COVID-19: Кабмин готовится к переходу на работу в онлайн-режиме

Кабмин готовится к возможному переходу на работу в режиме онлайн. Сегодня планируют утвердить соответствующие постановления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, опасность распространения COVID-19 в Украине остается стабильно высокой и об этом свидетельствует статистика заболеваемости.

"Для обеспечения бесперебойной работы Кабинета Министров Украины я считаю необходимым принять постановления о возможности проводить заседания правительства в режиме онлайн. Верховная Рада уже перешла - комитеты проходят в таком режиме", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что правительство не обязательно будет переходить на удаленную работу, но альтернативный план в условиях повышенных угроз COVID-19 должен быть.

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Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что карантин в Украине могут продлить после 31 октября. По его словам, в сентябре-октябре будет напряженный момент, связанный с очередной волной коронавируса.