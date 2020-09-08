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Волинець (97) страйк (208) Кривий Ріг (1253) протест (2377) шахтарі (536)

У Кривому Розі 393 шахтарі оголосили підземний протест: вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці, - нардеп Волинець

У Кривому Розі 393 шахтарі оголосили підземний протест: вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці, - нардеп Волинець

393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" і "Жовтнева" залишилися під землею і вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників, нардеп "Батьківщини" Михайло Волинець у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"На 8.30 в підземному протесті Криворізького залізорудного комбінату беруть участь 393 працівники", - розповів Волинець.

За словами Волинця, протестують 90 гірників шахти "Гвардійська", 60 гірників шахти "Тернівська", 214 гірників шахти "Батьківщина" і 29 гірників шахти "Жовтнева". Останні вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці вже шосту добу.

Нардеп також додав, що готовність підтримати колег підземними та наземними мітингами висловлюють і з інших підприємств Кривого Рогу. Зараз вони готуються оголосити "італійський страйк" (коли працівники перебувають на робочих місцях і пунктуально виконують свої посадові інструкції, аж до безглуздих параграфів. Зазвичай такий протест викликає істотне падіння продуктивності праці. - Ред.).

Також читайте: 29 шахтарів третій день поспіль відмовляються піднятися на поверхню із шахти на Львівщині через борги із зарплати

За словами Волинця, шахта "Тернівська" зупинилася о 7 ранку, адміністрація не пустила в шахту першу зміну. Працівники кажуть, що підтримають колег протестом на площі біля адмінбудинку КЗРК.

Надреп зазначив, що 8 вересня в Кривий Ріг повинні виїхати представники центрального офісу Служби Держпраці в зв'язку з тим, що працівники підприємств міста скаржаться на роботу місцевої служби Держпраці, їхню продажність і залежність від місцевих роботодавців.

У Кривому Розі 393 шахтарі оголосили підземний протест: вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці, - нардеп Волинець 01

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Топ коментарі
+35
а увеличения вещания 95 кв не требуют ?
Странно....
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08.09.2020 10:23
+34
Странные эти шахтеры..
Зачем им зарплата когда они сутками
могут смотреть 95 Квартал
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08.09.2020 10:24
+31
В Кривом Роге 393 шахтера объявили подземный протест: требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда, - нардеп "Батькивщины" Волынец - Цензор.НЕТ 1665
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08.09.2020 10:23
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Це символічно,що в Кривому Розі.
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08.09.2020 10:22 Відповісти
Может кто в теме,какая зарплата у шахтеров?
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08.09.2020 11:01 Відповісти
Не менее 20ки. У меня жена с Кривого.
Ну там конечно смотря как работаешь. Но 20 и выше все кого встречал приносят...
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08.09.2020 11:02 Відповісти
Солнцеликий сказал,что 5к - очень хорошая зарплата.Какого ещё рожна этим шахтёрам надо?
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08.09.2020 11:14 Відповісти
Давно пора закрыть нах эти шахты !!! Гудка под суд пусть платит зарплату и перепрофилирует шахтеров
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08.09.2020 12:20 Відповісти
В Кривом Роге 393 шахтера объявили подземный протест: требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда, - нардеп "Батькивщины" Волынец - Цензор.НЕТ 1665
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08.09.2020 10:23 Відповісти
а увеличения вещания 95 кв не требуют ?
Странно....
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08.09.2020 10:23 Відповісти
Странные эти шахтеры..
Зачем им зарплата когда они сутками
могут смотреть 95 Квартал
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08.09.2020 10:24 Відповісти
Может им лучше не "с утками", а "сидя на утке"???
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08.09.2020 11:45 Відповісти
закрыть нах навсегда с донецкими уже цацкались ездили в киев касками стучали
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08.09.2020 10:24 Відповісти
это метинвест, так что пусть рыжего ахмета раскошеливают
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08.09.2020 11:38 Відповісти
Шахты закрыть, шахтеров на биржу труда.
А то хватит, вон в Донецке тоже постоянно требовали, "кормильцы". Дотребовались.
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08.09.2020 10:25 Відповісти
В Кривом Роге 393 шахтера объявили подземный протест: требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда, - нардеп "Батькивщины" Волынец - Цензор.НЕТ 690
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08.09.2020 10:26 Відповісти
(цитата) шахта "Терновская" стала в 7 утраИсточник: https://censor.net/ru/n3218098

