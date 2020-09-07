"Незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет", - глава ОГА Бунечко

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко заявляет, что незаконной добычи янтаря в регионе сейчас нет, и она будет легализована.

"Когда пришел на должность, меня представляли, я получил несколько задач. Одно из них – янтарь. Я хочу сейчас официально заявить: незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет! Я искренне благодарен коллегам правоохранителям, которые принципиально подошли к этому вопросу, и мы преодолели это позорное явление в Житомирской области. Сейчас Госгеокадастр готовит 23 участка, которые будут выставлены на аукцион, и я огромную надежду, что янтарь будет добываться в рамках закона", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Бунечко напомнил, что был принят закон об урегулировании добычи янтаря, он может быть не совершен, но в него можно вносить изменения.

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"И это даст возможность легализовать незаконную добычу янтаря. Мое мнение, как гражданина, что, например, указанные 23 участка купят точно не мы с вами, а те, кто раньше его нелегально добывал, легализуя полученные средства, выкупят те участки. И делать всё по закону, чтобы не оставлять кратеры, а делать рекультивацию земель, получать законно доходы, платить налоги", - указал он.