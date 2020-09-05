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Новини Агресія Росії проти України
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Україна скликає екстрене засідання ТКГ через заяву ватажка "ДНР" Пушиліна, - Кулеба

Україна скликає екстрене засідання ТКГ через заяву ватажка

Українська сторона ініціює екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через заяву ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який наказав відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України.

Про це в ефірі "Прямого" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Наш президент був поінформований про це, він дуже стурбований цим. Ми відразу зробили крок: ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра", - зазначив він.

Нагадаємо, самопроголошена "Донецька народна республіка" пригрозила знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.

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5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях. Зокрема, він обіцяє, що артилерійського удару буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад із місця, по якому буде завдано удару.

Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що в разі обстрілу ОС дадуть відповідь усіма наявними силами і засобами.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Пушилін Денис (135) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+45
Теперь из-за каждого пятуха заседания созывать? По моему это зашквар.
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05.09.2020 22:31
+24
пвсля кожної такої заяви варто без попередження знищувати ракетним ударом одну позицію сепарів. так так знищквати, щоб вони пвдгузки міняли в прямому етері контактної групи
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05.09.2020 22:36
+23
Ви за рік президенства зе хоча б раз чули за санкції? за їх посилення? то ви думаєте, що воно віддасть наказ на якісь там ракетні удари по кацапам?
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05.09.2020 22:49
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Надо обращаться в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и обсуждать вопрос в нормандском формате, а не с марионетками и их кукловодами заискивать. Международная политика на нулевом уровне, впрочем рыба гниёт с головы, особенно если голова изначально гнилая.
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06.09.2020 00:12 Відповісти
Обращайся.Ну,выразят 6799976 ю озабоченность,а дальше что
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06.09.2020 01:38 Відповісти
Это усилит международную поддержку Украины и будет способствовать сохранению санкций против РФ.
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06.09.2020 01:54 Відповісти
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06.09.2020 03:36 Відповісти
наверно ты турбо суслика обчитался ухахахахаа
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07.09.2020 00:06 Відповісти
Дибилы мля.Вас повесят за беспредел.Найдут,шото общее
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06.09.2020 00:37 Відповісти
Лідер терористів Пушилін «призначив» обстріл українських позицій на 7 вересня за ніби-то «порушення перемир'я» та дав точне місце обстрілу - село Шуми, у передмісті Горлівки. Переконаний, саме туди мають бути перенесені зустрічі мінської групи під керівництвом Кравчука-Фокіна.(с)
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06.09.2020 00:51 Відповісти
Тут видно многахадовачку зразу. Х-лу треба ескалація перед виборами, щоб ЗаЖОП могла ефективніше використовувати гасла «за мір». А решта все просто надумані приводи. П. Душилін - просто маріонетка, яка озвучує волю Х-ла. І на життя військових і цивільних їм начхати.
З іншого боку Україна може чудово демонструвати світу хто ж насправді прагне війни, лише б дипломати вірно розігнали хвилю. В комплекті з Навальним можна такі санкції ім. Душиліна вибити, що придушать добряче.
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06.09.2020 01:00 Відповісти
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06.09.2020 12:07 Відповісти
До НГ произойдет аншлюсс Белоруссии,так что самый рокн-ролл начнется в марте.
Почему в марте?А потому что сегодня Бундестаг и Меркель окончательно развязали Кремлю руки,выступив за достройку СП 2,-сообщает Блумберг.
Пушилин это отвлекающий маневр
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06.09.2020 01:35 Відповісти
Скорей всего "не лох-миротворец" отведет военных. "Что бы не поддаваться на провокации"...
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06.09.2020 01:45 Відповісти
Краще налаштувати артилерійські радари і замість теревенити і "лякатись" гепнути у відповідь. Це ми що? маємо просити ***** зупинити під*****вника? Призначити нагороду за голову провокатора. Мені навіть цікаво як довго те чмо проживе.
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06.09.2020 04:52 Відповісти
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06.09.2020 07:54 Відповісти
Спробуют пошукати мир в очах?
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06.09.2020 06:18 Відповісти
Нормальний командувач прийняв би заходи по захисту особового складу і очікував би напад. Після нападу вийти із заявою, що відтепер в України роз'вязані руки
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06.09.2020 06:19 Відповісти
Цього "зашквару" і перелолоху й добивається пуцькін від України,а треба підготовлено,спокійно чекати на дії бойовиків і якщо треба, то дати гідну відповідь....
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06.09.2020 06:36 Відповісти
А території які здали свідомо і без бою окупантам сам зеленський разом з дефективними нардепами піде в атаку визволяти? Дебілоіду ж всі говорили що Путіну мир не потрібен йому потрібна колоніальна Україна на колінах із ставлениками кремля.
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06.09.2020 06:51 Відповісти
Из за осла уже любой пенис душилин копыта вытирает об Украину..
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06.09.2020 06:52 Відповісти
Презик теперь обеспокоен, какое же оно чмошное. Этот Зебил уже не раз пожалел, что стал президентом, т.к. президент должен быть с яйцами,а их нет!
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06.09.2020 07:09 Відповісти
Замість того що б захищати національні інтереси України,наші так звані переговорники будуть умоляти терористів і йти на їхні поступки все заради піару клоуна,який хоче путіну в очі подивитись.
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06.09.2020 08:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wJaIvvHrrT0 ПОЗИТИВ. СЕРЬЕЗНЫЕ ПОТЕРИ понесла "первая славянская бригада".
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06.09.2020 08:53 Відповісти
«Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!» (с)
Шоб вам там вже засідало, тварюки-зрадники.
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06.09.2020 10:52 Відповісти
Душилін, якщо чим і командує, то тільки своїм пенісом. Це спроба раші та зелені ввести в переговори представників окупаційних адміністрацій і звести агресію рф до громадянського конфлікту в Україні і таким чином вивести рашку з під санкцій. Зелені зраджують Україну на кожному кроці.
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06.09.2020 12:16 Відповісти
Главное, чтоб фокин там всем объяснил, что пушилина можно понять...
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06.09.2020 13:30 Відповісти
Пениса Душилина понимает только кремлевский упырь , так как он Душилин , действует только по его указаниям !!
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06.09.2020 15:32 Відповісти
Вообще это хороший шанс разорвать все предательские договоренности и оставить ОРДЛО-ХРЕНЛО в сегодняшнем статусе Зоны опущенных дамбаских Петушар. Пусть жрут то, что насосали у Хренла Обнуленного.
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06.09.2020 13:42 Відповісти
Это ж дамбасы завтра собираются тверезеть и огонь открывать? А сегодня только готовятся, расчехляются, похмеляются.
Ну вот нам надо по ним ПРЯМО СЕЙЧАС - 6 СЕНТЯБРЯ ОТХРЕНЯЧИТЬ ГАУБИЦАМИ И УРАГАНАМИ так, чтобы у гомика Пушилки каждое 7 число месяца понос от перепуга приключался. И не только по позициям, и по конуре самого Пушилки хренякнуть так, чтобы оно цементный пол в бомбоубежище целовало, молясь черту о спасении. Ольха достанет любую точку позорного Дамбаса, где прозябают униженные предатели Родины.
Україна скликає екстрене засідання ТКГ через заяву ватажка "ДНР" Пушиліна, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1928
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06.09.2020 13:49 Відповісти
ДАЙТЕ ЗА ГОЛОВУ ПУШИЛИНА ХОТЬ 100 ТЫСЯЧ $ !!! ЧЕРТИ ПРИВЛАСТНЫЕ !!!
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06.09.2020 14:22 Відповісти
ИТАК. За неделю ОБСЕ зафиксировало:
- активное вооружение противника на 8-ми участках, в том числе гаубицы "Гвоздика", буксировочные гаубицы "Жаба", СРЗО двух видов, танки, ЗРК.
- на 3-х участках противник продвинулся и занял "серую зону"
Мир Зеленского... млеать!
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06.09.2020 15:29 Відповісти
Украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который приказал открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины Источник: https://censor.net/ru/n3217784

