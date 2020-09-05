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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Росія навмисно збила пасажирський літак на Донбасі, - адвокат родичів загиблих Скіннер

Росія навмисно збила пасажирський літак на Донбасі, - адвокат родичів загиблих Скіннер

Російська Федерація готувалася до того, щоб збити пасажирський літак над Донбасом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих рейсу МН17 в Європейському суді з прав людини.

"Це було зроблено навмисно із конкретним наміром – збити авіалайнер і вбити невинних. Інакше навіщо Росії долати сотні кілометрів до району, який утримують бойовики, де коридор комерційної авіації надавав їм цілі.

Було ініційовано вторгнення, якому також передувало повільне проникнення російських військових "у відпустку". Групи контролю над озброєнням протягом кількох місяців, ще до нападу, спостерігали за важким озброєнням у цій місцевості. Якщо ти стоїш посеред дороги, то тебе зіб’є машина, якщо стоїш під коридором, який використовується для комерційного авіасполучення, – над тобою пролетить літак. Це означає, що вони хотіли збити комерційний літак", - сказал Скіннер.

Він також зазначив, що якщо подивитися на те, яку зброю РФ відправляла в Україну, то на його думку, це свідчить про повноцінну військову кампанію за участю російської армії.

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"Вони перевозили танки, системи залпового вогню, обладнання та людей. Мені здається, метою РФ було звинуватити у збиті літака Україну та використати це як привід увести війська. То була провокація, збивали навмисно", - підкреслив він.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги в березні цього року почав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 в небі над Донбасом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через адвокатів обвинуваченого у справі МН17 Пулатова в суді транслюється позиція Росії, - посол України Ченцов

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

Гаага (315) Гаазький трибунал (166) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+14
Дошло !! Наконец-то !!
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05.09.2020 13:29
+14
Давно уже не загадка: в Кремле предполагалось сбить рейс Аэрофлота "Ларнака - Москва" с обрыганными расейскими отдыхающими, для повода к вторжению... Но вечно пьяные расейские же "ихтамнеты" перепутали Первомайск и Первомайское (кстати, местные трактористы, какие бы пьяные не были --- не перепутали бы, они же там пахали каждый год! ), так что получается, жертвы МН17, предовратили полномасштабную войну....
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05.09.2020 17:40
+13
теория дебилизма распадается одновременно с ответом на элементарный вопрос - кого, кроме пассажирских лайнеров, они собирались сбивать на такой высоте ?

украинские военные самолёты летают намного ниже.

для того, чтобы из сбивать, такая техника не нужна.
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05.09.2020 13:43
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Но видели же, что пассажир,
А заявления стрелкова то
Просто бахвальство, он думал
Что транспорт достали, его не посвящали
Особо, иначе бы они не говорили, что
Они
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06.09.2020 10:55 Відповісти
Другими словами если по ошибке,
И хотели сбить борт аэрофлота,
То это смягчает вину,
В смысле не является умышленным нападением на иностранное воздушное
Судно
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06.09.2020 10:58 Відповісти
Так что выходит хотели вальнуть аэрофлот,
Чтобы потом ввести войска для поиска пассажиров,
100%
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06.09.2020 11:01 Відповісти
Яка різниця що вона "хатєла", головне що зробила.
Подібні заяви лише дають привід кацапам ставити під сумнів якраз те що вони зробили.
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05.09.2020 13:42 Відповісти
Не скажите.
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06.09.2020 11:03 Відповісти
Браво!!! Адвокат произнес то, отчем не смели говорить Порох и Ко, квартальные коломойшаботы тем более.
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05.09.2020 13:54 Відповісти
ВЕРНИТЕ больного придурка киву В ПСИХУШКУ - чекисты ему типа моделей подсылают и так подсадили и теперь еще и деньгами придурком управляют.
Все что врут путинские пропаганд 112-newsone-zik какие жопзж хорошие есть ложью и правда на этих каналах с точностью до наоборот.
КАНАЛЫ 112-newsone-zik это КАНАЛЫ ПУТИНСКОЙ ЛЖИ. Это должен знать даже ребенок.Обнуляйте эти пропаганд каналы.

