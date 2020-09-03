Семейных врачей с 2021 года будут штрафовать за некачественную помощь, - Степанов
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Министерство здравоохранения собирается с 2021 года ввести понижающие коэффициенты для семейных врачей, работа которых не соответствует определенным показателям.
Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Кроме уплаты по принципу по количеству заключенных договоров, надо еще обязательно, чтобы были соответствующие индикаторы качества работы наших семейных врачей. Это абсолютно нормально. Что я имею в виду? Это охват иммунизации, это прививки, которые они должны контролировать, проводить тем пациентам, с которыми они заключили договор. Это та же работа с ковиднимы больными", - сказал Степанов.
Также глава Минздрава отметил, что сейчас не предусмотрено финансовое наказание за некачественную работу врача.
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"Это должен быть понижающий коэффициент, если ты не выполняешь обязанности. И это абсолютно нормально. Именно по такому принципу мы хотим это делать, начиная с 1 января, то есть с нового года. Потому что сейчас очень трудно внести изменения в эти договора" , - добавил Степанов.
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Как напоминание в Швеции, шведский социализм, при максимальных налогах - максимально нормальная жизнь.
кто этих степановых выпускает?
в Украине все развалили, сейчас побегут оставшиеся врачи с поликлиник..
отсутствие врачей и мед помощи - добивается дуремар зеленский и его кодла...
само оно - лечится не в Украине..
в поликлиниках - ты много не заработаешь на бабушках, эти уйдут, новые не придут.. молодежь не хочет работать в поликлиниках семейными врачами, все хотят за границу, где их будут ценить..
Зато знаю что для того чтобы устроиться туда на работу нужно давать взятку.
в основном в поликлиниках пенсионеры, которым надо хоть какую то копейку заработать, нет условий ни для врачей, у которых огромная нагрузка и писанина, и некогда заниматься медициной, и пациент не получает должной помощи, потому что врачи не механизмы - ему дается 10 мин на прием, включая писанину и прочее.
никто из молодежти туда не пойдет..пусть ценят тех, кто там есть..
сейчас убьют поликлинику, чтобы народ шел в частные клиники, но у народа на это нет денег..
санитар степанов должен улучшать условия работы врачей, а потом что то предъявлять..
насчет прививок - у кодлы зеленского - обязательства перед опг воз, потому что они от них взяли миллионы - которые растащили себе на премии..
воз надо, чтобы народы мира вакцинировали, это миллионный бизнес и политика геноцида..
скоро некому будет лечить тех налогоплательщиков, страна разваливается, клоуны у власти беснуются..
то, что из бюджета еще платят врачам - не заслуга кодлы, которая у власти..
лучше бы штрафовали - авакяна, степанова, ляшка, зеленского, крадуцких и проч прохиндеев, этих бездельников и клоунов..
https://vstup.osvita.ua/y2020/r27/149/719805/
Ліцензований обсяг прийому: 1480
Обсяг на контракт: 300
Максимальне держзамовлення: 740
зеленский продолжает геноцид олигархо-криминального режима поросенко, и, завтра - нужно садить зеленского..
Если водитель сделал человека инвалидом - тюрьма.
Если врач сделал человека инвалидом - 10 грн штрафа.