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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Россия намеренно сбила пассажирский самолет на Донбассе, - адвокат родственников погибших Скиннер

Россия намеренно сбила пассажирский самолет на Донбассе, - адвокат родственников погибших Скиннер

Российская Федерация готовилась к тому, чтобы сбить пассажирский самолет над Донбассом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших рейса МН17 в Европейском суде по правам человека.

"Это было сделано намеренно с конкретной целью - сбить авиалайнер и убить невинных. Иначе зачем России преодолевать сотни километров в район, который удерживают боевики, где коридор коммерческой авиации предоставлял им цели. Было инициировано вторжение, которому также предшествовало медленное проникновение российских военных "в отпуске". Группы контроля над вооружениями в течение нескольких месяцев, еще до нападения, наблюдали за тяжелым вооружением в этой местности. Если ты стоишь посреди дороги, то тебя собьет машина, если стоишь под коридором, который используется для коммерческого авиасообщения - над тобой пролетит самолет. Это означает, что они хотели сбить коммерческий самолет", - сказал Скиннер.

Он также отметил, что если посмотреть на то, какое оружие РФ отправляла в Украину, то по его мнению, это свидетельствует о полноценной военной кампании с участием российской армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стену прокуратуры АРК украсили изображениями Нюрнбергского процесса и Международного трибунала по Югославии. Оставили место для процесса над РФ. ФОТО

"Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить в катастрофе самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали преднамеренно", - подчеркнул он.

Напомним, Окружной суд Гааги в марте этого года начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время авиакатастрофы самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Автор: 

Гаага (298) Гаагский трибунал (240) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Скиннер (3)


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Топ комментарии
+14
Дошло !! Наконец-то !!
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05.09.2020 13:29
+14
Давно уже не загадка: в Кремле предполагалось сбить рейс Аэрофлота "Ларнака - Москва" с обрыганными расейскими отдыхающими, для повода к вторжению... Но вечно пьяные расейские же "ихтамнеты" перепутали Первомайск и Первомайское (кстати, местные трактористы, какие бы пьяные не были --- не перепутали бы, они же там пахали каждый год! ), так что получается, жертвы МН17, предовратили полномасштабную войну....
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05.09.2020 17:40
+13
теория дебилизма распадается одновременно с ответом на элементарный вопрос - кого, кроме пассажирских лайнеров, они собирались сбивать на такой высоте ?

украинские военные самолёты летают намного ниже.

для того, чтобы из сбивать, такая техника не нужна.
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05.09.2020 13:43
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Но видели же, что пассажир,
А заявления стрелкова то
Просто бахвальство, он думал
Что транспорт достали, его не посвящали
Особо, иначе бы они не говорили, что
Они
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06.09.2020 10:55 Ответить
Другими словами если по ошибке,
И хотели сбить борт аэрофлота,
То это смягчает вину,
В смысле не является умышленным нападением на иностранное воздушное
Судно
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06.09.2020 10:58 Ответить
Так что выходит хотели вальнуть аэрофлот,
Чтобы потом ввести войска для поиска пассажиров,
100%
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06.09.2020 11:01 Ответить
Яка різниця що вона "хатєла", головне що зробила.
Подібні заяви лише дають привід кацапам ставити під сумнів якраз те що вони зробили.
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05.09.2020 13:42 Ответить
Не скажите.
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06.09.2020 11:03 Ответить
Браво!!! Адвокат произнес то, отчем не смели говорить Порох и Ко, квартальные коломойшаботы тем более.
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05.09.2020 13:54 Ответить
ВЕРНИТЕ больного придурка киву В ПСИХУШКУ - чекисты ему типа моделей подсылают и так подсадили и теперь еще и деньгами придурком управляют.
Все что врут путинские пропаганд 112-newsone-zik какие жопзж хорошие есть ложью и правда на этих каналах с точностью до наоборот.
КАНАЛЫ 112-newsone-zik это КАНАЛЫ ПУТИНСКОЙ ЛЖИ. Это должен знать даже ребенок.Обнуляйте эти пропаганд каналы.

