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Бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до нас, - Лінкявічюс

Бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до нас, - Лінкявічюс

Бездіяльність щодо подій в Білорусі підриває довіру до зовнішньої політики Європейського Союзу. Європі потрібно заохочувати демократію і протидіяти впливу Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю Financial Times.

"Іноді ми реагуємо занадто пізно, і наші заходи розрізнені і не справляють ніякого враження на суспільство або можновладців. Якщо ми не будемо виконувати наші національні зобов'язання, це підірве нашу основу. Ми маємо стояти твердо", - сказав Лінкявічюс.

За словами міністра, ЄС має надати "конкретну допомогу" білоруській опозиції.

"Білоруський народ не повинен почувати себе покинутим. Ми маємо дати їм можливість опинитися серед демократичних держав. Якщо вони будуть проводити реформи, вони безумовно можуть розраховувати на тіснішу співпрацю з ЄС, що принесе користь суспільству", - додав він.

Литовський міністр зазначив, що ЄС "краще розуміє" Росію, ніж 10 років тому, але додав: "Наші колеги мусять  розуміти, що те, що ми говоримо, не є науковою фантастикою, це відбувається в реальному часі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіка Білорусі на межі повного колапсу. Закриття кордонів завдасть країні сильної шкоди, - Лінкявічюс

Білорусь (7928) Євросоюз (13391) Лінкявічюс Лінас (182)


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Топ коментарі
+8
Им пох.главное сп2
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06.09.2020 14:38
+7
В ЕС мозг на карантине.
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06.09.2020 14:36
+6
Скандалист. Сказали же, что озабочены. Что ему ещё надо?
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06.09.2020 14:38
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В ЕС мозг на карантине.
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06.09.2020 14:36 Відповісти
Им пох.главное сп2
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06.09.2020 14:38 Відповісти
Скандалист. Сказали же, что озабочены. Что ему ещё надо?
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06.09.2020 14:38 Відповісти
ну хоть бы нуланд с печеньками прислали
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06.09.2020 16:02 Відповісти
_ЕС в коме. Евромещане категорически не желают смотреть видеть дальше своего носа. История повторяется, но на этом витке у гитлера есть супероружие...
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06.09.2020 14:39 Відповісти
Нееее. Ни хрена у него нет. Не, ну ладно, есть у него протухшие ещё 20 лет назад ядерные бомбочки и ракеты, которые чаще падают, чем летают (ибо тяжелее воздуха). Но. У него есть ещё кое-что. У него и у всех его многочисленных приспешников, соучастников, будущих сокамерников и вообще у всей огромной армии российской ылиты.

Недвижимость. Виллы на лазурных берегах.
Дети в университетах. Или просто тусовщики.
Яхты.
Футбольные клубы.
Бизнесы - компании, заводы.
Счета в банках.

И! ВСЁ ЭТО - ТАМ, В ЗАГНИВАЮЩЕЙ ГЕЙРОПЕ! И ПРОКЛЯТЫХ СШП!

А теперь барабанная дробь... Внимание, вопрос! Отвечать только умным... Знатокам!!!

Он действительно решится применить это оружие (даже если, предположим, оно у него есть) по всему вышеописанному?

Второй вопрос. Ему действительно дадут сделать это (даже если, предположим, он таки решился) все эти его сокамерники?

Третий вопрос. Им действительно дадут сделать это (даже если, предположим, он как-то убедит их) американские военные, которые готовы уничтожить рашнвундерваффен ещё в пусковой шахте при малейшем подозрении на запуск и знают про рашку, её армию, оружие даже больше, чем сами россияне и ***** в том числе?

