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Новини Коронавірус і карантин
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Школу у Василькові на Київщині закрили на карантин: в одного з вчителів діагностовано COVID-19

Школу у Василькові на Київщині закрили на карантин: в одного з вчителів діагностовано COVID-19

Васільківська ЗОШ № 2 закривається на карантин.

Про це повідомив в Facebook мер Василькова Володимир Сабадаш, передає Цензор.НЕТ.

"В одного з вчителів філії Васильківської ЗОШ № 2 діагностовано COVID-19. З огляду на інструкції Міністерства охорони здоров'я, ми не маємо іншого варіанту, окрім як закрити навчальний заклад на карантин. Це означає, що 356 учнів і 21 учитель зобов'язані перебувати в режимі ізоляції строком 14 днів. Навчальний процес триватиме дистанційно. Окремо про вчителя: учитель не контактував з дітьми, адже пішов на лікарняний. До того, як піти на лікарняний учитель контактував з іншими вчителями", - розповів мер.

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Школу у Василькові на Київщині закрили на карантин: в одного з вчителів діагностовано COVID-19 01

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4010) школа (2205) Васильків (75) вчитель (395) Сабадаш (3) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Может сразу всю жизнедеятельность прекратитить? Мудозвоны. Вы будете находить вирус до тех пор, пока будете проводить тесты, ибо пришел он навсегда, как и грипп в свое время.
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04.09.2020 08:51 Відповісти
Треба час щоб людство адаптувалося до вірусу, а вірус до людей. Щоб якомога безболісно пройти цей процес адаптації треба вводити карантинні заходи. Тоді людство менше постраждає від вірусу.
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04.09.2020 09:34 Відповісти
Сообщу по секрету))) - если ссрочно начать тестирова всех учителей во всех школах, то придется всетшколы закрыть ибо у кого-то да выявят этот фейковый вирус.
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04.09.2020 12:05 Відповісти
Сообщу по секрету))) - если ссрочно начать тестировать всех учителей во всех школах, то придется все школы закрыть ибо у кого-то да выявят этот фейковый вирус.
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04.09.2020 12:06 Відповісти
Тупа влада майже за півроку не зуміла організувати навчальний процес в умовах карантину
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04.09.2020 17:14 Відповісти
 
 