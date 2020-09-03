Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Одразу декілька італійських видань написали про фільм The wrong place, який доводить, що військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків не винен у загибелі журналістів Рокеллі і Міронова на Донбасі. Напередодні фільм показали в будівлі парламенту Італії.
Реакцію італійської преси аналізує в Фейсбуці одна з авторів фільму, журналістка Ольга Токарюк, інформує Цензор.НЕТ.
Так, видання Il Dubbio цитує слова режисера Крістіано Тінацці: "Цей фільм не спрямований проти Роккеллі та Міронова, його мета - зрозуміти, що насправді сталося, а не засуджувати випадкову людину".
Сенатор Роберто Рампі від Демократичної партії Італії, яка є частиною урядової коаліції, заявив: "Це журналістське розслідування не задовольнилося поверховою інформацією і найпростішою відповіддю".
Елеонора Монджеллі з Італійської федерації прав людини: "Ми хочемо відновити дискусію щодо цієї справи, про яку говорилося надто мало і неточно. Ці неточності, на жаль, присутні і в матеріалах суду".
Про фільм також написала газета міста Павії, La Provincia pavese. Вона, крім замітки-анонсу презентації фільму, друкує розширений матеріал про справу Марківа і загибель журналістів Роккеллі та Міронова.
"Це також збалансований матеріал - у ньому подані різні позиції - сторони звинувачення, захисту Марківа, а також української влади. Зокрема, цитати з брифінгу МВС 31 серпня про те, що українські солдати на Карачуні у той період мали у своєму розпорядженні лише стрілецьку зброю. І хоч у цій статті ця теза не коментується, я впевнена, що у подальшому вона викличе критику і з боку сторони звинувачення, і з боку медіа - адже відомо, що солдати Збройних сил України (на відміну від Нацгвардії) на Карачуні мали у розпорядженні міномети", - пише Токарюк.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
Будь ласка, зачекайте...
Свобода - это рабство, незнание - сила.
потворствовал РПЦ - создал ПЦУ
своей алчностью - не доказано даже зеленым судом
"заговариванием зубов" в Минске - именно единственно правильная тактика на тот момент
Результат - презрение обманутого народа и "случайный преЗЕгенерат"..
Вы - до сих пор - обманутый, и Вы не один такой - что уменьшает надежду на выбор в следующий раз не преЗЕгенерата.
Мне очень жаль.
Он, кстати, пытался реформировать их систему - не получилось. Наверно, слишком мягко это делал, надо было намного жестче.
Добре. А коли б з''явилися?
Дата підписання угоди про безвіз: 17 травня 2017
набагато раніше - коли саме, і ким був би підписаний коли б не він?
15 травня 2015 року - створено НАБУ, Питання до Вас таке ж саме: хто мав би його створити раніше, і наскільки раніше?
барига - а в чому саме він барига, щось доказано?
Барига - бо заробляє на грабуванню свого народу.
И год назад - тоже была на втором месте, и 2 года назад на втором месте была.
1. Каким образом юрисдикция итальянского следствия и суда распространилась на Украину и ее территорию??? (так вдогонку пусть бы Италия опробовала подобный финт с Германией, Норвегии, Британией США да любой иной страной) вообще то юрисдикция законов и суда действует на территорию совершения факта противоправного события...???)
2.даже если Маркив Граждан Италии но он остается Гражданином Украины и как Украины а ее гражданство приоритетное с точки зрения права крови и права земли он Гражданство получил на вечно а в Италии он приобрел по определенным обстоятельствам и может утратить гражданство Италии?? Конституция Украины запрещает выдавать или сидеть сложа руки и ничего не делать наша Украина не делала ничего не вызвала Посла Италии в Украине и не вручила Ноту протеста не обратилась в Европейские ЕС институции не решала вопрос чтобы дело рассматривала третья страна и да к делу привлекли бы россиян и Россию как сторону конфликта.... т.е. такой аспект мог вполне быть предметом дела в ГААГЕ...
І так, при всьому моєму негативному ставленні до Авакова, варто визнати, що тут він себе гідно повів (якби ж ще у справі Шермета так...) - приїхав у суд і виступив з документами, що у підрозділі Марківа (та й у всіх підрозділах Нацгвардії) не було мінометів від слова взагалі. Не розумію тільки, чому суд не взяв до уваги свідчення не когось там, а міністра...
"Наличие или отсутствие паспорта на мягкость приговора не влияет". Очень даже влияет: не было бы у Маркива итальянского паспорта, не получил бы он в Италии такой суровый приговор.
Приговор Виталию Маркиву - это крушение итальянского правосудия. Это шок. Это полный бред. Раньше я думал, что мире есть только одна страна, полностью поехавшая головой на том, что украинские фашисты убивают мирных граждан, теперь оказывается - их две.
Оставим в стороне тот факт, что судить солдата за защиту свободы и независимости своей страны - это вообще просто бред, от начала и до конца. Может, вы еще и Хэмингуэя приговорите к 24 годам? А что. Точно так же пошел на войну добровольцем, докладывал начальству о продвижении войск, воевал, правда, на вашей стороне и в вашей армии - но какая для правосудия разница? Убийца же.
Оставим в стороне даже тот факт, что если итальянская прокуратура заявляет о том, что Маркив совершил военное преступление - то какого черта вы судите его гражданским судом?? То есть, вы считаете, что Маркив, батальон Кульчицкого и девяносто пятая бригада - это группа лиц, которая по личной инициативе, по преступному сговору, на личные средства, закупила артиллерию, минометы, бронетранспортеры, и поехала на Карачун с умыслом убить там итальянского гражданина Антонио Роккели? А всё остальное по боку: вторжение России, оккупация Украины, аннексия, борьба за суверенитет - это так, ничего не значащие для судебного процесса мелочи. Виталий Маркив, выполняющий в банде «Вооруженные силы Украины» роль наводчика, доложил о передвижении гражданина Рокелли и приказал своим подручным убить его. Именно так, надо понимать, по мнению итальянского правосудия, выглядели события?
Простите, друзья мои, но от приговоров в четверть века я теряю способность использовать политес и спрошу прямо - вы идиоты?
Этих двух пунктов и так уже достаточно за глаза, чтобы послать итальянское правосудие к чертям собачьим, но бог с ним, даже если и играть по этим правилам, то вот что мы имеем..... дальше - лонгрид, стоит прочитать.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1099462.html
Вам еще нужны доказательства, что дело сфальсифицировано за деньги кремля?!
в курсе шо Путин высрал про "мы попа.дем в "рай"?"
вот вы не боялся бы если кто-то под окнами снаряд разбирал бы? дураку то побоку шо он рванет, у него еще один есть.