Короче. Не смешите мои тапочки. Или, по-простому, give me a break.
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07.09.2020 00:51 Відповісти
А вот что у него есть, и что действительно, кроме шуток, супероружие - это бизнес и бабло.
Бизнес, в котором по последние волоски на лысине, не то что по уши, увязли шрёдеры, меркельши, макароны и прочие оланды (да - ещё и заглотили у ***** по гланды). Условные акции Газпрома, которыми он метко поразил в самое сердце большинство гейропейских политиканов. Вот это и есть его действительно опасное и действенное оружие, которым он уже фактически победил Гейропу, и это реально опасно...
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07.09.2020 00:55 Відповісти
предлагаю к беларусам направить порошенко, кононенка, грановского и свинярчуков и лешу гончаренко, для превращения загнивающей беларуси в цветущий сад
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06.09.2020 14:39 Відповісти
Валік іди в дупу!
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06.09.2020 14:40 Відповісти
ты что, не веришь, что порошенко и его соратники не смогут превратить беларусь в передовую страну в европе, если бы их пригласили?
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06.09.2020 14:49 Відповісти
Відправимо тебе! Ти надійний борець за пукінські ідеали!
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06.09.2020 14:53 Відповісти
Я вірю тому, що ціну на газ підняв сцикло на 45% , а шмигаль сказав, що це не останнє підняття ціни. Іди молись на сцикло Валіку.
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06.09.2020 14:54 Відповісти
при чем сдесь сцыкло? я предлагаю, чтобы европейская партия во главе с порошенко приехала в беларусь и превратила беларусь в цветущий сад
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06.09.2020 14:55 Відповісти
такая политсила в беларуси успеха иметь не будет...а вот если опзж туда отправить, может и будет толк
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06.09.2020 15:31 Відповісти
или ты не веришь в партию ЕС и не ценишь евроценности?
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06.09.2020 14:57 Відповісти
Валік, тебе це не повинно гребти, іди гімн малоросії вчи.
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06.09.2020 15:00 Відповісти
Как вариант можно попробовать .Петя разбирается в бульбе , белорусы любят слушать сказки . Ему нужно сначала подумать и прикинуть сколько он там сможет нароттердамить .В любом случае хуже не будет. Ни нам , ни белорусам
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06.09.2020 14:59 Відповісти
не, не изберут его там, он личный враг куйла, да и порох сразу начнет разворот к ес ,начнет продвигать белорусскую мову, не удивлюсь, если еще и в церковные дела влезет...а белорусам в большинстве такие пертурбации ни к чему
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06.09.2020 15:10 Відповісти
почему ты не веришь в партию ЕС и ее лидера? почему не веришь, что они смогли бы превратить в цветущий сад загнивающую беларусь? саша, почему такое недоверие?
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06.09.2020 16:04 Відповісти
Ви ніколи не побачите ковбаси за 2,20, так що заспокойтесь.
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06.09.2020 17:27 Відповісти
заголовок немножко отличается от текста. В стиле раши тудей)
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06.09.2020 14:40 Відповісти
"По словам Линкявичюса, ЕС должен оказать "конкретную помощь" белорусской оппозиции."
--------------
Для белорусской оппозиции, пока что - "кто угодно только не Лукашенко, пусть хоть Путин будет...". Чем ей можно помочь?
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06.09.2020 14:41 Відповісти
Pocemu kogda greki s turkami posporili srazu ES predlozyl turkam nalozyt sankciji.I ecio kakyje sankciji,a tut net
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06.09.2020 14:46 Відповісти
Ни белорусская оппозиция, ни белорусский народ не просили у ЕС помощи, они пока что хотят просто убрать Лукашенко и жить в дружбе с РФ.
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06.09.2020 14:56 Відповісти
беларусы прекрасно видят цветущую Украину
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06.09.2020 16:05 Відповісти
Это сарказм?
15 лет назад, Хмельницкий рынок. Заезжает на стоянку белорусский автобус, останавливается, из него высыпают белорусы пьют шампанское и орут - "Свобода!!!"
Беларусь - европейское государство, беларусы будут свободны. В том числе и от тупых кремлёвских мифов, типа - "посмотрите до чего Майданы довели Украину...".
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06.09.2020 16:19 Відповісти
Кажись революция фсе.
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06.09.2020 14:42 Відповісти
Realno ES nicego poka ******** dlia Belorus s etim mozno soglasitsia.
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06.09.2020 14:44 Відповісти
"Видасик", замена "галавы калгаса" беларусам ничего не даст...Тут всю "систему" менять нужно... Мы хоть немного экономическую систему поменяли - наш человек не сидит, сложа руки, в ожидании, куда государство его работать направит, а сам выбирает себе занятие, которое даст возможность себя содержать... А беларусы к этому ещё и не приступали... Увидишь, что начнёт твориться, если они этим займутся... Наши 90-е покажутся им "детским садом"... "Красные директора", получив свободу и используя "заначки", припрятанные "на чёрный день",так Беларусь "раком поставят", что большая половина вспоминать Луку "добрым словом" начнёт... Мы через подобное уже проходили - правда, многие до сих пор, этого не понимают... А у беларусов это "не понимают" не "многие", а повальное большинство...
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06.09.2020 16:42 Відповісти
Da sistemu nado meniat..Nasi ekonomisti govoriat sto u nix tolko IT sektor jest neploxoj,predprijatyja ix nado modernizirovat,nicego interesnogo nevydet tam.U nas kak byla privatizacija toze bylo vsiakogo.No zdes ne prodali strategiceskye objekti takyje kak energetika,zelensdorogi,port ili pocta.Vsio eti ostalis pod kontrolem gosudarstva i raboatajet daze ocen uspesno
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06.09.2020 17:23 Відповісти
U nix mne kazetsia energetika uze prodano polnostiu raske,trubi po gazu takze.Glavnoje uze prodali.Vot eto budet problema na buduce takze
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06.09.2020 17:49 Відповісти
Да им надо поскорее начать бэушные катерпиллеры покупать в кредит вместо своих дурацких Мазов и Белазов.
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06.09.2020 19:05 Відповісти
Бездействие ЕС в отношении Беларуси подрывает доверие к нам, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 9484
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06.09.2020 14:50 Відповісти
Литва успела ухудшить отношения с Лукой до максимума, с надеждой что он вот-вот уйдет..., а остальной ЕС решил выждать

