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Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива

Сразу несколько итальянских изданий написали о фильме "The wrong place", доказывающем, что военнослужащий Нацгвардии Виталий Маркив не виновен в гибели журналистов Рокелли и Миронова на Донбассе. Накануне фильм показали в здании парламента Италии.

Реакцию итальянской прессы анализирует в Фейсбуке одна из авторов фильма, журналистка Ольга Токарюк, информирует Цензор.НЕТ.

Так, издание Il Dubbio цитирует слова режиссера Кристиано Тинацци: "Этот фильм не направлен против Роккелли и Миронова, его цель - понять, что на самом деле произошло, а не осуждать случайного человека".

Сенатор Роберто Рампе от Демократической партии Италии, которая является частью правительственной коалиции, заявил: "Это журналистское расследование не удовлетворилось поверхностной информацией и простым ответом".

Читайте на Цензор.НЕТ: Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД

Элеонора Монджелли из Итальянской федерации прав человека: "Мы хотим возобновить дискуссию по этому делу, о котором говорилось очень мало и неточно. Эти неточности, к сожалению, присутствуют и в материалах суда".

О фильме также написала газета г. Павия La Provincia pavese. Она, кроме заметки-анонса презентации фильма, опубликовала расширенный материал о деле Маркива и гибели журналистов Роккелли и Миронова.

Также на Цензор.НЕТ: Маркив - Авакову по видеосвязи: "Я всегда был, есть и буду военнослужащим Украины. Украина мне дала больше, чем я ожидал". ВИДЕО

"Это также сбалансированный материал - в нем представлены различные позиции - стороны обвинения, защиты Маркива, а также украинской власти. В частности, цитаты из брифинга МВД 31 августа о том, что украинские солдаты на Карачуне в тот период имели в своем распоряжении только стрелковое оружие. И хотя в этой статье этот тезис не комментируется, я уверена, что в дальнейшем он вызовет критику и со стороны стороны обвинения, и со стороны медиа - ведь известно, что солдаты Вооруженных сил Украины (в отличие от Нацгвардии) на Карачуне располагали минометами", - пишет Токарюк.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива 01
Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива 02
Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива 03

Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива 04
Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
У ********* огромные ресурсы , которые она вкладывает в троллей , яркий пример : смена власти в Украине . Тупо растоптали Порошенка и его команду руками украинцев , сейчас ********* на втором месте по торговле с Украиной ( 6ть лет войны ) почему нах. а ?
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02.09.2020 20:42
+18
ПРОСТО ВОПРОСЫ ОТ ЮРИСТА
1. Каким образом юрисдикция итальянского следствия и суда распространилась на Украину и ее территорию??? (так вдогонку пусть бы Италия опробовала подобный финт с Германией, Норвегии, Британией США да любой иной страной) вообще то юрисдикция законов и суда действует на территорию совершения факта противоправного события...???)
2.даже если Маркив Граждан Италии но он остается Гражданином Украины и как Украины а ее гражданство приоритетное с точки зрения права крови и права земли он Гражданство получил на вечно а в Италии он приобрел по определенным обстоятельствам и может утратить гражданство Италии?? Конституция Украины запрещает выдавать или сидеть сложа руки и ничего не делать наша Украина не делала ничего не вызвала Посла Италии в Украине и не вручила Ноту протеста не обратилась в Европейские ЕС институции не решала вопрос чтобы дело рассматривала третья страна и да к делу привлекли бы россиян и Россию как сторону конфликта.... т.е. такой аспект мог вполне быть предметом дела в ГААГЕ...
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02.09.2020 20:36
+16
Если уж и разбираться в деле, то для начала нужно знать, что погибший нарушил закон страны в которую прибыл при этом умышленно наразил себя на опасность.
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02.09.2020 20:49
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Правила форума Совет форумчан
если хотите чуточку понять почему так с военными как армия и политика погрязли в болоте лжи полуправды и откровенной фальсификации советую посмотреть прекрасный фильм Полански если не ошибаюсь "Офицер и шпион" или ("Я обвиняю"...) за 200 лет почти до сегодняшних дней показано как прогнило общество людей...
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02.09.2020 20:25 Ответить
Фільм дійсно крутий, Поланскі знає толк...
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02.09.2020 20:41 Ответить
Чего тут сравнивать, был бы нацгвардеец евреем, как Дрейфус, ситуация была бы совсем другой
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02.09.2020 21:11 Ответить
Там еще в парламенте нужно было показать и рассказать про кремлевских троллей, которые работают на дестабилизации против самой Европы и развалу ЕС!
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02.09.2020 20:26 Ответить
У ********* огромные ресурсы , которые она вкладывает в троллей , яркий пример : смена власти в Украине . Тупо растоптали Порошенка и его команду руками украинцев , сейчас ********* на втором месте по торговле с Украиной ( 6ть лет войны ) почему нах. а ?
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02.09.2020 20:42 Ответить
Уже на втором ? Была всю дорогу на первом. А кто сейчас на первом ?
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02.09.2020 20:46 Ответить
Китай
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02.09.2020 23:05 Ответить
Петя растоптал себя сам своей алчностью, отказом от борьбы с коррупцией и "заговариванием зубов" в Минске. Его политика в отношении ********** была очень слабой и он допустил распространение "медведчуковской *************" в СМИ, потворствовал РПЦ, не ввел визовый режим. Результат - презрение народа и "случайный преЗЕгенерат"... Он остался миллионером, а народ продолжает выгребать... И будет выгребать пока до украинцев (80% населения) не дойдет что голосовать и поддерживать нужно только украинцев а не жидов и кацапов...
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02.09.2020 22:38 Ответить
Типичный набор заблуждений
Свобода - это рабство, незнание - сила.

