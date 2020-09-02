Ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистов, натренированных в Украине", - Лавров. ВИДЕО
Радикальные действия на демонстрациях в Минске и других городах Беларуси провоцируют из Украины - оттуда в республику приехали порядка "200 натренированных экстремистов".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
"В Украине есть лагеря подготовки экстремистов, по нашим данным в Волынской области, в Днепропетровской области, — и мы сегодня это обсуждали, я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно, они в контакте друг с другом находятся, — по нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в республике Беларусь", — сказал Лавров.
По словам российского министра, у него есть подтвержденные сведения, что радикальный протест в Беларуси подогревают такие украинские организации, как "Тризуб" им. Степана Бандеры, С14, Национальный корпус и "Правый сектор".
"Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице", - сказал российский министр.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные митинги, которые начались в стране после президентских выборов 9 августа, провоцировались извне, в частности, из Польши, Украины и стран Балтии.
Россия пока избегает открытого вмешательства в происходящее в Беларуси. Президент РФ Владимир Путин, однако, заявлял, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, готовый к отправке в Беларусь в случае, если "экстремистские элементы начнут разбой". В Кремле подчеркивали, что не рассматривают этот сценарий как вероятный.
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Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… https://www.dw.com/
даже сивый мерин способен пробить таксать "дно эфира" своим герпесным копытцем !
Во всех смыселах этого слова !
Слава Україні!
Бандеровцы все это,кто еще? И Америка.
Когда они вышли против произвола-и обвинят их Бог знает в чем.
Экстремисты - это рашистские прихвостни-террористы!
интересно какой у него диплом,наверно за хабар купил у барыг
Лаврова превратили в шизофреника 200 тараканов в его голове, выращенных на кокаине, вывезенного из Аргентине по дипломатической почте.
Вєсь табун мой і уєзд,
Праскакали сквозь майдан,
Какаін вєзли в оман!
Мальчікі в трусіках вдоль дарох стаят,
Дєло рук бєндєровцев-дьяволят,
Девочки с цветочками,
Скинулі царя,
Занималась Бєлая...."
І правильно.