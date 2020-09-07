В Черновицкой области за сутки выявили 163 новых случая COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки подтвердили 163 новых случая коронавирусной инфекции, с начала эпидемии их количество достигло 11 272.

Такие цифры обнародовал в Фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Буковина в последнее время стабильно попадает в перечень регионов, где регистрируют больше всего подтвержденных случаев в сутки. Также она в списке областей, которые не готовы к ослаблению карантина. Ситуация изменится к лучшему, обязательно. Но одной веры в это недостаточно. Нужно, чтобы каждый сделал свой вклад в будущее эпидемиологическое благополучие. Он чрезвычайно прост - маски, антисептики, социальная дистанция", - написал глава области.

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При этом, по данным Осачука, с начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 6 650 жителей Буковины.



