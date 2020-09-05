Україна скликає екстрене засідання ТКГ через заяву ватажка "ДНР" Пушиліна, - Кулеба
Українська сторона ініціює екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через заяву ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який наказав відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України.
Про це в ефірі "Прямого" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Наш президент був поінформований про це, він дуже стурбований цим. Ми відразу зробили крок: ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра", - зазначив він.
Нагадаємо, самопроголошена "Донецька народна республіка" пригрозила знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.
5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях. Зокрема, він обіцяє, що артилерійського удару буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад із місця, по якому буде завдано удару.
Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що в разі обстрілу ОС дадуть відповідь усіма наявними силами і засобами.
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З іншого боку Україна може чудово демонструвати світу хто ж насправді прагне війни, лише б дипломати вірно розігнали хвилю. В комплекті з Навальним можна такі санкції ім. Душиліна вибити, що придушать добряче.
Почему в марте?А потому что сегодня Бундестаг и Меркель окончательно развязали Кремлю руки,выступив за достройку СП 2,-сообщает Блумберг.
Пушилин это отвлекающий маневр
Шоб вам там вже засідало, тварюки-зрадники.
Ну вот нам надо по ним ПРЯМО СЕЙЧАС - 6 СЕНТЯБРЯ ОТХРЕНЯЧИТЬ ГАУБИЦАМИ И УРАГАНАМИ так, чтобы у гомика Пушилки каждое 7 число месяца понос от перепуга приключался. И не только по позициям, и по конуре самого Пушилки хренякнуть так, чтобы оно цементный пол в бомбоубежище целовало, молясь черту о спасении. Ольха достанет любую точку позорного Дамбаса, где прозябают униженные предатели Родины.
- активное вооружение противника на 8-ми участках, в том числе гаубицы "Гвоздика", буксировочные гаубицы "Жаба", СРЗО двух видов, танки, ЗРК.
- на 3-х участках противник продвинулся и занял "серую зону"
Мир Зеленского... млеать!
Налякали їжака голою сепарською сракою
зеленского ведут как бычка, не сделаешь так, откроем огонь.
И откроют огонь, будут бить из всех калибров, а зеленский будет совещания собирать.