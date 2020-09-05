Росія навмисно збила пасажирський літак на Донбасі, - адвокат родичів загиблих Скіннер
Російська Федерація готувалася до того, щоб збити пасажирський літак над Донбасом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих рейсу МН17 в Європейському суді з прав людини.
"Це було зроблено навмисно із конкретним наміром – збити авіалайнер і вбити невинних. Інакше навіщо Росії долати сотні кілометрів до району, який утримують бойовики, де коридор комерційної авіації надавав їм цілі.
Було ініційовано вторгнення, якому також передувало повільне проникнення російських військових "у відпустку". Групи контролю над озброєнням протягом кількох місяців, ще до нападу, спостерігали за важким озброєнням у цій місцевості. Якщо ти стоїш посеред дороги, то тебе зіб’є машина, якщо стоїш під коридором, який використовується для комерційного авіасполучення, – над тобою пролетить літак. Це означає, що вони хотіли збити комерційний літак", - сказал Скіннер.
Він також зазначив, що якщо подивитися на те, яку зброю РФ відправляла в Україну, то на його думку, це свідчить про повноцінну військову кампанію за участю російської армії.
"Вони перевозили танки, системи залпового вогню, обладнання та людей. Мені здається, метою РФ було звинуватити у збиті літака Україну та використати це як привід увести війська. То була провокація, збивали навмисно", - підкреслив він.
Нагадаємо, Окружний суд Гааги в березні цього року почав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 в небі над Донбасом.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.
10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.
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А заявления стрелкова то
Просто бахвальство, он думал
Что транспорт достали, его не посвящали
Особо, иначе бы они не говорили, что
Они
И хотели сбить борт аэрофлота,
То это смягчает вину,
В смысле не является умышленным нападением на иностранное воздушное
Судно
Чтобы потом ввести войска для поиска пассажиров,
100%
Подібні заяви лише дають привід кацапам ставити під сумнів якраз те що вони зробили.
Все что врут путинские пропаганд 112-newsone-zik какие жопзж хорошие есть ложью и правда на этих каналах с точностью до наоборот.
КАНАЛЫ 112-newsone-zik это КАНАЛЫ ПУТИНСКОЙ ЛЖИ. Это должен знать даже ребенок.Обнуляйте эти пропаганд каналы.
В украине до 5 журналистов нормальных. Остальное или враги или недоразвитая **********, которая не различает где нацбезопасность, а где закон.
пилять чтобы в стране каждый первый журнашлюх ****** недоразвитый биомусор. ЭТО ПИСТЦ товарищи.Которых в темную используют все кому не лень.И которые вредят самым устоям страны и вредят ее базису. Все что учится на журфаках нужно очень сильно фильтровать - 95% нужно вырезать еще в институте.
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ Специально ли готовили этот рейс «на убой»?
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ Эти вопросы пока остаются без ответа.
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ Какой бы из гражданских бортов террористы ни пытались сбить, ответственность за терроризм в Украине и действия террористов лежит на правительстве Российской Федерации и лично Владимире Путине. Если готовилось уничтожение собственного гражданского самолета с невинными мирными жителями на борту, тем циничнее выглядит план, подготовленный российским руководством с целью оправдания военного вторжения и кровопролитной войны; тем аморальнее и циничнее выглядит поведение российской власти, которая ради своих корыстных и преступных интересов способна пожертвовать жизнью своих мирных граждан »
Блатных кивы - будущих террористов -всех кто был в автобусе посадить.
Блатных террористов набранных на путинские деньги для подрыва украины что были в автобусе ПОСАДИТЬ.
Больного киву обратно в психушку, а не рассказывать по путинским ложь каналам 112-newsone-zik какой он классный псих, который сбежал с психушки в полтаве. Журнашлюх за это уничтожать.
Не дай бог журнашлюхи это будут трактовать неправильно - ВЫРЕЗАТЬ ИХ НАЪ. Они хотят залить кровью украину путинским денежным бензином??
Закон законом для украинцев, а не для путинских коллаборантов, которые закон используют в свою пользу и для нападения.
Справа в іншому. "Бук підвезли не під якийсь коридор, а якомога ближче до військ ЗСУ, щоб звинуватити українських військових.
Русские же хотели сбить СВОЕГО ПАССАЖИРА
Не на тот самолет сказали ФАС рашисты.
Кто дал приказ на стрельбу зверьки
Не говорят
(вспомним пост Гиркина про очередную сбитую "птичку", который тот поспешно удалил; "если это пассажирский самолет, то это не мы" (с) Бородай; удаленный позднее репортаж Лай ньюс с боевиками, испуганно разглядывающими документы погибших пассажиров. Да и разнобой нелепых версий на раша тв туда же. Будь это спланированная провокация, не было бы нужды болтать про испанских диспетчеров, летчиков Волошиных и т. д. Достаточно было бы синхронно озвучить одну заготовленную версию)
Но преступление в любом случае должно быть наказано. Пусть жмут по всем фронтам. )
І. Стрелков 17:50 17.07.2014
Це автопортрет кацапів
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Неповоротлива Європа, і її суд також.
Bellingcat выяснила, что «ГРУ ДНР» во главе с Дубинским несло ответственность за перевозку установки «Бук», которая сбила MH17. «2-й отдел» этой организации охранял «Бук» на месте пуска к югу от Снежного примерно во время пуска ракеты. Основную роль в этой операции, скорее всего, сыграл командир разведывательного батальона Леонид Харченко. Дубинский в первые часы после трагедии был убежден, что сбит украинский Су-25, а не пассажирский самолет. Первой заметила MH17 и ошибочно обозначила его как потенциальную цель группа Безлера. Валерий Стельмах сообщил Безлеру, что в направлении Горловки летит неизвестный самолет («птичка»), отметив, что не уверен в типе самолета, поскольку его не видно за облаками. «Учитывая, что после этого MH17 полетел в направлении линии фронта к югу от Снежного, экипаж «Бука», по-видимому, ошибочно принял его за штурмовик Су-25, который мог нанести удар и по ним, и не стал рассматривать возможность, что они вот-вот собьют пассажирский самолет», - говорится в расследовании Bellingcat. А чтобы убрать свидетельства причастности установки «Бук» группа Дубинского обеспечила ее вывоз обратно в Россию.
Видимо про намерение сбить аэрофлот он не знал
Итог: выстрел сознательно производился по пассажирскому авиалёту.
Абсолютно точний і простийдоказ. Комерційні літаки літають тільки по спеціальним, давно встановленним трассам. Вони летять тільки по затвердженому перед вильотом плану, в якому їм предписані і траси, і висота, і швидкість. Вони приречені летіти по плану. https://youtu.be/aNNOX2O1cFQ?t=68 https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/3546/crash-mh17-17-july-2014
Точки PEKIT (с. Манжелія Полт.) TAGAN (с. Водяне Дніпроп.) GANRA (Новий Донбас Білецьке Дон.) TAMAK (Бобріково...Мілерово переход гран.) заносять у бортовий комплекс, а він веде літак по них на заданій йому висоті і швидкості. Підготцвати і вивести під міжнародну висотну трасу бук і пустити ракету - цей план міг народитися тільки в хворобливій голові рівня гітлера.