В украине до 5 журналистов нормальных. Остальное или враги или недоразвитая **********, которая не различает где нацбезопасность, а где закон.
пилять чтобы в стране каждый первый журнашлюх ****** недоразвитый биомусор. ЭТО ПИСТЦ товарищи.Которых в темную используют все кому не лень.И которые вредят самым устоям страны и вредят ее базису. Все что учится на журфаках нужно очень сильно фильтровать - 95% нужно вырезать еще в институте.
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05.09.2020 14:52 Ответить
«https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ Почему Аэрофлот решил вдруг резко изменить курс полета SU2074 [«Москва - Ларнака»] https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ ?
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ Специально ли готовили этот рейс «на убой»?
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ Эти вопросы пока остаются без ответа.
https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/ Какой бы из гражданских бортов террористы ни пытались сбить, ответственность за терроризм в Украине и действия террористов лежит на правительстве Российской Федерации и лично Владимире Путине. Если готовилось уничтожение собственного гражданского самолета с невинными мирными жителями на борту, тем циничнее выглядит план, подготовленный российским руководством с целью оправдания военного вторжения и кровопролитной войны; тем аморальнее и циничнее выглядит поведение российской власти, которая ради своих корыстных и преступных интересов способна пожертвовать жизнью своих мирных граждан »
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05.09.2020 14:52 Ответить
"Он также отметил, что если посмотреть на то, какое оружие РФ отправляла в Украину, то по его мнению, это свидетельствует о полноценной военной кампании с участием российской армии."
Россия намеренно сбила пассажирский самолет на Донбассе, - адвокат родственников погибших Скиннер - Цензор.НЕТ 6897
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05.09.2020 13:57 Ответить
Всех кто нападал на киву - это защитники украины от схем агрессора по созданию армии путина в украине из блатных. Друг санитаров полтавской психушки Кива враг украины. Психа Киву посадить, защитников от армии путина кивы отпустить. А не крутить по террористических путинских каналах 112-newsone-zik какой кива.Каналы путина закрыть.Журнашлюх расстрелять.
Блатных кивы - будущих террористов -всех кто был в автобусе посадить.

