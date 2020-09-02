ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова

Житомирский футбольный клуб "Полесье" расстался с полузащитником Алексеем Лобовым, который ранее выступал в чемпионате так называемой "ЛНР".

Об этом сообщил директор клуба Владимир Загурский в интервью телеканалу СК1, передает Цензор.НЕТ.

Так, один из руководителей "Полесья" рассказал, что 23-летний футболист пришел к ним в аренду.

По его словам, права на игрока на сегодняшний день принадлежат "Колосу" из Ковалевки, который выступает в Премьер-лиге.

Загурский отметил, что в клубе не знали о прошлом Лобова. В частности, "Полесью" не было известно, что ранее тот выступал в чемпионате так называемой "ЛНР".

Когда же информация о прошлом футболиста стала известна руководству клуба, как заявил Загурский, было принято решение с ним расстаться.

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