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Новости Революция в Украине
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В Минске мобильный оператор опять ограничил интернет по приказу властей

В Минске мобильный оператор опять ограничил интернет по приказу властей

Мобильный оператор А1 заявил о снижении пропускной способности интернета в Минске, где сегодня проходит акция протеста. Ограничения связаны с приказом действующих властей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мобильный оператор сообщил на странице в Twitter.

Оператор пояснил, что выполнение требований властей повлечет ухудшение качества мобильного интернета или его временную недоступность.

"О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое возобновление обслуживания", - добавил А1.

Отметим, ограничение работы мобильного интернета во время акций протеста в Минске уже стало привычной практикой белорусского режима. Интернет ограничивают в местах массового скопления людей, чтобы усложнить координирование между митингующими и освещение акций протеста.

Напомним, сегодня в Минске проходит массовая акция протеста с требованием проведения новых президентских выборов в Беларуси. Перед началом акции силовики стянули в центр города военную бронетехнику и перекрыли главные улицы.

Добавим, акции протеста охватили не только Минск, но и все крупные города Беларуси; силовики начали задерживать митингующих.

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Автор: 

Беларусь (7890) мобильная связь (434) Минск (1562)


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Топ комментарии
+5
Эх, братья белорусы!
Неужели вы думаете, что стоянием под дверью власти по выходным дням вы вынудите ее уйти?
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06.09.2020 16:16
+1
В нас Є Правий Сектор, а в них нема. от і вся різниця.
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06.09.2020 17:24
+1
Помню, в Украине типа СБУ воем выли, что нельзя на Домбабве вырубить интернет, нет технической возможности. И отлично сливали сепарки передвижения наших войск и потом были потери и провалы.А Россия и Беларусь значит могут когда надо и вырубить интернет, и локализовать очаги сопротивления и многое другое.
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06.09.2020 17:30
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надеюсь при новой власти этот оператор прикажет долго жить...
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06.09.2020 16:14 Ответить
Эх, братья белорусы!
Неужели вы думаете, что стоянием под дверью власти по выходным дням вы вынудите ее уйти?
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06.09.2020 16:16 Ответить
янучара же смотался .или ты думаешь лукашка из другого сорта дерьма?
конечно,хуйла из бункера сложнее прогнать...но то уже ваши ,бплплпечные проблемы...
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06.09.2020 17:38 Ответить
Що далі робить ?
Лука не реагує на протести. Час грає на нього.
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06.09.2020 16:31 Ответить
..та он прийшли до палацу лукашеску.... зара на коліна повстають поволають з годину й розійдуться завтра ж на роботу. Ментальність рабів не далеко від кацапів.
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06.09.2020 16:33 Ответить
в нас би так само ходили навкола, якби активні громадяни не перейшли на Грушу.
Звідти почалась боротьба.
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06.09.2020 16:37 Ответить
більш активні.
бо активні помірковані були на Майдані.
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06.09.2020 16:38 Ответить
В нас Є Правий Сектор, а в них нема. от і вся різниця.
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06.09.2020 17:24 Ответить
...у них галёрка, партер и ложи... *)
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06.09.2020 17:57 Ответить
Папасюку звоните(звонок другу).
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06.09.2020 17:09 Ответить
Надо срочно походить хороводом и сплести венки с шариками возле офиса провайдера.
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06.09.2020 17:01 Ответить
Помню, в Украине типа СБУ воем выли, что нельзя на Домбабве вырубить интернет, нет технической возможности. И отлично сливали сепарки передвижения наших войск и потом были потери и провалы.А Россия и Беларусь значит могут когда надо и вырубить интернет, и локализовать очаги сопротивления и многое другое.
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06.09.2020 17:30 Ответить
Поздновато сегодня связь вырубили -- где-то в обед.

...дают возможность собраться "ходокам" в купу -- а их тогда и посчитать можно -- почти поштучно уже...
Студенты беларусские меня особенно огорчили -- даже моё поколение, в наше студенческое начало 80хх., было порадикальней, поюморнее и покреативней -- а нас силком выгоняли на демонстрации за коммуняк -- вечных строителей Коммунизма...
Слабаки!
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06.09.2020 17:54 Ответить
 
 