COVID-19: Кабмін готується до переходу на роботу в онлайн-режимі

Кабмін готується до можливого переходу на роботу в режимі онлайн. Сьогодні планують затвердити відповідні постанови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, небезпека поширення COVID-19 в Україні залишається стабільно високою і про це свідчить статистика захворюваності.

"Для забезпечення безперебійної роботи Кабінету Міністрів України я вважаю за необхідне прийняти постанови про можливості проводити засідання уряду в режимі онлайн. Верховна Рада вже перейшла - комітети проходять в такому режимі", - зазначив він.

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Шмигаль додав, що уряд не обов'язково буде переходити на віддалену роботу, але альтернативний план в умовах підвищених загроз COVID-19 має бути.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що карантин в Україні можуть продовжити після 31 жовтня. За його словами, у вересні-жовтні буде напружений момент, пов'язаний з черговою хвилею коронавірусу.