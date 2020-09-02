COVID-19: Кабмін готується до переходу на роботу в онлайн-режимі
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Кабмін готується до можливого переходу на роботу в режимі онлайн. Сьогодні планують затвердити відповідні постанови.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, небезпека поширення COVID-19 в Україні залишається стабільно високою і про це свідчить статистика захворюваності.
"Для забезпечення безперебійної роботи Кабінету Міністрів України я вважаю за необхідне прийняти постанови про можливості проводити засідання уряду в режимі онлайн. Верховна Рада вже перейшла - комітети проходять в такому режимі", - зазначив він.
Шмигаль додав, що уряд не обов'язково буде переходити на віддалену роботу, але альтернативний план в умовах підвищених загроз COVID-19 має бути.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що карантин в Україні можуть продовжити після 31 жовтня. За його словами, у вересні-жовтні буде напружений момент, пов'язаний з черговою хвилею коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
"Стоит ли правительству платить зарплату за онлай работу?"
С вариантами ответа:
1.Нет
2.Нет,хоть за онлайн,хоть оффлайн,хоть как.
это как раньше было подписал х#йню, надо еще успеть сь#баться, а теперь можно будет сначала сь#баться, а потом подписать. Технології!
Нуксь вперед, без масок, усі в одному кабінеті 6х8м, без перевірки температури, без антісепта!
Як ви дітям в школі влаштували!