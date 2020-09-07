УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5565 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
2 173 26
Білорусь (7834) Лукашенко (2619) репресії (1618) вимога (39)

Координаційна рада висунула вимоги до "влади" Білорусі: припинити репресії, забезпечити розслідування злочинів, опублікувати реальні підсумки голосування

Координаційна рада висунула вимоги до

Координаційна рада на тлі масових затримань, викрадень і кримінальних справ звинувачує "владу" Білорусі в перевищенні повноважень і закликає відновити демократію в країні.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті органу, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, для вжиття заходів щодо подолання кризи необхідно:

  1. Ініціювати і забезпечити розслідування злочинів, скоєних у період з 9.08.2020 р щодо учасників мирних акцій, зокрема розслідувати загибель людей, які зникли в період з 09.08.2020 р. Забезпечити щоденне донесення до суспільства об'єктивної інформації про хід розслідування.
  2. Опублікувати достовірну інформацію про підсумки голосування 09.08.2020 р по кожній виборчій дільниці. Провести перевірку на предмет наявності ознак складу злочину, передбаченого ст. 192 КК, за всіма зафіксованими фактами порушення виборчого процесу, в тому числі, але не виключно, за виявленими і задокументованими фактами фальсифікацій підрахунку голосів виборців, складання свідомо підроблених документів за підсумками виборів, примусу членів виборчих комісій до таких дій з боку представників органів державної влади та управління.
  3. Припинити політичні репресії та в установленому законодавством порядку розглянути питання скасування або зміни запобіжних заходів щодо кримінальних справ, які перебувають у провадженні, про масові заворушення, групові порушення громадського порядку по відношенню до всіх обвинувачених у цих справах, затриманих у період з 10.05.2020 року по теперішній час, зокрема щодо Віктора Бабарико, Сергія Тіхановського та інших осіб, визнаних політв'язнями (http://spring96.org/be/news/49510). Звільнити всіх незаконно затриманих учасників мирних акцій і осіб, які відбувають адміністративний арешт за участь у мирних акціях.
  4. Припинити репресії щодо членів Координаційної ради. Забезпечити негайне звільнення Марії Колесникової, Лілії Власової, Андрія Єгорова, Антона Роднєнкова, Івана Кравцова, а також підтвердити можливість і надати гарантії вільного повернення Ольги Ковалькової, Павла Латушка і Світлани Тіхановської в країну.

