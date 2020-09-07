Від сьогодні в Україні набуло чинності нове карантинне зонування: перелік регіонів
В Україні оновили зони карантину залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це раніше повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook.
Він зазначив, що після позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, було ухвалено рішення, що з 00 годин 00 хвилин 7 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування.
Так до "червоної зони" буде віднесено:
- Міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;
- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
- Бобровицький район Чернігівської області.
Як зазначили в МОЗ, Городенківський район Івано-Франківської області, який вже майже два тижні в "червоній" зоні, з 7 вересня переходить в "помаранчеву" через поліпшення епідемічної ситуації.
до "помаранчевої" зони:
- Вінницький район Вінницької області;
- місто Луцьк та Луцький район Волинської області;
- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинському та Попільнянському райони Житомирської області;
- міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- міста Березань, Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;
- міста Львів, Дрогобич та Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
- місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
- місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразьський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;
- місто Славута, Волочиський, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
- місто Ніжин, Ніжинський та Носівський райони Чернігівської області.
до "жовтої зони":
- міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмільницький райони Вінницької області;
- місто Володимиро-Волинський, Володимиро-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
- міста Житомир та Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчінський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;
- міста Берегове та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
- міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів та Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський та Фастівський райони Київської області;
- міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;
- міста Миколаїв та Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
- міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
- міста Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області;
- міста Куп’янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокуцький та Шевченківський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області;
- міста Чернігів та Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський та Талалаївський районах Чернігівської області;
- місто Київ.
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, зокрема дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів із транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту.
В "помаранчевої зоні" заборонена діяльність місць розміщення (хостелів, туристичних баз і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін у дитячі табори. Масові заходи дозволено в кількості 1 людина на 20 квадратних метрів і за участі не більше 100 осіб.
В "жовтій зоні" не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають особи похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового втручання.
У "зеленій зоні" діють такі обмеження: перебування в громадських будівлях - лише в масках або респіраторах; проведення масових заходів із розрахунку не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть працювати заповненими на 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті здійснюється тільки на сидячих місцях.
Будь ласка, зачекайте...
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а не управление государством. Хотим жить хорошо а ведем себя как папуасы. Разруха в головах.
Рассуждать Степан не стал -
Светофор рукой достал,
В серединку заглянул,
Что-то где-то подвернул…
В то же самое мгновенье
Загорелся нужный свет.
Восстановлено движенье,
Никаких заторов нет!
[ Фото ]
В Беларуси из-за коронавируса умерло в 14 раз больше человек, чем сообщают власти!
Минздрав прячет от населения статистику смертности, но при этом отправляет эти же данные в международные организации, думая, что белорусы ни о чем не узнают.
Народу говорят, что с апреля по июнь, несмотря на огромное количество заболевших, эпидемия коронавируса унесла всего 398 жизней. Но теперь http://data.un.org/Data.aspx?q=deaths+by+month&d=POP&f=tableCode%3A65&fbclid=IwAR3DXVT1fLKLb8j0V4gldFaJXFQ_D4s-Fw_07VlWRGMwKInWOIZEfR099gk благодаря данным ООН () выясняется, что за эти три месяца в Беларуси умерло на 5605 человек больше, чем годом ранее. Единственное возможное объяснение это то, что власти сознательно занизили количество умерших от ковида сразу в 14 раз, чтобы не подставлять поехавшего агрофюрера с его удивительными рецептами борьбы с недугом!
Правильно, зачем бороться с эпидемией если можно просто сфальсифицировать статистику смертности? Зачем заниматься развитием страны и бороться за голоса избирателей, если можно просто нарисовать себе 80% и натравить психопатов с дубинками на обманутое большинство? В этом вся суть режима Лукашенко.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2015 р. № 18
СКЛАД
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Прем'єр-міністр України, голова Державної комісії
Міністр розвитку громад та територій, перший заступник голови Державної комісії
Міністр внутрішніх справ, заступник голови Державної комісії
Міністр охорони здоров'я, заступник голови Державної комісії
Голова ДСНС, заступник голови Державної комісії
Міністр Кабінету Міністрів України
Міністр оборони
Міністр закордонних справ
Міністр юстиції
Міністр фінансів
Міністр інфраструктури
Міністр енергетики та захисту довкілля
Міністр освіти і науки
Міністр соціальної політики
Заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Голова Держприкордонслужби
Голова Держпродспоживслужби
Голова Національної поліції
Голова CБУ (за згодою)
Голова Національного банку (за згодою)
Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)
{Склад в редакції Постанови КМ № 603 від 08.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 100 від 21.02.2018; в редакції Постанови КМ № 931 від 15.11.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 222 від 11.03.2020; в редакції Розпорядження КМ № 336-р від 25.03.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 340 від 15.04.2020}
Денис Шмигаль зазначив, що, у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації, Уряд запроваджує щоденну роботу державної комісії ТЕБ та НС та посилює заходи контролю за дотриманням правил карантину.
