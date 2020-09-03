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Семейных врачей с 2021 года будут штрафовать за некачественную помощь, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Семейных врачей с 2021 года будут штрафовать за некачественную помощь, - Степанов

Министерство здравоохранения собирается с 2021 года ввести понижающие коэффициенты для семейных врачей, работа которых не соответствует определенным показателям.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме уплаты по принципу по количеству заключенных договоров, надо еще обязательно, чтобы были соответствующие индикаторы качества работы наших семейных врачей. Это абсолютно нормально. Что я имею в виду? Это охват иммунизации, это прививки, которые они должны контролировать, проводить тем пациентам, с которыми они заключили договор. Это та же работа с ковиднимы больными", - сказал Степанов.

Также глава Минздрава отметил, что сейчас не предусмотрено финансовое наказание за некачественную работу врача.

Читайте на Цензор.НЕТ: На медицину в 2021 году нужно в 2 раза больше денег, чем в 2020-м, - Степанов

"Это должен быть понижающий коэффициент, если ты не выполняешь обязанности. И это абсолютно нормально. Именно по такому принципу мы хотим это делать, начиная с 1 января, то есть с нового года. Потому что сейчас очень трудно внести изменения в эти договора" , - добавил Степанов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Гхххммм...Мой доктор делает свою работу качественно, т.к., она хорошо образована ( персиянка, кстати, рождена в США) .Ну, а если у меня вдруг будут обоснованные претензии, то я поволоку ее в суд. И ее страховка, в случае моей правоты, выплатит деньги таки МНЕ, а не в казну. А в Украине шо-то все тянут в казну, а не конкретному пострадавшему от некомпетенции.
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03.09.2020 22:47
+4
Вытащил из спама Сімейних лікарів з 2021 року штрафуватимуть за неякісну допомогу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7336 . Удачи!
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03.09.2020 23:13
+4
КОГДА БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ДУРЕМАРА ЗЕЛЕНСКОГО - ЗА ЕГО НЕКАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ И НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ?
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03.09.2020 23:20
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Закончится ВСЕ социалистической революцией, не путать с коммунистической революцией.
Как напоминание в Швеции, шведский социализм, при максимальных налогах - максимально нормальная жизнь.
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03.09.2020 23:07 Ответить
Коли міністра охорони здоров'я будуть вішати за тупі дії?
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03.09.2020 23:09 Ответить
Будуть лікувати на :: (охтема -лума) ,або (амінь і потемок)!!!!!!! ((для тих хто розуміє про що мова))....
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03.09.2020 23:10 Ответить
санитар степанов - само будешь сидеть на приемах в поликлиниках..
кто этих степановых выпускает?
в Украине все развалили, сейчас побегут оставшиеся врачи с поликлиник..
отсутствие врачей и мед помощи - добивается дуремар зеленский и его кодла...
само оно - лечится не в Украине..
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03.09.2020 23:17 Ответить
"отсутствие врачей" Сімейних лікарів з 2021 року штрафуватимуть за неякісну допомогу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4485 В Украине врачей как собак. Этих паразитов от корыта не оторвёшь.
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03.09.2020 23:22 Ответить
это переизбыток мусоров, дармоедов, которые сидят на шее нищего украинского налогоплательщика..
в поликлиниках - ты много не заработаешь на бабушках, эти уйдут, новые не придут.. молодежь не хочет работать в поликлиниках семейными врачами, все хотят за границу, где их будут ценить..
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03.09.2020 23:27 Ответить
Что-то я не видел чтобы в центрах занятости были вакансии врачей в поликлинику.
Зато знаю что для того чтобы устроиться туда на работу нужно давать взятку.
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03.09.2020 23:33 Ответить
так врачи государству не нужны, как и не нужен народ и его обслуживание..
в основном в поликлиниках пенсионеры, которым надо хоть какую то копейку заработать, нет условий ни для врачей, у которых огромная нагрузка и писанина, и некогда заниматься медициной, и пациент не получает должной помощи, потому что врачи не механизмы - ему дается 10 мин на прием, включая писанину и прочее.
никто из молодежти туда не пойдет..пусть ценят тех, кто там есть..
сейчас убьют поликлинику, чтобы народ шел в частные клиники, но у народа на это нет денег..
санитар степанов должен улучшать условия работы врачей, а потом что то предъявлять..
насчет прививок - у кодлы зеленского - обязательства перед опг воз, потому что они от них взяли миллионы - которые растащили себе на премии..
воз надо, чтобы народы мира вакцинировали, это миллионный бизнес и политика геноцида..
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03.09.2020 23:46 Ответить
Если они не нужны, то зачем государство даёт им деньги?
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04.09.2020 00:34 Ответить
платит не государство, а налогоплательщики, государство только ворует..
скоро некому будет лечить тех налогоплательщиков, страна разваливается, клоуны у власти беснуются..
то, что из бюджета еще платят врачам - не заслуга кодлы, которая у власти..
лучше бы штрафовали - авакяна, степанова, ляшка, зеленского, крадуцких и проч прохиндеев, этих бездельников и клоунов..
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04.09.2020 00:43 Ответить
А це потрібно платникам податків чи державі?