Крім того, Координаційна рада просить "не піддаватися на провокації, не відповідати насильством на насильство і домагатися притягнення всіх злочинців до відповідальності виключно за законом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку протестів у Білорусі з 9 серпня було затримано близько 10 тисяч осіб, - опозиція
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
"..призывает восстановить демократию в стране", а шо в бялоруси когда то была демократия, дебилы.
показати весь коментар
07.09.2020 22:01
+7
...Координационный совет просит "не поддаваться на провокации, не отвечать насилием на насилиеИсточник: https://censor.net/ru/n3218056 - не набридло ще ?
показати весь коментар
07.09.2020 22:05
+6
«Розовые пони»...
показати весь коментар
07.09.2020 22:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Координационный совет выдвинул требования в "власти" Беларуси: прекратить репрессии, обеспечить расследование преступлений, опубликовать реальные итоги голосования - Цензор.НЕТ 3438
показати весь коментар
07.09.2020 21:53 Відповісти
Координационный совет выдвинул требования в "власти" Беларуси: прекратить репрессии, обеспечить расследование преступлений, опубликовать реальные итоги голосования - Цензор.НЕТ 1282
показати весь коментар
07.09.2020 21:55 Відповісти
Зельцмана забыли на полусогнутых дорисовать перед его кумирами
показати весь коментар
08.09.2020 01:14 Відповісти
Про реальные итоги голосования насмешили. Кто ж их, итоги, сейчас уже определит то?
показати весь коментар
07.09.2020 21:56 Відповісти
"Власти" и сами, скорей всего, не знают реальных итогов)))
показати весь коментар
07.09.2020 22:05 Відповісти
"..призывает восстановить демократию в стране", а шо в бялоруси когда то была демократия, дебилы.
показати весь коментар
07.09.2020 22:01 Відповісти
...Координационный совет просит "не поддаваться на провокации, не отвечать насилием на насилиеИсточник: https://censor.net/ru/n3218056 - не набридло ще ?
показати весь коментар
07.09.2020 22:05 Відповісти
«Розовые пони»...
показати весь коментар
07.09.2020 22:06 Відповісти
Каковы результаты по этим требованиям
показати весь коментар
07.09.2020 22:13 Відповісти
- приблизно такий ...
показати весь коментар
07.09.2020 22:22 Відповісти
Такие ,как у шмаркли перед ******
показати весь коментар
08.09.2020 01:15 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2020 22:20 Відповісти
И точно!
Быстрее Крым в Украину вернётся, чем будут выполнены эти требования
показати весь коментар
07.09.2020 22:23 Відповісти
Лука выборы проиграл...бывает..Когда он выигрывал выборы ( был там) не было такого недовольства людей..
показати весь коментар
07.09.2020 22:26 Відповісти
Пока в Беларуси (и) правильные события будут происходить на площадях и улицах имени ленина,кирова, советских и иже сним и, ничего не будет!!! Не может быть демократии в совковомыслящем социуме. Априори!
показати весь коментар
07.09.2020 22:27 Відповісти
лука и демократия - это неизвестность..не пыли, пехота..
показати весь коментар
07.09.2020 22:33 Відповісти
Нужно еще больше надувньlх воздушньlх шариков и цветочков побольше.
показати весь коментар
07.09.2020 22:31 Відповісти
Главное побольше "обнимашек" с ментами!
показати весь коментар
08.09.2020 01:43 Відповісти
Радуев , Басаев , Дудаев и десятки полевых командиров не обнимались , а вели беспощадную борьбу с росийской оккупацией . Где они сейчас ? Чтобы победить нужно иметь за спиной поддержку спецслужбы равной по силе или превосходящей росийское фсб . А так же серьезное финансирование . Беларусы на площадях борятся не с лукашенко , лукашенко проиграл . Беларусы противостоят росийской агресси . Вооруженным спецподразделениям росийской нацгвардии и диверсионным отрядам гру . Кто поддерживает беларусов ? Никто . ЕС наложила полные штаны . Литва Латвия Эстония и Польша - это все кто что-то делает .
показати весь коментар
08.09.2020 04:56 Відповісти
Понимаешь ли в чем дело... Беларусы то против лукашенко, но при этом они не против РФ! Большинство протестующих по крайней мере. Я не удивлюсь если все эти протесты это операция РФ, для того что ослабить влияние лукашенко, который до этого пытался усидеть на двух стульях, то с РФ заигрывая, то с ЕС. А теперь у него нет выбора, ему придется создавать "союзное государство", про которое давно говорят.
показати весь коментар
08.09.2020 06:54 Відповісти
операция РФ начиналась с Бабарыко . его посадили очень быстро . народное восстание перешло в неконтролируемую стадию . росиянцы послали своих убийц . когда уберут лукашенко начнут проводить разумную политику в отношении всех соседей , в том числе росии . кричать москаляку на гиляку в Беларуси это дать огромный козырь обвинить движение за свободу во всех грехах . Потерять сторонников и сочувствующих . Сначала Лукашенко на гиляку .

..
показати весь коментар
08.09.2020 20:21 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне.
показати весь коментар
07.09.2020 22:37 Відповісти
Я могу с таким же успехом потребовать чтобы солнце не так сильно светило в глаза когда на работу еду.
показати весь коментар
07.09.2020 23:52 Відповісти
А ты на митинг против солнца ходил? Дули солнцу крутил? Шарик даже не запустил?
Отож.
показати весь коментар
08.09.2020 06:42 Відповісти
а шо, так можно было?
показати весь коментар
08.09.2020 18:36 Відповісти
Координаційна рада висунула вимоги до "влади" Білорусі: припинити репресії, забезпечити розслідування злочинів, опублікувати реальні підсумки голосування - Цензор.НЕТ 6137
показати весь коментар
08.09.2020 06:40 Відповісти
 
 