В украине до 5 журналистов нормальных. Остальное или враги или недоразвитая **********, которая не различает где нацбезопасность, а где закон.
пилять чтобы в стране каждый первый журнашлюх ****** недоразвитый биомусор. ЭТО ПИСТЦ товарищи.Которых в темную используют все кому не лень.И которые вредят самым устоям страны и вредят ее базису. Все что учится на журфаках нужно очень сильно фильтровать - 95% нужно вырезать еще в институте.
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05.09.2020 14:52 Відповісти
«https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ Почему Аэрофлот решил вдруг резко изменить курс полета SU2074 [«Москва - Ларнака»] https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ ?
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ Специально ли готовили этот рейс «на убой»?
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ Эти вопросы пока остаются без ответа.
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ Какой бы из гражданских бортов террористы ни пытались сбить, ответственность за терроризм в Украине и действия террористов лежит на правительстве Российской Федерации и лично Владимире Путине. Если готовилось уничтожение собственного гражданского самолета с невинными мирными жителями на борту, тем циничнее выглядит план, подготовленный российским руководством с целью оправдания военного вторжения и кровопролитной войны; тем аморальнее и циничнее выглядит поведение российской власти, которая ради своих корыстных и преступных интересов способна пожертвовать жизнью своих мирных граждан »
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05.09.2020 14:52 Відповісти
"Он также отметил, что если посмотреть на то, какое оружие РФ отправляла в Украину, то по его мнению, это свидетельствует о полноценной военной кампании с участием российской армии."
Россия намеренно сбила пассажирский самолет на Донбассе, - адвокат родственников погибших Скиннер - Цензор.НЕТ 6897
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05.09.2020 13:57 Відповісти
Всех кто нападал на киву - это защитники украины от схем агрессора по созданию армии путина в украине из блатных. Друг санитаров полтавской психушки Кива враг украины. Психа Киву посадить, защитников от армии путина кивы отпустить. А не крутить по террористических путинских каналах 112-newsone-zik какой кива.Каналы путина закрыть.Журнашлюх расстрелять.
Блатных кивы - будущих террористов -всех кто был в автобусе посадить.

