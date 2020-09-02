Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива
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Сразу несколько итальянских изданий написали о фильме "The wrong place", доказывающем, что военнослужащий Нацгвардии Виталий Маркив не виновен в гибели журналистов Рокелли и Миронова на Донбассе. Накануне фильм показали в здании парламента Италии.
Реакцию итальянской прессы анализирует в Фейсбуке одна из авторов фильма, журналистка Ольга Токарюк, информирует Цензор.НЕТ.
Так, издание Il Dubbio цитирует слова режиссера Кристиано Тинацци: "Этот фильм не направлен против Роккелли и Миронова, его цель - понять, что на самом деле произошло, а не осуждать случайного человека".
Сенатор Роберто Рампе от Демократической партии Италии, которая является частью правительственной коалиции, заявил: "Это журналистское расследование не удовлетворилось поверхностной информацией и простым ответом".
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Элеонора Монджелли из Итальянской федерации прав человека: "Мы хотим возобновить дискуссию по этому делу, о котором говорилось очень мало и неточно. Эти неточности, к сожалению, присутствуют и в материалах суда".
О фильме также написала газета г. Павия La Provincia pavese. Она, кроме заметки-анонса презентации фильма, опубликовала расширенный материал о деле Маркива и гибели журналистов Роккелли и Миронова.
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"Это также сбалансированный материал - в нем представлены различные позиции - стороны обвинения, защиты Маркива, а также украинской власти. В частности, цитаты из брифинга МВД 31 августа о том, что украинские солдаты на Карачуне в тот период имели в своем распоряжении только стрелковое оружие. И хотя в этой статье этот тезис не комментируется, я уверена, что в дальнейшем он вызовет критику и со стороны стороны обвинения, и со стороны медиа - ведь известно, что солдаты Вооруженных сил Украины (в отличие от Нацгвардии) на Карачуне располагали минометами", - пишет Токарюк.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
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Свобода - это рабство, незнание - сила.
потворствовал РПЦ - создал ПЦУ
своей алчностью - не доказано даже зеленым судом
"заговариванием зубов" в Минске - именно единственно правильная тактика на тот момент
Результат - презрение обманутого народа и "случайный преЗЕгенерат"..
Вы - до сих пор - обманутый, и Вы не один такой - что уменьшает надежду на выбор в следующий раз не преЗЕгенерата.
Мне очень жаль.
Он, кстати, пытался реформировать их систему - не получилось. Наверно, слишком мягко это делал, надо было намного жестче.
Добре. А коли б з''явилися?
Дата підписання угоди про безвіз: 17 травня 2017
набагато раніше - коли саме, і ким був би підписаний коли б не він?
15 травня 2015 року - створено НАБУ, Питання до Вас таке ж саме: хто мав би його створити раніше, і наскільки раніше?
барига - а в чому саме він барига, щось доказано?
Барига - бо заробляє на грабуванню свого народу.
И год назад - тоже была на втором месте, и 2 года назад на втором месте была.
1. Каким образом юрисдикция итальянского следствия и суда распространилась на Украину и ее территорию??? (так вдогонку пусть бы Италия опробовала подобный финт с Германией, Норвегии, Британией США да любой иной страной) вообще то юрисдикция законов и суда действует на территорию совершения факта противоправного события...???)
2.даже если Маркив Граждан Италии но он остается Гражданином Украины и как Украины а ее гражданство приоритетное с точки зрения права крови и права земли он Гражданство получил на вечно а в Италии он приобрел по определенным обстоятельствам и может утратить гражданство Италии?? Конституция Украины запрещает выдавать или сидеть сложа руки и ничего не делать наша Украина не делала ничего не вызвала Посла Италии в Украине и не вручила Ноту протеста не обратилась в Европейские ЕС институции не решала вопрос чтобы дело рассматривала третья страна и да к делу привлекли бы россиян и Россию как сторону конфликта.... т.е. такой аспект мог вполне быть предметом дела в ГААГЕ...
І так, при всьому моєму негативному ставленні до Авакова, варто визнати, що тут він себе гідно повів (якби ж ще у справі Шермета так...) - приїхав у суд і виступив з документами, що у підрозділі Марківа (та й у всіх підрозділах Нацгвардії) не було мінометів від слова взагалі. Не розумію тільки, чому суд не взяв до уваги свідчення не когось там, а міністра...
"Наличие или отсутствие паспорта на мягкость приговора не влияет". Очень даже влияет: не было бы у Маркива итальянского паспорта, не получил бы он в Италии такой суровый приговор.
Приговор Виталию Маркиву - это крушение итальянского правосудия. Это шок. Это полный бред. Раньше я думал, что мире есть только одна страна, полностью поехавшая головой на том, что украинские фашисты убивают мирных граждан, теперь оказывается - их две.
Оставим в стороне тот факт, что судить солдата за защиту свободы и независимости своей страны - это вообще просто бред, от начала и до конца. Может, вы еще и Хэмингуэя приговорите к 24 годам? А что. Точно так же пошел на войну добровольцем, докладывал начальству о продвижении войск, воевал, правда, на вашей стороне и в вашей армии - но какая для правосудия разница? Убийца же.
Оставим в стороне даже тот факт, что если итальянская прокуратура заявляет о том, что Маркив совершил военное преступление - то какого черта вы судите его гражданским судом?? То есть, вы считаете, что Маркив, батальон Кульчицкого и девяносто пятая бригада - это группа лиц, которая по личной инициативе, по преступному сговору, на личные средства, закупила артиллерию, минометы, бронетранспортеры, и поехала на Карачун с умыслом убить там итальянского гражданина Антонио Роккели? А всё остальное по боку: вторжение России, оккупация Украины, аннексия, борьба за суверенитет - это так, ничего не значащие для судебного процесса мелочи. Виталий Маркив, выполняющий в банде «Вооруженные силы Украины» роль наводчика, доложил о передвижении гражданина Рокелли и приказал своим подручным убить его. Именно так, надо понимать, по мнению итальянского правосудия, выглядели события?
Простите, друзья мои, но от приговоров в четверть века я теряю способность использовать политес и спрошу прямо - вы идиоты?
Этих двух пунктов и так уже достаточно за глаза, чтобы послать итальянское правосудие к чертям собачьим, но бог с ним, даже если и играть по этим правилам, то вот что мы имеем..... дальше - лонгрид, стоит прочитать.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1099462.html
Вам еще нужны доказательства, что дело сфальсифицировано за деньги кремля?!
в курсе шо Путин высрал про "мы попа.дем в "рай"?"
вот вы не боялся бы если кто-то под окнами снаряд разбирал бы? дураку то побоку шо он рванет, у него еще один есть.