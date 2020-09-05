Россия намеренно сбила пассажирский самолет на Донбассе, - адвокат родственников погибших Скиннер
Российская Федерация готовилась к тому, чтобы сбить пассажирский самолет над Донбассом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших рейса МН17 в Европейском суде по правам человека.
"Это было сделано намеренно с конкретной целью - сбить авиалайнер и убить невинных. Иначе зачем России преодолевать сотни километров в район, который удерживают боевики, где коридор коммерческой авиации предоставлял им цели. Было инициировано вторжение, которому также предшествовало медленное проникновение российских военных "в отпуске". Группы контроля над вооружениями в течение нескольких месяцев, еще до нападения, наблюдали за тяжелым вооружением в этой местности. Если ты стоишь посреди дороги, то тебя собьет машина, если стоишь под коридором, который используется для коммерческого авиасообщения - над тобой пролетит самолет. Это означает, что они хотели сбить коммерческий самолет", - сказал Скиннер.
Он также отметил, что если посмотреть на то, какое оружие РФ отправляла в Украину, то по его мнению, это свидетельствует о полноценной военной кампании с участием российской армии.
"Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить в катастрофе самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали преднамеренно", - подчеркнул он.
Напомним, Окружной суд Гааги в марте этого года начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.
Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.
Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.
19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время авиакатастрофы самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".
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А заявления стрелкова то
Просто бахвальство, он думал
Что транспорт достали, его не посвящали
Особо, иначе бы они не говорили, что
Они
И хотели сбить борт аэрофлота,
То это смягчает вину,
В смысле не является умышленным нападением на иностранное воздушное
Судно
Чтобы потом ввести войска для поиска пассажиров,
100%
Подібні заяви лише дають привід кацапам ставити під сумнів якраз те що вони зробили.
Все что врут путинские пропаганд 112-newsone-zik какие жопзж хорошие есть ложью и правда на этих каналах с точностью до наоборот.
КАНАЛЫ 112-newsone-zik это КАНАЛЫ ПУТИНСКОЙ ЛЖИ. Это должен знать даже ребенок.Обнуляйте эти пропаганд каналы.
В украине до 5 журналистов нормальных. Остальное или враги или недоразвитая **********, которая не различает где нацбезопасность, а где закон.
пилять чтобы в стране каждый первый журнашлюх ****** недоразвитый биомусор. ЭТО ПИСТЦ товарищи.Которых в темную используют все кому не лень.И которые вредят самым устоям страны и вредят ее базису. Все что учится на журфаках нужно очень сильно фильтровать - 95% нужно вырезать еще в институте.
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ Специально ли готовили этот рейс «на убой»?
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ Эти вопросы пока остаются без ответа.
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ Какой бы из гражданских бортов террористы ни пытались сбить, ответственность за терроризм в Украине и действия террористов лежит на правительстве Российской Федерации и лично Владимире Путине. Если готовилось уничтожение собственного гражданского самолета с невинными мирными жителями на борту, тем циничнее выглядит план, подготовленный российским руководством с целью оправдания военного вторжения и кровопролитной войны; тем аморальнее и циничнее выглядит поведение российской власти, которая ради своих корыстных и преступных интересов способна пожертвовать жизнью своих мирных граждан »
Блатных кивы - будущих террористов -всех кто был в автобусе посадить.
Блатных террористов набранных на путинские деньги для подрыва украины что были в автобусе ПОСАДИТЬ.
Больного киву обратно в психушку, а не рассказывать по путинским ложь каналам 112-newsone-zik какой он классный псих, который сбежал с психушки в полтаве. Журнашлюх за это уничтожать.
Не дай бог журнашлюхи это будут трактовать неправильно - ВЫРЕЗАТЬ ИХ НАЪ. Они хотят залить кровью украину путинским денежным бензином??
Закон законом для украинцев, а не для путинских коллаборантов, которые закон используют в свою пользу и для нападения.
Справа в іншому. "Бук підвезли не під якийсь коридор, а якомога ближче до військ ЗСУ, щоб звинуватити українських військових.
Русские же хотели сбить СВОЕГО ПАССАЖИРА
Не на тот самолет сказали ФАС рашисты.
Кто дал приказ на стрельбу зверьки
Не говорят
(вспомним пост Гиркина про очередную сбитую "птичку", который тот поспешно удалил; "если это пассажирский самолет, то это не мы" (с) Бородай; удаленный позднее репортаж Лай ньюс с боевиками, испуганно разглядывающими документы погибших пассажиров. Да и разнобой нелепых версий на раша тв туда же. Будь это спланированная провокация, не было бы нужды болтать про испанских диспетчеров, летчиков Волошиных и т. д. Достаточно было бы синхронно озвучить одну заготовленную версию)
Но преступление в любом случае должно быть наказано. Пусть жмут по всем фронтам. )
І. Стрелков 17:50 17.07.2014
Це автопортрет кацапів
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Неповоротлива Європа, і її суд також.
Bellingcat выяснила, что «ГРУ ДНР» во главе с Дубинским несло ответственность за перевозку установки «Бук», которая сбила MH17. «2-й отдел» этой организации охранял «Бук» на месте пуска к югу от Снежного примерно во время пуска ракеты. Основную роль в этой операции, скорее всего, сыграл командир разведывательного батальона Леонид Харченко. Дубинский в первые часы после трагедии был убежден, что сбит украинский Су-25, а не пассажирский самолет. Первой заметила MH17 и ошибочно обозначила его как потенциальную цель группа Безлера. Валерий Стельмах сообщил Безлеру, что в направлении Горловки летит неизвестный самолет («птичка»), отметив, что не уверен в типе самолета, поскольку его не видно за облаками. «Учитывая, что после этого MH17 полетел в направлении линии фронта к югу от Снежного, экипаж «Бука», по-видимому, ошибочно принял его за штурмовик Су-25, который мог нанести удар и по ним, и не стал рассматривать возможность, что они вот-вот собьют пассажирский самолет», - говорится в расследовании Bellingcat. А чтобы убрать свидетельства причастности установки «Бук» группа Дубинского обеспечила ее вывоз обратно в Россию.
Видимо про намерение сбить аэрофлот он не знал
Итог: выстрел сознательно производился по пассажирскому авиалёту.
Абсолютно точний і простийдоказ. Комерційні літаки літають тільки по спеціальним, давно встановленним трассам. Вони летять тільки по затвердженому перед вильотом плану, в якому їм предписані і траси, і висота, і швидкість. Вони приречені летіти по плану. https://youtu.be/aNNOX2O1cFQ?t=68 https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/3546/crash-mh17-17-july-2014
Точки PEKIT (с. Манжелія Полт.) TAGAN (с. Водяне Дніпроп.) GANRA (Новий Донбас Білецьке Дон.) TAMAK (Бобріково...Мілерово переход гран.) заносять у бортовий комплекс, а він веде літак по них на заданій йому висоті і швидкості. Підготцвати і вивести під міжнародну висотну трасу бук і пустити ракету - цей план міг народитися тільки в хворобливій голові рівня гітлера.