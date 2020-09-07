На Луганщине ликвидирован лесной пожар около трех населенных пунктов, - ГСЧС

В Луганской области ликвидировали крупный очаг пожара в Новоайдарском районе. Продолжается ликвидация пожара между селами Айдар и Лобачево.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 7 сентября открытого огня в Луганской области не наблюдается.

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"7 сентября в 11:20 пожар сухой травы и лесных насаждений вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Лопаскино и Лобачево, который возник 2 сентября, ликвидировано", - сообщили в ГСЧС.

"Продолжается ликвидация пожара между с. Айдар и с. Лобачево. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки", - отмечают в ведомстве.