Від сьогодні в Україні набуло чинності нове карантинне зонування: перелік регіонів

В Україні оновили зони карантину залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це раніше повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook.

Він зазначив, що після позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, було ухвалено рішення, що з 00 годин 00 хвилин 7 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування.

Так до "червоної зони" буде віднесено:

- Міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

- місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;

- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

- Великобурлуцький район Харківської області;

- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

- Бобровицький район Чернігівської області.

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Як зазначили в МОЗ, Городенківський район Івано-Франківської області, який вже майже два тижні в "червоній" зоні, з 7 вересня переходить в "помаранчеву" через поліпшення епідемічної ситуації.

до "помаранчевої" зони:

- Вінницький район Вінницької області;

- місто Луцьк та Луцький район Волинської області;

- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинському та Попільнянському райони Житомирської області;

- міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

- міста Березань, Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;

- міста Львів, Дрогобич та Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

- місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;

- місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області;

- місто Суми Сумської області;

- місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразьський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

- міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;

- місто Славута, Волочиський, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

- місто Ніжин, Ніжинський та Носівський райони Чернігівської області.

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до "жовтої зони":

- міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмільницький райони Вінницької області;

- місто Володимиро-Волинський, Володимиро-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

- міста Житомир та Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчінський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;

- міста Берегове та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

- міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів та Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський та Фастівський райони Київської області;

- міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

- міста Миколаїв та Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;

- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський та Саратський райони Одеської області;

- міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

- міста Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області;

- міста Куп’янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокуцький та Шевченківський райони Харківської області;

- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області;

- міста Чернігів та Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський та Талалаївський районах Чернігівської області;

- місто Київ.

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Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, зокрема дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів із транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту.

В "помаранчевої зоні" заборонена діяльність місць розміщення (хостелів, туристичних баз і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін у дитячі табори. Масові заходи дозволено в кількості 1 людина на 20 квадратних метрів і за участі не більше 100 осіб.

В "жовтій зоні" не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають особи похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового втручання.

У "зеленій зоні" діють такі обмеження: перебування в громадських будівлях - лише в масках або респіраторах; проведення масових заходів із розрахунку не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть працювати заповненими на 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті здійснюється тільки на сидячих місцях.