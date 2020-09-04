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Новини
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Україна відкрила посольство в Албанії

Україна відкрила посольство в Албанії

Україна відкрила своє посольство в Албанії, дипломатичну місію очолив Володимир Шкуров.

Шкуров вручив вірчі грамоти президенту Албанії Іліру Мете. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ.

"Відкриття посольства є історичною подією як для України, так і для Албанії, що дозволить реалізувати в повній мірі потенціал наших двосторонніх відносин", - зазначив посол України Шкуров.

Сторони обговорили взаємодію в міжнародних організаціях, розвиток політичного діалогу, туризму, посилення економічного співробітництва та міжлюдських контактів.

Шкуров подякував албанській стороні за її підтримку України в протидії російській агресії. У свою чергу, президент Албанії в черговий раз підтвердив позицію албанської сторони щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Мете також передав президентові України Володимиру Зеленському запрошення здійснити офіційний візит до Албанії.

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Автор: 

Албанія (107) МЗС (4113) посольство (942)


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Топ коментарі
+3
У нас на олбанскои пол страны говорить умеет.
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04.09.2020 05:49
+2
Я так понимаю, это будет самое большое достижение Осла во внешней политике.
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04.09.2020 02:57
+2
"С милым рай в шалаше, если милый атташе."
Послам везде хорошо.
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04.09.2020 02:58
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Представляю в каком бешенстве пребывает жена Чрезвычайного посла от назначения мужа на должность в такую блистательную столицу, застроенную в духе сталинской тортово-кондитерской архитектуры, этакого тотаталитарно-азиатского "барокко", столь полюбившемуся местному мелкому вождёнку Энверу Ходже..
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04.09.2020 01:43 Відповісти
"С милым рай в шалаше, если милый атташе."
Послам везде хорошо.
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04.09.2020 02:58 Відповісти
Подумал над вашим выводом о послах, ув. Маравилло:

наверное, Вы правы: даже избалованная заграницей капризная жена дипломата предпочтёт быть Первой дамой при Посольстве в энверходжовской Тиране, чем женой какого-то 3-ого секретаря при посольстве Украины в чудесном Будапеште.

Лично я по воле обстоятельств больше 20 лет прожил в дипломатическом квартале: насмотрелся на всю эту постсовковую дипломатическую иерархию:

Послы постсоветских стран типа Украины- это своего рода маленькие олигархи: подчинённые трепещут перед Послом, а жёны подчинённых трепещут перед Послихой...

Так что, гораздо приятнее быть Первым в Тиране, чем третьим в самом Риме...
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04.09.2020 03:13 Відповісти
"Послиха" - это круто))))
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04.09.2020 14:06 Відповісти
сталинские циклопы в центре киева чем-то лучше?
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04.09.2020 12:00 Відповісти
тяжелые бесчеловечно-тупые циклопы джугасосовской "архитектуры" в Киеве производят на меня совершенно ужасающее впечатление:

эти циклопы представляют собой омерзительно осквернение Киева - древнего, христианского, очень доброго Города(Булгаков писал о старом Киеве словом Город всегда только с большой буквы).

Когда Украина станет побогаче, то надо будет обязательно снести эту уродскую диктаторскую мерзость на Крещатике и восстановить все дореволюционные дома, взорванные советскими упырями в сентябре 1941 года.

Технически это возможно: в Западной Германии в 1950-х, в 1960-х гг по новым экономичным строительным технологиям замечательно восстановили во всех городах внешние фасады сотен тысяч красивых довоенных домов, полностью разрушенных ковровыми бомбардировками.

В итоге, Гамбург, который в 1943-44 году был фактически стёрт с лица земли, сейчас поражает своей восстановленной старинной красотой.

Какое у Вас мнение о проекте сноса сталинско-джугасосовской мерзости в Киеве?
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04.09.2020 21:20 Відповісти
положительное но сначала лучше хрущевское наследие снести
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05.09.2020 12:14 Відповісти
Я так понимаю, это будет самое большое достижение Осла во внешней политике.
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04.09.2020 02:57 Відповісти
У нас на олбанскои пол страны говорить умеет.
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04.09.2020 05:49 Відповісти
о зеля очередных соседей по подъезду решил трудоустроить, в Албании удивились и как видим на фото выдали оружие швейцарам в гостинице на всякий случай, видимо читают цензор знают что можно ожидать от зекоманды
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04.09.2020 06:46 Відповісти
Кажуть там море класне...
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04.09.2020 07:34 Відповісти
А в чем, собственно, пикантность ситуации? ну, Албания, страна такая есть, и что?
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04.09.2020 09:09 Відповісти
Та ні в чому, просто у нас не було посольства в Албанії, і при необхідності треба було теліпатись в консульство в Салоніках. В зв'язку з великою кількісттю відпочиваючих, трохи незручно.
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04.09.2020 11:56 Відповісти
Круто! Тільки... навіщо?
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04.09.2020 12:01 Відповісти
Ви не розумієте, це ж вагомий зовнішньополітичний здобуток зе-влади! при Порошенко такого не було а зараз є!!
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04.09.2020 14:09 Відповісти
Відносно холівару зі здоровим глуздом у виконанні Зю!-влади - повністю згідний. Відносно того, що соєва влада займалась чимось іншим - категорично ні.
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04.09.2020 14:21 Відповісти
Та як на мене то усі вони в певному сенсі на один кшалт, гасла і кольори різні, але у всіх, як казав Леонід Данілич: "Друзьям - всё, врагам - закон!"
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04.09.2020 15:21 Відповісти
Так і є. Нажаль, тому нам і доводиться обирати "рівнішого серед горбатих".
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04.09.2020 17:27 Відповісти
 
 