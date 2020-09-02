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ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова

ФК

Житомирский футбольный клуб "Полесье" расстался с полузащитником Алексеем Лобовым, который ранее выступал в чемпионате так называемой "ЛНР".

Об этом сообщил директор клуба Владимир Загурский в интервью телеканалу СК1, передает Цензор.НЕТ.

Так, один из руководителей "Полесья" рассказал, что 23-летний футболист пришел к ним в аренду.

По его словам, права на игрока на сегодняшний день принадлежат "Колосу" из Ковалевки, который выступает в Премьер-лиге.

Загурский отметил, что в клубе не знали о прошлом Лобова. В частности, "Полесью" не было известно, что ранее тот выступал в чемпионате так называемой "ЛНР".

Когда же информация о прошлом футболиста стала известна руководству клуба, как заявил Загурский, было принято решение с ним расстаться.

Читайте также: Ультрас житомирского"Полесья" выступили против перехода в клуб игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова

Житомир (681) футбол (3586) футболист (167) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+38
ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 5534
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02.09.2020 10:38
+17
І цих двух полузащітніков в рашку відправити потрібно!

ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 4469
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02.09.2020 10:48
+16
ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 4960
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02.09.2020 10:47
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ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 5534
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02.09.2020 10:38 Ответить
https://www.obozrevatel.com/society/novosti-kryimnasha-v-kryimu-v-pervyij-klass-poshli-deti-ne-znayuschie-chto-takoe-ukraina.htm Оккупанты сообщили о пересыхании нескольких рек, питающих водохранилища: "По данным крымских гидрологов, 3 августа выше Партизанского водохранилища пересохла река Альма, а 13 августа выше Чернореченского водохранилища пересохла река Черная. В результате оба этих водохранилища перестали получать воду. 18 августа пересохла река Бельбек - недалеко от устья, в районе села Фруктового. 29 августа - впервые за историю гидрометеорологических наблюдений - пересох один из притоков Биюк-Карасу, река Тонас".
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02.09.2020 11:20 Ответить
https://zik.ua/news/politics/u_lypni_ministr_kultury_tkachenko_zarobyv_maizhe_vdvichi_bilshe_za_zelenskoho_979396 У липні міністр культури Ткаченко заробив майже вдвічі більше за Зеленського - газета "Русское в Украине"
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02.09.2020 10:39 Ответить
В "вашу" это за поребрик?))
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02.09.2020 10:43 Ответить
ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 4960
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02.09.2020 10:47 Ответить
Плохо нельзя от "услуг" сейчас Зеленского отказался. В ФК "Ростов" наверняка дежурного комика не хватает
ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 9303
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02.09.2020 10:47 Ответить
І цих двух полузащітніков в рашку відправити потрібно!

ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова - Цензор.НЕТ 4469
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02.09.2020 10:48 Ответить
Титаник ********. Скоро на дно!
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02.09.2020 11:09 Ответить
Ну, що ж... Хай прив"язує м"яч мотузкою до ноги, і буцає його вдома...
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02.09.2020 11:55 Ответить
Респект. Таких футболістів в команду МММемщика, то їх рівень.
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02.09.2020 12:25 Ответить
 
 