ФК "Полесье" отказался от игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова
Житомирский футбольный клуб "Полесье" расстался с полузащитником Алексеем Лобовым, который ранее выступал в чемпионате так называемой "ЛНР".
Об этом сообщил директор клуба Владимир Загурский в интервью телеканалу СК1, передает Цензор.НЕТ.
Так, один из руководителей "Полесья" рассказал, что 23-летний футболист пришел к ним в аренду.
По его словам, права на игрока на сегодняшний день принадлежат "Колосу" из Ковалевки, который выступает в Премьер-лиге.
Загурский отметил, что в клубе не знали о прошлом Лобова. В частности, "Полесью" не было известно, что ранее тот выступал в чемпионате так называемой "ЛНР".
Когда же информация о прошлом футболиста стала известна руководству клуба, как заявил Загурский, было принято решение с ним расстаться.
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