Україна відкрила посольство в Албанії
Україна відкрила своє посольство в Албанії, дипломатичну місію очолив Володимир Шкуров.
Шкуров вручив вірчі грамоти президенту Албанії Іліру Мете. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ.
"Відкриття посольства є історичною подією як для України, так і для Албанії, що дозволить реалізувати в повній мірі потенціал наших двосторонніх відносин", - зазначив посол України Шкуров.
Сторони обговорили взаємодію в міжнародних організаціях, розвиток політичного діалогу, туризму, посилення економічного співробітництва та міжлюдських контактів.
Шкуров подякував албанській стороні за її підтримку України в протидії російській агресії. У свою чергу, президент Албанії в черговий раз підтвердив позицію албанської сторони щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Мете також передав президентові України Володимиру Зеленському запрошення здійснити офіційний візит до Албанії.
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Послам везде хорошо.
наверное, Вы правы: даже избалованная заграницей капризная жена дипломата предпочтёт быть Первой дамой при Посольстве в энверходжовской Тиране, чем женой какого-то 3-ого секретаря при посольстве Украины в чудесном Будапеште.
Лично я по воле обстоятельств больше 20 лет прожил в дипломатическом квартале: насмотрелся на всю эту постсовковую дипломатическую иерархию:
Послы постсоветских стран типа Украины- это своего рода маленькие олигархи: подчинённые трепещут перед Послом, а жёны подчинённых трепещут перед Послихой...
Так что, гораздо приятнее быть Первым в Тиране, чем третьим в самом Риме...
эти циклопы представляют собой омерзительно осквернение Киева - древнего, христианского, очень доброго Города(Булгаков писал о старом Киеве словом Город всегда только с большой буквы).
Когда Украина станет побогаче, то надо будет обязательно снести эту уродскую диктаторскую мерзость на Крещатике и восстановить все дореволюционные дома, взорванные советскими упырями в сентябре 1941 года.
Технически это возможно: в Западной Германии в 1950-х, в 1960-х гг по новым экономичным строительным технологиям замечательно восстановили во всех городах внешние фасады сотен тысяч красивых довоенных домов, полностью разрушенных ковровыми бомбардировками.
В итоге, Гамбург, который в 1943-44 году был фактически стёрт с лица земли, сейчас поражает своей восстановленной старинной красотой.
Какое у Вас мнение о проекте сноса сталинско-джугасосовской мерзости в Киеве?