потворствовал РПЦ - создал ПЦУ
своей алчностью - не доказано даже зеленым судом
"заговариванием зубов" в Минске - именно единственно правильная тактика на тот момент

Результат - презрение обманутого народа и "случайный преЗЕгенерат"..
Вы - до сих пор - обманутый, и Вы не один такой - что уменьшает надежду на выбор в следующий раз не преЗЕгенерата.
Мне очень жаль.
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02.09.2020 23:00 Ответить
Логика странная. Это было вчера! Так что все все видели и слышали лично.
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02.09.2020 23:23 Ответить
Что было вчера, что видели и слышали лично?
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03.09.2020 10:44 Ответить
Зеленський успадкував усю корупцію Порошенка, а Порошенко - творець нинішньої системи корупції.
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03.09.2020 00:59 Ответить
Да Вы что? Можете обосновать? Например, кто сейчас составляет группу коррупционеров, и входят ли туда "люди Порошенко"?
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03.09.2020 10:42 Ответить
Ну наприклад судді не помінялися при зміні президентів, а самі суди залишилися такими самими корупційними.
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04.09.2020 08:55 Ответить
Так судьи были коррупционными и до Порошенко.
Он, кстати, пытался реформировать их систему - не получилось. Наверно, слишком мягко это делал, надо было намного жестче.
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04.09.2020 11:01 Ответить
Порошенко навпаки противився боротьбі з корупцією в судах, коли б не він НАБУ + безвіз з'явилися набагато раніше. А антикорупційний суд барига так і не запустив, запуск - 5 вересня 2019 року.
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04.09.2020 13:46 Ответить
коли б не він, НАБУ + безвіз з'явилися набагато раніше
Добре. А коли б з''явилися?

Дата підписання‎ угоди про безвіз: ‎17 травня‎ ‎2017
набагато раніше - коли саме, і ким був би підписаний коли б не він?
15 травня 2015 року - створено НАБУ, Питання до Вас таке ж саме: хто мав би його створити раніше, і наскільки раніше?

