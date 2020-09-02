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Зеленський: Масштабні вирубки лісу на Харківщині, які були рік тому, припинено

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: Масштабні вирубки лісу на Харківщині, які були рік тому, припинено

Президент Володимир Зеленський не побачив у Харківській області такого масштабу незаконної вирубки лісів, як це було рік тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зеленський під час спілкування зі ЗМІ заявив, що правоохоронці заявляють про припинення масштабних вирубок у регіоні.

"Коли я прилетів рік тому з приводу вирубки лісу, що я побачив?! Я побачив вирубку, діючу вирубку, ми відправили правоохоронців, як тільки вони не допускали різні бандитські угруповання туди, ми зупинили ці процеси. Мало того, ми бачили, як по області їхали машини, які вивозили ліс. Я цього зараз не бачу. Від правоохоронців я отримую інформацію, що в принципі масштабні вирубки лісу в Харківській області припинено", - запевнив президент.

Читайте також: ДБР повідомило про підозру чиновнику лісгоспу на Харківщині, який "не помітив" вирубки дубів на 4 млн грн

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Вирубки припинено, в зв'язку з відсутністю лісу.
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02.09.2020 15:41
+17
Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 5715
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02.09.2020 15:46
+13
Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 205
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02.09.2020 15:46
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Вирубки припинено, в зв'язку з відсутністю лісу.
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02.09.2020 15:41 Відповісти
масштабные прекращены, скоро будут полно масштабные. Зеленський: Масштабні вирубки лісу на Харківщині, які були рік тому, припинено - Цензор.НЕТ 6548
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02.09.2020 15:55 Відповісти
Не бреши, вувузєла, сисині пилорами як працювали, так і працюють, тільки не з таким розмахом, як раніше. Лісовози зі 100-літніми дубами все одно тихцем їдуть до Золочєва. Чувака просто "обілєтілі" і наказали зменшити апетити, щоби не так в очі кидалося.
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02.09.2020 16:28 Відповісти
А активісти, що чинили спротив цьому свавіллю, досі в СІЗО.
Настали "інші часи" від зе-потвор!
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02.09.2020 16:22 Відповісти
Горять 60 га лісу під Харківом. Хто ж буде рубати ліс, коли там горить?
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02.09.2020 17:22 Відповісти
Нужно было просто перестать рубить! (с) Зе
)))
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02.09.2020 22:40 Відповісти
Хтось ще вірить Пєчкіну?
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02.09.2020 15:43 Відповісти
Скорее Пенкину )))
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02.09.2020 15:49 Відповісти
Воры отчитались, что воровство прекращено...

Это не буба, а песня неспетая Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 8297
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02.09.2020 15:43 Відповісти
... всё украдено.
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02.09.2020 15:44 Відповісти
" ...машины, вывозили лес. Я этого сейчас не вижу ....." Кого посадил , смешной ?
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02.09.2020 15:43 Відповісти
ПропозиціїЗеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 7776
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02.09.2020 15:44 Відповісти
Год назад полиция не замечала на дорогах машины, перегруженные лесом?
Чем объясняется слепота ее сотрудников?
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02.09.2020 15:44 Відповісти
Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 1142
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02.09.2020 15:47 Відповісти
так лес просто закончился вот и прекратились вырубки
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02.09.2020 15:44 Відповісти
Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 205
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02.09.2020 15:46 Відповісти
Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены... Шо вже нема чого рубать? Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 8488
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02.09.2020 15:44 Відповісти
Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 5715
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02.09.2020 15:46 Відповісти
Жаль ты янелох не видел, как ночью к твоему приезду мыли и клали асфальт, красили бардюры и пеньки, все это очковтирательство)) так что если ты чегото не видишь, это не значит что его нет... мудила!!
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02.09.2020 15:48 Відповісти
*****!!! В какой параллельной вселенной? Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 5734 Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 5734 Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 5734
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02.09.2020 15:49 Відповісти
Зеленський: Масштабні вирубки лісу на Харківщині, які були рік тому, припинено - Цензор.НЕТ 3201
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02.09.2020 15:54 Відповісти
всё срубили..
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02.09.2020 15:50 Відповісти
Зеленский: Масштабные вырубки леса на Харьковщине, которые были год назад, прекращены - Цензор.НЕТ 2801
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02.09.2020 15:53 Відповісти
Как житель Харьковщины скажу : как резали ,так и режут ,менты и сбу как крышевали так и крышуют
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02.09.2020 15:54 Відповісти
подтверждаю!
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02.09.2020 19:46 Відповісти
Дебил сегодня пожары на харьковщину привез. Пристрелите кто-то это тупое нефартовое существо.
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02.09.2020 15:54 Відповісти
конечно прекращены...уже все вырубили
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02.09.2020 15:57 Відповісти
Зеленський: Масштабні вирубки лісу на Харківщині, які були рік тому, припинено - Цензор.НЕТ 5444
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02.09.2020 16:00 Відповісти
Зеленський: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".
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02.09.2020 16:05 Відповісти
"Я этого сейчас не вижу...."