Встала, поела, и снова легла...
Кривой Рог, напомните, чем знаменит? Радовались? Земляк? Нажухал? Опять нажухал? Учиться надо было. Тогда бы всем по именной стипендии и в шахту лезть не надо...
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08.09.2020 10:26 Відповісти
жрать кроты захотят сами вылезут , хватит спекуляций на теме шахтер , их туда не из под палки каждого трудоустроивали на героический почетный труд , выбрали сами пусть копают и не трындят , много профессий связанных с риском , но кроме кротов ни кто постоянно не шантажирует страну
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08.09.2020 10:27 Відповісти
Зе возьмот на личный контроль
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08.09.2020 10:28 Відповісти
Це вже звучить як вирок!
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08.09.2020 10:38 Відповісти
А шахти державні або приватні?
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08.09.2020 10:30 Відповісти
Підприємством КЗРК управляють спільно «Метінвест Холдинг» і група «Приват».
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08.09.2020 10:43 Відповісти
Так це приватні. Нехай олігархи розщедрюються.
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08.09.2020 11:30 Відповісти
4 тыщи баксов и кондиционер?
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08.09.2020 10:32 Відповісти
А зачем черным деньги???

Сваты идут же!!!
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08.09.2020 10:33 Відповісти
Господи!! Шахтеры!! Вы действительно ТУПОЕ стадо! НЕ зарплаты нужно увеличивать, а требовать экономику поднимать, ахметова арестовать и ему подобным, требовать что бы управленцы государственные занимались зарабатываением денег в бюджет, а не поборами с народа и займами у МВФ.... а подъем зарплаты ни к чему хорошему не приведет, мы уже были миллионерами, и что легче стало? ТУПЫЕ еще и потому, да потому что вас опять науськали и используют перед выборами "Батькивщина"! Вы еще не въехали , что сытый голодному не комрад?
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08.09.2020 10:38 Відповісти
Дивно, шахти ПРИВАТНІ, Коломойського та Ахмєтова, а "используют перед выборами "Батькивщина", за вашими словами. Щось ви забрехались, пане https://censor.net/ru/user/209857
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08.09.2020 10:46 Відповісти
Ага этот товарищ Волинець , чистый альтруист))) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/5417 и где брехня?\)))))))))))
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08.09.2020 11:23 Відповісти
а что значит "арестовать"? Как можно требовать кого-то "арестовать"? Есть уголовные дела?
Это отрыжка совка, когда в 1937 якобы "по требованию народа" арестовывали "врагов народа".
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08.09.2020 10:57 Відповісти
вы немного неправильно поняли, или я не очень понятно выразился, это обобщенно - наказать воров, преступников, паразитов государства и общества! Так понятно?
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08.09.2020 11:25 Відповісти
видишь ли, как шахтная биомасса определит кто "воры, преступники и паразиты"?
В конце концов, кто они вообще такие чтобы что-то требовать? Наемные работники? Никто.
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08.09.2020 11:28 Відповісти
Ну не думаю , что они совсем уж так печальны! а ОПРЕДЕЛИТЬ ОНИ МОГУТ И ЗНАЮТ, ХОТЯ БЫ НА СВОЕЙ ЩАХТЕ, КТО ВОР! И в первую очередь они люди - народ Украины, а по конституции кому принадлежит власть?)))
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08.09.2020 12:47 Відповісти
И как же они у себя на шахте определят кто вор? Тот кто лучше их живет и не бухает на работе?
Власть они же сами и выбрали, их никто насильно не тянул за Зе галочку ставить. Так что претензии к власти пусть адресуют к себе.
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08.09.2020 14:22 Відповісти
Правильно! Взять всё, да и поделить...(С)
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08.09.2020 11:37 Відповісти
Бунтують, на колінах бунтують
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08.09.2020 10:41 Відповісти
Ну, они хотя бы бунтуют, в отличие от всех остальных.)
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08.09.2020 10:50 Відповісти
Посылайте Юзика, это его корова, он все порешает!
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08.09.2020 10:44 Відповісти
Зеля едь к земелям. Расскажи им про облыгации, про зелёный тариф, про 10 млрд. Долларов выведенных твоим корешем, про братан Ермака, как на работу устраивают. Можешь ещё своих смотрящих за кривым рогом прихватить. Который втирал мусора как надо жить
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08.09.2020 10:46 Відповісти
Интересно, а кто скупил за бесценок эти шахты? Все вопросы к сепаратюгам Вилкулам и урке Ахметову.
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08.09.2020 10:53 Відповісти
Мне бы их по 1 гривне за шахту не продали. А Ренату запросто.
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08.09.2020 11:34 Відповісти
Заробитчанин едет в Польшу, зарабатывает там деньги и шлет семье в Украину. Семья идет в магазин, покупает какие-то товары и платит налоги, заложенные в цену этих товаров. Налоги идут в бюджет, откуда государство дотирует сотни убыточных государственных заводов и государственных шахт. А то ведь, если их просто закрыть, то шахтеры придут в Киев и начнут стучать касками.
Вот как-то так и работает наше "социальное государство". Одни работяги кормят других, а чиновники во всем этом деле посредничают, плотно набивая себе карманы.
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08.09.2020 10:58 Відповісти
Він вже думає про шахтарів.
У Кривому Розі 393 шахтарі оголосили підземний протест: вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 4473
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08.09.2020 11:02 Відповісти
Шахты в чьей собственности?
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08.09.2020 11:03 Відповісти
Метинвест и Приват
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08.09.2020 11:20 Відповісти
Підвищте їм платню хоча б до рівня вчителів.
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08.09.2020 11:05 Відповісти
4000 баксов ?
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08.09.2020 11:32 Відповісти
очередная дыра, - кнр
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08.09.2020 11:08 Відповісти
очередная дыра, - кнр
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08.09.2020 11:08 Відповісти
Аполитично поступают!
Бубочка возрождает им футбольный клуб, а они бузят!
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08.09.2020 11:12 Відповісти
Пусть эдут зелупу .поможет наверняка
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08.09.2020 11:17 Відповісти
Так чего сидеть под землей?Владельцы известны,идите к ним домой!
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08.09.2020 11:19 Відповісти
Я еще могу понять,чтобы таким методом требовать выплатить задолженности по зарплате.Но требовать повышения так можно и каждую неделю.
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08.09.2020 11:38 Відповісти
Вони в кротів граються.
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08.09.2020 11:39 Відповісти
Давайте все так делать будем.
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08.09.2020 12:09 Відповісти
а просто погудіти, як у 2014, не?
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08.09.2020 13:10 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/2020/02/blog-post.html История одной шахты в разрезе истории страны.

