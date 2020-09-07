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Новини Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ
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Крим (14078) моряки (923) росія (63556) політв'язні (1350) кримські татари (1996) Полозов (366) Бекіров (102)

Росія досі не закрила справу проти звільнених українських моряків, - Полозов

Росія досі не закрила справу проти звільнених українських моряків, - Полозов

Через рік після "великого обміну", який повернув додому 24 українських військових моряків і 11 в'язнів Кремля, кількість українських політв'язнів у російських в'язницях збільшилася, не закрита в Росії і "справа" проти українських моряків.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке адвокат Николай Полозов, сообщает Цензор.НЕТ.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці адвокат Микола Полозов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рівно рік тому сталася велика хвилююча і радісна подія - додому в Україну повернулися 24 військові моряки і 11 політичних ув'язнених. За свободу кожного з них велася тривала, щоденна боротьба. І це був той момент, коли всі ці зусилля привели до бажаного результату. Немає більшої нагороди за труди, ніж бачити сльози радості на очах рідних і близьких і їхні міцні обійми з героями, які повернулися.

На жаль, за минулий рік кількість українських політв'язнів збільшилася.

Після "великого обміну" у вересні 2019 року в російських в'язницях на материку і в окупованому Криму утримувалося 113 осіб. Сьогодні 135.

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Сотня з них це кримські татари. Навіть за російськими мірками масові обшуки і затримання в Криму є незвичайним явищем.

Майже рік взагалі не заявлялося про будь-який прогрес у переговорному процесі про звільнення утримуваних Росією українських політв'язнів. Тільки наприкінці серпня стало відомо про список на 22 особи.

Кожен з українських політв'язнів вірить і сподівається на те, що він потрапить до списку і це дасть йому шанс отримати свободу.

Ніхто з них не вірить у російську систему правосуддя і всі розуміють, що єдиний спосіб повернутися до своїх близьких це політичні домовленості про звільнення українських політв'язнів.

Окреме питання це "юридичне очищення".

Наприклад, після звільнення Едема Бекірова, російські правоохоронці і суд оголосили його в розшук, зробивши вигляд, що їм нічого не відомо про його звільнення в рамках обміну.

Справа українських моряків теж не закрита. Її лише призупинено і вони також перебувають під дамокловим мечем активності й інтересів Слідчого правління ФСБ Росії.

Цілком очевидно, що динаміка захоплень нових заручників і фабрикація подібних справ невтішна. Людей і далі хапатимуть, мучитимуть у СІЗО і колоніях, особливо в окупованому Криму.

Без виразної стратегії захисту прав своїх громадян від агресії російських силових структур ці захоплення постійно повторюватимуться в замкненому циклі. Звільнити українських політв'язнів можна буде тільки розірвавши це порочне коло. Свободу політв'язням!"- розповів Полозов.

Росія досі не закрила справу проти звільнених українських моряків, - Полозов 01
Росія досі не закрила справу проти звільнених українських моряків, - Полозов 02
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Топ коментарі
+11
Рашка і не збирається нічого закривати.
Зеля так поспішав визволити моряків заради свого рейтингу, що зовсім не подбав про ДЕРЖАВНІ інтереси. І замість процесу проти рашкі ми маємо процес проти наших моряків.
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07.09.2020 16:11
+5
Кто то до сих пор ждет, что пуйло уйдет с Донбасса, а так же из Приднестровья, Грузии, Сирии, Ливии, и т.д и т.п...
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07.09.2020 17:17
+4
как по мне, то очень наивен тот, кто это ожидал.
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07.09.2020 17:09
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Рашка і не збирається нічого закривати.
Зеля так поспішав визволити моряків заради свого рейтингу, що зовсім не подбав про ДЕРЖАВНІ інтереси. І замість процесу проти рашкі ми маємо процес проти наших моряків.
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07.09.2020 16:11 Відповісти
Он специально так быстро сделал обмен что бы спасти своего кумира путла от санкций Гамбургского междлжународного суда -что если бы Пуйло не отдал моряков через 2 дня то ни один корабль рашки не зашел бы в межднародные порты большинства стран мира или были бы арестованы
Назывется -операция --спасение рядового Путина
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07.09.2020 21:49 Відповісти
Розвели зебіла як котика!
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07.09.2020 16:11 Відповісти
Агент Зеленый сам "обманываться" рад. Он уже Герой роССии.
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07.09.2020 16:15 Відповісти
Меня обманывать не надо я сам обманываться рад-Зе Термос
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07.09.2020 21:47 Відповісти
И не закроет. Вплоть до своего развала.
Поймите, московия считает всю Украину своей территорией.
Полно уголовных и политических дел на крымских татар за действия, совершённые ещё ДО аннексии. Абсурд? Да. Но не для московии.
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07.09.2020 16:27 Відповісти
обращение Украине по этому инциденту сейчас, вроде, рассматривает Морской Трибунал. Зачем кацапам дело закрывать , когда оно - один из аргументов в их пользу, где они могут сказать: - "Вот смотрите, Украина признает юрисдикцию россии над ее моряками"
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07.09.2020 16:57 Відповісти
как по мне, то очень наивен тот, кто это ожидал.
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07.09.2020 17:09 Відповісти
Кто то до сих пор ждет, что пуйло уйдет с Донбасса, а так же из Приднестровья, Грузии, Сирии, Ливии, и т.д и т.п...
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07.09.2020 17:17 Відповісти
Тю, а как же "санхции миждународнава требунала"?
Думаю, не освободи Зеленский моряков еще тогда - до сих пор сидели бы в казематах под сто-первые китайские озабоченности, обеспокоенности и прочие сотрясания воздуха и пердежи в муку.
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07.09.2020 17:24 Відповісти
Давно бы отдали. Может на неделю позже.
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07.09.2020 20:50 Відповісти
Он (Зе Термос) специально так быстро сделал обмен что бы спасти своего кумира путла от санкций Гамбургского междлжународного суда -что если бы Пуйло не отдал моряков через 2 дня то ни один корабль рашки не зашел бы в межднародные порты большинства стран мира или были бы арестованы
Назывется -операция --спасение рядового Путина
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07.09.2020 21:51 Відповісти
Тебе насрать,а ребята заперты в Украине.
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07.09.2020 20:49 Відповісти
Мало того что янелоха лохонули, как последнего ссыкуна, так и дело не закрыли!!! =) ПризЕдент готовься, ещё раз лохонут.., а может и не раз!
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07.09.2020 20:39 Відповісти
А ведь говорили,что так и будет! Еще и в интерпол дадут.
Скоро и в суд вызовут.
А ребята на всю жизнь заперты в Украине. Подождали бы недельку - отдалиб по решению морского трибунала.
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07.09.2020 20:48 Відповісти
Отдал бы Пуйло как миленький или был бы опущенным петушарой после решения Гамбургского международного морского суда имеющего огромную силу и влияние
Зе ТЕрмос спас своего кумира и хозяина зеленого бизнеса в Рашке-три фирмы Зе входящие в фирму Грин Фэмэли зарегестрированную в офшорах на Кипре
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07.09.2020 21:54 Відповісти
 
 