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Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа

Одразу декілька італійських видань написали про фільм The wrong place, який доводить, що військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків не винен у загибелі журналістів Рокеллі і Міронова на Донбасі. Напередодні фільм показали в будівлі парламенту Італії.

Реакцію італійської преси аналізує в Фейсбуці одна з авторів фільму, журналістка Ольга Токарюк, інформує Цензор.НЕТ.

Так, видання Il Dubbio цитує слова режисера Крістіано Тінацці: "Цей фільм не спрямований проти Роккеллі та Міронова, його мета - зрозуміти, що насправді сталося, а не засуджувати випадкову людину".

Сенатор Роберто Рампі від Демократичної партії Італії, яка є частиною урядової коаліції, заявив: "Це журналістське розслідування не задовольнилося поверховою інформацією і найпростішою відповіддю".

Елеонора Монджеллі з Італійської федерації прав людини: "Ми хочемо відновити дискусію щодо цієї справи, про яку говорилося надто мало і неточно. Ці неточності, на жаль, присутні і в матеріалах суду".

Читайте також: Фільм, який підтверджує невинуватість нацгвардійця Марківа, показали в парламенті Італії, - МВС

Про фільм також написала газета міста Павії, La Provincia pavese. Вона, крім замітки-анонсу презентації фільму, друкує розширений матеріал про справу Марківа і загибель журналістів Роккеллі та Міронова.

"Це також збалансований матеріал - у ньому подані різні позиції - сторони звинувачення, захисту Марківа, а також української влади. Зокрема, цитати з брифінгу МВС 31 серпня про те, що українські солдати на Карачуні у той період мали у своєму розпорядженні лише стрілецьку зброю. І хоч у цій статті ця теза не коментується, я впевнена, що у подальшому вона викличе критику і з боку сторони звинувачення, і з боку медіа - адже відомо, що солдати Збройних сил України (на відміну від Нацгвардії) на Карачуні мали у розпорядженні міномети", - пише Токарюк.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа 01
Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа 02
Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа 03

Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа 04
Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа 05
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Топ коментарі
+25
У ********* огромные ресурсы , которые она вкладывает в троллей , яркий пример : смена власти в Украине . Тупо растоптали Порошенка и его команду руками украинцев , сейчас ********* на втором месте по торговле с Украиной ( 6ть лет войны ) почему нах. а ?
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02.09.2020 20:42
+18
ПРОСТО ВОПРОСЫ ОТ ЮРИСТА
1. Каким образом юрисдикция итальянского следствия и суда распространилась на Украину и ее территорию??? (так вдогонку пусть бы Италия опробовала подобный финт с Германией, Норвегии, Британией США да любой иной страной) вообще то юрисдикция законов и суда действует на территорию совершения факта противоправного события...???)
2.даже если Маркив Граждан Италии но он остается Гражданином Украины и как Украины а ее гражданство приоритетное с точки зрения права крови и права земли он Гражданство получил на вечно а в Италии он приобрел по определенным обстоятельствам и может утратить гражданство Италии?? Конституция Украины запрещает выдавать или сидеть сложа руки и ничего не делать наша Украина не делала ничего не вызвала Посла Италии в Украине и не вручила Ноту протеста не обратилась в Европейские ЕС институции не решала вопрос чтобы дело рассматривала третья страна и да к делу привлекли бы россиян и Россию как сторону конфликта.... т.е. такой аспект мог вполне быть предметом дела в ГААГЕ...
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02.09.2020 20:36
+16
Если уж и разбираться в деле, то для начала нужно знать, что погибший нарушил закон страны в которую прибыл при этом умышленно наразил себя на опасность.
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02.09.2020 20:49
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если хотите чуточку понять почему так с военными как армия и политика погрязли в болоте лжи полуправды и откровенной фальсификации советую посмотреть прекрасный фильм Полански если не ошибаюсь "Офицер и шпион" или ("Я обвиняю"...) за 200 лет почти до сегодняшних дней показано как прогнило общество людей...
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02.09.2020 20:25 Відповісти
Фільм дійсно крутий, Поланскі знає толк...
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02.09.2020 20:41 Відповісти
Чего тут сравнивать, был бы нацгвардеец евреем, как Дрейфус, ситуация была бы совсем другой
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02.09.2020 21:11 Відповісти
Там еще в парламенте нужно было показать и рассказать про кремлевских троллей, которые работают на дестабилизации против самой Европы и развалу ЕС!
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02.09.2020 20:26 Відповісти
У ********* огромные ресурсы , которые она вкладывает в троллей , яркий пример : смена власти в Украине . Тупо растоптали Порошенка и его команду руками украинцев , сейчас ********* на втором месте по торговле с Украиной ( 6ть лет войны ) почему нах. а ?
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02.09.2020 20:42 Відповісти
Уже на втором ? Была всю дорогу на первом. А кто сейчас на первом ?
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02.09.2020 20:46 Відповісти
Китай
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02.09.2020 23:05 Відповісти
Петя растоптал себя сам своей алчностью, отказом от борьбы с коррупцией и "заговариванием зубов" в Минске. Его политика в отношении ********** была очень слабой и он допустил распространение "медведчуковской *************" в СМИ, потворствовал РПЦ, не ввел визовый режим. Результат - презрение народа и "случайный преЗЕгенерат"... Он остался миллионером, а народ продолжает выгребать... И будет выгребать пока до украинцев (80% населения) не дойдет что голосовать и поддерживать нужно только украинцев а не жидов и кацапов...
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02.09.2020 22:38 Відповісти
Типичный набор заблуждений
Свобода - это рабство, незнание - сила.

