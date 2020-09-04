Украина открыла посольство в Албании
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Украина открыла свое посольство в Албании, дипломатическую миссию возглавил Владимир Шкуров.
Шкуров вручил верительные грамоты президенту Албании Илиру Мете. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел.
"Открытие посольства является историческим событием как для Украины, так и для Албании, что позволит реализовать в полной мере потенциал наших двусторонних отношений", - отметил посол Украины Шкуров.
Стороны обсудили взаимодействие в международных организациях, развитие политического диалога, туризма, усиление экономического сотрудничества и межчеловеческих контактов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно проходить двухнедельную обсервацию, - Криклий
Шкуров поблагодарил албанскую сторону за ее поддержку Украины в противодействии российской агрессии. В свою очередь, президент Албании в очередной раз подтвердил позицию албанской стороны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мета также передал приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение осуществить официальный визит в Албанию.
Также на Цензор.НЕТ: Египет разрешил туристам сдавать тест на коронавирус в аэропортах по прилету
Пожалуйста, подождите...
Послам везде хорошо.
наверное, Вы правы: даже избалованная заграницей капризная жена дипломата предпочтёт быть Первой дамой при Посольстве в энверходжовской Тиране, чем женой какого-то 3-ого секретаря при посольстве Украины в чудесном Будапеште.
Лично я по воле обстоятельств больше 20 лет прожил в дипломатическом квартале: насмотрелся на всю эту постсовковую дипломатическую иерархию:
Послы постсоветских стран типа Украины- это своего рода маленькие олигархи: подчинённые трепещут перед Послом, а жёны подчинённых трепещут перед Послихой...
Так что, гораздо приятнее быть Первым в Тиране, чем третьим в самом Риме...
эти циклопы представляют собой омерзительно осквернение Киева - древнего, христианского, очень доброго Города(Булгаков писал о старом Киеве словом Город всегда только с большой буквы).
Когда Украина станет побогаче, то надо будет обязательно снести эту уродскую диктаторскую мерзость на Крещатике и восстановить все дореволюционные дома, взорванные советскими упырями в сентябре 1941 года.
Технически это возможно: в Западной Германии в 1950-х, в 1960-х гг по новым экономичным строительным технологиям замечательно восстановили во всех городах внешние фасады сотен тысяч красивых довоенных домов, полностью разрушенных ковровыми бомбардировками.
В итоге, Гамбург, который в 1943-44 году был фактически стёрт с лица земли, сейчас поражает своей восстановленной старинной красотой.
Какое у Вас мнение о проекте сноса сталинско-джугасосовской мерзости в Киеве?