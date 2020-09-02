COVID-19: Кабмин готовится к переходу на работу в онлайн-режиме
Кабмин готовится к возможному переходу на работу в режиме онлайн. Сегодня планируют утвердить соответствующие постановления.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, опасность распространения COVID-19 в Украине остается стабильно высокой и об этом свидетельствует статистика заболеваемости.
"Для обеспечения бесперебойной работы Кабинета Министров Украины я считаю необходимым принять постановления о возможности проводить заседания правительства в режиме онлайн. Верховная Рада уже перешла - комитеты проходят в таком режиме", - отметил он.
Шмыгаль добавил, что правительство не обязательно будет переходить на удаленную работу, но альтернативный план в условиях повышенных угроз COVID-19 должен быть.
Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что карантин в Украине могут продлить после 31 октября. По его словам, в сентябре-октябре будет напряженный момент, связанный с очередной волной коронавируса.
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"Стоит ли правительству платить зарплату за онлай работу?"
С вариантами ответа:
1.Нет
2.Нет,хоть за онлайн,хоть оффлайн,хоть как.
это как раньше было подписал х#йню, надо еще успеть сь#баться, а теперь можно будет сначала сь#баться, а потом подписать. Технології!
Нуксь вперед, без масок, усі в одному кабінеті 6х8м, без перевірки температури, без антісепта!
Як ви дітям в школі влаштували!