потворствовал РПЦ - создал ПЦУ
своей алчностью - не доказано даже зеленым судом
"заговариванием зубов" в Минске - именно единственно правильная тактика на тот момент

Результат - презрение обманутого народа и "случайный преЗЕгенерат"..
Вы - до сих пор - обманутый, и Вы не один такой - что уменьшает надежду на выбор в следующий раз не преЗЕгенерата.
Мне очень жаль.
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02.09.2020 23:00 Відповісти
Логика странная. Это было вчера! Так что все все видели и слышали лично.
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02.09.2020 23:23 Відповісти
Что было вчера, что видели и слышали лично?
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03.09.2020 10:44 Відповісти
Зеленський успадкував усю корупцію Порошенка, а Порошенко - творець нинішньої системи корупції.
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03.09.2020 00:59 Відповісти
Да Вы что? Можете обосновать? Например, кто сейчас составляет группу коррупционеров, и входят ли туда "люди Порошенко"?
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03.09.2020 10:42 Відповісти
Ну наприклад судді не помінялися при зміні президентів, а самі суди залишилися такими самими корупційними.
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04.09.2020 08:55 Відповісти
Так судьи были коррупционными и до Порошенко.
Он, кстати, пытался реформировать их систему - не получилось. Наверно, слишком мягко это делал, надо было намного жестче.
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04.09.2020 11:01 Відповісти
Порошенко навпаки противився боротьбі з корупцією в судах, коли б не він НАБУ + безвіз з'явилися набагато раніше. А антикорупційний суд барига так і не запустив, запуск - 5 вересня 2019 року.
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04.09.2020 13:46 Відповісти
коли б не він, НАБУ + безвіз з'явилися набагато раніше
Добре. А коли б з''явилися?

Дата підписання‎ угоди про безвіз: ‎17 травня‎ ‎2017
набагато раніше - коли саме, і ким був би підписаний коли б не він?
15 травня 2015 року - створено НАБУ, Питання до Вас таке ж саме: хто мав би його створити раніше, і наскільки раніше?