Блатных террористов набранных на путинские деньги для подрыва украины что были в автобусе ПОСАДИТЬ.
Больного киву обратно в психушку, а не рассказывать по путинским ложь каналам 112-newsone-zik какой он классный псих, который сбежал с психушки в полтаве. Журнашлюх за это уничтожать.
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05.09.2020 14:53 Відповісти
100%
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05.09.2020 22:13 Відповісти
Кто защищал украину от террористов путина кивы, набранных на деньги агрессора для подрыва украины ОТПУСТИТЬ.
Не дай бог журнашлюхи это будут трактовать неправильно - ВЫРЕЗАТЬ ИХ НАЪ. Они хотят залить кровью украину путинским денежным бензином??
Закон законом для украинцев, а не для путинских коллаборантов, которые закон используют в свою пользу и для нападения.
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05.09.2020 14:53 Відповісти
Який ще комерційний коридор? Можно подумати, що авіаційна служба в Україні всі невоєнні літаки впихує у якийсь вузький повітряний коридор. І саме над Донбасом. Навішо? Щоб вони там частіше стикалися? Так, дозволені маршрути літаків прокладені десь густіше, а десь рідше. Збити літак можна і не там, де густо.
Справа в іншому. "Бук підвезли не під якийсь коридор, а якомога ближче до військ ЗСУ, щоб звинуватити українських військових.
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05.09.2020 14:04 Відповісти
ЧУШЬ! Меня трудно заподозрить в "любви" к русским оркам, но надо быть ОБЪЕКТИВНЫМ, сбили они по дурости и дебелизму (по ошибке), ну а все отрицать и обвинять других это их обычная тактика почти во всем и всегда!
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05.09.2020 14:33 Відповісти
Что за бред? Ну хоть ради интереса загуглил бы рабочее место оператора "Бук". Это тебе не стакан со стола случайно уронить. Тебя если туда посадить, то ты его даже включить не сможешь. Какое нахрен "по ошибке"?
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05.09.2020 15:38 Відповісти
Сложность оружия не влияет на процент ошибки. Ошибиться можно и стреляя из рогатки, и стреляя с нейтронного мегабластера
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05.09.2020 15:58 Відповісти
Не пишите ерунду. Если вы случайно попадёте себе из рогатки в глаз, то это будет ошибка. А для того, чтобы пульнуть из бука, надо столько осознанных телодвижений сделать, что "случайно" там никак не получится. И повторю вам тоже. Если вас туда в кресло посадить, то вы не только не выстрелите по самолёту, но даже его и не включите (если конечно вы не прошли специальное обучение по работе с этой достаточно сложной аппаратурой). Я в институте на военке П-18 и П-19 изучал - что-то одно из них идёт в комплексе с Буком (я уже не помню точно который, давно было). И бук мы тоже вскользь зацепили. Я ответственно заявляю, ни один в опу грёбаный шахтёр без специальной подготовки использовать его не сможет. Так что те, кто валили самолёт, 1) были специально обученные люди, скорее всего просто штатный расчёт той машины, 2) делали это полностью осознанно.
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05.09.2020 16:28 Відповісти
В 1988 крейсер США «Vincennes» по ошибке сбил пассажирский аэробус. Или это не могло быть ошибкой, потому как по Вашему там слишком сложная техника и грамотная команда?
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05.09.2020 17:30 Відповісти
Две очень большие разницы, иранский самолёт не отвечал на запросы,
Русские же хотели сбить СВОЕГО ПАССАЖИРА
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06.09.2020 12:27 Відповісти
Это лишь версия. На мой взгляд сильно притянутая за уши.
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06.09.2020 12:36 Відповісти
Они хотели сбить самолёт. Они его сбили. И нет никакой разницы - какой именно.
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06.09.2020 21:08 Відповісти
Для Вас может и нет разницы, а для большинства людей есть разница - сбить на войне военный самолёт противоборствующей стороны или гражданский борт.
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06.09.2020 21:38 Відповісти
На какой войне? Их же там нет
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07.09.2020 11:15 Відповісти
Ну так и Штаты с Ираном не воевали в 1988-м.
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07.09.2020 11:39 Відповісти
А при чём тут Штаты? "А у них негров линчуют"(С)?
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07.09.2020 11:47 Відповісти
Ну вообще Вы отвечаете на мой пост о крейсере «Vincennes»
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07.09.2020 12:14 Відповісти
Вообщето это ВЫ отвечаете на мой комент, что "случайно сбить" что-то - это бред . Но, кажется я начинаю понимать, что мы с вами разговариваем о разных вещах. Точнее о разных уровнях принятия решений. Вы доказываете, что возможна ошибка на уровне "вот летит самолёт, сбивать его или нет", а я доказываю, что если расчёт "Бука" получил команду "сбивать" и таки сбил, то тут никакой ошибки нет.
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07.09.2020 12:29 Відповісти
Ошибка была на этапе определения цели, а это человеческий фактор.
Не на тот самолет сказали ФАС рашисты.
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05.09.2020 20:59 Відповісти
Чуваки хотели сбить самолёт. Они его сбили. А тот или не тот - ИМХО особой роли не играет.
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06.09.2020 21:07 Відповісти
Ага, Иран получается значит тоже "намеренно" сбил боинг МАУ кацапской ракетой!? Нафига Ирану был тогда весь этот "геморой"!?
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05.09.2020 19:04 Відповісти
Сбил ракетами, двумя,
Кто дал приказ на стрельбу зверьки
Не говорят
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06.09.2020 12:20 Відповісти
Не, просто пиво об кнопку открывали . А нафига этот геморой - это другой вопрос.
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06.09.2020 21:12 Відповісти
Та это давным-давно понятно, что сбивать буком собирались не военный самолет. Только жертвой для Casus belli должен был быть свой собственный пасажирский самолетик Мацква- Ларнака, набитый крепостными мокшанами, цена жизни которых,как известно, для козломордой ********* ниже ноля. Но вместо села Первомайское близ Донецка они привезли установку бук в село Первомайское близ Снежного.
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05.09.2020 18:11 Відповісти
ОМБ. Им не впервой такой провокацией повод для вторжения создавать. Финны, Грузия.
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05.09.2020 18:29 Відповісти
Логично.Красавчик.Для сбития на малых высотах Бук не нужен.Хотели достать на потолке 10 000.И кол-во.Был переброшен в кол-ве 1 шт.хотя москали любят с размахом пилить на поставках стволов в сопутствующие им режимы.И даже долги потом списывают,щоб их ВПК не буксовал.Обычные москали, оплатят все долги Замбии и прочих мордовских союзников
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05.09.2020 19:04 Відповісти
Ввести войска на чужую территорию за сбитый иностранный самолёт ?
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05.09.2020 19:13 Відповісти
Планировали сбить свой российский "Ларнака-Москва". Но, как это хронически бывает у пьяных касабов, "что-то пошло не так".
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06.09.2020 09:41 Відповісти
Версия, конечно, интересная, но явно надуманная: по реакции раши было видно, что они рассчитывали сбить именно украинский военный самолет, а не получить головняк с боингом.

(вспомним пост Гиркина про очередную сбитую "птичку", который тот поспешно удалил; "если это пассажирский самолет, то это не мы" (с) Бородай; удаленный позднее репортаж Лай ньюс с боевиками, испуганно разглядывающими документы погибших пассажиров. Да и разнобой нелепых версий на раша тв туда же. Будь это спланированная провокация, не было бы нужды болтать про испанских диспетчеров, летчиков Волошиных и т. д. Достаточно было бы синхронно озвучить одну заготовленную версию)

Но преступление в любом случае должно быть наказано. Пусть жмут по всем фронтам. )
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05.09.2020 20:07 Відповісти
"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой Прогресс. Предупреждали же - не летать в "нашем небе".

