У Мінську мобільний оператор знову обмежив інтернет за наказом влади
Мобільний оператор А1 заявив про зниження пропускної здатності інтернету в Мінську, де сьогодні відбувається акція протесту. Обмеження пов'язані з наказом чинної влади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це мобільний оператор повідомив на сторінці в твіттері.
Оператор пояснив, що виконання вимог влади спричинить погіршення якості мобільного інтернету або його тимчасову недоступність.
"Про відновлення коректного доступу буде повідомлено, як тільки це стане можливим. Сподіваємося на швидке відновлення обслуговування", - додав А1.
Зазначимо, обмеження роботи мобільного інтернету під час акцій протесту в Мінську вже стало звичною практикою білоруського режиму. Інтернет обмежують в місцях масового скупчення людей, щоб ускладнити координування між мітингувальниками і освітлення акцій протесту.
Нагадаємо, сьогодні в Мінську відбувається масова акція протесту з вимогою проведення нових президентських виборів у Білорусі. Перед початком акції силовики стягнули в центр міста військову бронетехніку і перекрили головні вулиці.
Додамо, акції протесту охопили не тільки Мінськ, а й всі великі міста Білорусі; силовики почали затримувати мітингувальників.
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Неужели вы думаете, что стоянием под дверью власти по выходным дням вы вынудите ее уйти?
конечно,хуйла из бункера сложнее прогнать...но то уже ваши ,бплплпечные проблемы...
Лука не реагує на протести. Час грає на нього.
Звідти почалась боротьба.
бо активні помірковані були на Майдані.
...дают возможность собраться "ходокам" в купу -- а их тогда и посчитать можно -- почти поштучно уже...
Студенты беларусские меня особенно огорчили -- даже моё поколение, в наше студенческое начало 80хх., было порадикальней, поюморнее и покреативней -- а нас силком выгоняли на демонстрации за коммуняк -- вечных строителей Коммунизма...
Слабаки!