У Кривому Розі 393 шахтарі оголосили підземний протест: вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці, - нардеп Волинець
393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" і "Жовтнева" залишилися під землею і вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці.
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників, нардеп "Батьківщини" Михайло Волинець у Facebook, передає Цензор.НЕТ
"На 8.30 в підземному протесті Криворізького залізорудного комбінату беруть участь 393 працівники", - розповів Волинець.
За словами Волинця, протестують 90 гірників шахти "Гвардійська", 60 гірників шахти "Тернівська", 214 гірників шахти "Батьківщина" і 29 гірників шахти "Жовтнева". Останні вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці вже шосту добу.
Нардеп також додав, що готовність підтримати колег підземними та наземними мітингами висловлюють і з інших підприємств Кривого Рогу. Зараз вони готуються оголосити "італійський страйк" (коли працівники перебувають на робочих місцях і пунктуально виконують свої посадові інструкції, аж до безглуздих параграфів. Зазвичай такий протест викликає істотне падіння продуктивності праці. - Ред.).
За словами Волинця, шахта "Тернівська" зупинилася о 7 ранку, адміністрація не пустила в шахту першу зміну. Працівники кажуть, що підтримають колег протестом на площі біля адмінбудинку КЗРК.
Надреп зазначив, що 8 вересня в Кривий Ріг повинні виїхати представники центрального офісу Служби Держпраці в зв'язку з тим, що працівники підприємств міста скаржаться на роботу місцевої служби Держпраці, їхню продажність і залежність від місцевих роботодавців.
Будь ласка, зачекайте...
Ну там конечно смотря как работаешь. Но 20 и выше все кого встречал приносят...
Странно....
Зачем им зарплата когда они сутками
могут смотреть 95 Квартал
А то хватит, вон в Донецке тоже постоянно требовали, "кормильцы". Дотребовались.
Встала, поела, и снова легла...
Кривой Рог, напомните, чем знаменит? Радовались? Земляк? Нажухал? Опять нажухал? Учиться надо было. Тогда бы всем по именной стипендии и в шахту лезть не надо...
Сваты идут же!!!
Это отрыжка совка, когда в 1937 якобы "по требованию народа" арестовывали "врагов народа".
В конце концов, кто они вообще такие чтобы что-то требовать? Наемные работники? Никто.
Власть они же сами и выбрали, их никто насильно не тянул за Зе галочку ставить. Так что претензии к власти пусть адресуют к себе.
Вот как-то так и работает наше "социальное государство". Одни работяги кормят других, а чиновники во всем этом деле посредничают, плотно набивая себе карманы.
Бубочка возрождает им футбольный клуб, а они бузят!
"Судьба ведет умных. Дураков она волочит"
"Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1» было на хорошем счету и у чиновников, и у журналистов.
В июне 2017 года тогдашний руководитель Донетчины Павел Жебривский сообщил, что на шахте начала работать новая лава. Тогда Жебривский написал: «С открытием новой лавы ежесуточно в шахте можно будет добывать 800 тонн угля. Он крайне необходим Украине. И люди будут иметь работу, а значит - иметь зарплату, а значит - будет жизнь в Угледаре».
В 2018 году шахтеры «Южнодонбасской № 1» стали героями специального проекта Радио Свобода - «Шахта глазами горняка». Здесь любой желающий может посмотреть на работу шахты так, как это видит обычный шахтер.
В феврале 2019 году на сайте министерства энергетики опубликовали информацию о результатах аудита эффективности угледобывающих предприятий. Его проводили с 2015 по 2018 год. Так вот, ГП «Южнодонбасское № 1» аудиторы признали перспективным."
И что дальше ? Дальше случились выборы. И недовольные "властью барыг" жители Донбасса дружно проголосовали за (87%) "нового, хорошего, прикольного" Вову Зеленского
И в результате ....
А уже в феврале 2020 года шахтеры из Угледара приехали в Краматорск просить помощи у чиновников из областной администрации. Зарплату людям не платят уже три месяца. Вернее платят, но как-то по частям.
11 февраля Донецкую обладминистрацию пикетировали шахтеры, которые трудятся на «Южнодонбасской № 1» в Угледаре. Здесь к задолженности по зарплате прибавилась еще одна проблема. За большой долг шахте могут полностью отрезать свет. А это грозит не только техническим, а еще и экологическим бедствием.
Шахтеры из Угледара говорят: еще никогда не чувствовали такого наплевательского отношения властей к себе.
Вывод ? Вывод в эпиграфе ...