Консульство України відкриється в румунському місті Сігету-Мармацієй, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Румунії повідомив про рішення відкрити нове Консульство України у цій країні - в місті Сігету-Мармацієй, недалеко від кордону з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства в понеділок.

"Я ухвалив рішення відкрити консульство у місті Сігету Мармацієй. Я знаю, що це важливе, ключове місце для українців Румунії. Нове консульство створить доступ до якісних сервісів, а також стане інструментом кращої взаємодії з вами для збереження нашої культури та зміцнення відносин України з Румунією", — заявив Кулеба під час зустрічі з представниками української громади у Румунії.

Глава МЗС України висловив вдячність українцям в Румунії за збереження української національної ідентичності, культури та традицій і відзначив їхню безцінну допомогу у просуванні та захисті інтересів України за кордоном.

Кулеба також запросив представників української громади долучитися до розробки нової політики МЗС щодо українських діаспор. "Україна потребує нової ефективної політики щодо українців за кордоном. Діаспори змінюються, розширюються територіально, додаються нові громади. Ми в МЗС розпочали роботу над новою політикою, яку ми зможемо подати на розгляд керівництву держави. Хочу, щоб у її розробці брала участь не лише держава, а і самі закордонні українці. Я запрошую представника вашої громади взяти участь над її розробкою разом з командою МЗС", — запропонував міністр.

Глава МЗС України також вручив голові Союзу українців Румунії Миколі-Мирославу Петрицькому нагороду від Президента України за внесок у збереження і розвиток української громади, Орден "За заслуги" ІІІ ступеню.

За даними МЗС, у Румунії зараз мешкають від 60 тисяч (офіційні дані) до 100 тис (неофіційні дані) етнічних українців, вони становлять третю за розміром національну меншину країни.

Місто Сігету-Мармацієй є другим за величиною містом повіту Мармуреш і розташоване безпосередньо на кордоні з Україною, поряд із смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області. У самому Мармуреші проживає 33 тис українців, переважно компактно в декількох селах на північному сході повіту. У м.Сігету-Мармацієй працює український ліцей.

Читайте також: Україна і Румунія домовилися активізувати діалог про нацменшини, - МЗС