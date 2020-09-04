У перший тиждень роботи Ради 90% законопроєктів було законодавчим спамом, - нардепка "Голосу" Клименко
Нардепка "Голосу" Юлія Клименко каже, що в перший тиждень роботи парламенту більшість ухвалених законопроєктів є законодавчим спамом.
Про це Клименко розповіла в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що 90% - це законодавчий спам, який в принципі не впливає ні на громадян, ні на наше життя в майбутньому. На жаль, порядок денний формує монобільшість, але вона не дослухається до опозиційних фракцій, законопроєктів опозиційних фракцій там немає, ми їм радимо все ж звернути увагу на більш глобальні проблеми, які нас чекають, тим більше реформи, але вони цього не роблять. Тому з усього, що ми прийняли - про Бюро економічного розвитку і два непогані законопроєкти про електротранспорт і стимулювання його виробництва в Україні", - сказала Клименко.
За словами нардепки, потрібно також прийняти бюджет на 2021 рік, який повинен бути внесений в Раду до 15 вересня, і пакет економічних реформ в разі другої хвилі коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спам рождает спам.
Наступна рада выдмынити все що було прийнято турбо дятлами одним голосуванням!
Ото така аутоматика малята.
Ну что ж ты страшная такая...Вона така ж гарна, як і розумна (с).
Я його не плюсуаав не знаю, що так відображається...