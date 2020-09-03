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авто (2018) хабар (3983) Нацполіція (13911) викрадення автівки (193) Крищенко Андрій (339)

Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за "кришування" автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн. ФОТОрепортаж (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

Начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко розповів, що посадовим особам поліції Києва пропонували 350 тис. гривень хабаря за "кришування" автовикрадачів. За цю суму правоохоронці мали "не помічати" їхньої злочинної діяльності і зняти з розшуку одного з фігурантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Києва.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, працівники столичної поліції отримали інформацію про намір фігуранта надати пропозицію неправомірної вигоди посадовій особі. Також правоохоронці отримали інформацію про те, що за певну суму чоловік запропонував поліцейському зняти з розшуку свого спільника, якого розшукують за незаконні заволодіння автотранспортом.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, у ході проведення спеціальної операції правоохоронці затримали обох спільників, які приїхали на зустріч із "домовленою" сумою у 350 тисяч гривень. Вони – кияни, 1972 та 1976 років народження, які раніше були судимі за аналогічні злочини.

"Минулого тижня поліція Києва завершила достатньо унікальну спецоперацію з викриття осіб, які пропонували одному з керівників районного управління київської поліції неправомірну вигоду за створення злочинного угруповання. Гроші зловмисники запропонували за створення умов для безперешкодного продовження злочинної діяльності, а саме безпідставне повернення заарештованих автомобілів, а також зняття з розшуку одного фігуранта", - розповідає керівник поліції Києва.

Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за кришування автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн 01

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За погодженням із Офісом Генеральної прокуратури слідчі оголосили затриманим про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави – 1 520 000 та 2 100 000 гривень.

Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за кришування автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн 02

"Під час обшуків за місцем проживання фігурантів ми виявили та вилучили три автомобілі, які знаходилися у розшуку, пристрої та технічні засоби для незаконного викрадення автомобілів. Окрім цього, зловмисників підозрюють у вимаганні грошей від власників автівок за їх повернення. Під час розслідування будуть встановлені факти злочинної діяльності угруповання, їх спільників, а також встановлюватимуться можливі факти неділового співробітництва з поліцейськими, співробітниками інших правоохоронних органів, які надавали допомогу у скоєнні злочинів. При встановленні таких фактів вся інформація буде передаватися до Державного бюро розслідувань", - додав Крищенко.

Водночас, як розповів Крищенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", із пропозицією хабаря за початок роботи з "кришування" автовикрадень на нього безпосередньо зловмисники вийшли ще навесні.

"Я зрозумів, що мені пропонують "кришувати" автовикрадення. Мене це дуже здивувало. Ми вважали, що це банальна провокація... Я ще не чув, щоб до начальників поліції приходили з такими пропозиціями", - розповів він.

Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за кришування автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн 03

Начальник столичного главку поліції розповів, що було відкрито провадження, яке підтримували представники Офісу Генерального прокурора, і почали документувати злочинні дії, все зійшлося на начальнику райвідділу.

"Вони йому запропонували: давайте, вирішуватимемо питання. Ми вам даватимемо відсотки з прибутку", - сказав Крищенко.

За його словами, було проведено декілька зустрічей, задокументовано низку пропозицій, і щодо вирішень конкретних кримінальних проваджень, і загалом "кришування" автовикрадень.

Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за кришування автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн 04

"Однією з наших умов було, щоб ця людина прийшла на зустріч для передання грошей, щоб ми змогли нібито обговорити, як його зняти з розшуку. І людина, яку затримували багато разів, переховувалася, дотримувалася конспірації, прийшла на цю зустріч", - розповів керівник поліції Києва.

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"У підсумку хабар становив 350 тисяч гривень. Зі мною суму не обговорювали, це вже начальнику райвідділу запропонували. Це була сума для початку. А потім вони сподівалися організувати процес і розраховуватися відсотками з продажу викрадених машин", - зазначив Крищенко.

Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за кришування автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн 05

За словами начальника главку, така ситуація була зумовлена тим, що поліція загалом в Україні вживає радикальних заходів щодо боротьби зі злочинами, пов'язаними з викраденням автотранспорту.

З 2016 року, за його словами, кількість викрадень автомобілів скоротилася в рази. "Якщо раніше в Києві на добу в середньому викрадали п'ять і навіть сім автомобілів, то нині два. Ось ми їх зараз так затиснули, вони вже в такій паніці, що пішли на нетривіальні кроки - безпосередньо начальнику главку запропонували "кришування", - додав Крищенко.

При цьому він додав, що не може поручитися за весь особовий склад поліції Києва в тому, що вони не беруть участі у таких схемах.

"Ми розуміємо, що в ситуаціях з викраденнями можуть бути задіяні наші колишні співробітники. Ми їх затримували. Розуміємо, що є і діючі поліцейські, нечисті на руку, і представники інших правоохоронних органів", - підсумував начальник ГУ Нацполіції в Києві.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
мабуть мало запропонували, що про це розказують для пересічних.
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03.09.2020 11:07
+6
Не верю что начальнику полиции Киева так мало предложили. Туфта какая-то.
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03.09.2020 12:09
+6
Це все фігня, тут Ірусічка Вєрєщучка жжьот напалмом! Мері Попінс не доколихана! Начальнику поліції Києва Крищенку безпосередньо пропонували хабар за "кришування" автовикрадень - Цензор.НЕТ 2008

Начальнику поліції Києва Крищенку безпосередньо пропонували хабар за "кришування" автовикрадень - Цензор.НЕТ 2323
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03.09.2020 12:10
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мабуть мало запропонували, що про це розказують для пересічних.
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03.09.2020 11:07 Відповісти
Щось цензор почав відбілювати аваківських)))) Краще адміни прошерстить ЮТУБ і покажить як беруть хабари і вчиняють злочини поліція..Там ЮТУБ лопається..а сабаков малює довіру на рівні 30%...брехня..патрульна поліція це є банальне ОЗУ..Для того щоб мусарня зареєструвала провадження потрібно дати хабаря..слідчі це стадо трутнів. Нехай не бреше..Краще пускай раскаже як Горловку сдавав зі своїми мусорами в 2014 році і шикувались БЕСУ)))
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03.09.2020 11:09 Відповісти
Хмм.А по лицу не скажешь что не взял. Начальнику полиции Киева Крищенко напрямую предлагали взятку за "крышевание" автоугонов - Цензор.НЕТ 310
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03.09.2020 11:09 Відповісти
Не согласился, потому что думал, что "это банальная провокация".
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03.09.2020 11:10 Відповісти
И героический Крищенко конечно же не принял предложение о крышевании и отвёл взяточников за ухо к самому себе, в полицию... Трогательно до слёз. А наркобизнес и игровиков с янтарём кто крышует, тех когда отведут к прокурору, или он тоже в доле?
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03.09.2020 11:11 Відповісти
навіть смішно іноді читати всі ці побрехеньки. Проституток кришують, наркоту та притони - кришують, угони - кришують, підпільні казино - кришують, контрабанду - кришують. Немає в країні злочинного "бізнесу", який би не був дотичний або до мвд-вських, або до сбу-шників. Натомість гучніше за всіх волають про те, що "нада навесті парядак"... Тьху, ***, злидні погані.
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03.09.2020 11:19 Відповісти
То не взятка, поскорей всего доля да как оказалось маловато вышло вот и дельцэ состряпали.
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03.09.2020 12:08 Відповісти
Не верю что начальнику полиции Киева так мало предложили. Туфта какая-то.
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03.09.2020 12:09 Відповісти
Це аскарблєніє.
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03.09.2020 12:10 Відповісти
100%
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03.09.2020 12:23 Відповісти
Це все фігня, тут Ірусічка Вєрєщучка жжьот напалмом! Мері Попінс не доколихана! Начальнику поліції Києва Крищенку безпосередньо пропонували хабар за "кришування" автовикрадень - Цензор.НЕТ 2008

