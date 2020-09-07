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Новини Бурштинова мафія
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Житомирщина (1234) ОДА (1623) бурштин (509) Бунечко (52)

"Незаконного видобутку бурштину зараз у Житомирській області немає", - голова ОДА Бунечко

Глава Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко заявляє, що незаконного видобутку бурштину в регіоні зараз немає, і він буде легалізований.

"Коли прийшов на посаду, мене представляли, я отримав кілька завдань. Одне з них - бурштин. Я хочу зараз офіційно заявити: незаконного видобутку бурштину зараз у Житомирській області немає! Я щиро вдячний колегам правоохоронцям, які принципово підійшли до цього питання, і ми подолали це ганебне явище в Житомирській області. Зараз Держгеокадастр готує 23 ділянки, які будуть виставлені на аукціон, і я маю величезне сподівання, що бурштин добуватимуть у рамках закону", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Бунечко нагадав, що було ухвалено закон про врегулювання видобутку бурштину, він може бути недосконалим, але до нього можна вносити зміни.

"І це дасть можливість легалізувати незаконний видобуток бурштину. Моя думка, як громадянина, що, наприклад, зазначені 23 ділянки купимо точно не ми з вами, а ті, хто раніше його нелегально добував, легалізувавши отримані кошти, викуплять ті ділянки. І робити все згідно із законом, щоб не залишати кратерів, а здійснювати рекультивацію земель, отримувати законно доходи, сплачувати податки", - зазначив він.

Читайте також: Ціна на ділянку з бурштином на аукціоні Держгеонадр виросла в 63 рази

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Топ коментарі
+25
До сліз!

"Незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет", - глава ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 1724
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07.09.2020 11:51
+6
Все легально, под одной крышей.
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07.09.2020 11:55
+5
Шо бурштин мабуть закінчився.
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07.09.2020 11:52
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До сліз!

"Незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет", - глава ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 1724
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07.09.2020 11:51 Відповісти
Я редко стобой соглашаюсь, но здесь.... 100500%!!!!!!!
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07.09.2020 11:52 Відповісти
А чого ти вже нік поміняв?
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07.09.2020 11:54 Відповісти
Саша, у меня ОДИН ник! Вспомни "ариХметику"!
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07.09.2020 11:56 Відповісти
Купрік, а так гарно абщалісь! А ти знову бикуєш....
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07.09.2020 11:57 Відповісти
Та не, то так, вырвалось шоб напомнить шо ник один! И я его не меняю.
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07.09.2020 12:01 Відповісти
ну бог з тобою.....
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07.09.2020 12:04 Відповісти
Слово Бог пишется с Большой буквы.... А пока живи!
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07.09.2020 12:14 Відповісти
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07.09.2020 12:15 Відповісти
"Незаконного видобутку бурштину зараз у Житомирській області немає", - голова ОДА Бунечко - Цензор.НЕТ 3422
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07.09.2020 14:52 Відповісти
Саша, а це - правда! "Незаконна" для зеленої мразоти - це та, яку вони не контролюють. Зелений бригадир відрапортував, що добування буршт ну взя о зеленню під контроль. Ви не плутайте поняття "законності" узеленій інтерпретації загальновизнаним світовим поняттям. Зєлєнскій вже давно показав своє ставлення до законодавчих актів, в тому числі конституційних.
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07.09.2020 12:41 Відповісти
Шо бурштин мабуть закінчився.
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07.09.2020 11:52 Відповісти
Та да))
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07.09.2020 11:54 Відповісти
В советские годы, кстати, местные там топили янтарем, бо уголь был дорогой.
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07.09.2020 11:56 Відповісти
Все легально, под одной крышей.
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07.09.2020 11:55 Відповісти
Ха-ха-ха-ха.
Курят участки на деньги которые украли у государства раньше..
Ну это ******..
И это он говорит в открытую..
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07.09.2020 11:55 Відповісти
все обилечиваются местной полицией согласно списков
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07.09.2020 11:56 Відповісти
Всех окрышевали))))
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07.09.2020 11:57 Відповісти
Это следует понимать что все, кто делится - те в законе?
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07.09.2020 12:05 Відповісти
Новость уровня "Мы победили коррупцию".
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07.09.2020 12:07 Відповісти
перезвонил знакомому копателю говорит копает не останавливается))
брехуны
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07.09.2020 12:09 Відповісти
Так всё же "законо".....порешали!
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07.09.2020 12:12 Відповісти
Ага! Все расписано и поделено...Потоки направлены...схемы работают...СБУ, ГПУ, НАБУ, менты...чиновники довольны...В Киев доля немалая засылается!
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07.09.2020 12:11 Відповісти
А "в законе" есть...
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07.09.2020 12:14 Відповісти
Зелені справді зараз легалізуть все лайно і весь кримінал...Наркотики,гральний бізнес,контрабанда - все буде легалізовано під соусом якихось перечислень в бюджет...Примітивний відкат Зєлі,мізер з якого розійдеться по "зеленим кнопкам" забезпечить закон,згідно якого красти можна буде відкрито,легально і законно...
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07.09.2020 12:18 Відповісти
Все работает, помпы качают, что этот лизун зеленый врет.
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07.09.2020 12:25 Відповісти
Дружный хохот в лесах Олевска
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07.09.2020 12:28 Відповісти
тепер усе законно Бені до кишені) Які ж зелені убогі
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07.09.2020 12:35 Відповісти
смешной анекдот
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07.09.2020 12:46 Відповісти
уяссє зебіли якими темпами весь бурштин видобули... вчора на харківщині всі вирубки закінчили, а сьогодні на житомирщині увесь бурштин видобули. Турборежим а **** ви ждали
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07.09.2020 13:15 Відповісти
Конкурсы выиграют те, кто больше занесет в кабинет этого пи...добола.
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07.09.2020 13:20 Відповісти
две лицензии продали??? )))
я вас умоляю...эти громкие и пафосные заявы в духе зелепуки и расчитаны чисто на зомбированных зелебобиков..
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07.09.2020 13:33 Відповісти
Мафії бурштин, а вам право написати скагу в ОПУ.
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07.09.2020 13:44 Відповісти
Виходить всі під дахом адміністрації?
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07.09.2020 19:19 Відповісти
А хто ж це так постарався "узаконити"?
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08.09.2020 11:07 Відповісти
 
 