Блатных террористов набранных на путинские деньги для подрыва украины что были в автобусе ПОСАДИТЬ.
Больного киву обратно в психушку, а не рассказывать по путинским ложь каналам 112-newsone-zik какой он классный псих, который сбежал с психушки в полтаве. Журнашлюх за это уничтожать.
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05.09.2020 14:53 Ответить
100%
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05.09.2020 22:13 Ответить
Кто защищал украину от террористов путина кивы, набранных на деньги агрессора для подрыва украины ОТПУСТИТЬ.
Не дай бог журнашлюхи это будут трактовать неправильно - ВЫРЕЗАТЬ ИХ НАЪ. Они хотят залить кровью украину путинским денежным бензином??
Закон законом для украинцев, а не для путинских коллаборантов, которые закон используют в свою пользу и для нападения.
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05.09.2020 14:53 Ответить
Який ще комерційний коридор? Можно подумати, що авіаційна служба в Україні всі невоєнні літаки впихує у якийсь вузький повітряний коридор. І саме над Донбасом. Навішо? Щоб вони там частіше стикалися? Так, дозволені маршрути літаків прокладені десь густіше, а десь рідше. Збити літак можна і не там, де густо.
Справа в іншому. "Бук підвезли не під якийсь коридор, а якомога ближче до військ ЗСУ, щоб звинуватити українських військових.
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05.09.2020 14:04 Ответить
ЧУШЬ! Меня трудно заподозрить в "любви" к русским оркам, но надо быть ОБЪЕКТИВНЫМ, сбили они по дурости и дебелизму (по ошибке), ну а все отрицать и обвинять других это их обычная тактика почти во всем и всегда!
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05.09.2020 14:33 Ответить
Что за бред? Ну хоть ради интереса загуглил бы рабочее место оператора "Бук". Это тебе не стакан со стола случайно уронить. Тебя если туда посадить, то ты его даже включить не сможешь. Какое нахрен "по ошибке"?
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05.09.2020 15:38 Ответить
Сложность оружия не влияет на процент ошибки. Ошибиться можно и стреляя из рогатки, и стреляя с нейтронного мегабластера
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05.09.2020 15:58 Ответить
Не пишите ерунду. Если вы случайно попадёте себе из рогатки в глаз, то это будет ошибка. А для того, чтобы пульнуть из бука, надо столько осознанных телодвижений сделать, что "случайно" там никак не получится. И повторю вам тоже. Если вас туда в кресло посадить, то вы не только не выстрелите по самолёту, но даже его и не включите (если конечно вы не прошли специальное обучение по работе с этой достаточно сложной аппаратурой). Я в институте на военке П-18 и П-19 изучал - что-то одно из них идёт в комплексе с Буком (я уже не помню точно который, давно было). И бук мы тоже вскользь зацепили. Я ответственно заявляю, ни один в опу грёбаный шахтёр без специальной подготовки использовать его не сможет. Так что те, кто валили самолёт, 1) были специально обученные люди, скорее всего просто штатный расчёт той машины, 2) делали это полностью осознанно.
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05.09.2020 16:28 Ответить
В 1988 крейсер США «Vincennes» по ошибке сбил пассажирский аэробус. Или это не могло быть ошибкой, потому как по Вашему там слишком сложная техника и грамотная команда?
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05.09.2020 17:30 Ответить
Две очень большие разницы, иранский самолёт не отвечал на запросы,
Русские же хотели сбить СВОЕГО ПАССАЖИРА
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06.09.2020 12:27 Ответить
Это лишь версия. На мой взгляд сильно притянутая за уши.
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06.09.2020 12:36 Ответить
Они хотели сбить самолёт. Они его сбили. И нет никакой разницы - какой именно.
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06.09.2020 21:08 Ответить
Для Вас может и нет разницы, а для большинства людей есть разница - сбить на войне военный самолёт противоборствующей стороны или гражданский борт.
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06.09.2020 21:38 Ответить
На какой войне? Их же там нет
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07.09.2020 11:15 Ответить
Ну так и Штаты с Ираном не воевали в 1988-м.
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07.09.2020 11:39 Ответить
А при чём тут Штаты? "А у них негров линчуют"(С)?
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07.09.2020 11:47 Ответить
Ну вообще Вы отвечаете на мой пост о крейсере «Vincennes»
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07.09.2020 12:14 Ответить
Вообщето это ВЫ отвечаете на мой комент, что "случайно сбить" что-то - это бред . Но, кажется я начинаю понимать, что мы с вами разговариваем о разных вещах. Точнее о разных уровнях принятия решений. Вы доказываете, что возможна ошибка на уровне "вот летит самолёт, сбивать его или нет", а я доказываю, что если расчёт "Бука" получил команду "сбивать" и таки сбил, то тут никакой ошибки нет.
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07.09.2020 12:29 Ответить
Ошибка была на этапе определения цели, а это человеческий фактор.
Не на тот самолет сказали ФАС рашисты.
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05.09.2020 20:59 Ответить
Чуваки хотели сбить самолёт. Они его сбили. А тот или не тот - ИМХО особой роли не играет.
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06.09.2020 21:07 Ответить
Ага, Иран получается значит тоже "намеренно" сбил боинг МАУ кацапской ракетой!? Нафига Ирану был тогда весь этот "геморой"!?
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05.09.2020 19:04 Ответить
Сбил ракетами, двумя,
Кто дал приказ на стрельбу зверьки
Не говорят
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06.09.2020 12:20 Ответить
Не, просто пиво об кнопку открывали . А нафига этот геморой - это другой вопрос.
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06.09.2020 21:12 Ответить
Та это давным-давно понятно, что сбивать буком собирались не военный самолет. Только жертвой для Casus belli должен был быть свой собственный пасажирский самолетик Мацква- Ларнака, набитый крепостными мокшанами, цена жизни которых,как известно, для козломордой ********* ниже ноля. Но вместо села Первомайское близ Донецка они привезли установку бук в село Первомайское близ Снежного.
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05.09.2020 18:11 Ответить
ОМБ. Им не впервой такой провокацией повод для вторжения создавать. Финны, Грузия.
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05.09.2020 18:29 Ответить
Логично.Красавчик.Для сбития на малых высотах Бук не нужен.Хотели достать на потолке 10 000.И кол-во.Был переброшен в кол-ве 1 шт.хотя москали любят с размахом пилить на поставках стволов в сопутствующие им режимы.И даже долги потом списывают,щоб их ВПК не буксовал.Обычные москали, оплатят все долги Замбии и прочих мордовских союзников
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05.09.2020 19:04 Ответить
Ввести войска на чужую территорию за сбитый иностранный самолёт ?
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05.09.2020 19:13 Ответить
Планировали сбить свой российский "Ларнака-Москва". Но, как это хронически бывает у пьяных касабов, "что-то пошло не так".
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06.09.2020 09:41 Ответить
Версия, конечно, интересная, но явно надуманная: по реакции раши было видно, что они рассчитывали сбить именно украинский военный самолет, а не получить головняк с боингом.

(вспомним пост Гиркина про очередную сбитую "птичку", который тот поспешно удалил; "если это пассажирский самолет, то это не мы" (с) Бородай; удаленный позднее репортаж Лай ньюс с боевиками, испуганно разглядывающими документы погибших пассажиров. Да и разнобой нелепых версий на раша тв туда же. Будь это спланированная провокация, не было бы нужды болтать про испанских диспетчеров, летчиков Волошиных и т. д. Достаточно было бы синхронно озвучить одну заготовленную версию)

Но преступление в любом случае должно быть наказано. Пусть жмут по всем фронтам. )
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05.09.2020 20:07 Ответить
"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой Прогресс. Предупреждали же - не летать в "нашем небе".

