопровод должен быть достроен.

Сообщается, что в начале августа три сенатора США направили в немецкий порт Засниц-Мукран, рядом с которым находится газоприемная станция для уже существующего газопровода "Северный поток" и для нового, письмо с угрозами штрафных мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкие экологи обратились в суд против строительства "Северного потока-2"

Автор: 

Меркель Ангела (2125) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+41
Саме тому піклується про пенсію, яка була б не нижчою, ніж у Шредера.
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01.09.2020 22:44
+32
Я бы на месте США вывел из Германии все войска в Польшу.
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01.09.2020 22:36
+20
Кто то еще сомневается что ета старая карга аж сцыт так хочет снять с ***** санкции и ради етого ей плевать на Украину и даже на капитуляцию
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01.09.2020 22:39
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Страница 2 из 2
Ну в принципе немцев можно понять: им бы хотелось иметь два источника нефтегаза, и таким образом давить на каждого из продавцов: не скинете цену, мы купим у другого.
Так что там скорее всего не любовь к пуйлу (не то чтобы её не могло быть), а скорее экономика и стратегия. Но это не означает что СП2 не следует блокировать...
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01.09.2020 23:52 Ответить
Это уже могучая антипутинская коалиция, которую создал Парашенка, или еще нет?
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02.09.2020 00:11 Ответить
Не понимаю почему все ругают Меркель. Дело не в ней.
Всей Европе начхать на Украину, если идет речь о более низкой цене на газ.
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02.09.2020 00:26 Ответить
і шо цікаво
фашисту пукіну ВЕСЬ СВІТ так вже яйця притиснув санкціями, що ґебельси пукіна хором з сіоністами дико заскавчали"усім байдуже.. доля України другорядне питання"
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02.09.2020 07:25 Ответить
Европа - покупатель российской нефти и газа №1. Соответственно Европа - основной поставщик денег в Раша-бюджет. Несмотря на все "озабоченности" и пр. "санкции". Это тоже "гебельсы пукина" придумали? Или это реальный факт?
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02.09.2020 09:43 Ответить
гебельс тупорилий ти й досі не усвідомив що в світі НЕМА монополії на нафтопродукти ? Та й смердюча уралс продається лише що з доставкою вона ДЕШЕВШЕ... Пам'ятаєшь "фокуси" з ціною в березні?? = О ТО Ж І це робеться ЕЛЕМЕНТАРНО фашистська фєдєрастія ВЖЕ в судомах сіпається.. а ти про якісь"даходи"
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02.09.2020 13:25 Ответить
Мантры про "судоми" слышыи уже 7-й год.
Берем официальный отчет комитета по статистике ЕС (евростат), и читаем:
"Russia is the main EU supplier of crude oil, natural gas and solid fossil fuels" https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html ссылка
Давай, продемонстрируй свою упоротость - скажи что там тоже геббельсы сидят.
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02.09.2020 13:42 Ответить
Те що ти ІДІЙОТ очевидно тобі кажуть що США пукіну ВЖЕ показали що його можуть як таргана придушити .. а ти тут дуркуваті коментарі друкуєш.
ПРОСТО ПОДИВИСЬ НА ГРАФІК валового продукта та порівняй його з військовими витратами.
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02.09.2020 15:00 Ответить
я тебе про покупку нефти и газа Европой, ты про военные расходы какие-то. Мне насрать на них, я говорю только про то что Европа самый большой наполнятель бюджета Раши, и это факт. Остальное, в т.ч. военный бюджет, будем обсуждать в других темах.
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02.09.2020 16:20 Ответить
дійсно-пані Меркель або "захворіла" або має якийсь дуже сильний мотив...колись дізнаємось...
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02.09.2020 00:45 Ответить
та шо т ам ґадати в 1989р комсомолку аню в москві ЗАВЕРБУВАЛИ
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02.09.2020 09:05 Ответить
Немцев понять в этом вопросе не сложно. Германия не является частью США, понятно, что им не нравится, когда чужая страна указывает, чей газ и в каком объеме они могут покупать. У немцев по Ирану с американцами такой же конфликт, что США забрасывают санкциями европейские компании, которые иранскую нефть покупают, ведь ЕС не запрещает покупать иранскую нефть.
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02.09.2020 01:10 Ответить
Когда ж наконец сдохнет эти протухшая старуха. Немцам нужен новый Гитлер, только не параноик-антисемит, а банальный расист и русофоб.
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02.09.2020 01:12 Ответить
Только Порошенка в должности канцлера Германии может справится с єтой проблемой. В целом мире нет более русофоба чем Генеалисимус.
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02.09.2020 10:17 Ответить
Да, немцев можно понять. Это же не их самолеты сбивают оружием купленным на нефтяные деньги после отмены санкций. А даже если бы и сбили "Люфтганзу", это же Трам виноват, что иранского генерала замочили при организации терактов в соседней стране.
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02.09.2020 01:18 Ответить
Если бы тот самолёт не рухнул в 2014м, никто бы не встрепенулся и не вякнул, что путин, свои ДНРы до Днепра расширил бы, а может и дальше. Получается, что выгодополучатель от того трагического стечения обстоятельств, только национально националистическая элита Украины. Пока ты подходящего для тебя, нужного Немцам, Гитлера не подобрал, до тех пор жизнь сама и живётся мирно. Торгуют, строят, газопроводы прокладывают, женятся, только для взаимной пользы, а бизнес ломают препятствия в виде внешнего управления, зачастую с кровью.
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02.09.2020 07:57 Ответить
Я имел ввиду самолет МАУ сбитый под Тегераном. А Тор был свеженький, купленный у рашки после того как премудро-озабоченные Обама с Байденом отменили санкции против Ирана в обмен на отложить на 10(!!!) лет разработку Ираном ЯО.
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02.09.2020 22:22 Ответить
Ну извини. Тут у всех на слуху МН 17 и я туда же.
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03.09.2020 10:39 Ответить
а причем тут санкции? Санкции на нефть и газ не распространялись.
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02.09.2020 09:45 Ответить
І тільки так.
Уявляю як прикольно дзявулітимуть ублюдки з петюнцями...............
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02.09.2020 04:04 Ответить
Deutschland über alles

