В Минске мобильный оператор опять ограничил интернет по приказу властей

Мобильный оператор А1 заявил о снижении пропускной способности интернета в Минске, где сегодня проходит акция протеста. Ограничения связаны с приказом действующих властей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мобильный оператор сообщил на странице в Twitter.

Оператор пояснил, что выполнение требований властей повлечет ухудшение качества мобильного интернета или его временную недоступность.

"О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое возобновление обслуживания", - добавил А1.

Отметим, ограничение работы мобильного интернета во время акций протеста в Минске уже стало привычной практикой белорусского режима. Интернет ограничивают в местах массового скопления людей, чтобы усложнить координирование между митингующими и освещение акций протеста.

Напомним, сегодня в Минске проходит массовая акция протеста с требованием проведения новых президентских выборов в Беларуси. Перед началом акции силовики стянули в центр города военную бронетехнику и перекрыли главные улицы.

Добавим, акции протеста охватили не только Минск, но и все крупные города Беларуси; силовики начали задерживать митингующих.

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