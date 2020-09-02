РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10013 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 437 17

COVID-19: Кабмин готовится к переходу на работу в онлайн-режиме

COVID-19: Кабмин готовится к переходу на работу в онлайн-режиме

Кабмин готовится к возможному переходу на работу в режиме онлайн. Сегодня планируют утвердить соответствующие постановления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, опасность распространения COVID-19 в Украине остается стабильно высокой и об этом свидетельствует статистика заболеваемости.

"Для обеспечения бесперебойной работы Кабинета Министров Украины я считаю необходимым принять постановления о возможности проводить заседания правительства в режиме онлайн. Верховная Рада уже перешла - комитеты проходят в таком режиме", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что правительство не обязательно будет переходить на удаленную работу, но альтернативный план в условиях повышенных угроз COVID-19 должен быть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужесточение режима работы Рады в связи с COVID-19 пока не планируется, - Разумков

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что карантин в Украине могут продлить после 31 октября. По его словам, в сентябре-октябре будет напряженный момент, связанный с очередной волной коронавируса.

Кабмин (14025) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2680) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Сх@яле?
Нуксь вперед, без масок, усі в одному кабінеті 6х8м, без перевірки температури, без антісепта!
Як ви дітям в школі влаштували!
показать весь комментарий
02.09.2020 14:58
+3
Ви бачите як ці сатаністи готовляться до неконституційного карантину вдруге? До пандемії якої не було і ніхто її не бачив. Оце все що треба про них знати.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:49
+2
Всі люди є носіями інтелекту. Але деякі, як-от чудо-президент, носять його безсимптомно...
показать весь комментарий
02.09.2020 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви бачите як ці сатаністи готовляться до неконституційного карантину вдруге? До пандемії якої не було і ніхто її не бачив. Оце все що треба про них знати.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:49 Ответить
Всі люди є носіями інтелекту. Але деякі, як-от чудо-президент, носять його безсимптомно...
показать весь комментарий
02.09.2020 15:12 Ответить
Прошу создать онлайн-опрос населения
"Стоит ли правительству платить зарплату за онлай работу?"
С вариантами ответа:
1.Нет
2.Нет,хоть за онлайн,хоть оффлайн,хоть как.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:49 Ответить
3. Кто за то, чтобы зарплату и пенсии повысить, а рабочий день сократить?
показать весь комментарий
02.09.2020 15:24 Ответить
Иллюстрация к слову "исполнять"
показать весь комментарий
02.09.2020 14:50 Ответить
этак скоро и останутся онлайн-гарант, онлайн-премьер, а в реале останутся вошки да ножки
показать весь комментарий
02.09.2020 14:50 Ответить
Будем просить Илона Маска , чтобы он вас отравил на Марс . Будете работать в онлайн-режиме .
показать весь комментарий
02.09.2020 14:51 Ответить
кабмин в смартфоне... президент в смартфоне... рада в смартфоне... а страна в ...?
показать весь комментарий
02.09.2020 14:53 Ответить
Страна - это люди . Мы исправим все ошибки .
показать весь комментарий
02.09.2020 14:57 Ответить
Да-да. Стёпа трагическим голосом докладывает о потерях, о которых никто, кроме него не слышал и не видел. Все в укрытие.
показать весь комментарий
02.09.2020 14:53 Ответить
а потом и рада на онлайн режиме...
это как раньше было подписал х#йню, надо еще успеть сь#баться, а теперь можно будет сначала сь#баться, а потом подписать. Технології!
показать весь комментарий
02.09.2020 14:54 Ответить
Сх@яле?
Нуксь вперед, без масок, усі в одному кабінеті 6х8м, без перевірки температури, без антісепта!
Як ви дітям в школі влаштували!
показать весь комментарий
02.09.2020 14:58 Ответить
В маршрутке пусть работают
показать весь комментарий
02.09.2020 15:03 Ответить
А на хрена вам з офлайн режиму переходити на онлайн режим? Що так, що так - з вас як з козла молока.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:10 Ответить
Нєхвіг-нєхвіг - всі в школу нах!
показать весь комментарий
02.09.2020 15:21 Ответить
Нє стьідно, папаша?
показать весь комментарий
02.09.2020 16:46 Ответить
Не, сначала раду, минестерства, а потом шмыгаль со своей шайкой. Капитан уходит последним, а не бежит как крыса с тонущего корабля.
показать весь комментарий
02.09.2020 15:31 Ответить
 
 