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Новини
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У перший тиждень роботи Ради 90% законопроєктів було законодавчим спамом, - нардепка "Голосу" Клименко

У перший тиждень роботи Ради 90% законопроєктів було законодавчим спамом, - нардепка

Нардепка "Голосу" Юлія Клименко каже, що в перший тиждень роботи парламенту більшість ухвалених законопроєктів є законодавчим спамом.

Про це Клименко розповіла в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що 90% - це законодавчий спам, який в принципі не впливає ні на громадян, ні на наше життя в майбутньому. На жаль, порядок денний формує монобільшість, але вона не дослухається до опозиційних фракцій, законопроєктів опозиційних фракцій там немає, ми їм радимо все ж звернути увагу на більш глобальні проблеми, які нас чекають, тим більше реформи, але вони цього не роблять. Тому з усього, що ми прийняли - про Бюро економічного розвитку і два непогані законопроєкти про електротранспорт і стимулювання його виробництва в Україні", - сказала Клименко.

За словами нардепки, потрібно також прийняти бюджет на 2021 рік, який повинен бути внесений в Раду до 15 вересня, і пакет економічних реформ в разі другої хвилі коронавірусу.

Також читайте: Зеленському не довіряють майже 50% громадян України, Раді - 75%, Кабміну - 72%, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи"

Автор: 

ВР (14950) Голос партія (512) Клименко Юлія (26)


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Топ коментарі
+5
при зеленых либо спам либо вирусы.
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04.09.2020 13:22
+4
Так там, собственно, большая половина законодателей и есть - спам.
Спам рождает спам.
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04.09.2020 13:22
+3
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASRM_enUA855UA855&sxsrf=ALeKk01Ve4lHQXBSO14LmZZHIXqz5PPjWA:1599215564400&q=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D1%89%D0%BE+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE+%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC!&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjGloqdps_rAhUBAxAIHaDjByMQkeECKAB6BAgMECs Наступна рада відмінить все що було прийнято зеленими турбодятлами всього одним голосуванням!
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04.09.2020 13:33
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Так там, собственно, большая половина законодателей и есть - спам.
Спам рождает спам.
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04.09.2020 13:22 Відповісти
при зеленых либо спам либо вирусы.
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04.09.2020 13:22 Відповісти
У перший тиждень роботи Ради 90% законопроєктів було законодавчим спамом, - нардепка "Голосу" Клименко - Цензор.НЕТ 9964
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04.09.2020 13:27 Відповісти
...а сейчас это 100%
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04.09.2020 13:32 Відповісти
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASRM_enUA855UA855&sxsrf=ALeKk01Ve4lHQXBSO14LmZZHIXqz5PPjWA:1599215564400&q=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D1%89%D0%BE+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE+%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC!&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjGloqdps_rAhUBAxAIHaDjByMQkeECKAB6BAgMECs Наступна рада відмінить все що було прийнято зеленими турбодятлами всього одним голосуванням!
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04.09.2020 13:33 Відповісти
зачем такие затраты ......передернули затвор автомата и все....
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04.09.2020 13:39 Відповісти
Теж варіант.
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04.09.2020 13:41 Відповісти
що це за чос у посиланні?

Наступна рада выдмынити все що було прийнято турбо дятлами одним голосуванням!
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04.09.2020 14:36 Відповісти
Це я набрав не дивлячись на екран свій комент, а коли глянув то виявив що друкую латинським шрифтом. Щоб не перенабирати таку довгу фразу скопіював і вставив в пошукову строку гугл. Він мені одразу запропонував мій текст вже кирилицею, що власне мені і було потрібно.
Ото така аутоматика малята.
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04.09.2020 15:00 Відповісти
Ну что ж ты страшная такая... Вона така ж гарна, як і розумна (с).
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04.09.2020 13:34 Відповісти
Зе!біл-prīmitīvus, поділись світлинами матері, сестри, дружини... Хоча, в те гніздо де ти вилупилось, тебе підкинули макаки.
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04.09.2020 15:09 Відповісти
Що, біднятко, сезонне загострення тебе геть чисто заїло? То не біда, сходи до лікаря-мозкоправа. То має допомогти. А як одужаєш, то втямиш: "голосок" нічим не кращий від Зю!. Ба більше: і ті, й інші мають одного хазяїна.
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04.09.2020 15:21 Відповісти
Весь ваш "голос" - сплошной спам.
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04.09.2020 13:39 Відповісти
Взагалі то там з 2014 року все - суцільний спам...
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04.09.2020 14:07 Відповісти
"Спам - це ти!"
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04.09.2020 14:21 Відповісти
а за що ви йому вліпили вподобайку?
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04.09.2020 15:12 Відповісти
Я навпаки, його в спам хочу відправити. На телефоні, з якого я пишу,його коментар вже не бачу. А на компі, з якого я продивляюсь, його комент ще є.
Я його не плюсуаав не знаю, що так відображається...
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04.09.2020 15:29 Відповісти
*я його комент не плюсуаав, і ге знаю, чому так відображається
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04.09.2020 15:31 Відповісти
таке буває, коли підвисає при оновленні сторінки... Таким макаром, я вже декілька разів направив запит на підписку тим, кого терпіти не можу, а відмовитись не можу. Тицьнете ще раз, коли кацапи його розспамлять.
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04.09.2020 15:46 Відповісти
Британська розвідка зясувала, що російське ГРУ отруїло Зеленського секретним газом "Дурачок"...
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04.09.2020 14:08 Відповісти
 
 