Бездействие ЕС в отношении Беларуси подрывает доверие к нам, - Линкявичюс
Бездействие в отношении событий в Беларуси подрывает доверие к внешней политике Европейского Союза. Европе нужно поощрять демократию и противодействовать влиянию Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Financial Times.
"Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры разрознены и не производят никакого впечатления на общество или власть имущих. Если мы не будем выполнять наши национальные обязательства, это подорвет нашу основу. Мы должны стоять твердо", - сказал Линкявичюс.
По словам Линкявичюса, ЕС должен оказать "конкретную помощь" белорусской оппозиции.
"Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны дать им возможность оказаться среди демократических государств. Если они будут проводить реформы, они определенно могут рассчитывать на более тесное сотрудничество с ЕС, что принесет пользу обществу", - добавил он.
Литовский министр отметил, что ЕС "лучше понимает" Россию, чем 10 лет назад, но добавил: "Наши коллеги должны понимать, что то, что мы говорим, не является научной фантастикой, это происходит в реальном времени".
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смотретьвидеть дальше своего носа. История повторяется, но на этом витке у гитлера есть супероружие...
Недвижимость. Виллы на лазурных берегах.
Дети в университетах. Или просто тусовщики.
Яхты.
Футбольные клубы.
Бизнесы - компании, заводы.
Счета в банках.
И! ВСЁ ЭТО - ТАМ, В ЗАГНИВАЮЩЕЙ ГЕЙРОПЕ! И ПРОКЛЯТЫХ СШП!
А теперь барабанная дробь... Внимание, вопрос! Отвечать только умным... Знатокам!!!
Он действительно решится применить это оружие (даже если, предположим, оно у него есть) по всему вышеописанному?
Второй вопрос. Ему действительно дадут сделать это (даже если, предположим, он таки решился) все эти его сокамерники?
Третий вопрос. Им действительно дадут сделать это (даже если, предположим, он как-то убедит их) американские военные, которые готовы уничтожить рашнвундерваффен ещё в пусковой шахте при малейшем подозрении на запуск и знают про рашку, её армию, оружие даже больше, чем сами россияне и ***** в том числе?
Короче. Не смешите мои тапочки. Или, по-простому, give me a break.
Бизнес, в котором по последние волоски на лысине, не то что по уши, увязли шрёдеры, меркельши, макароны и прочие оланды (да - ещё и заглотили у ***** по гланды). Условные акции Газпрома, которыми он метко поразил в самое сердце большинство гейропейских политиканов. Вот это и есть его действительно опасное и действенное оружие, которым он уже фактически победил Гейропу, и это реально опасно...
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Для белорусской оппозиции, пока что - "кто угодно только не Лукашенко, пусть хоть Путин будет...". Чем ей можно помочь?
15 лет назад, Хмельницкий рынок. Заезжает на стоянку белорусский автобус, останавливается, из него высыпают белорусы пьют шампанское и орут - "Свобода!!!"
Беларусь - европейское государство, беларусы будут свободны. В том числе и от тупых кремлёвских мифов, типа - "посмотрите до чего Майданы довели Украину...".
Лука остался и ЕС продолжает строит сев.поток-2..
Вывод - торопится никогда не стоит
Так они этого не хотят. Им вон, главное Лукашенко чтобы ушел, а дальше все оппозиционные кандидаты блеют одинаково: Европа - не вмешивайся, братья-россияне, дешевый газ, дружба-жевачка... Зачем помогать тому, кто помощи не требует?