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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Росія намагається зірвати процес у справі МН17, - адвокат родичів загиблих Скіннер

Росія намагається зірвати процес у справі МН17, - адвокат родичів загиблих Скіннер

Російська Федерація через адвокатів одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова бере участь у судовому процесі щодо збитого малайзійського "Боїнга" МН17 і намагається зірвати процес.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу сказав американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих пасажирів рейсу МН17 у ЄСПЛ.

"Пан Пулатов - це російське вікно у справу і можливість для Росії зірвати кримінальний процес. Його захист намагається все затягнути. Він не думав брати участі у справі. Це рішення було прийнято за нього. Пана Пулатова використовують. Принаймні, за словами Пулатова та інших двох росіян, "кидають під автобус", щоб відвернути увагу громадськості від Росії", - підкреслив адвокат.

Читайте також: Росія навмисно збила пасажирський літак на Донбасі, - адвокат родичів загиблих Скіннер

Нагадаємо, Окружний суд Гааги в березні цього року почав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Зройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецназівець ГРУ Олег Пулатов (всі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Автор: 

Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Скіннер (3) Пулатов Олег (21)


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,,Сколь веревочка не вьешься,а совьешься ты в ПЕТЛЮ,,!
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05.09.2020 16:12 Відповісти
а что во всем мире нет умней московии? или шоу проводят совместно для овец хавающих все подряд.
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05.09.2020 16:28 Відповісти
_Рашисты - самые наглые отморозки и маньяки. А Запад - безответственные и близорукие овцы, маньяку не соперники. А иных уже купили с потрохами и они пируют за одним столом с людоедами. Се ля ви...
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05.09.2020 16:58 Відповісти
"пытается сорвать процесс", это он о чём? По конкретнее кто то может пояснить?
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05.09.2020 17:02 Відповісти
С московитами нужно быть ....делайте всё наоборот, а иногда правильно,ну чтобы не просчитали вот и все сношения с ватниками .
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05.09.2020 17:22 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.09.2020 21:12 Відповісти
 
 