Україна понад усе.

Это во всех странах одинаково.
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02.09.2020 04:09 Ответить
Демократия, это свобода торговли. Купить дешевле продать дороже. При дорогом американском газе Германские товары подорожают. Германия не сможет конкурировать с Украиной, ну или с Кореей, Вьетнамом или ещё с кем. Придётся снижать зарплату рабочим, стипендии студентам. Появятся желтые жилеты на улицах. Оно им надо?
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02.09.2020 04:28 Ответить
А американцям воно нада? У них свій комерційний інтерес, свої проблеми з безробіттям і своя політика щодо Кацапії. Вони в своєму праві діяти проти тих, хто робить шкоду їхній країні. Не ндравляться фріцам та гансам санкції США, хай спрбують ввести свої в відповідь. Наприклад, перестати продавати в США мерси, БМВ, майбахи та інші порше.
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02.09.2020 08:41 Ответить
Правильно всё. Рынок всё расставит по местам и пробьёт себе дорогу. Себестоимость Американского газа, по любому выше Российского. Он кроме того, что сланцевый, так ещё и доля заработной платы газовикам выше российской, что влияет на цену. А ещё надо платить за, технологические процедуры при транспортировке, за гарантию ритмичности поставок через океан, безопасность, экологию. Тут кто то выше написал, что для Меркель, выгодно иметь обеих поставщиков, что бы была возможность манипулировать закупочной ценой в свою пользу. Соответственно, США выгодно быть монополистом. Европе диктатура США надоела. Будет интересно, если СП2 таки доделают. Будет как у Киплинга "Акела промахнулся" Придётся менять вожака.
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02.09.2020 09:17 Ответить
Я не понял только одного. СП2 -это результат деятельности "могучей антипутинской каолиции, которую создал Парашенка" или еще нет?
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02.09.2020 22:28 Ответить
Парашенки, Зеленские, там все шесть штук президентов одинаковые марионетки. Граждане Украины их всех до единого, поголовно ненавидят, потому что, где то в подсознании, осознают это.
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03.09.2020 10:44 Ответить
ну не знаю чого всі так проти??? я повністю ЗА добудову ПП2, також підтримую будову нових ПП3, ПП4, ПП5..... і так до безкінечності! А потім мацкалі заллють Європу газом і УКРАЇНА КУПИТЬ ГАЗ В ЄВРОПІ В РАЗИ НИЖЧЕ, ніж в *********!!! ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РУЛИТЬ І РОЗРУЛЮЄ!
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02.09.2020 05:53 Ответить
Тільки москаль смачно плює в криницю-з якої п"є водицю-авжеж нехай ще й Європі посеред зими газ відключать,аби,як в Україні,свого хряка до влади привести.
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02.09.2020 06:43 Ответить
А Трамп-то против, в США свои интересы, сколько бы фрау не возражала.
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02.09.2020 07:20 Ответить
всралась меркєль, а ґєбельсам пукіна важко збагнути думки "УСІЄЇ НІМЕЧЧИНИ"..
тупорилі дегенерати про логіку і не чули..
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02.09.2020 07:27 Ответить
А всі політики, які не підтримують Х@йла мають бути дотравлені новічком, як таракани, в тому числі і німецькі. Так?
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02.09.2020 08:14 Ответить
Якось би організувати "зелений коридор" зеленим чоловічкам,що мріють "павтаріть"..."На Берлін"...
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02.09.2020 08:31 Ответить
Ти диви! Фрау Ріббентроп не ндравіцца. Обвинувачує США в незаконних "екстериторіальних" діях. Цікаво б дізнатись, яким саме незаконними діями США ставлять в куток зажерливий німецький бізнес? В чому саме спостерігається беззаконність?