Лука остался и ЕС продолжает строит сев.поток-2..
Вывод - торопится никогда не стоит
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06.09.2020 14:54 Відповісти
No za to pravilno zdelali nado nazvat kto on takoj.A tam ekonomika,tak im bolse poteri pri i tak ocen ploxoj situaciji.Litva kazetsia v TOP5 xodit u nix po torgovle.Bolsinstvo oni nam prodajut,eto ne problema kupim s drugix
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06.09.2020 15:41 Відповісти
Восточной Европе нужно объединятся в более тесный военный союз. Западноевропейские проститутки ценят только гешефт. По факту они подигрывают РФ и сдали Украину в обмен на дешевый газ.
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06.09.2020 14:58 Відповісти
почему бездействие, уже ж была обеспокоенность и даже уже начинается работа над санкциями
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06.09.2020 15:02 Відповісти
О каких "национальных обязательствах" в Беларуси он говорит? Лучше бы позаботился о собственной стране. Хулиганы уже лишают Литву транзита.
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06.09.2020 15:12 Відповісти
Бездействие ЕС в отношении Беларуси подрывает доверие к нам, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 2986
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06.09.2020 15:15 Відповісти
.І що ЄU повинна почистити мізки білорусів від кацапізма і допомогти зробити революцію?
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06.09.2020 15:18 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/news/protesty-belarusi-prohodyat-gorodah-zaderzhali-1599393298.html Протести в Білорусі проходять у всіх містах, затримали близько 10 осіб | РБК-Україна Бездействие ЕС в отношении Беларуси подрывает доверие к нам, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 7291
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06.09.2020 15:25 Відповісти
А кто лидеры в нынешнем ЕС? Старушка Меркель, которая достраивает СП-2, Макрон, который думает о сближении с Путиным, Витя Орбан, который проводит промосковскую политику. По большому счету им плевать на Беларусь, Грузию, Украину. Только положение обязывает, как-то реагировать на выходки сумасшедших фюреров
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06.09.2020 15:25 Відповісти
"Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны дать им возможность оказаться среди демократических государств"

Так они этого не хотят. Им вон, главное Лукашенко чтобы ушел, а дальше все оппозиционные кандидаты блеют одинаково: Европа - не вмешивайся, братья-россияне, дешевый газ, дружба-жевачка... Зачем помогать тому, кто помощи не требует?
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06.09.2020 15:31 Відповісти
 
 