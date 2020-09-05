Росія намагається зірвати процес у справі МН17, - адвокат родичів загиблих Скіннер

Російська Федерація через адвокатів одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова бере участь у судовому процесі щодо збитого малайзійського "Боїнга" МН17 і намагається зірвати процес.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу сказав американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих пасажирів рейсу МН17 у ЄСПЛ.

"Пан Пулатов - це російське вікно у справу і можливість для Росії зірвати кримінальний процес. Його захист намагається все затягнути. Він не думав брати участі у справі. Це рішення було прийнято за нього. Пана Пулатова використовують. Принаймні, за словами Пулатова та інших двох росіян, "кидають під автобус", щоб відвернути увагу громадськості від Росії", - підкреслив адвокат.

Читайте також: Росія навмисно збила пасажирський літак на Донбасі, - адвокат родичів загиблих Скіннер

Нагадаємо, Окружний суд Гааги в березні цього року почав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Зройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецназівець ГРУ Олег Пулатов (всі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".