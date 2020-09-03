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Сімейних лікарів з 2021 року штрафуватимуть за неякісну допомогу, - Степанов

Сімейних лікарів з 2021 року штрафуватимуть за неякісну допомогу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я збирається з 2021 року ввести понижуючі коефіцієнти для сімейних лікарів, робота яких не відповідає визначеним показникам.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окрім сплати за принципом по кількості укладених договорів, треба ще обов’язково, щоб були відповідні індикатори якості роботи наших сімейних лікарів. Це абсолютно нормально. Що я маю на увазі? Це охоплення імунізації, це щеплення, які вони повинні контролювати, проводити тим пацієнтам, з якими вони уклали договір. Це та ж робота з ковідними хворими", - сказав Степанов.

Також глава МОЗ зазначив, що зараз не передбачено фінансове покарання за неякісну роботу лікаря.

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"Це повинен бути понижувальний коефіцієнт, якщо ти не виконуєш обов’язки. І це абсолютно нормально. Саме за таким принципом ми хочемо це робити, починаючи з 1 січня, тобто з нового року. Тому що зараз дуже важко внести зміни в ці договори", - додав Степанов.

Автор: 

лікарі (1287) Степанов Максим (2196) штраф (1857) медреформа (129)


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Топ коментарі
+12
Гхххммм...Мой доктор делает свою работу качественно, т.к., она хорошо образована ( персиянка, кстати, рождена в США) .Ну, а если у меня вдруг будут обоснованные претензии, то я поволоку ее в суд. И ее страховка, в случае моей правоты, выплатит деньги таки МНЕ, а не в казну. А в Украине шо-то все тянут в казну, а не конкретному пострадавшему от некомпетенции.
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03.09.2020 22:47
+4
"Кроме уплаты по принципу по количеству заключенных договоров, надо еще обязательно, чтобы были соответствующие индикаторы качества работы наших семейных врачей. Это абсолютно нормально. Что я имею в виду? Это охват иммунизации, это прививки, которые они должны контролировать, проводить тем пациентам, с которыми они заключили договор. Это та же работа с ковиднимы больными", - сказал Степанов.Источник: https://censor.net/ru/n3217512»

МЕРЗОТА.
І тут рвуться насрать.
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03.09.2020 22:42
+4
Всіх штрафувать! Починати треба з міністрів, в підпорядкуванні яких були ректори медвузів, які випускали лікарів "низької якості".
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03.09.2020 22:47
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Закончится ВСЕ социалистической революцией, не путать с коммунистической революцией.
Как напоминание в Швеции, шведский социализм, при максимальных налогах - максимально нормальная жизнь.
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03.09.2020 23:07 Відповісти
Коли міністра охорони здоров'я будуть вішати за тупі дії?
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03.09.2020 23:09 Відповісти
Будуть лікувати на :: (охтема -лума) ,або (амінь і потемок)!!!!!!! ((для тих хто розуміє про що мова))....
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03.09.2020 23:10 Відповісти
санитар степанов - само будешь сидеть на приемах в поликлиниках..
кто этих степановых выпускает?
в Украине все развалили, сейчас побегут оставшиеся врачи с поликлиник..
отсутствие врачей и мед помощи - добивается дуремар зеленский и его кодла...
само оно - лечится не в Украине..
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03.09.2020 23:17 Відповісти
"отсутствие врачей" В Украине врачей как собак. Этих паразитов от корыта не оторвёшь.
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03.09.2020 23:22 Відповісти
это переизбыток мусоров, дармоедов, которые сидят на шее нищего украинского налогоплательщика..
в поликлиниках - ты много не заработаешь на бабушках, эти уйдут, новые не придут.. молодежь не хочет работать в поликлиниках семейными врачами, все хотят за границу, где их будут ценить..
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03.09.2020 23:27 Відповісти
Что-то я не видел чтобы в центрах занятости были вакансии врачей в поликлинику.
Зато знаю что для того чтобы устроиться туда на работу нужно давать взятку.
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03.09.2020 23:33 Відповісти
так врачи государству не нужны, как и не нужен народ и его обслуживание..
в основном в поликлиниках пенсионеры, которым надо хоть какую то копейку заработать, нет условий ни для врачей, у которых огромная нагрузка и писанина, и некогда заниматься медициной, и пациент не получает должной помощи, потому что врачи не механизмы - ему дается 10 мин на прием, включая писанину и прочее.
никто из молодежти туда не пойдет..пусть ценят тех, кто там есть..
сейчас убьют поликлинику, чтобы народ шел в частные клиники, но у народа на это нет денег..
санитар степанов должен улучшать условия работы врачей, а потом что то предъявлять..
насчет прививок - у кодлы зеленского - обязательства перед опг воз, потому что они от них взяли миллионы - которые растащили себе на премии..
воз надо, чтобы народы мира вакцинировали, это миллионный бизнес и политика геноцида..
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03.09.2020 23:46 Відповісти
Если они не нужны, то зачем государство даёт им деньги?
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04.09.2020 00:34 Відповісти
платит не государство, а налогоплательщики, государство только ворует..
скоро некому будет лечить тех налогоплательщиков, страна разваливается, клоуны у власти беснуются..
то, что из бюджета еще платят врачам - не заслуга кодлы, которая у власти..
лучше бы штрафовали - авакяна, степанова, ляшка, зеленского, крадуцких и проч прохиндеев, этих бездельников и клоунов..
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04.09.2020 00:43 Відповісти
А це потрібно платникам податків чи державі?