барига - а в чому саме він барига, щось доказано?
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04.09.2020 19:40 Відповісти
У 2015 році був би безвіз, відразу після створення НАБУ, але барига противися його запуску.
Барига - бо заробляє на грабуванню свого народу.
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21.09.2020 16:18 Відповісти
Не надо мне писать за жидов , ты сцишь падло свое сраное имя даже написать
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02.09.2020 23:06 Відповісти
" сейчас ********* на втором месте по торговле с Украиной"

И год назад - тоже была на втором месте, и 2 года назад на втором месте была.
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03.09.2020 01:36 Відповісти
ПРОСТО ВОПРОСЫ ОТ ЮРИСТА
1. Каким образом юрисдикция итальянского следствия и суда распространилась на Украину и ее территорию??? (так вдогонку пусть бы Италия опробовала подобный финт с Германией, Норвегии, Британией США да любой иной страной) вообще то юрисдикция законов и суда действует на территорию совершения факта противоправного события...???)
2.даже если Маркив Граждан Италии но он остается Гражданином Украины и как Украины а ее гражданство приоритетное с точки зрения права крови и права земли он Гражданство получил на вечно а в Италии он приобрел по определенным обстоятельствам и может утратить гражданство Италии?? Конституция Украины запрещает выдавать или сидеть сложа руки и ничего не делать наша Украина не делала ничего не вызвала Посла Италии в Украине и не вручила Ноту протеста не обратилась в Европейские ЕС институции не решала вопрос чтобы дело рассматривала третья страна и да к делу привлекли бы россиян и Россию как сторону конфликта.... т.е. такой аспект мог вполне быть предметом дела в ГААГЕ...
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02.09.2020 20:36 Відповісти
От у мене теж виникають питання щодо юрисдикції... Ладно, кацапи про Турчинова чи ще там когось порушують справи за "убійства мірного народа Даунбасса", але ж це демократична Італія!