барига - а в чому саме він барига, щось доказано?
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04.09.2020 19:40 Ответить
У 2015 році був би безвіз, відразу після створення НАБУ, але барига противися його запуску.
Барига - бо заробляє на грабуванню свого народу.
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21.09.2020 16:18 Ответить
Не надо мне писать за жидов , ты сцишь падло свое сраное имя даже написать
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02.09.2020 23:06 Ответить
" сейчас ********* на втором месте по торговле с Украиной"

И год назад - тоже была на втором месте, и 2 года назад на втором месте была.
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03.09.2020 01:36 Ответить
ПРОСТО ВОПРОСЫ ОТ ЮРИСТА
1. Каким образом юрисдикция итальянского следствия и суда распространилась на Украину и ее территорию??? (так вдогонку пусть бы Италия опробовала подобный финт с Германией, Норвегии, Британией США да любой иной страной) вообще то юрисдикция законов и суда действует на территорию совершения факта противоправного события...???)
2.даже если Маркив Граждан Италии но он остается Гражданином Украины и как Украины а ее гражданство приоритетное с точки зрения права крови и права земли он Гражданство получил на вечно а в Италии он приобрел по определенным обстоятельствам и может утратить гражданство Италии?? Конституция Украины запрещает выдавать или сидеть сложа руки и ничего не делать наша Украина не делала ничего не вызвала Посла Италии в Украине и не вручила Ноту протеста не обратилась в Европейские ЕС институции не решала вопрос чтобы дело рассматривала третья страна и да к делу привлекли бы россиян и Россию как сторону конфликта.... т.е. такой аспект мог вполне быть предметом дела в ГААГЕ...
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02.09.2020 20:36 Ответить
От у мене теж виникають питання щодо юрисдикції... Ладно, кацапи про Турчинова чи ще там когось порушують справи за "убійства мірного народа Даунбасса", але ж це демократична Італія!

