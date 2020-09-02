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COVID-19: Кабмін готується до переходу на роботу в онлайн-режимі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

COVID-19: Кабмін готується до переходу на роботу в онлайн-режимі

Кабмін готується до можливого переходу на роботу в режимі онлайн. Сьогодні планують затвердити відповідні постанови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, небезпека поширення COVID-19 в Україні залишається стабільно високою і про це свідчить статистика захворюваності.

"Для забезпечення безперебійної роботи Кабінету Міністрів України я вважаю за необхідне прийняти постанови про можливості проводити засідання уряду в режимі онлайн. Верховна Рада вже перейшла - комітети проходять в такому режимі", - зазначив він.

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Шмигаль додав, що уряд не обов'язково буде переходити на віддалену роботу, але альтернативний план в умовах підвищених загроз COVID-19 має бути.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що карантин в Україні можуть продовжити після 31 жовтня. За його словами, у вересні-жовтні буде напружений момент, пов'язаний з черговою хвилею коронавірусу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Сх@яле?
Нуксь вперед, без масок, усі в одному кабінеті 6х8м, без перевірки температури, без антісепта!
Як ви дітям в школі влаштували!
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02.09.2020 14:58
+3
Ви бачите як ці сатаністи готовляться до неконституційного карантину вдруге? До пандемії якої не було і ніхто її не бачив. Оце все що треба про них знати.
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02.09.2020 14:49
+2
Всі люди є носіями інтелекту. Але деякі, як-от чудо-президент, носять його безсимптомно...
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02.09.2020 15:12
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Ви бачите як ці сатаністи готовляться до неконституційного карантину вдруге? До пандемії якої не було і ніхто її не бачив. Оце все що треба про них знати.
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02.09.2020 14:49 Відповісти
Всі люди є носіями інтелекту. Але деякі, як-от чудо-президент, носять його безсимптомно...
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02.09.2020 15:12 Відповісти
Прошу создать онлайн-опрос населения
"Стоит ли правительству платить зарплату за онлай работу?"
С вариантами ответа:
1.Нет
2.Нет,хоть за онлайн,хоть оффлайн,хоть как.
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02.09.2020 14:49 Відповісти
3. Кто за то, чтобы зарплату и пенсии повысить, а рабочий день сократить?
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02.09.2020 15:24 Відповісти
Иллюстрация к слову "исполнять" COVID-19: Кабмин готовится к переходу на работу в онлайн-режиме - Цензор.НЕТ 1265
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02.09.2020 14:50 Відповісти
этак скоро и останутся онлайн-гарант, онлайн-премьер, а в реале останутся вошки да ножки
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02.09.2020 14:50 Відповісти
Будем просить Илона Маска , чтобы он вас отравил на Марс . Будете работать в онлайн-режиме . COVID-19: Кабмин готовится к переходу на работу в онлайн-режиме - Цензор.НЕТ 6859
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02.09.2020 14:51 Відповісти
кабмин в смартфоне... президент в смартфоне... рада в смартфоне... а страна в ...?
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02.09.2020 14:53 Відповісти
Страна - это люди . Мы исправим все ошибки .
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02.09.2020 14:57 Відповісти
COVID-19: Кабмин готовится к переходу на работу в онлайн-режиме - Цензор.НЕТ 6472 Да-да. Стёпа трагическим голосом докладывает о потерях, о которых никто, кроме него не слышал и не видел. Все в укрытие.
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02.09.2020 14:53 Відповісти
а потом и рада на онлайн режиме...
это как раньше было подписал х#йню, надо еще успеть сь#баться, а теперь можно будет сначала сь#баться, а потом подписать. Технології!
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02.09.2020 14:54 Відповісти
Сх@яле?
Нуксь вперед, без масок, усі в одному кабінеті 6х8м, без перевірки температури, без антісепта!
Як ви дітям в школі влаштували!
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02.09.2020 14:58 Відповісти
В маршрутке пусть работают
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02.09.2020 15:03 Відповісти
А на хрена вам з офлайн режиму переходити на онлайн режим? Що так, що так - з вас як з козла молока.
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02.09.2020 15:10 Відповісти
Нєхвіг-нєхвіг - всі в школу нах!
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02.09.2020 15:21 Відповісти
Нє стьідно, папаша?
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02.09.2020 16:46 Відповісти
Не, сначала раду, минестерства, а потом шмыгаль со своей шайкой. Капитан уходит последним, а не бежит как крыса с тонущего корабля.
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02.09.2020 15:31 Відповісти
 
 