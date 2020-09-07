Консульство Украины откроется в румынском городе Сигету-Мармацией, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Румынию сообщил о решении открыть новое консульство Украины в этой стране - в городе Сигету-Мармацией, недалеко от границы с Украиной

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства в понедельник.

"Я принял решение открыть консульство в городе Сигету Мармацией. Я знаю, что это важное, ключевое место для украинцев Румынии. Новое консульство создаст доступ к качественным сервисам, а также станет инструментом лучшего взаимодействия с вами для сохранения нашей культуры и укрепление отношений Украины с Румынией", - заявил Кулеба в ходе встречи представителями украинской общины в Румынии.

Глава МИД Украины выразил благодарность украинцам Румынии за сохранение украинской национальной идентичности, культуры и традиций и отметил их бесценную помощь в продвижении и защите интересов Украины за рубежом.

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Кулеба также пригласил представителей украинской общины присоединиться к разработке новой политики МИД в отношении украинских диаспор. "Украина нуждается в новой эффективной политике по украинцам за рубежом. Диаспоры меняются, расширяются территориально, добавляются новые общины. Мы в МИД начали работу над новой политикой, которую мы сможем подать на рассмотрение руководству государства. Хочу, чтобы в ее разработке принимало участие не только государство, но и сами зарубежные украинцы. Я приглашаю представителя вашей общины принять участие над ее разработкой вместе с командой МИД", - предложил министр.

Глава МИД Украины также вручил председателю Союза украинцев Румынии Николаю-Мирославу Петрицкому награду от президента Украины за вклад в сохранение и развитие украинской общины - орден "За заслуги" III степени.

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По данным МИД, в Румынии в настоящее время проживает от 60 тысяч (официальные данные) до 100 тысяч (неофициальные данные) этнических украинцев, они составляют третье по величине национальное меньшинство страны.

Город Сигету-Мармацией является вторым по величине городом уезда Мармуреш и и расположен непосредственно на границе с Украиной, рядом с пгт Солотвино Тячевского района Закарпатской области. В самом Мармуреше проживает 33 тыс украинцев, преимущественно компактно в нескольких селах на северо-востоке уезда. В г.Сигету-Мармацией работает украинский лицей.

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