І так, при всьому моєму негативному ставленні до Авакова, варто визнати, що тут він себе гідно повів (якби ж ще у справі Шермета так...) - приїхав у суд і виступив з документами, що у підрозділі Марківа (та й у всіх підрозділах Нацгвардії) не було мінометів від слова взагалі. Не розумію тільки, чому суд не взяв до уваги свідчення не когось там, а міністра...
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02.09.2020 20:44 Ответить
И еще.... Украина сейчас может только обратиться к властям Италии с просьбой передать Маркива для отбывания наказанию под юрисдикцию Украины, на нашей территории.
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02.09.2020 20:50 Ответить
Погибший - гражданин Италии. Это единственная причина.
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02.09.2020 20:45 Ответить
Если уж и разбираться в деле, то для начала нужно знать, что погибший нарушил закон страны в которую прибыл при этом умышленно наразил себя на опасность.
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02.09.2020 20:49 Ответить
Единственное, что остается - это по процедуре подавать в ЕСПЧ, если в Италии уже проходили аппеляции..
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02.09.2020 20:57 Ответить
Апеляція зараз якраз тільки готується...
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02.09.2020 20:59 Ответить
ЕСПЧ примет только после прохождения всех инстанций аппеляции.
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02.09.2020 21:04 Ответить
Звичайно, і цей фільм про Марківа якраз дуже вчасно, щоб звернути увагу італійського суспільства до судового процесу.
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02.09.2020 21:06 Ответить
Емм, коли в Італії неодноразово вбивали українських заробітчан, то де суди були???
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02.09.2020 20:51 Ответить
Если бы убийцу задержали у нас, могли судить и тут, затребовав все материалы дела или выдать Италии.
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02.09.2020 21:07 Ответить
а кого він вбив?
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03.09.2020 13:08 Ответить
Маркиву - свободу! Однако. Это хороший урок мечтающим или имеющим больше одного паспорта. Редко по обстоятельствам, а чаще желая приобрести дополнительные права, люди забывают, что ещё один паспорт - это дополнительные обязанности перед другой страной. Такие, например, как служить в российской армии и быть призванным стрелять в своих украинских родственников.
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02.09.2020 21:10 Ответить
Его бы там судили, не будь даже итальянского паспорта, если бы задержали на территории Италии. У них были показания француза. Просто тут ситуация сложнее с его гражданством. Они его рассматривают как своего гражданина. Есть разница между двойным и вторым гражданством. Договора между Италией и Украиной о признании двойного гражданства нет. А на наличие второго им параллельно.
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02.09.2020 21:37 Ответить
А я про что написал? Я написал, что имеешь 2 паспорта - появляются обязанности как гражданина в каждой из стран. В каждой из стран, гражданином которой ты являешься можешь быть привлечён к ответственности за нарушение её законодательства. То есть, наличие 2-х паспортов лишает возможности быть иностранцем, то есть не привлекаться вообще или привлекаться более мягко. Это я к тому, что 2 паспорта - не всегда благо.
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02.09.2020 22:35 Ответить
Наличие или отсутствие паспорта на мягкость приговора не влияет. И уж тем более статус иностранца не освобождает от уголовной ответственности.
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02.09.2020 23:35 Ответить
Что значит "тем более" статус иностранца не освобождает... ? Что, иностранцам дают бОльшие сроки? Нет, чаще наоборот. После неполной отсидки часто отправляют на родину. Не всегда, но случается.
"Наличие или отсутствие паспорта на мягкость приговора не влияет". Очень даже влияет: не было бы у Маркива итальянского паспорта, не получил бы он в Италии такой суровый приговор.
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03.09.2020 00:41 Ответить
Не бОльшие, но и не мЕньшие. Получил бы такой же срок.
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03.09.2020 00:48 Ответить
Это всё детали. Мой коммент о том, что от второго паспорта можно иметь не выгоды, а убытки. Не хотите ли Вы это признать? Не хотите, иначе признали бы, что Маркив пострадал в том числе и от второго паспорта, а не обсуждали бы детали "больше/меньше".
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03.09.2020 01:04 Ответить
Я не могу это признавать или отрицать. Нет у меня второго паспорта, хотя сын настаивает. Не хочу почему-то. И не встречала никого, кто бы пострадал от его наличия. В случае с Маркивом - паспорт значения не имеет в плане срока по приговору, хотя Вы по какой-то причине уверены в обратном.
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03.09.2020 01:38 Ответить
А у меня только парочка вопросов- а КАКОГО ХРЕНА гражданин Италии делал в воющей Украине, тем более на стороне жопочленцев? А что, на нем висела табличка, величиной в бигборд- что он журналист итальянский? И почему, если ты едешь в зону боевых действий по собственному желанию, ты что, не должен понимать, где ты нахожишься, и что тебя могут убить случайно??? Маркив защищал собственную страну на собствкенной земле, и ОБЯЗАН был гатить по стороне противника со всех сил. А если ты журнашлюха, то думай башкой, а не жопой, куда ты едешь и какие могут быть последствия
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02.09.2020 21:23 Ответить
Приговор Виталию Маркиву - это позор Италии. Італійська преса про фільм, що доводить невинність Марківа - Цензор.НЕТ 2504Італійська преса про фільм, що доводить невинність Марківа - Цензор.НЕТ 2504starshinazapasaJuly 15th, 2019
