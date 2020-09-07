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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу виявили 163 нові випадки COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу виявили 163 нові випадки COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 163 нові випадки коронавірусної інфекції, з початку епідемії їх кількість досягла 11 272.

Такі цифри оприлюднив у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Буковина останнім часом стабільно потрапляє до переліку регіонів, де реєструють найбільше підтверджених випадків за добу. Також вона у списку областей, які не готові до послаблення карантину. Ситуація зміниться на краще, обов’язково. Але однієї віри у це недостатньо. Потрібно, щоб кожен зробив свій вклад у майбутнє епідеміологічне благополуччя. Він надзвичайно простий – маски, антисептики, соціальна дистанція", - написав глава області.

При цьому, за даними Осачука, з початку епідемії від COVID-19 одужали 6 650 жителів Буковини.

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У Чернівецькій області за добу виявили 163 нові випадки COVID-19, - ОДА 01
У Чернівецькій області за добу виявили 163 нові випадки COVID-19, - ОДА 02

Автор: 

Буковина (847) карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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В Черновицкой области за сутки выявили 163 новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 3295
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07.09.2020 08:17 Відповісти
 
 