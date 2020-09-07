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Новости Янтарная мафия
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Житомирщина (1365) ОГА (2386) янтарь (581) Бунечко (46)

"Незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет", - глава ОГА Бунечко

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко заявляет, что незаконной добычи янтаря в регионе сейчас нет, и она будет легализована.

"Когда пришел на должность, меня представляли, я получил несколько задач. Одно из них – янтарь. Я хочу сейчас официально заявить: незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет! Я искренне благодарен коллегам правоохранителям, которые принципиально подошли к этому вопросу, и мы преодолели это позорное явление в Житомирской области. Сейчас Госгеокадастр готовит 23 участка, которые будут выставлены на аукцион, и я огромную надежду, что янтарь будет добываться в рамках закона", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Бунечко напомнил, что был принят закон об урегулировании добычи янтаря, он может быть не совершен, но в него можно вносить изменения.

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"И это даст возможность легализовать незаконную добычу янтаря. Мое мнение, как гражданина, что, например, указанные 23 участка купят точно не мы с вами, а те, кто раньше его нелегально добывал, легализуя полученные средства, выкупят те участки. И делать всё по закону, чтобы не оставлять кратеры, а делать рекультивацию земель, получать законно доходы, платить налоги", - указал он.

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Топ комментарии
+25
До сліз!

"Незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет", - глава ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 1724
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07.09.2020 11:51
+6
Все легально, под одной крышей.
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07.09.2020 11:55
+5
Шо бурштин мабуть закінчився.
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07.09.2020 11:52
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До сліз!

"Незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет", - глава ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 1724
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07.09.2020 11:51 Ответить
Я редко стобой соглашаюсь, но здесь.... 100500%!!!!!!!
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07.09.2020 11:52 Ответить
А чого ти вже нік поміняв?
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07.09.2020 11:54 Ответить
Саша, у меня ОДИН ник! Вспомни "ариХметику"!
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07.09.2020 11:56 Ответить
Купрік, а так гарно абщалісь! А ти знову бикуєш....
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07.09.2020 11:57 Ответить
Та не, то так, вырвалось шоб напомнить шо ник один! И я его не меняю.
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07.09.2020 12:01 Ответить
ну бог з тобою.....
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07.09.2020 12:04 Ответить
Слово Бог пишется с Большой буквы.... А пока живи!
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07.09.2020 12:14 Ответить
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07.09.2020 12:15 Ответить
"Незаконного видобутку бурштину зараз у Житомирській області немає", - голова ОДА Бунечко - Цензор.НЕТ 3422
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07.09.2020 14:52 Ответить
Саша, а це - правда! "Незаконна" для зеленої мразоти - це та, яку вони не контролюють. Зелений бригадир відрапортував, що добування буршт ну взя о зеленню під контроль. Ви не плутайте поняття "законності" узеленій інтерпретації загальновизнаним світовим поняттям. Зєлєнскій вже давно показав своє ставлення до законодавчих актів, в тому числі конституційних.
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07.09.2020 12:41 Ответить
Шо бурштин мабуть закінчився.
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07.09.2020 11:52 Ответить
Та да))
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07.09.2020 11:54 Ответить
В советские годы, кстати, местные там топили янтарем, бо уголь был дорогой.
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07.09.2020 11:56 Ответить
Все легально, под одной крышей.
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07.09.2020 11:55 Ответить
Ха-ха-ха-ха.
Курят участки на деньги которые украли у государства раньше..
Ну это ******..
И это он говорит в открытую..
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07.09.2020 11:55 Ответить
все обилечиваются местной полицией согласно списков
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07.09.2020 11:56 Ответить
Всех окрышевали))))
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07.09.2020 11:57 Ответить
Это следует понимать что все, кто делится - те в законе?
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07.09.2020 12:05 Ответить
Новость уровня "Мы победили коррупцию".
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07.09.2020 12:07 Ответить
перезвонил знакомому копателю говорит копает не останавливается))
брехуны
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07.09.2020 12:09 Ответить
Так всё же "законо".....порешали!
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07.09.2020 12:12 Ответить
Ага! Все расписано и поделено...Потоки направлены...схемы работают...СБУ, ГПУ, НАБУ, менты...чиновники довольны...В Киев доля немалая засылается!
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07.09.2020 12:11 Ответить
А "в законе" есть...
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07.09.2020 12:14 Ответить
Зелені справді зараз легалізуть все лайно і весь кримінал...Наркотики,гральний бізнес,контрабанда - все буде легалізовано під соусом якихось перечислень в бюджет...Примітивний відкат Зєлі,мізер з якого розійдеться по "зеленим кнопкам" забезпечить закон,згідно якого красти можна буде відкрито,легально і законно...
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07.09.2020 12:18 Ответить
Все работает, помпы качают, что этот лизун зеленый врет.
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07.09.2020 12:25 Ответить
Дружный хохот в лесах Олевска
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07.09.2020 12:28 Ответить
тепер усе законно Бені до кишені) Які ж зелені убогі
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07.09.2020 12:35 Ответить
смешной анекдот
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07.09.2020 12:46 Ответить
уяссє зебіли якими темпами весь бурштин видобули... вчора на харківщині всі вирубки закінчили, а сьогодні на житомирщині увесь бурштин видобули. Турборежим а **** ви ждали
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07.09.2020 13:15 Ответить
Конкурсы выиграют те, кто больше занесет в кабинет этого пи...добола.
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07.09.2020 13:20 Ответить
две лицензии продали??? )))
я вас умоляю...эти громкие и пафосные заявы в духе зелепуки и расчитаны чисто на зомбированных зелебобиков..
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07.09.2020 13:33 Ответить
Мафії бурштин, а вам право написати скагу в ОПУ.
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07.09.2020 13:44 Ответить
Виходить всі під дахом адміністрації?
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07.09.2020 19:19 Ответить
А хто ж це так постарався "узаконити"?
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08.09.2020 11:07 Ответить
 
 