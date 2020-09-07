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На Луганщині ліквідовано лісову пожежу біля трьох населених пунктів, - ДСНС
У Луганській області ліквідували великий осередок пожежі в Новоайдарському районі. Триває ліквідація пожежі між селами Айдар і Лобачеве.
Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
Станом на 7 вересня відкритого вогню в Луганській області не спостерігається.
"7 вересня об 11:20 пожежу сухої трави та лісових насаджень поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Лопаскине і Лобачеве, яка виникла 2 вересня, ліквідовано", - повідомили в ДСНС.
"Триває ліквідація пожежі між с. Айдар і с. Лобачеве. Відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави, чагарників та лісової підстилки", - зазначають у відомстві.
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Наблюдаемые на Марсе солнечные затмения могут становиться причиной деформации поверхности планеты. Соответствующие выводы сделаны учеными после анализа сведений, собранных запущенной NASA миссией InSight.
Как оказалось, сейсмометр указанной межпланетной станции способен фиксировать разного рода изменения на поверхности Красной планеты, в том числе связанные с солнечными затмениями. Последние происходят на Марсе чаще, нежели на Земле, ведь его спутник Фобос вращается вокруг планеты куда быстрее, чем Луна. Фактически, это происходит каждые пять часов. Как итог, солнечные затмения могут наблюдаться 1-7 раз в течение трех суток. Продолжительность таковых всего около 30 секунд, притом они никогда не бывают полными.
Согласно данным InSight, во время затмений имеет место незначительный наклон сейсмометра. Связан указанный эффект может быть с локальным охлаждением на относительно незначительную глубину участка поверхности Красной планеты, куда падает тень, создаваемая Фобосом. В соответствии с этим неравномерным охлаждением имеет место деформация поверхности.!!!!!!