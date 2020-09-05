Россия намеренно сбила пассажирский самолет на Донбассе, - адвокат родственников погибших Скиннер

Российская Федерация готовилась к тому, чтобы сбить пассажирский самолет над Донбассом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших рейса МН17 в Европейском суде по правам человека.

"Это было сделано намеренно с конкретной целью - сбить авиалайнер и убить невинных. Иначе зачем России преодолевать сотни километров в район, который удерживают боевики, где коридор коммерческой авиации предоставлял им цели. Было инициировано вторжение, которому также предшествовало медленное проникновение российских военных "в отпуске". Группы контроля над вооружениями в течение нескольких месяцев, еще до нападения, наблюдали за тяжелым вооружением в этой местности. Если ты стоишь посреди дороги, то тебя собьет машина, если стоишь под коридором, который используется для коммерческого авиасообщения - над тобой пролетит самолет. Это означает, что они хотели сбить коммерческий самолет", - сказал Скиннер.

Он также отметил, что если посмотреть на то, какое оружие РФ отправляла в Украину, то по его мнению, это свидетельствует о полноценной военной кампании с участием российской армии.

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"Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить в катастрофе самолета Украину и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали преднамеренно", - подчеркнул он.

Напомним, Окружной суд Гааги в марте этого года начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время авиакатастрофы самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".