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Новини Агресія Росії проти України
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Американські військовослужбовці проведуть навчання в Литві

Американські військовослужбовці проведуть навчання в Литві

На тлі загострення відносин Білорусі з країнами Балтії в Литву для проведення навчань прибуде американський батальйон.

Про це повідомляє литовське видання LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про батальйон, це 800-900 солдатів. Вони пробудуть у нас до кінця вересня - початку жовтня, але точний час повернення ще не визначено", - сказав офіцер по зв'язках з громадськістю Штабу оборони Литви капітан Андрюс Дилда.

Американські війська мають прибути у вихідні, з собою вони доставлять і декілька десятків одиниць важкої військової техніки.

"Це важкий американський батальйон, його основне озброєння – танки "Abrams", бойові машини піхоти "Bradley". Важкої техніки має бути від 30 до 40 одиниць", - сказав Дилда.

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У Міністерстві оборони наголошують, що це - заздалегідь заплановані навчання військ США, не пов'язані з якимись подіями в регіоні.

Автор: 

Білорусь (7926) Литва (2386) США (22643) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+4
Сейчас у таракана опять приступ будет
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03.09.2020 23:13
+4
Бульбофюрер сосредоточил половину своих ВС у границ с Литвой и Польшей. Вот НАТО и отреагировало. Нехай теперь этот ********** обсерется.
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04.09.2020 00:25
+2
И потом пусть к нам заедут, так в район Харькова-Днепра, потрениться с нашими слегка, подтянуть по отдельным вопросам
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03.09.2020 22:57
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И потом пусть к нам заедут, так в район Харькова-Днепра, потрениться с нашими слегка, подтянуть по отдельным вопросам
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03.09.2020 22:57 Відповісти
украинский батальон туда подведите - совсем неплохо побегать вместе....
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03.09.2020 22:59 Відповісти
и пОтом облиться и похавать из одного пакета - ето обьединяет
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03.09.2020 23:06 Відповісти
хватит учиться маршбросок до Дроздов , лукашеску к стенке !
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03.09.2020 23:02 Відповісти
Сейчас у таракана опять приступ будет
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03.09.2020 23:13 Відповісти
A kto on takoj?Nepriznani samozvanec prezident,ego mnenyje nam neinteresna.Tut postojano amerikansi zdes nicego tut novogo
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03.09.2020 23:26 Відповісти
и с интенсивной диареей.
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04.09.2020 07:23 Відповісти
Перехвачен звонок с неизвестного номера в Кремль:"Вова памахи, негры на абрамцах пад Гродна".
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04.09.2020 09:31 Відповісти
Нагадує Берлін 1961, правда тоді при владі в США і СРСР були більш адекватні люди.Американські військовослужбовці проведуть навчання в Литві - Цензор.НЕТ 103
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03.09.2020 23:15 Відповісти
тов.Буков, это кто же в СССР в 1961 году при власти был "адекватным" ? Буйнопомешанный свинопас Хрущёв, который поставил мир на грань ядерного уничтожения во время Карибского кризиса 1962 года ?
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04.09.2020 04:11 Відповісти
Сувалкський коридор прикрити зараз незайве... лукадрищ і ке ге бє обклали військами Гродно
http://vgr.by/2020/08/20/minoboronyi-prikazalo-perebrosit-pod-grodno-dopolnitelnyie-voyska-oni-budut-gotovitsya-derzhat-oboronu/
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03.09.2020 23:43 Відповісти
А ведь Лукашенко об этом и говорил, а его обвинили, что всё это он выдумал и нет никаких военных возле границ.
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04.09.2020 00:05 Відповісти
Tak vsegda byli vojenije vozle granic ,tam gde poligoni
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04.09.2020 00:08 Відповісти
100%
А как тебе госдолг США?
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04.09.2020 00:12 Відповісти
превысил...
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04.09.2020 04:19 Відповісти
Бульбофюрер сосредоточил половину своих ВС у границ с Литвой и Польшей. Вот НАТО и отреагировало. Нехай теперь этот ********** обсерется.
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04.09.2020 00:25 Відповісти
НЕОБХОДИМО ДИЛДУ ПУТИНУ ПОГЛУБЖЕ ВСТАВИТЬ !)
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04.09.2020 00:09 Відповісти
Не какие-то там животные Хомячак, Лебедь... Или вообще что такое - Сайгу?
Дилда - звучит гордо!
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04.09.2020 01:11 Відповісти
 
 