Прем'єр-міністр Росії Мішустін зібрався до Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Мінськ летить глава уряду РФ Михайло Мішустін. За день до цього в Москві побував міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційних повідомлень про те, які зустрічі заплановані у Мішустіна в Мінську, поки не було. Візит глави російського уряду в Білорусь стоїть у низці контактів двох країн, що активізувалися на тлі акцій протесту, що тривають у республіці", - йдеться в повідомленні.
Напередодні Москву відвідав глава МЗС Білорусії Володимир Макей. На п'ятницю, 4 вересня заплановано приїзд до столиці РФ білоруського міністра оборони Віктора Хреніна.
"Візит білоруського президента Олександра Лукашенка в Росію для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним очікується в найближчі два тижні", - повідомляє ТАСС.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що візити, які стали частішими, підкреслюють "обопільний настрій на подальший розвиток рівноправних, взаємовигідних відносин, зокрема в межах Союзної держави Росії та Білорусі".
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Хлеб и соль готовить.
Россия согласилась рефинансировать белорусский государственный долг на миллиард долларов. Как пояснил белорусский лидер, «это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты». бгг
Так как беларусы не шторбят мусоров,не дают повода кацапам в открытую начать вторжение,кацапы решили послать туда мишустина,на которого в Минске будет совершено покушение якобы националистами(возможно и украинский ПС припишут),после чего Кацапы начнут вторжение.
Мишустина не жалко.
Так что такой вариант вполне в духе кацапии.
Прем"єр летить оформляти економічні моменти Аншлюсу Білорусі...
"Здувся",як тільки Пуйло трішки "прижав"..