Семейных врачей с 2021 года будут штрафовать за некачественную помощь, - Степанов

Министерство здравоохранения собирается с 2021 года ввести понижающие коэффициенты для семейных врачей, работа которых не соответствует определенным показателям.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме уплаты по принципу по количеству заключенных договоров, надо еще обязательно, чтобы были соответствующие индикаторы качества работы наших семейных врачей. Это абсолютно нормально. Что я имею в виду? Это охват иммунизации, это прививки, которые они должны контролировать, проводить тем пациентам, с которыми они заключили договор. Это та же работа с ковиднимы больными", - сказал Степанов.

Также глава Минздрава отметил, что сейчас не предусмотрено финансовое наказание за некачественную работу врача.

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"Это должен быть понижающий коэффициент, если ты не выполняешь обязанности. И это абсолютно нормально. Именно по такому принципу мы хотим это делать, начиная с 1 января, то есть с нового года. Потому что сейчас очень трудно внести изменения в эти договора" , - добавил Степанов.