І так, при всьому моєму негативному ставленні до Авакова, варто визнати, що тут він себе гідно повів (якби ж ще у справі Шермета так...) - приїхав у суд і виступив з документами, що у підрозділі Марківа (та й у всіх підрозділах Нацгвардії) не було мінометів від слова взагалі. Не розумію тільки, чому суд не взяв до уваги свідчення не когось там, а міністра...
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02.09.2020 20:44 Відповісти
И еще.... Украина сейчас может только обратиться к властям Италии с просьбой передать Маркива для отбывания наказанию под юрисдикцию Украины, на нашей территории.
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02.09.2020 20:50 Відповісти
Погибший - гражданин Италии. Это единственная причина.
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02.09.2020 20:45 Відповісти
Если уж и разбираться в деле, то для начала нужно знать, что погибший нарушил закон страны в которую прибыл при этом умышленно наразил себя на опасность.
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02.09.2020 20:49 Відповісти
Единственное, что остается - это по процедуре подавать в ЕСПЧ, если в Италии уже проходили аппеляции..
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02.09.2020 20:57 Відповісти
Апеляція зараз якраз тільки готується...
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02.09.2020 20:59 Відповісти
ЕСПЧ примет только после прохождения всех инстанций аппеляции.
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02.09.2020 21:04 Відповісти
Звичайно, і цей фільм про Марківа якраз дуже вчасно, щоб звернути увагу італійського суспільства до судового процесу.
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02.09.2020 21:06 Відповісти
Емм, коли в Італії неодноразово вбивали українських заробітчан, то де суди були???
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02.09.2020 20:51 Відповісти
Если бы убийцу задержали у нас, могли судить и тут, затребовав все материалы дела или выдать Италии.
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02.09.2020 21:07 Відповісти
а кого він вбив?
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03.09.2020 13:08 Відповісти
Маркиву - свободу! Однако. Это хороший урок мечтающим или имеющим больше одного паспорта. Редко по обстоятельствам, а чаще желая приобрести дополнительные права, люди забывают, что ещё один паспорт - это дополнительные обязанности перед другой страной. Такие, например, как служить в российской армии и быть призванным стрелять в своих украинских родственников.
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02.09.2020 21:10 Відповісти
Его бы там судили, не будь даже итальянского паспорта, если бы задержали на территории Италии. У них были показания француза. Просто тут ситуация сложнее с его гражданством. Они его рассматривают как своего гражданина. Есть разница между двойным и вторым гражданством. Договора между Италией и Украиной о признании двойного гражданства нет. А на наличие второго им параллельно.
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02.09.2020 21:37 Відповісти
А я про что написал? Я написал, что имеешь 2 паспорта - появляются обязанности как гражданина в каждой из стран. В каждой из стран, гражданином которой ты являешься можешь быть привлечён к ответственности за нарушение её законодательства. То есть, наличие 2-х паспортов лишает возможности быть иностранцем, то есть не привлекаться вообще или привлекаться более мягко. Это я к тому, что 2 паспорта - не всегда благо.
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02.09.2020 22:35 Відповісти
Наличие или отсутствие паспорта на мягкость приговора не влияет. И уж тем более статус иностранца не освобождает от уголовной ответственности.
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02.09.2020 23:35 Відповісти
Что значит "тем более" статус иностранца не освобождает... ? Что, иностранцам дают бОльшие сроки? Нет, чаще наоборот. После неполной отсидки часто отправляют на родину. Не всегда, но случается.
"Наличие или отсутствие паспорта на мягкость приговора не влияет". Очень даже влияет: не было бы у Маркива итальянского паспорта, не получил бы он в Италии такой суровый приговор.
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03.09.2020 00:41 Відповісти
Не бОльшие, но и не мЕньшие. Получил бы такой же срок.
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03.09.2020 00:48 Відповісти
Это всё детали. Мой коммент о том, что от второго паспорта можно иметь не выгоды, а убытки. Не хотите ли Вы это признать? Не хотите, иначе признали бы, что Маркив пострадал в том числе и от второго паспорта, а не обсуждали бы детали "больше/меньше".
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03.09.2020 01:04 Відповісти
Я не могу это признавать или отрицать. Нет у меня второго паспорта, хотя сын настаивает. Не хочу почему-то. И не встречала никого, кто бы пострадал от его наличия. В случае с Маркивом - паспорт значения не имеет в плане срока по приговору, хотя Вы по какой-то причине уверены в обратном.
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03.09.2020 01:38 Відповісти
А у меня только парочка вопросов- а КАКОГО ХРЕНА гражданин Италии делал в воющей Украине, тем более на стороне жопочленцев? А что, на нем висела табличка, величиной в бигборд- что он журналист итальянский? И почему, если ты едешь в зону боевых действий по собственному желанию, ты что, не должен понимать, где ты нахожишься, и что тебя могут убить случайно??? Маркив защищал собственную страну на собствкенной земле, и ОБЯЗАН был гатить по стороне противника со всех сил. А если ты журнашлюха, то думай башкой, а не жопой, куда ты едешь и какие могут быть последствия
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02.09.2020 21:23 Відповісти
Приговор Виталию Маркиву - это позор Италии. Італійська преса про фільм, що доводить невинність Марківа - Цензор.НЕТ 2504Італійська преса про фільм, що доводить невинність Марківа - Цензор.НЕТ 2504starshinazapasaJuly 15th, 2019
