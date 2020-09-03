Сімейних лікарів з 2021 року штрафуватимуть за неякісну допомогу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я збирається з 2021 року ввести понижуючі коефіцієнти для сімейних лікарів, робота яких не відповідає визначеним показникам.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окрім сплати за принципом по кількості укладених договорів, треба ще обов’язково, щоб були відповідні індикатори якості роботи наших сімейних лікарів. Це абсолютно нормально. Що я маю на увазі? Це охоплення імунізації, це щеплення, які вони повинні контролювати, проводити тим пацієнтам, з якими вони уклали договір. Це та ж робота з ковідними хворими", - сказав Степанов.

Також глава МОЗ зазначив, що зараз не передбачено фінансове покарання за неякісну роботу лікаря.

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"Це повинен бути понижувальний коефіцієнт, якщо ти не виконуєш обов’язки. І це абсолютно нормально. Саме за таким принципом ми хочемо це робити, починаючи з 1 січня, тобто з нового року. Тому що зараз дуже важко внести зміни в ці договори", - додав Степанов.