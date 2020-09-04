У перший тиждень роботи Ради 90% законопроєктів було законодавчим спамом, - нардепка "Голосу" Клименко

Нардепка "Голосу" Юлія Клименко каже, що в перший тиждень роботи парламенту більшість ухвалених законопроєктів є законодавчим спамом.

Про це Клименко розповіла в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що 90% - це законодавчий спам, який в принципі не впливає ні на громадян, ні на наше життя в майбутньому. На жаль, порядок денний формує монобільшість, але вона не дослухається до опозиційних фракцій, законопроєктів опозиційних фракцій там немає, ми їм радимо все ж звернути увагу на більш глобальні проблеми, які нас чекають, тим більше реформи, але вони цього не роблять. Тому з усього, що ми прийняли - про Бюро економічного розвитку і два непогані законопроєкти про електротранспорт і стимулювання його виробництва в Україні", - сказала Клименко.

За словами нардепки, потрібно також прийняти бюджет на 2021 рік, який повинен бути внесений в Раду до 15 вересня, і пакет економічних реформ в разі другої хвилі коронавірусу.

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