Приговор Виталию Маркиву - это крушение итальянского правосудия. Это шок. Это полный бред. Раньше я думал, что мире есть только одна страна, полностью поехавшая головой на том, что украинские фашисты убивают мирных граждан, теперь оказывается - их две.
Оставим в стороне тот факт, что судить солдата за защиту свободы и независимости своей страны - это вообще просто бред, от начала и до конца. Может, вы еще и Хэмингуэя приговорите к 24 годам? А что. Точно так же пошел на войну добровольцем, докладывал начальству о продвижении войск, воевал, правда, на вашей стороне и в вашей армии - но какая для правосудия разница? Убийца же.
Оставим в стороне даже тот факт, что если итальянская прокуратура заявляет о том, что Маркив совершил военное преступление - то какого черта вы судите его гражданским судом?? То есть, вы считаете, что Маркив, батальон Кульчицкого и девяносто пятая бригада - это группа лиц, которая по личной инициативе, по преступному сговору, на личные средства, закупила артиллерию, минометы, бронетранспортеры, и поехала на Карачун с умыслом убить там итальянского гражданина Антонио Роккели? А всё остальное по боку: вторжение России, оккупация Украины, аннексия, борьба за суверенитет - это так, ничего не значащие для судебного процесса мелочи. Виталий Маркив, выполняющий в банде «Вооруженные силы Украины» роль наводчика, доложил о передвижении гражданина Рокелли и приказал своим подручным убить его. Именно так, надо понимать, по мнению итальянского правосудия, выглядели события?
Простите, друзья мои, но от приговоров в четверть века я теряю способность использовать политес и спрошу прямо - вы идиоты?
Этих двух пунктов и так уже достаточно за глаза, чтобы послать итальянское правосудие к чертям собачьим, но бог с ним, даже если и играть по этим правилам, то вот что мы имеем..... дальше - лонгрид, стоит прочитать.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1099462.html
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02.09.2020 22:52 Ответить
Сильно. С небольшими купюрами это надо было дать адвокату. Не нашла к сожалению видео с суда, хотелось на защиту посмотреть.
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02.09.2020 23:38 Ответить
Я уверен, что адвокаты ознакомлены с этим материалом. Бабченко тот человек, который это непременно сделал.
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03.09.2020 10:45 Ответить
Почти как со Стусом - Мертвечук просил больше срок, а тут даже прокуроры видать не уверены шо можна посадить на четверть века за то шо воевал вообще не в Италии. и у судей надо бы поискать лапти и счет в банке, больно уж постарались
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02.09.2020 20:42 Ответить
А с каких это пор дело об убийстве итальянца зарубежом рассматривает суд италии, а не суд страны в которой совершено преступление?!
Вам еще нужны доказательства, что дело сфальсифицировано за деньги кремля?!
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02.09.2020 20:46 Ответить
Мені подобається як Аваков бореться за свого солдата.
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02.09.2020 20:48 Ответить
Тільки от до інших солдатів (Антоненко, наприклад) ставлення у нього зовсім інше...
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02.09.2020 20:53 Ответить
Звідки ти знаєшь?
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03.09.2020 12:22 Ответить
пока итальянская пресса "обменивается мнениями" - хлопец сидит.
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02.09.2020 21:02 Ответить
Credo che tutto sara bene! La legge in Italia non e cosi condonnata como ucraniana da corruzione.
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02.09.2020 21:31 Ответить
Ох уж мне эти Манделы и прочие свидетели розовых единарогов ....Во всем Мире это решается быстро и без особой пыли, и поездок Министа МВД на Суд в другую страну, которая ложила болт на все хартии договоры и собственные Законы. Рецепт прост: берем пару тройку итальянских мажоров и барыг которые тусят или просто по каким то делам приперлись в Украину, закрываем аля Маркива, только в наше СИЗО, и не забираем у них телефоны- всё! Вопрос решен, если нет сливаем журнашлюхам итальянским слезливую историю, про то что ждет итальяшку в будующем, если они не освободят Маркива.
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02.09.2020 21:34 Ответить
А следом высылка всех украинских заробитчан и прохладное отношение Италии по вопросам Украины в ЕС. Кукушку напрягай, а потом пиши!
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02.09.2020 22:11 Ответить
Пихуй на заробитчан
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03.09.2020 06:50 Ответить
Вы кажется не понимаете,что без заробитчан в Италии ахренеют ...
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03.09.2020 21:36 Ответить
Не заменимых людей нет. А свято место пусто не бывает.
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04.09.2020 05:57 Ответить
Італійці нація боягузів. Вони бояться росіян.
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02.09.2020 21:35 Ответить
а вы?
в курсе шо Путин высрал про "мы попа.дем в "рай"?"
вот вы не боялся бы если кто-то под окнами снаряд разбирал бы? дураку то побоку шо он рванет, у него еще один есть.
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02.09.2020 21:55 Ответить
100% кацапы привезли этого журналиста на убой чтобы очернить наших военных.
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02.09.2020 22:19 Ответить
Годи бисер метать
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03.09.2020 05:35 Ответить
Италия это кусок дерьма в плане человеческой морали с продажными судами.
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03.09.2020 06:05 Ответить
А где же возмущённые несправедливостью итальянские земляки нашего гвардейца? Где горячие итальянские парни? Или только наш вице-президент А.А. с итальянским гражданством за него радеть должен? Тогда хоть отвалил бы из нажитых непосильным трудом на реакцию прессы повыше уровнем, а не какие-то провинциальные ресурсики..
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03.09.2020 13:59 Ответить
 
 