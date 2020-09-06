Бездействие ЕС в отношении Беларуси подрывает доверие к нам, - Линкявичюс

Бездействие в отношении событий в Беларуси подрывает доверие к внешней политике Европейского Союза. Европе нужно поощрять демократию и противодействовать влиянию Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Financial Times.

"Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры разрознены и не производят никакого впечатления на общество или власть имущих. Если мы не будем выполнять наши национальные обязательства, это подорвет нашу основу. Мы должны стоять твердо", - сказал Линкявичюс.

По словам Линкявичюса, ЕС должен оказать "конкретную помощь" белорусской оппозиции.

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"Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны дать им возможность оказаться среди демократических государств. Если они будут проводить реформы, они определенно могут рассчитывать на более тесное сотрудничество с ЕС, что принесет пользу обществу", - добавил он.

Литовский министр отметил, что ЕС "лучше понимает" Россию, чем 10 лет назад, но добавил: "Наши коллеги должны понимать, что то, что мы говорим, не является научной фантастикой, это происходит в реальном времени".

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