Прем'єр-міністр Росії Мішустін зібрався до Білорусі

У Мінськ летить глава уряду РФ Михайло Мішустін. За день до цього в Москві побував міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційних повідомлень про те, які зустрічі заплановані у Мішустіна в Мінську, поки не було. Візит глави російського уряду в Білорусь стоїть у низці контактів двох країн, що активізувалися на тлі акцій протесту, що тривають у республіці", - йдеться в повідомленні.

Напередодні Москву відвідав глава МЗС Білорусії Володимир Макей. На п'ятницю, 4 вересня заплановано приїзд до столиці РФ білоруського міністра оборони Віктора Хреніна.

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"Візит білоруського президента Олександра Лукашенка в Росію для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним очікується в найближчі два тижні", - повідомляє ТАСС.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що візити, які стали частішими, підкреслюють "обопільний настрій на подальший розвиток рівноправних, взаємовигідних відносин, зокрема в межах Союзної держави Росії та Білорусі".

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