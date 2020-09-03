Американские военнослужащие проведут учения в Литве
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На фоне обострения отношений Беларуси со странами Балтии в Литву для проведения учений прибудет американский батальон.
Об этом сообщает литовское издание LRT, информирует Цензор.НЕТ.
"Речь идет о батальоне, это 800-900 солдат. Они пробудут у нас до конца сентября – начала октября, но точное время возвращения еще не определено", - сказал офицер по связям с общественностью Штаба обороны Литвы капитан Андрюс Дилда.
Американские войска должны прибыть в выходные, с собой они доставят и нескольких десятков единиц тяжелой военной техники.
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"Это тяжелый американский батальон, его основное вооружение – танки "Abrams", боевые машины пехоты "Bradley". Тяжелой техники должно быть от 30 до 40 единиц", - сказал Дилда.
В Министерстве обороны подчеркивают, что это – заранее запланированные учения войск США, не связанные с какими-либо событиями в регионе.
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http://vgr.by/2020/08/20/minoboronyi-prikazalo-perebrosit-pod-grodno-dopolnitelnyie-voyska-oni-budut-gotovitsya-derzhat-oboronu/
А как тебе госдолг США?
Дилда - звучит гордо!