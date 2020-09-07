Росія досі не закрила справу проти звільнених українських моряків, - Полозов
Через рік після "великого обміну", який повернув додому 24 українських військових моряків і 11 в'язнів Кремля, кількість українських політв'язнів у російських в'язницях збільшилася, не закрита в Росії і "справа" проти українських моряків.
Об этом написал на своей странице в Фейсбуке адвокат Николай Полозов, сообщает Цензор.НЕТ.
Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці адвокат Микола Полозов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Рівно рік тому сталася велика хвилююча і радісна подія - додому в Україну повернулися 24 військові моряки і 11 політичних ув'язнених. За свободу кожного з них велася тривала, щоденна боротьба. І це був той момент, коли всі ці зусилля привели до бажаного результату. Немає більшої нагороди за труди, ніж бачити сльози радості на очах рідних і близьких і їхні міцні обійми з героями, які повернулися.
На жаль, за минулий рік кількість українських політв'язнів збільшилася.
Після "великого обміну" у вересні 2019 року в російських в'язницях на материку і в окупованому Криму утримувалося 113 осіб. Сьогодні 135.
Сотня з них це кримські татари. Навіть за російськими мірками масові обшуки і затримання в Криму є незвичайним явищем.
Майже рік взагалі не заявлялося про будь-який прогрес у переговорному процесі про звільнення утримуваних Росією українських політв'язнів. Тільки наприкінці серпня стало відомо про список на 22 особи.
Кожен з українських політв'язнів вірить і сподівається на те, що він потрапить до списку і це дасть йому шанс отримати свободу.
Ніхто з них не вірить у російську систему правосуддя і всі розуміють, що єдиний спосіб повернутися до своїх близьких це політичні домовленості про звільнення українських політв'язнів.
Окреме питання це "юридичне очищення".
Наприклад, після звільнення Едема Бекірова, російські правоохоронці і суд оголосили його в розшук, зробивши вигляд, що їм нічого не відомо про його звільнення в рамках обміну.
Справа українських моряків теж не закрита. Її лише призупинено і вони також перебувають під дамокловим мечем активності й інтересів Слідчого правління ФСБ Росії.
Цілком очевидно, що динаміка захоплень нових заручників і фабрикація подібних справ невтішна. Людей і далі хапатимуть, мучитимуть у СІЗО і колоніях, особливо в окупованому Криму.
Без виразної стратегії захисту прав своїх громадян від агресії російських силових структур ці захоплення постійно повторюватимуться в замкненому циклі. Звільнити українських політв'язнів можна буде тільки розірвавши це порочне коло. Свободу політв'язням!"- розповів Полозов.
Будь ласка, зачекайте...
Зеля так поспішав визволити моряків заради свого рейтингу, що зовсім не подбав про ДЕРЖАВНІ інтереси. І замість процесу проти рашкі ми маємо процес проти наших моряків.
Назывется -операция --спасение рядового Путина
Поймите, московия считает всю Украину своей территорией.
Полно уголовных и политических дел на крымских татар за действия, совершённые ещё ДО аннексии. Абсурд? Да. Но не для московии.
Думаю, не освободи Зеленский моряков еще тогда - до сих пор сидели бы в казематах под сто-первые китайские озабоченности, обеспокоенности и прочие сотрясания воздуха и пердежи в муку.
Назывется -операция --спасение рядового Путина
Скоро и в суд вызовут.
А ребята на всю жизнь заперты в Украине. Подождали бы недельку - отдалиб по решению морского трибунала.
Зе ТЕрмос спас своего кумира и хозяина зеленого бизнеса в Рашке-три фирмы Зе входящие в фирму Грин Фэмэли зарегестрированную в офшорах на Кипре