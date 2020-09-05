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У зоні ООС порушень режиму тиші не зафіксовано, підрозділи ЗСУ продовжують гасити пожежі поблизу чотирьох населених пунктів, - Міноборони

У зоні ООС порушень режиму тиші не зафіксовано, підрозділи ЗСУ продовжують гасити пожежі поблизу чотирьох населених пунктів, - Міноборони

Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Від початку поточної доби, станом на 12.00, обстрілів з боку противника зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша.

Крім того, Збройні Сили України спільно з ДСНС продовжують локалізувати пожежі поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка. До ліквідації пожеж залучена необхідна кількість техніки та особового складу.

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Міноборони (7343) пожежа (4317) Донбас (22354) ЗСУ (7528) операція Об’єднаних сил (6725)


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Під Маріуполем 4 вересня загинув військовий Кравчишак Тарас
Про це повідомив батько загиблого, передає https://www.facebook.com/groups/1671847153105087/user/696165702 Facebook - сторінка однойменної громадської організації воїнів українсько-російської війни "Меч Арея".
"Сьогодні вночі під час "всеосяжного перемир'я" під Маріуполем загинув дрогобичанин Кравчишак Тарас Михайлович", - йдеться у повідомленні.
В зоне ООС нарушений режима тишины не зафиксировано, подразделения ВСУ продолжают тушить пожары вблизи четырех населенных пунктов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5697
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05.09.2020 15:48 Відповісти
Не вірю я нинішнім інформаторам. ВОНО крізь бреше те саме відбувається йому в угоду і в ГШ і в ООС!!
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05.09.2020 16:20 Відповісти
Это уже даже не смешно. Сплошное сцание в глаза. Несколько часов назад пишут про обстрел из гранатомёта, а сейчас опять без обстрелов.
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05.09.2020 16:29 Відповісти
Так в МО почти одни сепары сейчас. Два часа назад в районе Горловки было два подрыва перед нашими позицияи (ВОГи), возникли пожары, которые перешли на наши позиции.
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05.09.2020 16:47 Відповісти
 
 