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ФК "Полісся" відмовився від захисника Лобова, який грав у "чемпіонаті ЛНР"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

ФК

Житомирський футбольний клуб "Полісся" розійшовся з півзахисником Олексієм Лобовим, який раніше виступав у чемпіонаті так званої "ЛНР".

Про це повідомив директор клубу Володимир Загурський в інтерв'ю телеканалу СК1, передає Цензор.НЕТ.

Так, один з керівників "Полісся" розповів, що 23-річний футболіст прийшов до них в оренду.

За його словами, права на гравця на сьогодні належать "Колосу" з Ковалівки, який виступає в Прем'єр-лізі.

Також читайте: Ультрас житомирського "Полісся" виступили проти переходу в клуб захисника Лобова, який грав у "чемпіонаті ЛНР"

Загурський зазначив, що в клубі не знали про минуле Лобова. Зокрема, "Поліссю" не було відомо, що раніше той виступав у чемпіонаті так званої "ЛНР".

Коли ж інформація про минуле футболіста стала відома керівництву клубу, як заявив Загурський, було ухвалено рішення з ним розійтися.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 5534
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02.09.2020 10:38
+17
І цих двух полузащітніков в рашку відправити потрібно!

ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 4469
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02.09.2020 10:48
+16
ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 4960
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02.09.2020 10:47
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ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 5534
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02.09.2020 10:38 Відповісти
У липні міністр культури Ткаченко заробив майже вдвічі більше за Зеленського - газета "Русское в Украине" ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 8675
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02.09.2020 10:39 Відповісти
В "вашу" это за поребрик?))
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02.09.2020 10:43 Відповісти
ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 4960
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02.09.2020 10:47 Відповісти
Плохо нельзя от "услуг" сейчас Зеленского отказался. В ФК "Ростов" наверняка дежурного комика не хватает
ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 9303
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02.09.2020 10:47 Відповісти
І цих двух полузащітніков в рашку відправити потрібно!

ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 4469
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02.09.2020 10:48 Відповісти
Титаник ********. Скоро на дно!
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02.09.2020 11:09 Відповісти
Ну, що ж... Хай прив"язує м"яч мотузкою до ноги, і буцає його вдома...
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02.09.2020 11:55 Відповісти
Респект. Таких футболістів в команду МММемщика, то їх рівень.
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02.09.2020 12:25 Відповісти
 
 