Приговор Виталию Маркиву - это крушение итальянского правосудия. Это шок. Это полный бред. Раньше я думал, что мире есть только одна страна, полностью поехавшая головой на том, что украинские фашисты убивают мирных граждан, теперь оказывается - их две.
Оставим в стороне тот факт, что судить солдата за защиту свободы и независимости своей страны - это вообще просто бред, от начала и до конца. Может, вы еще и Хэмингуэя приговорите к 24 годам? А что. Точно так же пошел на войну добровольцем, докладывал начальству о продвижении войск, воевал, правда, на вашей стороне и в вашей армии - но какая для правосудия разница? Убийца же.
Оставим в стороне даже тот факт, что если итальянская прокуратура заявляет о том, что Маркив совершил военное преступление - то какого черта вы судите его гражданским судом?? То есть, вы считаете, что Маркив, батальон Кульчицкого и девяносто пятая бригада - это группа лиц, которая по личной инициативе, по преступному сговору, на личные средства, закупила артиллерию, минометы, бронетранспортеры, и поехала на Карачун с умыслом убить там итальянского гражданина Антонио Роккели? А всё остальное по боку: вторжение России, оккупация Украины, аннексия, борьба за суверенитет - это так, ничего не значащие для судебного процесса мелочи. Виталий Маркив, выполняющий в банде «Вооруженные силы Украины» роль наводчика, доложил о передвижении гражданина Рокелли и приказал своим подручным убить его. Именно так, надо понимать, по мнению итальянского правосудия, выглядели события?
Простите, друзья мои, но от приговоров в четверть века я теряю способность использовать политес и спрошу прямо - вы идиоты?
Этих двух пунктов и так уже достаточно за глаза, чтобы послать итальянское правосудие к чертям собачьим, но бог с ним, даже если и играть по этим правилам, то вот что мы имеем..... дальше - лонгрид, стоит прочитать.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1099462.html
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02.09.2020 22:52 Відповісти
Сильно. С небольшими купюрами это надо было дать адвокату. Не нашла к сожалению видео с суда, хотелось на защиту посмотреть.
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02.09.2020 23:38 Відповісти
Я уверен, что адвокаты ознакомлены с этим материалом. Бабченко тот человек, который это непременно сделал.
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03.09.2020 10:45 Відповісти
Почти как со Стусом - Мертвечук просил больше срок, а тут даже прокуроры видать не уверены шо можна посадить на четверть века за то шо воевал вообще не в Италии. и у судей надо бы поискать лапти и счет в банке, больно уж постарались
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02.09.2020 20:42 Відповісти
А с каких это пор дело об убийстве итальянца зарубежом рассматривает суд италии, а не суд страны в которой совершено преступление?!
Вам еще нужны доказательства, что дело сфальсифицировано за деньги кремля?!
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02.09.2020 20:46 Відповісти
Мені подобається як Аваков бореться за свого солдата.
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02.09.2020 20:48 Відповісти
Тільки от до інших солдатів (Антоненко, наприклад) ставлення у нього зовсім інше...
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02.09.2020 20:53 Відповісти
Звідки ти знаєшь?
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03.09.2020 12:22 Відповісти
пока итальянская пресса "обменивается мнениями" - хлопец сидит.
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02.09.2020 21:02 Відповісти
Credo che tutto sara bene! La legge in Italia non e cosi condonnata como ucraniana da corruzione.
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02.09.2020 21:31 Відповісти
Ох уж мне эти Манделы и прочие свидетели розовых единарогов ....Во всем Мире это решается быстро и без особой пыли, и поездок Министа МВД на Суд в другую страну, которая ложила болт на все хартии договоры и собственные Законы. Рецепт прост: берем пару тройку итальянских мажоров и барыг которые тусят или просто по каким то делам приперлись в Украину, закрываем аля Маркива, только в наше СИЗО, и не забираем у них телефоны- всё! Вопрос решен, если нет сливаем журнашлюхам итальянским слезливую историю, про то что ждет итальяшку в будующем, если они не освободят Маркива.
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02.09.2020 21:34 Відповісти
А следом высылка всех украинских заробитчан и прохладное отношение Италии по вопросам Украины в ЕС. Кукушку напрягай, а потом пиши!
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02.09.2020 22:11 Відповісти
Пихуй на заробитчан
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03.09.2020 06:50 Відповісти
Вы кажется не понимаете,что без заробитчан в Италии ахренеют ...
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03.09.2020 21:36 Відповісти
Не заменимых людей нет. А свято место пусто не бывает.
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04.09.2020 05:57 Відповісти
Італійці нація боягузів. Вони бояться росіян.
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02.09.2020 21:35 Відповісти
а вы?
в курсе шо Путин высрал про "мы попа.дем в "рай"?"
вот вы не боялся бы если кто-то под окнами снаряд разбирал бы? дураку то побоку шо он рванет, у него еще один есть.
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02.09.2020 21:55 Відповісти
100% кацапы привезли этого журналиста на убой чтобы очернить наших военных.
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02.09.2020 22:19 Відповісти
Годи бисер метать
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03.09.2020 05:35 Відповісти
Италия это кусок дерьма в плане человеческой морали с продажными судами.
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03.09.2020 06:05 Відповісти
А где же возмущённые несправедливостью итальянские земляки нашего гвардейца? Где горячие итальянские парни? Или только наш вице-президент А.А. с итальянским гражданством за него радеть должен? Тогда хоть отвалил бы из нажитых непосильным трудом на реакцию прессы повыше уровнем, а не какие-то провинциальные ресурсики..
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03.09.2020 13:59 Відповісти
 
 