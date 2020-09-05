Україна скликає екстрене засідання ТКГ через заяву ватажка "ДНР" Пушиліна, - Кулеба

Українська сторона ініціює екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через заяву ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який наказав відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України.

Про це в ефірі "Прямого" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Наш президент був поінформований про це, він дуже стурбований цим. Ми відразу зробили крок: ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра", - зазначив він.

Нагадаємо, самопроголошена "Донецька народна республіка" пригрозила знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.

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5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях. Зокрема, він обіцяє, що артилерійського удару буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад із місця, по якому буде завдано удару.

Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що в разі обстрілу ОС дадуть відповідь усіма наявними силами і засобами.