https://vstup.osvita.ua/y2020/r27/149/719805/
Ліцензований обсяг прийому: 1480
Обсяг на контракт: 300
Максимальне держзамовлення: 740
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04.09.2020 01:47 Відповісти
Просто врачи всем нужны, но...за рубежомнашей мноомиллинной страны, где и ценят, а не унижают и запугивают. Где страовки врачей от болезней? Власть олатила?организовала?
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04.09.2020 11:11 Відповісти
Если врачей как "собак", то сколько таких как вы? Вам нехватает корыта милималки?
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04.09.2020 11:13 Відповісти
У нашій амбулаторії наймолодшому сімейному лікарю 62 роки. Є ще 2 лікарки але вони старші. Зі цими штрафами не зостанеться жодного. Може треба якось по іншому піднімати професіоналізм, наприклад підвищити відповідальність вузів за тих кого вини випускають, та штрафувати та звільнити педагогів за недолугих випускників.
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03.09.2020 23:19 Відповісти
Він не казав про підняття профессіоналізму. Він хоче змусити лікарів щоб вони чіплялися до пацієнтів зі щепленням.
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03.09.2020 23:24 Відповісти
КОГДА БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ДУРЕМАРА ЗЕЛЕНСКОГО - ЗА ЕГО НЕКАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ И НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ?
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03.09.2020 23:20 Відповісти
Штрафувати потрібно 73,22%, і виплачувати їх 24,45%.
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03.09.2020 23:41 Відповісти
сейчас - штрафовать надо зеленского, а садить поросенко ..
зеленский продолжает геноцид олигархо-криминального режима поросенко, и, завтра - нужно садить зеленского..
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03.09.2020 23:48 Відповісти
шо,регистрация поголовно всех котэйок не улучшает существенно жизнеобеспечение квартала?
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03.09.2020 23:26 Відповісти
Медрехворми не спинити!
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03.09.2020 23:32 Відповісти
врачи...были когда-то...рвачи ныне Здравствуют,система ниппель у них присутствует,туда дуй(давай), назад буй.Заявление у них таково...я приму у вас заявление на договор семейного врача,но ходить на дом-извините,у меня семья.Личный ответ мне.
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04.09.2020 06:56 Відповісти
Ви спочатку знайдіть тих сімейних лікарів, а потім вже штрафувати будете.
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04.09.2020 07:36 Відповісти
За то, что врач гробит здоровье пациентов - Понижающий коэффициент?
Если водитель сделал человека инвалидом - тюрьма.
Если врач сделал человека инвалидом - 10 грн штрафа.
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04.09.2020 08:30 Відповісти
Если к семейному врачу невозможно попасть? Я пришла в понедельник, а записаться можно только на субботу! Если врач не в состоянии оказать помощь или консультацию вовремя- значит нечего было заключать такое кол-во договоров!. Зачем мне его консультация в субботу? Если мне необходимо в понедельник? А "живую очередь" не хочет принимать-время приема закончилось! К чертям таких семейных администраторов! Это не врачи!.
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04.09.2020 10:06 Відповісти
Вас что-то не устраивает? Вы свободно можете поменять врача. Вы можете связаться с вашим семейным доктором по телефону, он вам даст рекомендации. Непременно нужно идти на прием? У вас острое состояние? Вызовите скорую... Если это не ваш случай и хочется поговорить-платная поликлиника, больница.Нечего ныть и виноватить врачей.
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04.09.2020 11:05 Відповісти
Да сколько можно наказывать? Создайте вначале условия работы для семейных врачей, чтобы им не приходилось оставаться постоянно после работы, заполняя все журналы, которые вы их обязали заполнять, а потом переносить эти же данные в ПК. Заставьте главврачей поликлиник обеспечить надлежащую работу ПК в каждом кабинете и у каждого семейного врача (целесообразно ноутбук). Обеспечьте наличие квалифицированных врачей в поликлиниках, а не каких есть...Тогда качество обслуживания пациентов поднимется, они не будут обижаться на докторов, что больным уделяют недостаточно времени... многие приходят просто пообщаться). Не распространяйте лживую информацию о бесплатных лекарствах, которые должен выписать врач. Тода бужете иметь и юридическое, и моральное право требовать ужесточения наказания за некачественно проведенное лечение, если оно не соответствует протоколу леченя заболевания и направления больного к др специалистам.
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04.09.2020 10:35 Відповісти
Согласна с https://censor.net/ua/user/56699 на 100%. Больной САМ за себя ДОЛЖЕН отвечать. И нести собственную ответственность за свое им же угробленное здоровье. Врач может только помочь исправить ошибки образа жизни, питания и т.д. и помочь больному преодолеть болезнь. Речь не идет об острах инфекционных болезнях, которые лечат инфекционисты и больной обязан быть изолирован. Вы, господин Министр, за это несете ответственность и качество вашей работы должны ежемесячно оценивать финансово, согласно вашему вкладу в защиту населения от болезней о организацию работу по такой защите. Начните с себя.
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04.09.2020 10:58 Відповісти
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