Ну, ясень пень - откат получил и от счастья закрыл глаза!
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02.09.2020 16:05 Відповісти
ОСЛАБЛЯТЬ влияние луны рубить лес
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02.09.2020 16:06 Відповісти
И как бы при чём тут мендель для осла? Зеленський: Масштабні вирубки лісу на Харківщині, які були рік тому, припинено - Цензор.НЕТ 128
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02.09.2020 16:13 Відповісти
Верим,Вова,верим.И бурштин уже не моют,и контрабанду не возят,и взяток не берут.И даже Порох с Гладковским больше года уже в тюрьме сидят.😀
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02.09.2020 16:08 Відповісти
вырубка, стой раз, два
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02.09.2020 16:10 Відповісти
https://businessviews.com.ua/ru/studies/id/pochemu-es-tak-hochet-otmeny-moratorija-na-eksport-lesa-1824/
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02.09.2020 16:19 Відповісти
Напоминает операцию "ы": все что можно было украсть - украдено до нас!
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02.09.2020 16:20 Відповісти
"... что, в принципе, масштабные вырубки леса в Харьковской области прекращены", - заверил президент."

Десь так сем, восем.
02/09/2020 Харківська область: за добу рятувальники ліквідували 44 пожежі в природних екосистемахЗеленський: Масштабні вирубки лісу на Харківщині, які були рік тому, припинено - Цензор.НЕТ 8337
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02.09.2020 16:22 Відповісти
так должен же кто то позаботиться о зелени
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02.09.2020 16:23 Відповісти
...и ножкой такой топнул ! ""
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02.09.2020 16:24 Відповісти
а шо там бурштин ?
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02.09.2020 16:31 Відповісти
Все, що при "зелених" не вирубали, то спалили.
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02.09.2020 16:44 Відповісти
Нехай Нелох поїде в Закарпаття. Переконається, що там вирубки у самому розпалі.
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02.09.2020 16:50 Відповісти
Від право охрєнітєлєй він отримує інформацію, що тепер машин з лісом не видно )))
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02.09.2020 16:57 Відповісти
Український ліс першим інтегрувався в європейську економіку ще за Петі.
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02.09.2020 17:03 Відповісти
Что этот карлик несет. Тут как рубили, так и рубят, просто уже рубить нечего почти.
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02.09.2020 17:04 Відповісти
піста лісу... не залишилось
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02.09.2020 17:11 Відповісти
Що не вирубали,то вигоріло,але проблеми немає
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02.09.2020 17:54 Відповісти
Конечно прекращены, голобородько своим визитом пожар спровоцировал. Там вырубать уже нечего будет
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02.09.2020 18:09 Відповісти
Кого та як покарали?......................БРЕХЛО!!!
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02.09.2020 21:20 Відповісти
Зе- масштабная вырубка прекращена, начинаем масштабные поджёги
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02.09.2020 22:10 Відповісти
хорошо.
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03.09.2020 06:10 Відповісти
Когда бубочка поедет в Карпаты и янтарные государства?
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03.09.2020 11:51 Відповісти
 
 