РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14936 посетителей онлайн
Новости За рубежом Революция в Беларуси
3 229 19
Беларусь (7524) россия (91354) Минск (1554) Мишустин (24)

Премьер-министр России Мишустин собрался в Беларусь

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Премьер-министр России Мишустин собрался в Беларусь

В Минск летит глава правительства РФ Михаил Мишустин. За день до этого в Москве побывал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

"Официальных сообщений о том, какие встречи запланированы у Мишустина в Минске, пока не было. Визит главы российского правительства в Белоруссию стоит в ряду активизировавшихся контактов двух стран на фоне продолжающихся в республике акций протеста", - сказано в сообщении.

Днем ранее Москву посетил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. На пятницу, 4 сентября запланирован приезд в столицу РФ белорусского министра обороны Виктора Хренина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Макей после встречи с Лавровым: Минск даст симметричный ответ на санкции со стороны стран Балтии. Список лиц уже согласован

"Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным ожидается в ближайшие две недели", - сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что участившиеся визиты подчеркивают "обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства России и Беларуси".

Также на Цензор.НЕТ: Ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистов, натренированных в Украине", - Лавров. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Аудит перед вхождением в мордор?
показать весь комментарий
03.09.2020 03:43
+3
Если беларусы будут продолжать выходить на улицу с одними смартфонами и кольцами, про независимость можна забыть. Но не переживайте! кремль сам поменяет луку и создаст одно государство. Наслаждайтесь смартфонами и предложениями в любви пока ещё можете. фсб протесты жесть как не любит
показать весь комментарий
03.09.2020 02:07
+2
хоронитель
показать весь комментарий
03.09.2020 03:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лукашенко хранитель независимости Беларуси.
показать весь комментарий
03.09.2020 01:44 Ответить
Ещё он хранитель диктатуры в Беларуси. Многие белорусы хотят жить в свободной стране.
показать весь комментарий
03.09.2020 02:04 Ответить
хоронитель
показать весь комментарий
03.09.2020 03:24 Ответить
Попытка Луки опровергнуть миф о том, что независимых в наше время не бывает. Говорит, что перестаньте меня тянуть за рукова в разные стороны! Это если читать ситуацию между строк.
показать весь комментарий
03.09.2020 03:50 Ответить
Премьер-министр России Мишустин собрался в Беларусь - Цензор.НЕТ 9961
показать весь комментарий
03.09.2020 07:05 Ответить
замена путинская едет, беги лукашеску, хотя куда ему бежать, везде найдут..
показать весь комментарий
03.09.2020 01:47 Ответить
Как куда бежать?
Хлеб и соль готовить.
показать весь комментарий
03.09.2020 03:27 Ответить
Если беларусы будут продолжать выходить на улицу с одними смартфонами и кольцами, про независимость можна забыть. Но не переживайте! кремль сам поменяет луку и создаст одно государство. Наслаждайтесь смартфонами и предложениями в любви пока ещё можете. фсб протесты жесть как не любит
показать весь комментарий
03.09.2020 02:07 Ответить
Премьер-министр России Мишустин собрался в Беларусь - Цензор.НЕТ 3317
показать весь комментарий
03.09.2020 09:13 Ответить
Этого усатого старпера скоро кремль уберет, поставят нового лукашенка. согласованный с Москвой.Вся экономика и безопасность Белaруссии зависят от Рашки. Это страна банкрот живущая в долг.
Россия согласилась рефинансировать белорусский государственный долг на миллиард долларов. Как пояснил белорусский лидер, «это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты». бгг Премьер-министр России Мишустин собрался в Беларусь - Цензор.НЕТ 3493
показать весь комментарий
03.09.2020 02:35 Ответить
Россия согласилась рефинансировать украинский государственный долг на три миллиарда долларов, которые подарила Януковичу.
показать весь комментарий
03.09.2020 02:45 Ответить
Крысы Мавзолейные,когда удмурты татары калмыки и прочие чечены вас начнут мочить в солртире,позвоните чЛенину в Мавзолей Премьер-министр России Мишустин собрался в Беларусь - Цензор.НЕТ 641
показать весь комментарий
03.09.2020 02:49 Ответить
Аудит перед вхождением в мордор?
показать весь комментарий
03.09.2020 03:43 Ответить
інспекція майбутнього федерального округу....
показать весь комментарий
03.09.2020 06:52 Ответить
Після візиту Гризлова (здається сама його) в Києві полилася кров... Потім була втеча овоча, Крим і Донбас... Що запланують тут для задоволення імперських амбіцій хла?
показать весь комментарий
03.09.2020 07:05 Ответить
Сакральная жертва выбрана ...
Так как беларусы не шторбят мусоров,не дают повода кацапам в открытую начать вторжение,кацапы решили послать туда мишустина,на которого в Минске будет совершено покушение якобы националистами(возможно и украинский ПС припишут),после чего Кацапы начнут вторжение.
Мишустина не жалко.
Так что такой вариант вполне в духе кацапии.
показать весь комментарий
03.09.2020 08:18 Ответить
НІчого особливого..
Прем"єр летить оформляти економічні моменти Аншлюсу Білорусі...
показать весь комментарий
03.09.2020 09:10 Ответить
Як же помилялись ті в Україні,хто вважав Лукашенко якимось патріотом Білорусі...
"Здувся",як тільки Пуйло трішки "прижав"..
показать весь комментарий
03.09.2020 09:12 Ответить
Путин ху@ло! Его сторонники - подлая шваль!


Прем'єр-міністр Росії Мішустін зібрався до Білорусі - Цензор.НЕТ 8967
показать весь комментарий
03.09.2020 10:07 Ответить
 
 