Школу у Василькові на Київщині закрили на карантин: в одного з вчителів діагностовано COVID-19

Васільківська ЗОШ № 2 закривається на карантин.

Про це повідомив в Facebook мер Василькова Володимир Сабадаш, передає Цензор.НЕТ.

"В одного з вчителів філії Васильківської ЗОШ № 2 діагностовано COVID-19. З огляду на інструкції Міністерства охорони здоров'я, ми не маємо іншого варіанту, окрім як закрити навчальний заклад на карантин. Це означає, що 356 учнів і 21 учитель зобов'язані перебувати в режимі ізоляції строком 14 днів. Навчальний процес триватиме дистанційно. Окремо про вчителя: учитель не контактував з дітьми, адже пішов на лікарняний. До того, як піти на лікарняний учитель контактував з іншими вчителями", - розповів мер.

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