Живий приклад, як діють санкції США.
В порту Южний українська фірма ТІС будує фактично другий порт в бухті. Одним з постачальників техніки є голландська фірма, яка спеціалізується на виробництві машин для гідробудівництва. Ця фірма ще з часів після ІІ Світової війни мала постійні контракти з ВМФ США. І от керівництво фірми вирішило підзаробити, зірвавши куш на будівництві НашКримського мосту, продавши кацапам свої машини. В США відреагували моментально - всі контракти ВМФ США з цією фірмою було розторгнуто. В результаті голландці вимушені скоротити персонал і втратили навіки постійного замовника. Інформація від голландців, які обслуговували своє обладнання в Южному.

Хотілось би спитати мерзотницю Меркель, що саме "екстериторіально", так би мовити, в цьому випадку порушили США?
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02.09.2020 08:33 Ответить
Німці і московити, при Катерині великій ( Німкені),вкрали і фальсифікували історію Русі-України, під час першої світової війни німці зробили революцію російській імперії і привели до влади людожерів більшовиків, потім розв'язали разом другу світову війну, напавши на Польшу.
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02.09.2020 08:38 Ответить
та не плутай тих ашкєназі з Німеччини з германцями
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02.09.2020 13:27 Ответить
"Північний потік 2" має бути добудований, - Меркель - Цензор.НЕТ 4726
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02.09.2020 08:43 Ответить
Интересно, а Шредер в гитлерюгенд служил?
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02.09.2020 09:38 Ответить
Когда эта комсомолка уже пойдет на пенсию? Один вред от карги для людей и помощь своему другу *****.
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02.09.2020 08:52 Ответить
Будет если нужно, достроен, но не при Путинскос режиме.
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02.09.2020 09:23 Ответить
Карфаген должен быть разрушен!
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02.09.2020 09:28 Ответить
Любовь к деньгам затмевает разум и чувство самосохранения. А вы говорите " европейские ценности".
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02.09.2020 09:35 Ответить
Проблема в том что Меркель выражает мысли значительного количества, если не большинства, немцев. Так что зря накинулись на бабку.
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02.09.2020 09:47 Ответить
не пори херню. она выражает мнение десятка богатых ублюдков, вложившихся в эту трубу.
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02.09.2020 12:51 Ответить
тебе бы так хотелось думать. Ну что ж, успокаивай себя.
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02.09.2020 13:45 Ответить
это тебе хотелось бы верить, что большинство немцев готовы лечь под твоего фюрера *****. ну что же, фантазируй.
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02.09.2020 13:56 Ответить
вот тебе, кацап, про большинство немцев: https://censor.net/ru/news/3217326/v_bundestage_nazvali_stroitelstvo_severnogo_potoka2_pooschreniem_politiki_putina_i_prizvali_k_peresmotru
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03.09.2020 08:12 Ответить
Ну какой-то чувак высказался и сразу надо делать выводы что он представляет большинство немцев? Ну по такой логике Меркель тоже представляет большинство.
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03.09.2020 09:05 Ответить
этот "какой-то чувак" всего лишь глава комитета бундестага по внешней политике. и это было как раз в противовес твоему "большинству немцев", которое ты не забыл влепить на основании высказываний всего лишь какой-то одной комсомолки.
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03.09.2020 09:18 Ответить
А Меркель - никто, что ли? Схерали ты считаешь что именно онт представляет большинство немцев а не Меркель?
Потому что тебе так хочется?
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03.09.2020 09:32 Ответить
ты совсем неадекватен? я не считаю, что он представляет большинство и не расписываюсь за большинство немцев, в отличии от тебя, выше написал, что это в противовес твоему "большинству немцев", высосанному из хера *****.
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03.09.2020 09:49 Ответить
Бюргеры очень плотно вложились в этот проект а Меркельше нужно отстаивать интересы крупного бизнеса, а то партия лишиться фин поддержки. Ну не менеджеры же среднего звена финансируют политические партии.) Она политик. Это логично. Просто это нам нужно выбирать союзников по интересам. У нас это США на данный момент времени. Показательно что колбасники визжат но сделать ничего не могут). этот же бизнес который вложился в трубу не хотит портить отношения с американцами. Труба это конечно бабки, но сегодня труба есть, завтра ее нет, то же самое с касапией и ******. А вот американцы будут всегда. Вот они ее и надрачивают, мол решай проблему бабка, это политический вопрос, твоя парафия, нам бабло надо грести с обеих сторон. П.С. Думаю таки достроят, но к тому времени она уже никому не нужна будет. Так же как и турецкие потоки и силы сибири. Бабло освоят и все останутся довольны
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02.09.2020 12:10 Ответить
Дело не в крупном бизнесе. После закрытия АЭС и угольных ТЭС, у немцев очень большие расходы на газ, именно у населения. И они будут поддерживать любого кто сможет им сделать ниже цену. При выборе -100 Евро/мес на коммуналку или поддержка Украины - они выберут -100 Евро.
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02.09.2020 13:47 Ответить
тільки Трамп
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02.09.2020 13:04 Ответить
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