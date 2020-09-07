Координаційна рада висунула вимоги до "влади" Білорусі: припинити репресії, забезпечити розслідування злочинів, опублікувати реальні підсумки голосування

Координаційна рада на тлі масових затримань, викрадень і кримінальних справ звинувачує "владу" Білорусі в перевищенні повноважень і закликає відновити демократію в країні.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті органу, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, для вжиття заходів щодо подолання кризи необхідно:

Ініціювати і забезпечити розслідування злочинів, скоєних у період з 9.08.2020 р щодо учасників мирних акцій, зокрема розслідувати загибель людей, які зникли в період з 09.08.2020 р. Забезпечити щоденне донесення до суспільства об'єктивної інформації про хід розслідування. Опублікувати достовірну інформацію про підсумки голосування 09.08.2020 р по кожній виборчій дільниці. Провести перевірку на предмет наявності ознак складу злочину, передбаченого ст. 192 КК, за всіма зафіксованими фактами порушення виборчого процесу, в тому числі, але не виключно, за виявленими і задокументованими фактами фальсифікацій підрахунку голосів виборців, складання свідомо підроблених документів за підсумками виборів, примусу членів виборчих комісій до таких дій з боку представників органів державної влади та управління. Припинити політичні репресії та в установленому законодавством порядку розглянути питання скасування або зміни запобіжних заходів щодо кримінальних справ, які перебувають у провадженні, про масові заворушення, групові порушення громадського порядку по відношенню до всіх обвинувачених у цих справах, затриманих у період з 10.05.2020 року по теперішній час, зокрема щодо Віктора Бабарико, Сергія Тіхановського та інших осіб, визнаних політв'язнями (http://spring96.org/be/news/49510). Звільнити всіх незаконно затриманих учасників мирних акцій і осіб, які відбувають адміністративний арешт за участь у мирних акціях. Припинити репресії щодо членів Координаційної ради. Забезпечити негайне звільнення Марії Колесникової, Лілії Власової, Андрія Єгорова, Антона Роднєнкова, Івана Кравцова, а також підтвердити можливість і надати гарантії вільного повернення Ольги Ковалькової, Павла Латушка і Світлани Тіхановської в країну.

Крім того, Координаційна рада просить "не піддаватися на провокації, не відповідати насильством на насильство і домагатися притягнення всіх злочинців до відповідальності виключно за законом".

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