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Новини Революція в Україні
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У Мінську мобільний оператор знову обмежив інтернет за наказом влади

У Мінську мобільний оператор знову обмежив інтернет за наказом влади

Мобільний оператор А1 заявив про зниження пропускної здатності інтернету в Мінську, де сьогодні відбувається акція протесту. Обмеження пов'язані з наказом чинної влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мобільний оператор повідомив на сторінці в твіттері.

Оператор пояснив, що виконання вимог влади спричинить погіршення якості мобільного інтернету або його тимчасову недоступність.

"Про відновлення коректного доступу буде повідомлено, як тільки це стане можливим. Сподіваємося на швидке відновлення обслуговування", - додав А1.

Зазначимо, обмеження роботи мобільного інтернету під час акцій протесту в Мінську вже стало звичною практикою білоруського режиму. Інтернет обмежують в місцях масового скупчення людей, щоб ускладнити координування між мітингувальниками і освітлення акцій протесту.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську відбувається масова акція протесту з вимогою проведення нових президентських виборів у Білорусі. Перед початком акції силовики стягнули в центр міста військову бронетехніку і перекрили головні вулиці.

Додамо, акції протесту охопили не тільки Мінськ, а й всі великі міста Білорусі; силовики почали затримувати мітингувальників.

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Білорусь (7928) мобільний зв’язок (1023) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+5
Эх, братья белорусы!
Неужели вы думаете, что стоянием под дверью власти по выходным дням вы вынудите ее уйти?
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06.09.2020 16:16
+1
В нас Є Правий Сектор, а в них нема. от і вся різниця.
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06.09.2020 17:24
+1
Помню, в Украине типа СБУ воем выли, что нельзя на Домбабве вырубить интернет, нет технической возможности. И отлично сливали сепарки передвижения наших войск и потом были потери и провалы.А Россия и Беларусь значит могут когда надо и вырубить интернет, и локализовать очаги сопротивления и многое другое.
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06.09.2020 17:30
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надеюсь при новой власти этот оператор прикажет долго жить...
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06.09.2020 16:14 Відповісти
Эх, братья белорусы!
Неужели вы думаете, что стоянием под дверью власти по выходным дням вы вынудите ее уйти?
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06.09.2020 16:16 Відповісти
янучара же смотался .или ты думаешь лукашка из другого сорта дерьма?
конечно,хуйла из бункера сложнее прогнать...но то уже ваши ,бплплпечные проблемы...
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06.09.2020 17:38 Відповісти
Що далі робить ?
Лука не реагує на протести. Час грає на нього.
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06.09.2020 16:31 Відповісти
..та он прийшли до палацу лукашеску.... зара на коліна повстають поволають з годину й розійдуться завтра ж на роботу. Ментальність рабів не далеко від кацапів.
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06.09.2020 16:33 Відповісти
в нас би так само ходили навкола, якби активні громадяни не перейшли на Грушу.
Звідти почалась боротьба.
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06.09.2020 16:37 Відповісти
більш активні.
бо активні помірковані були на Майдані.
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06.09.2020 16:38 Відповісти
В нас Є Правий Сектор, а в них нема. от і вся різниця.
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06.09.2020 17:24 Відповісти
...у них галёрка, партер и ложи... *)
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06.09.2020 17:57 Відповісти
Папасюку звоните(звонок другу).
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06.09.2020 17:09 Відповісти
Надо срочно походить хороводом и сплести венки с шариками возле офиса провайдера.
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06.09.2020 17:01 Відповісти
Помню, в Украине типа СБУ воем выли, что нельзя на Домбабве вырубить интернет, нет технической возможности. И отлично сливали сепарки передвижения наших войск и потом были потери и провалы.А Россия и Беларусь значит могут когда надо и вырубить интернет, и локализовать очаги сопротивления и многое другое.
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06.09.2020 17:30 Відповісти
Поздновато сегодня связь вырубили -- где-то в обед.

...дают возможность собраться "ходокам" в купу -- а их тогда и посчитать можно -- почти поштучно уже...
Студенты беларусские меня особенно огорчили -- даже моё поколение, в наше студенческое начало 80хх., было порадикальней, поюморнее и покреативней -- а нас силком выгоняли на демонстрации за коммуняк -- вечных строителей Коммунизма...
Слабаки!
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06.09.2020 17:54 Відповісти
 
 