Начальнику поліції Києва Крищенку безпосередньо пропонували хабар за "кришування" автовикрадень - Цензор.НЕТ 2323
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03.09.2020 12:10 Відповісти
*****))) Надо было за голову подвесить)))))))))))))))))) Начальнику поліції Києва Крищенку безпосередньо пропонували хабар за "кришування" автовикрадень - Цензор.НЕТ 3631
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03.09.2020 12:18 Відповісти
Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за "кришування" автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн - Цензор.НЕТ 9627
папизже.. Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за "кришування" автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн - Цензор.НЕТ 9627
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03.09.2020 12:24 Відповісти
Совсем поехала старушка...
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03.09.2020 12:33 Відповісти
Начальнику поліції Києва Крищенку безпосередньо пропонували хабар за "кришування" автовикрадень - Цензор.НЕТ 6524
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03.09.2020 12:17 Відповісти
Жлоби якісь. Вони щеб 1000 грн запропанували
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03.09.2020 12:23 Відповісти
Подстава какая то тупая была почуял нюхом
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03.09.2020 12:26 Відповісти
Сумма ничтожная
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03.09.2020 12:31 Відповісти
Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за "кришування" автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн - Цензор.НЕТ 3824
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03.09.2020 12:32 Відповісти
Да Крищенко, судя по размерам его отожравшейся рожи, эту сумму прожирает в месяц.
Предложить начальнику главка 13000 баксов в месяц - это откровенно унизительно и для начальника главка и для коллектива главка, месячный оборот чёрной кассы которого превышает бюджет среднего города. Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за "кришування" автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн - Цензор.НЕТ 1358
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03.09.2020 12:40 Відповісти
Що там з законом про кримінальну відповідальність за приналежність до угрупування "вор в законі" ? Зеленський його вже підписав чи ще ні ? Рада вже давно його прийняла.
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03.09.2020 12:42 Відповісти
для крищенко это не деньги вообще, а так, на чай с бутерами.
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03.09.2020 12:44 Відповісти
я еще от ящика с 7 000 000 отойти не могу учитывая что нет денег Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за "кришування" автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн - Цензор.НЕТ 8598
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03.09.2020 12:51 Відповісти
Крышивать предлагал Кива?
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03.09.2020 12:51 Відповісти
Дал понять, мало даете. Думайте ребята.
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03.09.2020 13:00 Відповісти
350 тыс грн.? Вы серьезно, для начальника полиции? Так это сотая доля того,что ежедневно поступает от "охоты на дорогах" в Ю -тубе ролики, как по два экипажа полицмейстеров на Северном мосту Киева, ежедневно и круглосуточно ловят едущих на полосе для троллейбусов. Когда адвокат посылает запросы Крищенку-"Какое наказание понесли остановленные авто нарушителей"? Всегда следует ответ-" Патрульных экипажей там не было"!! Это ж Клондайк! А тут 350 тыс грн....
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03.09.2020 13:24 Відповісти
Забавно, что справа от данной статьи у меня высветился рекламный блок "Дайте правильну відповідь і отримайте шанс забрати 350 000 гривень!"
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03.09.2020 13:38 Відповісти
Они "ланосы" собрались угонять? Как дети...
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03.09.2020 13:45 Відповісти
Типа "оскорбительно мало" предложили - потому и подняли шум?)))))))))))
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03.09.2020 13:53 Відповісти
Похоже маловато.Это оскорбительно,ну не простой же опер,а начальник..........
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03.09.2020 14:11 Відповісти
Крищенко продажный мент на котором негде клейма ставить. Просто мелкота предложила мелочь, вот и поплатились.
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03.09.2020 14:52 Відповісти
Аваков за такую сумму не станет даже рюкзаки шить.
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03.09.2020 15:27 Відповісти
 
 