За словами Прем'єр-міністра, до 15 вересня 2020 року кількість щоденних ПЛР-тестувань має збільшитися до 30 тисяч. Також має бути запроваджена категоризація осіб, що тестуються.
«Нам потрібно обов'язково окремо маркувати тести представників Нацполіції, лікарів, учителів та деяких інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати більш детальну статистику та розуміння, в яких категоріях хвороба поширюється швидше», - зазначив Глава Уряду.
Ще одним завданням Уряду, як відзначив Денис Шмигаль, має бути удосконалення так званої системи «Виявлення-тестування-ізоляція-контакти». Зокрема, створення системи відслідковування контактних осіб шляхом опитування.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, станом на сьогодні, на самоізоляції перебуває понад 28 тисяч активних хворих на COVID-19 та майже 100 тисяч контактних осіб.
«В середньому, на кожен випадок ми маємо по 4-5 контактних осіб. Важливо, щоб усі без винятку люди, які є контактними, перебували на самоізоляції згідно з встановленими правилами через використання додатку «Дій вдома», - підкреслив Максим Степанов.
За результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Прем'єр-міністр доручив:
- опрацювати механізм відрядження епідеміологів Держпродспоживслужби до лабораторних центрів МОЗ для проведення епідемічних розслідувань;
- керівникам ОДА і Міністерству охорони здоров'я активізувати роботу щодо збільшення кількості ліжкомісць із підведеним киснем у лікарнях другої хвилі приймання хворих на COVID-19. Зараз у таких лікарнях наявно 10,3 тис. ліжкомісць, а також 1442 апарати штучної вентиляції легень;
- Національній поліції щоденно під час засідання Комісії надавати звітність про проведені перевірки щодо дотримання карантинних правил;
- Міністерству цифрової трансформації щоденно надавати інформацію щодо кількості встановлень додатку «Дій вдома».https://www.kmu.gov.ua/news/vidbulosya-pozachergove-zasidannya-derzhavnoyi-komisiyi-z-pitan-teb-ta-ns
Зверніть увагу: на урядовому порталі про якесь нове засідання комісії у вересні немає ні слова (може я погано шукав). А постанову про зонування підписує сам степанов і його відповідальнний секретар. Члени комісії, що приймали цю постанову не озвучені (написано за списком).
По словам хирурга" "Все больные имеют место быть, и симптомы заболеваний имеют место быть, но больные откладывают визиты к врачам из-за боязни ковида".
Вы все поняли?
Не число заболевших раком уменьшилось, а уменьшилось число людей, лечащихся от рака!
Еще есть сомнения какие у сявок от украинской фармы, от людей, наживающихся на ковиде, что ныне лечатся от ковида только, а другие заболевания более как бЭ не существуют?
Пожалуйста, их есть у меня. По словам того же хирурга число больных, стоящх в очереди на операцию в одном из гос госпиталей Мельбурна, Австралия (госпиталь назову, если потребуете) в марте было 2 тысячи человек, а сейчас выросло до 6 с лишним человек, то есть в три раза из-за ограничений по ковиду!
То есть человек будет в три раза дольше ждать операции по удалению грыжи, или проблем а артерий в мозгу .
Каких еще доказательств сявкам нужно, что ковид - единственное актуальное заболевание на данный момент, ведь с ковидом в очереди на лечение не стоят?
А что будет с больными раком в случае позднего обращения к врачу?
Они либо умрут, либо станут инвалидами, и оплачивать их более сложное и потому дорогое лечение, и пенсии платить по инвалидности будет кто?
Правильно - государство, в случае Австралии - федеральные власти.
А вот выплатить компенсации за страдания, причиненные таким людям, выплатить компенсации за то, что истерией из-за ковида ввели этих людей в обман и они не обратились за лечением во-время должны СМИ, раздувающие истерию, и власти, кто же еще.
Разденьте их до трусов на выплатах, чтобы и их дети, и их внуки компенсацию раковым больным выплачивали.