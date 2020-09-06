Бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до нас, - Лінкявічюс

Бездіяльність щодо подій в Білорусі підриває довіру до зовнішньої політики Європейського Союзу. Європі потрібно заохочувати демократію і протидіяти впливу Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю Financial Times.

"Іноді ми реагуємо занадто пізно, і наші заходи розрізнені і не справляють ніякого враження на суспільство або можновладців. Якщо ми не будемо виконувати наші національні зобов'язання, це підірве нашу основу. Ми маємо стояти твердо", - сказав Лінкявічюс.

За словами міністра, ЄС має надати "конкретну допомогу" білоруській опозиції.

"Білоруський народ не повинен почувати себе покинутим. Ми маємо дати їм можливість опинитися серед демократичних держав. Якщо вони будуть проводити реформи, вони безумовно можуть розраховувати на тіснішу співпрацю з ЄС, що принесе користь суспільству", - додав він.

Литовський міністр зазначив, що ЄС "краще розуміє" Росію, ніж 10 років тому, але додав: "Наші колеги мусять розуміти, що те, що ми говоримо, не є науковою фантастикою, це відбувається в реальному часі".

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