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На Луганщине ликвидирован лесной пожар около трех населенных пунктов, - ГСЧС
В Луганской области ликвидировали крупный очаг пожара в Новоайдарском районе. Продолжается ликвидация пожара между селами Айдар и Лобачево.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 7 сентября открытого огня в Луганской области не наблюдается.
"7 сентября в 11:20 пожар сухой травы и лесных насаждений вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Лопаскино и Лобачево, который возник 2 сентября, ликвидировано", - сообщили в ГСЧС.
"Продолжается ликвидация пожара между с. Айдар и с. Лобачево. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки", - отмечают в ведомстве.
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Наблюдаемые на Марсе солнечные затмения могут становиться причиной деформации поверхности планеты. Соответствующие выводы сделаны учеными после анализа сведений, собранных запущенной NASA миссией InSight.
Как оказалось, сейсмометр указанной межпланетной станции способен фиксировать разного рода изменения на поверхности Красной планеты, в том числе связанные с солнечными затмениями. Последние происходят на Марсе чаще, нежели на Земле, ведь его спутник Фобос вращается вокруг планеты куда быстрее, чем Луна. Фактически, это происходит каждые пять часов. Как итог, солнечные затмения могут наблюдаться 1-7 раз в течение трех суток. Продолжительность таковых всего около 30 секунд, притом они никогда не бывают полными.
Согласно данным InSight, во время затмений имеет место незначительный наклон сейсмометра. Связан указанный эффект может быть с локальным охлаждением на относительно незначительную глубину участка поверхности Красной планеты, куда падает тень, создаваемая Фобосом. В соответствии с этим неравномерным охлаждением имеет место деформация поверхности.!!!!!!