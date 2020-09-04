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Албания (61) МИД (6655) посольство (1046)

Украина открыла посольство в Албании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украина открыла посольство в Албании

Украина открыла свое посольство в Албании, дипломатическую миссию возглавил Владимир Шкуров.

Шкуров вручил верительные грамоты президенту Албании Илиру Мете. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел.

"Открытие посольства является историческим событием как для Украины, так и для Албании, что позволит реализовать в полной мере потенциал наших двусторонних отношений", - отметил посол Украины Шкуров.

Стороны обсудили взаимодействие в международных организациях, развитие политического диалога, туризма, усиление экономического сотрудничества и межчеловеческих контактов.

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Шкуров поблагодарил албанскую сторону за ее поддержку Украины в противодействии российской агрессии. В свою очередь, президент Албании в очередной раз подтвердил позицию албанской стороны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мета также передал приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение осуществить официальный визит в Албанию.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
У нас на олбанскои пол страны говорить умеет.
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04.09.2020 05:49
+2
Я так понимаю, это будет самое большое достижение Осла во внешней политике.
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04.09.2020 02:57
+2
"С милым рай в шалаше, если милый атташе."
Послам везде хорошо.
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04.09.2020 02:58
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Представляю в каком бешенстве пребывает жена Чрезвычайного посла от назначения мужа на должность в такую блистательную столицу, застроенную в духе сталинской тортово-кондитерской архитектуры, этакого тотаталитарно-азиатского "барокко", столь полюбившемуся местному мелкому вождёнку Энверу Ходже..
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04.09.2020 01:43 Ответить
"С милым рай в шалаше, если милый атташе."
Послам везде хорошо.
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04.09.2020 02:58 Ответить
Подумал над вашим выводом о послах, ув. Маравилло:

наверное, Вы правы: даже избалованная заграницей капризная жена дипломата предпочтёт быть Первой дамой при Посольстве в энверходжовской Тиране, чем женой какого-то 3-ого секретаря при посольстве Украины в чудесном Будапеште.

Лично я по воле обстоятельств больше 20 лет прожил в дипломатическом квартале: насмотрелся на всю эту постсовковую дипломатическую иерархию:

Послы постсоветских стран типа Украины- это своего рода маленькие олигархи: подчинённые трепещут перед Послом, а жёны подчинённых трепещут перед Послихой...

Так что, гораздо приятнее быть Первым в Тиране, чем третьим в самом Риме...
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04.09.2020 03:13 Ответить
"Послиха" - это круто))))
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04.09.2020 14:06 Ответить
сталинские циклопы в центре киева чем-то лучше?
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04.09.2020 12:00 Ответить
тяжелые бесчеловечно-тупые циклопы джугасосовской "архитектуры" в Киеве производят на меня совершенно ужасающее впечатление:

эти циклопы представляют собой омерзительно осквернение Киева - древнего, христианского, очень доброго Города(Булгаков писал о старом Киеве словом Город всегда только с большой буквы).

Когда Украина станет побогаче, то надо будет обязательно снести эту уродскую диктаторскую мерзость на Крещатике и восстановить все дореволюционные дома, взорванные советскими упырями в сентябре 1941 года.

Технически это возможно: в Западной Германии в 1950-х, в 1960-х гг по новым экономичным строительным технологиям замечательно восстановили во всех городах внешние фасады сотен тысяч красивых довоенных домов, полностью разрушенных ковровыми бомбардировками.

В итоге, Гамбург, который в 1943-44 году был фактически стёрт с лица земли, сейчас поражает своей восстановленной старинной красотой.

Какое у Вас мнение о проекте сноса сталинско-джугасосовской мерзости в Киеве?
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04.09.2020 21:20 Ответить
положительное но сначала лучше хрущевское наследие снести
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05.09.2020 12:14 Ответить
Я так понимаю, это будет самое большое достижение Осла во внешней политике.
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04.09.2020 02:57 Ответить
У нас на олбанскои пол страны говорить умеет.
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04.09.2020 05:49 Ответить
о зеля очередных соседей по подъезду решил трудоустроить, в Албании удивились и как видим на фото выдали оружие швейцарам в гостинице на всякий случай, видимо читают цензор знают что можно ожидать от зекоманды
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04.09.2020 06:46 Ответить
Кажуть там море класне...
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04.09.2020 07:34 Ответить
А в чем, собственно, пикантность ситуации? ну, Албания, страна такая есть, и что?
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04.09.2020 09:09 Ответить
Та ні в чому, просто у нас не було посольства в Албанії, і при необхідності треба було теліпатись в консульство в Салоніках. В зв'язку з великою кількісттю відпочиваючих, трохи незручно.
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04.09.2020 11:56 Ответить
Круто! Тільки... навіщо?
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04.09.2020 12:01 Ответить
Ви не розумієте, це ж вагомий зовнішньополітичний здобуток зе-влади! при Порошенко такого не було а зараз є!!
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04.09.2020 14:09 Ответить
Відносно холівару зі здоровим глуздом у виконанні Зю!-влади - повністю згідний. Відносно того, що соєва влада займалась чимось іншим - категорично ні.
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04.09.2020 14:21 Ответить
Та як на мене то усі вони в певному сенсі на один кшалт, гасла і кольори різні, але у всіх, як казав Леонід Данілич: "Друзьям - всё, врагам - закон!"
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04.09.2020 15:21 Ответить
Так і є. Нажаль, тому нам і доводиться обирати "рівнішого серед горбатих".
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04.09.2020 17:27 Ответить
 
 