І. Стрелков 17:50 17.07.2014
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06.09.2020 09:36 Ответить
Они хотели обвинить Украину в сбитии Боинга, но что то пошло ни так.
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05.09.2020 20:28 Ответить
"Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить в катастрофе самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали преднамеренно", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net/ru/n3217741

Це автопортрет кацапів
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05.09.2020 20:35 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.09.2020 21:00 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.09.2020 21:03 Ответить
ТАК, ходить така версія, що кацапня хотіла збити СВІЙ літак, який пролітав там, щоб використати це для повноцінного і "офіційного" вторгнення в Україну, але через своє роздовбайство криваві чекісти ВСЕ переплутали, бо москальський літак мав пролітати над містом Первомайск, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, а вони переплутали і поїхали в місто ПервомайськИЙ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ! Між цими двома містами тільки 140 км. Поставили БУК не в тому місті і збили не той літак, але чи це правда, то хз.....
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05.09.2020 21:22 Ответить
дуже добре пам'ятаю той день, коли Наливайченко про це розповів напевно вже через день, чи на наступний день після загибелі лайнера. Стільки років під носом у всіх була на поверхні версія, цілком здатна до життя, цілком схожа на істину, враховуючи підлість та коварність козлостану у всі часи її існування, і лише зараз її озвучують, і то, навіть не гаагський прокурор, а адвокат родин загиблих !!
Неповоротлива Європа, і її суд також.
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06.09.2020 00:28 Ответить
https://www.forbes.ru/obshchestvo/378219-ptichka-poletela-k-vam-samoe-vazhnoe-iz-novogo-rassledovaniya-bellingcat За словами Форбс .
Bellingcat выяснила, что «ГРУ ДНР» во главе с Дубинским несло ответственность за перевозку установки «Бук», которая сбила MH17. «2-й отдел» этой организации охранял «Бук» на месте пуска к югу от Снежного примерно во время пуска ракеты. Основную роль в этой операции, скорее всего, сыграл командир разведывательного батальона Леонид Харченко. Дубинский в первые часы после трагедии был убежден, что сбит украинский Су-25, а не пассажирский самолет. Первой заметила MH17 и ошибочно обозначила его как потенциальную цель группа Безлера. Валерий Стельмах сообщил Безлеру, что в направлении Горловки летит неизвестный самолет («птичка»), отметив, что не уверен в типе самолета, поскольку его не видно за облаками. «Учитывая, что после этого MH17 полетел в направлении линии фронта к югу от Снежного, экипаж «Бука», по-видимому, ошибочно принял его за штурмовик Су-25, который мог нанести удар и по ним, и не стал рассматривать возможность, что они вот-вот собьют пассажирский самолет», - говорится в расследовании Bellingcat. А чтобы убрать свидетельства причастности установки «Бук» группа Дубинского обеспечила ее вывоз обратно в Россию.
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06.09.2020 10:02 Ответить
ЗІ: Тільки після того, як виявилося що, терористи попали в щось велике мова пішла про АН-26: «Сбили самолёт Ан-26, птичка упала за террикон» сказав Диркін
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06.09.2020 10:09 Ответить
То он озвучивал поступающие от наблюдателей сообщения,
Видимо про намерение сбить аэрофлот он не знал
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06.09.2020 12:29 Ответить
Су-25 не летают на высоте в 12 км. Максимальный потолок - 7 км. А последний стратегический бомбардировщик Украины был утилизирован в 2006 году.
Итог: выстрел сознательно производился по пассажирскому авиалёту.
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06.09.2020 10:42 Ответить
Су-27 и МиГ-29 летают и выше.
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07.09.2020 11:42 Ответить
Якщо ти стоїш посеред дороги, то тебе зіб'є машина, якщо стоїш під коридором, який використовується для комерційного авіасполучення, - над тобою пролетить літак. Джерело: https://censor.net/ua/n3217741
Абсолютно точний і простийдоказ. Комерційні літаки літають тільки по спеціальним, давно встановленним трассам. Вони летять тільки по затвердженому перед вильотом плану, в якому їм предписані і траси, і висота, і швидкість. Вони приречені летіти по плану. https://youtu.be/aNNOX2O1cFQ?t=68 https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/3546/crash-mh17-17-july-2014
Точки PEKIT (с. Манжелія Полт.) TAGAN (с. Водяне Дніпроп.) GANRA (Новий Донбас Білецьке Дон.) TAMAK (Бобріково...Мілерово переход гран.) заносять у бортовий комплекс, а він веде літак по них на заданій йому висоті і швидкості. Підготцвати і вивести під міжнародну висотну трасу бук і пустити ракету - цей план міг народитися тільки в хворобливій голові рівня гітлера.
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06.09.2020 11:06 Ответить
Сбили намеренно, но цель была другая. Кремлю необходимо было приостановить наступление ВСУ до момента готовности БТГ под Ростовом. Сразу после уничтожения МН17 в самом центра конфликта рупоры Кремля заголосили - "Какая трагедия! Нужно срочно приостановить боевые действия! Необходима бесполетная зона!"
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06.09.2020 13:08 Ответить
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