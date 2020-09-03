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Прем'єр-міністр Росії Мішустін зібрався до Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прем'єр-міністр Росії Мішустін зібрався до Білорусі

У Мінськ летить глава уряду РФ Михайло Мішустін. За день до цього в Москві побував міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційних повідомлень про те, які зустрічі заплановані у Мішустіна в Мінську, поки не було. Візит глави російського уряду в Білорусь стоїть у низці контактів двох країн, що активізувалися на тлі акцій протесту, що тривають у республіці", - йдеться в повідомленні.

Напередодні Москву відвідав глава МЗС Білорусії Володимир Макей. На п'ятницю, 4 вересня заплановано приїзд до столиці РФ білоруського міністра оборони Віктора Хреніна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено

"Візит білоруського президента Олександра Лукашенка в Росію для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним очікується в найближчі два тижні", - повідомляє ТАСС.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що візити, які стали частішими, підкреслюють "обопільний настрій на подальший розвиток рівноправних, взаємовигідних відносин, зокрема в межах Союзної держави Росії та Білорусі".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Аудит перед вхождением в мордор?
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03.09.2020 03:43
+3
Если беларусы будут продолжать выходить на улицу с одними смартфонами и кольцами, про независимость можна забыть. Но не переживайте! кремль сам поменяет луку и создаст одно государство. Наслаждайтесь смартфонами и предложениями в любви пока ещё можете. фсб протесты жесть как не любит
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03.09.2020 02:07
+2
хоронитель
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03.09.2020 03:24
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Лукашенко хранитель независимости Беларуси.
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03.09.2020 01:44 Відповісти
Ещё он хранитель диктатуры в Беларуси. Многие белорусы хотят жить в свободной стране.
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03.09.2020 02:04 Відповісти
хоронитель
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03.09.2020 03:24 Відповісти
Попытка Луки опровергнуть миф о том, что независимых в наше время не бывает. Говорит, что перестаньте меня тянуть за рукова в разные стороны! Это если читать ситуацию между строк.
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03.09.2020 03:50 Відповісти
Премьер-министр России Мишустин собрался в Беларусь - Цензор.НЕТ 9961
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03.09.2020 07:05 Відповісти
замена путинская едет, беги лукашеску, хотя куда ему бежать, везде найдут..
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03.09.2020 01:47 Відповісти
Как куда бежать?
Хлеб и соль готовить.
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03.09.2020 03:27 Відповісти
Если беларусы будут продолжать выходить на улицу с одними смартфонами и кольцами, про независимость можна забыть. Но не переживайте! кремль сам поменяет луку и создаст одно государство. Наслаждайтесь смартфонами и предложениями в любви пока ещё можете. фсб протесты жесть как не любит
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03.09.2020 02:07 Відповісти
Премьер-министр России Мишустин собрался в Беларусь - Цензор.НЕТ 3317
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03.09.2020 09:13 Відповісти
Этого усатого старпера скоро кремль уберет, поставят нового лукашенка. согласованный с Москвой.Вся экономика и безопасность Белaруссии зависят от Рашки. Это страна банкрот живущая в долг.
Россия согласилась рефинансировать белорусский государственный долг на миллиард долларов. Как пояснил белорусский лидер, «это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты». бгг Премьер-министр России Мишустин собрался в Беларусь - Цензор.НЕТ 3493
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03.09.2020 02:35 Відповісти
Россия согласилась рефинансировать украинский государственный долг на три миллиарда долларов, которые подарила Януковичу.
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03.09.2020 02:45 Відповісти
Крысы Мавзолейные,когда удмурты татары калмыки и прочие чечены вас начнут мочить в солртире,позвоните чЛенину в Мавзолей Премьер-министр России Мишустин собрался в Беларусь - Цензор.НЕТ 641
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03.09.2020 02:49 Відповісти
Аудит перед вхождением в мордор?
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03.09.2020 03:43 Відповісти
інспекція майбутнього федерального округу....
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03.09.2020 06:52 Відповісти
Після візиту Гризлова (здається сама його) в Києві полилася кров... Потім була втеча овоча, Крим і Донбас... Що запланують тут для задоволення імперських амбіцій хла?
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03.09.2020 07:05 Відповісти
Сакральная жертва выбрана ...
Так как беларусы не шторбят мусоров,не дают повода кацапам в открытую начать вторжение,кацапы решили послать туда мишустина,на которого в Минске будет совершено покушение якобы националистами(возможно и украинский ПС припишут),после чего Кацапы начнут вторжение.
Мишустина не жалко.
Так что такой вариант вполне в духе кацапии.
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03.09.2020 08:18 Відповісти
НІчого особливого..
Прем"єр летить оформляти економічні моменти Аншлюсу Білорусі...
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03.09.2020 09:10 Відповісти
Як же помилялись ті в Україні,хто вважав Лукашенко якимось патріотом Білорусі...
"Здувся",як тільки Пуйло трішки "прижав"..
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03.09.2020 09:12 Відповісти
Путин ху@ло! Его сторонники - подлая шваль!


Прем'єр-міністр Росії Мішустін зібрався до Білорусі - Цензор.НЕТ 8967
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03.09.2020 10:07 Відповісти
 
 