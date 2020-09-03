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Американские военнослужащие проведут учения в Литве

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Американские военнослужащие проведут учения в Литве

На фоне обострения отношений Беларуси со странами Балтии в Литву для проведения учений прибудет американский батальон.

Об этом сообщает литовское издание LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет о батальоне, это 800-900 солдат. Они пробудут у нас до конца сентября – начала октября, но точное время возвращения еще не определено", - сказал офицер по связям с общественностью Штаба обороны Литвы капитан Андрюс Дилда.

Американские войска должны прибыть в выходные, с собой они доставят и нескольких десятков единиц тяжелой военной техники.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лукашенко заявил, что Беларусь развернула почти 50% своей армии вдоль границ с Литвой и Польшей: "Мы фактически окружили Гродно"

"Это тяжелый американский батальон, его основное вооружение – танки "Abrams", боевые машины пехоты "Bradley". Тяжелой техники должно быть от 30 до 40 единиц", - сказал Дилда.

В Министерстве обороны подчеркивают, что это – заранее запланированные учения войск США, не связанные с какими-либо событиями в регионе.

Также на Цензор.НЕТ: Силы НАТО в Балтийском регионе были развернуты до кризиса в Беларуси, - пресс-секретарь Лунгеску

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Сейчас у таракана опять приступ будет
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03.09.2020 23:13
+4
Бульбофюрер сосредоточил половину своих ВС у границ с Литвой и Польшей. Вот НАТО и отреагировало. Нехай теперь этот ********** обсерется.
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04.09.2020 00:25
+2
хватит учиться маршбросок до Дроздов , лукашеску к стенке !
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03.09.2020 23:02
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И потом пусть к нам заедут, так в район Харькова-Днепра, потрениться с нашими слегка, подтянуть по отдельным вопросам Американские военнослужащие проведут учения в Литве - Цензор.НЕТ 385
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03.09.2020 22:57 Ответить
украинский батальон туда подведите - совсем неплохо побегать вместе....
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03.09.2020 22:59 Ответить
и пОтом облиться и похавать из одного пакета - ето обьединяет
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03.09.2020 23:06 Ответить
хватит учиться маршбросок до Дроздов , лукашеску к стенке !
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03.09.2020 23:02 Ответить
Сейчас у таракана опять приступ будет
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03.09.2020 23:13 Ответить
A kto on takoj?Nepriznani samozvanec prezident,ego mnenyje nam neinteresna.Tut postojano amerikansi zdes nicego tut novogo
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03.09.2020 23:26 Ответить
и с интенсивной диареей.
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04.09.2020 07:23 Ответить
Перехвачен звонок с неизвестного номера в Кремль:"Вова памахи, негры на абрамцах пад Гродна".
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04.09.2020 09:31 Ответить
Нагадує Берлін 1961, правда тоді при владі в США і СРСР були більш адекватні люди.Американські військовослужбовці проведуть навчання в Литві - Цензор.НЕТ 103
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03.09.2020 23:15 Ответить
тов.Буков, это кто же в СССР в 1961 году при власти был "адекватным" ? Буйнопомешанный свинопас Хрущёв, который поставил мир на грань ядерного уничтожения во время Карибского кризиса 1962 года ?
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04.09.2020 04:11 Ответить
Сувалкський коридор прикрити зараз незайве... лукадрищ і ке ге бє обклали військами Гродно
http://vgr.by/2020/08/20/minoboronyi-prikazalo-perebrosit-pod-grodno-dopolnitelnyie-voyska-oni-budut-gotovitsya-derzhat-oboronu/
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03.09.2020 23:43 Ответить
А ведь Лукашенко об этом и говорил, а его обвинили, что всё это он выдумал и нет никаких военных возле границ.
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04.09.2020 00:05 Ответить
Tak vsegda byli vojenije vozle granic ,tam gde poligoni Американські військовослужбовці проведуть навчання в Литві - Цензор.НЕТ 6409
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04.09.2020 00:08 Ответить
100%
А как тебе госдолг США?
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04.09.2020 00:12 Ответить
превысил...
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04.09.2020 04:19 Ответить
Бульбофюрер сосредоточил половину своих ВС у границ с Литвой и Польшей. Вот НАТО и отреагировало. Нехай теперь этот ********** обсерется.
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04.09.2020 00:25 Ответить
НЕОБХОДИМО ДИЛДУ ПУТИНУ ПОГЛУБЖЕ ВСТАВИТЬ !)
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04.09.2020 00:09 Ответить
Не какие-то там животные Хомячак, Лебедь... Или вообще что такое - Сайгу?
Дилда - звучит гордо!
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04.09.2020 01:11 Ответить
 
 