Налякали їжака голою сепарською сракою
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06.09.2020 16:43 Відповісти
президент зеленский надуй щёки и призывай опомнитесь, опомнитесь, давайте совещаться, ведь нас же сам пушилин *рочит.
зеленского ведут как бычка, не сделаешь так, откроем огонь.
И откроют огонь, будут бить из всех калибров, а зеленский будет совещания собирать.
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06.09.2020 19:41 Відповісти
Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
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06.09.2020 20:14 Відповісти
Таке враження що працюють па дєбільному. Де зустріч в Мінську?
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06.09.2020 21:21 Відповісти
Схід України- це земля України.і коли чутно прізвища Пушиліна і іншого Лайна, то я особисто відчуваю небезпеку і беззахистність. К коли чутно прізвище Медведчука..то виникає недовіра до кожного. Бо цей зрадик ходить серед нас сумісно з іншими зрадниками просторно і привільно з молодчиками Киви з готовністю.....вішати все,що нагадує йому..Україну. Куди нас завів демократичний посил...
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06.09.2020 22:06 Відповісти
Комиссия, комиссией но наших вояк ( как я уже прочитал) заставили закапывать окопы на этом участке.. В общем позорище и унижение и армии и народа. Представляю состояние военных вот в такой ситуации. Хоть бросай оружие и иди куда глаза глядят.
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06.09.2020 23:20 Відповісти
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