І. Стрелков 17:50 17.07.2014
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06.09.2020 09:36 Відповісти
Они хотели обвинить Украину в сбитии Боинга, но что то пошло ни так.
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05.09.2020 20:28 Відповісти
"Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить в катастрофе самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали преднамеренно", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net/ru/n3217741

Це автопортрет кацапів
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05.09.2020 20:35 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.09.2020 21:00 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.09.2020 21:03 Відповісти
ТАК, ходить така версія, що кацапня хотіла збити СВІЙ літак, який пролітав там, щоб використати це для повноцінного і "офіційного" вторгнення в Україну, але через своє роздовбайство криваві чекісти ВСЕ переплутали, бо москальський літак мав пролітати над містом Первомайск, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, а вони переплутали і поїхали в місто ПервомайськИЙ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ! Між цими двома містами тільки 140 км. Поставили БУК не в тому місті і збили не той літак, але чи це правда, то хз.....
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05.09.2020 21:22 Відповісти
дуже добре пам'ятаю той день, коли Наливайченко про це розповів напевно вже через день, чи на наступний день після загибелі лайнера. Стільки років під носом у всіх була на поверхні версія, цілком здатна до життя, цілком схожа на істину, враховуючи підлість та коварність козлостану у всі часи її існування, і лише зараз її озвучують, і то, навіть не гаагський прокурор, а адвокат родин загиблих !!
Неповоротлива Європа, і її суд також.
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06.09.2020 00:28 Відповісти
https://www.forbes.ru/obshchestvo/378219-ptichka-poletela-k-vam-samoe-vazhnoe-iz-novogo-rassledovaniya-bellingcat За словами Форбс .
Bellingcat выяснила, что «ГРУ ДНР» во главе с Дубинским несло ответственность за перевозку установки «Бук», которая сбила MH17. «2-й отдел» этой организации охранял «Бук» на месте пуска к югу от Снежного примерно во время пуска ракеты. Основную роль в этой операции, скорее всего, сыграл командир разведывательного батальона Леонид Харченко. Дубинский в первые часы после трагедии был убежден, что сбит украинский Су-25, а не пассажирский самолет. Первой заметила MH17 и ошибочно обозначила его как потенциальную цель группа Безлера. Валерий Стельмах сообщил Безлеру, что в направлении Горловки летит неизвестный самолет («птичка»), отметив, что не уверен в типе самолета, поскольку его не видно за облаками. «Учитывая, что после этого MH17 полетел в направлении линии фронта к югу от Снежного, экипаж «Бука», по-видимому, ошибочно принял его за штурмовик Су-25, который мог нанести удар и по ним, и не стал рассматривать возможность, что они вот-вот собьют пассажирский самолет», - говорится в расследовании Bellingcat. А чтобы убрать свидетельства причастности установки «Бук» группа Дубинского обеспечила ее вывоз обратно в Россию.
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06.09.2020 10:02 Відповісти
ЗІ: Тільки після того, як виявилося що, терористи попали в щось велике мова пішла про АН-26: «Сбили самолёт Ан-26, птичка упала за террикон» сказав Диркін
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06.09.2020 10:09 Відповісти
То он озвучивал поступающие от наблюдателей сообщения,
Видимо про намерение сбить аэрофлот он не знал
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06.09.2020 12:29 Відповісти
Су-25 не летают на высоте в 12 км. Максимальный потолок - 7 км. А последний стратегический бомбардировщик Украины был утилизирован в 2006 году.
Итог: выстрел сознательно производился по пассажирскому авиалёту.
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06.09.2020 10:42 Відповісти
Су-27 и МиГ-29 летают и выше.
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07.09.2020 11:42 Відповісти
Якщо ти стоїш посеред дороги, то тебе зіб'є машина, якщо стоїш під коридором, який використовується для комерційного авіасполучення, - над тобою пролетить літак. Джерело: https://censor.net/ua/n3217741
Абсолютно точний і простийдоказ. Комерційні літаки літають тільки по спеціальним, давно встановленним трассам. Вони летять тільки по затвердженому перед вильотом плану, в якому їм предписані і траси, і висота, і швидкість. Вони приречені летіти по плану. https://youtu.be/aNNOX2O1cFQ?t=68 https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/3546/crash-mh17-17-july-2014
Точки PEKIT (с. Манжелія Полт.) TAGAN (с. Водяне Дніпроп.) GANRA (Новий Донбас Білецьке Дон.) TAMAK (Бобріково...Мілерово переход гран.) заносять у бортовий комплекс, а він веде літак по них на заданій йому висоті і швидкості. Підготцвати і вивести під міжнародну висотну трасу бук і пустити ракету - цей план міг народитися тільки в хворобливій голові рівня гітлера.
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06.09.2020 11:06 Відповісти
Сбили намеренно, но цель была другая. Кремлю необходимо было приостановить наступление ВСУ до момента готовности БТГ под Ростовом. Сразу после уничтожения МН17 в самом центра конфликта рупоры Кремля заголосили - "Какая трагедия! Нужно срочно приостановить боевые действия! Необходима бесполетная зона!"
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06.09.2020 13:08 Відповісти
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