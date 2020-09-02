Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива

Сразу несколько итальянских изданий написали о фильме "The wrong place", доказывающем, что военнослужащий Нацгвардии Виталий Маркив не виновен в гибели журналистов Рокелли и Миронова на Донбассе. Накануне фильм показали в здании парламента Италии.

Реакцию итальянской прессы анализирует в Фейсбуке одна из авторов фильма, журналистка Ольга Токарюк, информирует Цензор.НЕТ.

Так, издание Il Dubbio цитирует слова режиссера Кристиано Тинацци: "Этот фильм не направлен против Роккелли и Миронова, его цель - понять, что на самом деле произошло, а не осуждать случайного человека".

Сенатор Роберто Рампе от Демократической партии Италии, которая является частью правительственной коалиции, заявил: "Это журналистское расследование не удовлетворилось поверхностной информацией и простым ответом".

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Элеонора Монджелли из Итальянской федерации прав человека: "Мы хотим возобновить дискуссию по этому делу, о котором говорилось очень мало и неточно. Эти неточности, к сожалению, присутствуют и в материалах суда".

О фильме также написала газета г. Павия La Provincia pavese. Она, кроме заметки-анонса презентации фильма, опубликовала расширенный материал о деле Маркива и гибели журналистов Роккелли и Миронова.

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"Это также сбалансированный материал - в нем представлены различные позиции - стороны обвинения, защиты Маркива, а также украинской власти. В частности, цитаты из брифинга МВД 31 августа о том, что украинские солдаты на Карачуне в тот период имели в своем распоряжении только стрелковое оружие. И хотя в этой статье этот тезис не комментируется, я уверена, что в дальнейшем он вызовет критику и со стороны стороны обвинения, и со стороны медиа - ведь известно, что солдаты Вооруженных сил Украины (в отличие от Нацгвардии) на Карачуне располагали минометами", - пишет Токарюк.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.









