Бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до нас, - Лінкявічюс
Бездіяльність щодо подій в Білорусі підриває довіру до зовнішньої політики Європейського Союзу. Європі потрібно заохочувати демократію і протидіяти впливу Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю Financial Times.
"Іноді ми реагуємо занадто пізно, і наші заходи розрізнені і не справляють ніякого враження на суспільство або можновладців. Якщо ми не будемо виконувати наші національні зобов'язання, це підірве нашу основу. Ми маємо стояти твердо", - сказав Лінкявічюс.
За словами міністра, ЄС має надати "конкретну допомогу" білоруській опозиції.
"Білоруський народ не повинен почувати себе покинутим. Ми маємо дати їм можливість опинитися серед демократичних держав. Якщо вони будуть проводити реформи, вони безумовно можуть розраховувати на тіснішу співпрацю з ЄС, що принесе користь суспільству", - додав він.
Литовський міністр зазначив, що ЄС "краще розуміє" Росію, ніж 10 років тому, але додав: "Наші колеги мусять розуміти, що те, що ми говоримо, не є науковою фантастикою, це відбувається в реальному часі".
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смотретьвидеть дальше своего носа. История повторяется, но на этом витке у гитлера есть супероружие...
Недвижимость. Виллы на лазурных берегах.
Дети в университетах. Или просто тусовщики.
Яхты.
Футбольные клубы.
Бизнесы - компании, заводы.
Счета в банках.
И! ВСЁ ЭТО - ТАМ, В ЗАГНИВАЮЩЕЙ ГЕЙРОПЕ! И ПРОКЛЯТЫХ СШП!
А теперь барабанная дробь... Внимание, вопрос! Отвечать только умным... Знатокам!!!
Он действительно решится применить это оружие (даже если, предположим, оно у него есть) по всему вышеописанному?
Второй вопрос. Ему действительно дадут сделать это (даже если, предположим, он таки решился) все эти его сокамерники?
Третий вопрос. Им действительно дадут сделать это (даже если, предположим, он как-то убедит их) американские военные, которые готовы уничтожить рашнвундерваффен ещё в пусковой шахте при малейшем подозрении на запуск и знают про рашку, её армию, оружие даже больше, чем сами россияне и ***** в том числе?
Короче. Не смешите мои тапочки. Или, по-простому, give me a break.
Бизнес, в котором по последние волоски на лысине, не то что по уши, увязли шрёдеры, меркельши, макароны и прочие оланды (да - ещё и заглотили у ***** по гланды). Условные акции Газпрома, которыми он метко поразил в самое сердце большинство гейропейских политиканов. Вот это и есть его действительно опасное и действенное оружие, которым он уже фактически победил Гейропу, и это реально опасно...
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Для белорусской оппозиции, пока что - "кто угодно только не Лукашенко, пусть хоть Путин будет...". Чем ей можно помочь?
15 лет назад, Хмельницкий рынок. Заезжает на стоянку белорусский автобус, останавливается, из него высыпают белорусы пьют шампанское и орут - "Свобода!!!"
Беларусь - европейское государство, беларусы будут свободны. В том числе и от тупых кремлёвских мифов, типа - "посмотрите до чего Майданы довели Украину...".
Лука остался и ЕС продолжает строит сев.поток-2..
Вывод - торопится никогда не стоит
Так они этого не хотят. Им вон, главное Лукашенко чтобы ушел, а дальше все оппозиционные кандидаты блеют одинаково: Европа - не вмешивайся, братья-россияне, дешевый газ, дружба-жевачка... Зачем помогать тому, кто помощи не требует?