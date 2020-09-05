У зоні ООС порушень режиму тиші не зафіксовано, підрозділи ЗСУ продовжують гасити пожежі поблизу чотирьох населених пунктів, - Міноборони
Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Від початку поточної доби, станом на 12.00, обстрілів з боку противника зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша.
Крім того, Збройні Сили України спільно з ДСНС продовжують локалізувати пожежі поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка. До ліквідації пожеж залучена необхідна кількість техніки та особового складу.
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Про це повідомив батько загиблого, передає https://www.facebook.com/groups/1671847153105087/user/696165702 Facebook - сторінка однойменної громадської організації воїнів українсько-російської війни "Меч Арея".
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