https://vstup.osvita.ua/y2020/r27/149/719805/
Ліцензований обсяг прийому: 1480
Обсяг на контракт: 300
Максимальне держзамовлення: 740
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04.09.2020 01:47 Ответить
Просто врачи всем нужны, но...за рубежомнашей мноомиллинной страны, где и ценят, а не унижают и запугивают. Где страовки врачей от болезней? Власть олатила?организовала?
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04.09.2020 11:11 Ответить
Если врачей как "собак", то сколько таких как вы? Вам нехватает корыта милималки?
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04.09.2020 11:13 Ответить
У нашій амбулаторії наймолодшому сімейному лікарю 62 роки. Є ще 2 лікарки але вони старші. Зі цими штрафами не зостанеться жодного. Може треба якось по іншому піднімати професіоналізм, наприклад підвищити відповідальність вузів за тих кого вини випускають, та штрафувати та звільнити педагогів за недолугих випускників.
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03.09.2020 23:19 Ответить
Він не казав про підняття профессіоналізму. Він хоче змусити лікарів щоб вони чіплялися до пацієнтів зі щепленням.
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03.09.2020 23:24 Ответить
КОГДА БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ДУРЕМАРА ЗЕЛЕНСКОГО - ЗА ЕГО НЕКАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ И НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ?
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03.09.2020 23:20 Ответить
Штрафувати потрібно 73,22%, і виплачувати їх 24,45%.
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03.09.2020 23:41 Ответить
сейчас - штрафовать надо зеленского, а садить поросенко ..
зеленский продолжает геноцид олигархо-криминального режима поросенко, и, завтра - нужно садить зеленского..
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03.09.2020 23:48 Ответить
шо,регистрация поголовно всех котэйок не улучшает существенно жизнеобеспечение квартала?
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03.09.2020 23:26 Ответить
Медрехворми не спинити! Сімейних лікарів з 2021 року штрафуватимуть за неякісну допомогу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4103
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03.09.2020 23:32 Ответить
врачи...были когда-то...рвачи ныне Здравствуют,система ниппель у них присутствует,туда дуй(давай), назад буй.Заявление у них таково...я приму у вас заявление на договор семейного врача,но ходить на дом-извините,у меня семья.Личный ответ мне.
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04.09.2020 06:56 Ответить
Ви спочатку знайдіть тих сімейних лікарів, а потім вже штрафувати будете.
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04.09.2020 07:36 Ответить
За то, что врач гробит здоровье пациентов - Понижающий коэффициент? Сімейних лікарів з 2021 року штрафуватимуть за неякісну допомогу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7444
Если водитель сделал человека инвалидом - тюрьма.
Если врач сделал человека инвалидом - 10 грн штрафа.
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04.09.2020 08:30 Ответить
Если к семейному врачу невозможно попасть? Я пришла в понедельник, а записаться можно только на субботу! Если врач не в состоянии оказать помощь или консультацию вовремя- значит нечего было заключать такое кол-во договоров!. Зачем мне его консультация в субботу? Если мне необходимо в понедельник? А "живую очередь" не хочет принимать-время приема закончилось! К чертям таких семейных администраторов! Это не врачи!.
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04.09.2020 10:06 Ответить
Вас что-то не устраивает? Вы свободно можете поменять врача. Вы можете связаться с вашим семейным доктором по телефону, он вам даст рекомендации. Непременно нужно идти на прием? У вас острое состояние? Вызовите скорую... Если это не ваш случай и хочется поговорить-платная поликлиника, больница.Нечего ныть и виноватить врачей.
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04.09.2020 11:05 Ответить
Да сколько можно наказывать? Создайте вначале условия работы для семейных врачей, чтобы им не приходилось оставаться постоянно после работы, заполняя все журналы, которые вы их обязали заполнять, а потом переносить эти же данные в ПК. Заставьте главврачей поликлиник обеспечить надлежащую работу ПК в каждом кабинете и у каждого семейного врача (целесообразно ноутбук). Обеспечьте наличие квалифицированных врачей в поликлиниках, а не каких есть...Тогда качество обслуживания пациентов поднимется, они не будут обижаться на докторов, что больным уделяют недостаточно времени... многие приходят просто пообщаться). Не распространяйте лживую информацию о бесплатных лекарствах, которые должен выписать врач. Тода бужете иметь и юридическое, и моральное право требовать ужесточения наказания за некачественно проведенное лечение, если оно не соответствует протоколу леченя заболевания и направления больного к др специалистам.
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04.09.2020 10:35 Ответить
Согласна с VOLVO XC 70 на 100%. Больной САМ за себя ДОЛЖЕН отвечать. И нести собственную ответственность за свое им же угробленное здоровье. Врач может только помочь исправить ошибки образа жизни, питания и т.д. и помочь больному преодолеть болезнь. Речь не идет об острах инфекционных болезнях, которые лечат инфекционисты и больной обязан быть изолирован. Вы, господин Министр, за это несете ответственность и качество вашей работы должны ежемесячно оценивать финансово, согласно вашему вкладу в защиту населения от болезней о организацию работу по такой защите. Начните с себя.
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04.09.2020 10:58 Ответить
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