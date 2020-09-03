Сімейних лікарів з 2021 року штрафуватимуть за неякісну допомогу, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я збирається з 2021 року ввести понижуючі коефіцієнти для сімейних лікарів, робота яких не відповідає визначеним показникам.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Окрім сплати за принципом по кількості укладених договорів, треба ще обов’язково, щоб були відповідні індикатори якості роботи наших сімейних лікарів. Це абсолютно нормально. Що я маю на увазі? Це охоплення імунізації, це щеплення, які вони повинні контролювати, проводити тим пацієнтам, з якими вони уклали договір. Це та ж робота з ковідними хворими", - сказав Степанов.
Також глава МОЗ зазначив, що зараз не передбачено фінансове покарання за неякісну роботу лікаря.
"Це повинен бути понижувальний коефіцієнт, якщо ти не виконуєш обов’язки. І це абсолютно нормально. Саме за таким принципом ми хочемо це робити, починаючи з 1 січня, тобто з нового року. Тому що зараз дуже важко внести зміни в ці договори", - додав Степанов.
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Как напоминание в Швеции, шведский социализм, при максимальных налогах - максимально нормальная жизнь.
кто этих степановых выпускает?
в Украине все развалили, сейчас побегут оставшиеся врачи с поликлиник..
отсутствие врачей и мед помощи - добивается дуремар зеленский и его кодла...
само оно - лечится не в Украине..
в поликлиниках - ты много не заработаешь на бабушках, эти уйдут, новые не придут.. молодежь не хочет работать в поликлиниках семейными врачами, все хотят за границу, где их будут ценить..
Зато знаю что для того чтобы устроиться туда на работу нужно давать взятку.
в основном в поликлиниках пенсионеры, которым надо хоть какую то копейку заработать, нет условий ни для врачей, у которых огромная нагрузка и писанина, и некогда заниматься медициной, и пациент не получает должной помощи, потому что врачи не механизмы - ему дается 10 мин на прием, включая писанину и прочее.
никто из молодежти туда не пойдет..пусть ценят тех, кто там есть..
сейчас убьют поликлинику, чтобы народ шел в частные клиники, но у народа на это нет денег..
санитар степанов должен улучшать условия работы врачей, а потом что то предъявлять..
насчет прививок - у кодлы зеленского - обязательства перед опг воз, потому что они от них взяли миллионы - которые растащили себе на премии..
воз надо, чтобы народы мира вакцинировали, это миллионный бизнес и политика геноцида..
скоро некому будет лечить тех налогоплательщиков, страна разваливается, клоуны у власти беснуются..
то, что из бюджета еще платят врачам - не заслуга кодлы, которая у власти..
лучше бы штрафовали - авакяна, степанова, ляшка, зеленского, крадуцких и проч прохиндеев, этих бездельников и клоунов..
https://vstup.osvita.ua/y2020/r27/149/719805/
Ліцензований обсяг прийому: 1480
Обсяг на контракт: 300
Максимальне держзамовлення: 740
зеленский продолжает геноцид олигархо-криминального режима поросенко, и, завтра - нужно садить зеленского..
Если водитель сделал человека инвалидом - тюрьма.
Если врач сделал человека инвалидом - 10 грн штрафа.