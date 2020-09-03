Премьер-министр России Мишустин собрался в Беларусь
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Минск летит глава правительства РФ Михаил Мишустин. За день до этого в Москве побывал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.
"Официальных сообщений о том, какие встречи запланированы у Мишустина в Минске, пока не было. Визит главы российского правительства в Белоруссию стоит в ряду активизировавшихся контактов двух стран на фоне продолжающихся в республике акций протеста", - сказано в сообщении.
Днем ранее Москву посетил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. На пятницу, 4 сентября запланирован приезд в столицу РФ белорусского министра обороны Виктора Хренина.
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"Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным ожидается в ближайшие две недели", - сообщает ТАСС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что участившиеся визиты подчеркивают "обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства России и Беларуси".
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Хлеб и соль готовить.
Россия согласилась рефинансировать белорусский государственный долг на миллиард долларов. Как пояснил белорусский лидер, «это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты». бгг
Так как беларусы не шторбят мусоров,не дают повода кацапам в открытую начать вторжение,кацапы решили послать туда мишустина,на которого в Минске будет совершено покушение якобы националистами(возможно и украинский ПС припишут),после чего Кацапы начнут вторжение.
Мишустина не жалко.
Так что такой вариант вполне в духе кацапии.
Прем"єр летить оформляти економічні моменти Аншлюсу Білорусі...
"Здувся",як тільки Пуйло трішки "прижав"..