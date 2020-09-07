Росія досі не закрила справу проти звільнених українських моряків, - Полозов

Через рік після "великого обміну", який повернув додому 24 українських військових моряків і 11 в'язнів Кремля, кількість українських політв'язнів у російських в'язницях збільшилася, не закрита в Росії і "справа" проти українських моряків.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке адвокат Николай Полозов, сообщает Цензор.НЕТ.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці адвокат Микола Полозов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рівно рік тому сталася велика хвилююча і радісна подія - додому в Україну повернулися 24 військові моряки і 11 політичних ув'язнених. За свободу кожного з них велася тривала, щоденна боротьба. І це був той момент, коли всі ці зусилля привели до бажаного результату. Немає більшої нагороди за труди, ніж бачити сльози радості на очах рідних і близьких і їхні міцні обійми з героями, які повернулися.

На жаль, за минулий рік кількість українських політв'язнів збільшилася.

Після "великого обміну" у вересні 2019 року в російських в'язницях на материку і в окупованому Криму утримувалося 113 осіб. Сьогодні 135.

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Сотня з них це кримські татари. Навіть за російськими мірками масові обшуки і затримання в Криму є незвичайним явищем.

Майже рік взагалі не заявлялося про будь-який прогрес у переговорному процесі про звільнення утримуваних Росією українських політв'язнів. Тільки наприкінці серпня стало відомо про список на 22 особи.

Кожен з українських політв'язнів вірить і сподівається на те, що він потрапить до списку і це дасть йому шанс отримати свободу.

Ніхто з них не вірить у російську систему правосуддя і всі розуміють, що єдиний спосіб повернутися до своїх близьких це політичні домовленості про звільнення українських політв'язнів.

Окреме питання це "юридичне очищення".

Наприклад, після звільнення Едема Бекірова, російські правоохоронці і суд оголосили його в розшук, зробивши вигляд, що їм нічого не відомо про його звільнення в рамках обміну.

Справа українських моряків теж не закрита. Її лише призупинено і вони також перебувають під дамокловим мечем активності й інтересів Слідчого правління ФСБ Росії.

Цілком очевидно, що динаміка захоплень нових заручників і фабрикація подібних справ невтішна. Людей і далі хапатимуть, мучитимуть у СІЗО і колоніях, особливо в окупованому Криму.

Без виразної стратегії захисту прав своїх громадян від агресії російських силових структур ці захоплення постійно повторюватимуться в замкненому циклі. Звільнити українських політв'язнів можна буде тільки розірвавши це порочне коло. Свободу політв'язням!"- розповів Полозов.