"Судьба ведет умных. Дураков она волочит"


"Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1» было на хорошем счету и у чиновников, и у журналистов.
В июне 2017 года тогдашний руководитель Донетчины Павел Жебривский сообщил, что на шахте начала работать новая лава. Тогда Жебривский написал: «С открытием новой лавы ежесуточно в шахте можно будет добывать 800 тонн угля. Он крайне необходим Украине. И люди будут иметь работу, а значит - иметь зарплату, а значит - будет жизнь в Угледаре».
В 2018 году шахтеры «Южнодонбасской № 1» стали героями специального проекта Радио Свобода - «Шахта глазами горняка». Здесь любой желающий может посмотреть на работу шахты так, как это видит обычный шахтер.
В феврале 2019 году на сайте министерства энергетики опубликовали информацию о результатах аудита эффективности угледобывающих предприятий. Его проводили с 2015 по 2018 год. Так вот, ГП «Южнодонбасское № 1» аудиторы признали перспективным."
И что дальше ? Дальше случились выборы. И недовольные "властью барыг" жители Донбасса дружно проголосовали за (87%) "нового, хорошего, прикольного" Вову Зеленского
И в результате ....
А уже в феврале 2020 года шахтеры из Угледара приехали в Краматорск просить помощи у чиновников из областной администрации. Зарплату людям не платят уже три месяца. Вернее платят, но как-то по частям.
11 февраля Донецкую обладминистрацию пикетировали шахтеры, которые трудятся на «Южнодонбасской № 1» в Угледаре. Здесь к задолженности по зарплате прибавилась еще одна проблема. За большой долг шахте могут полностью отрезать свет. А это грозит не только техническим, а еще и экологическим бедствием.
Шахтеры из Угледара говорят: еще никогда не чувствовали такого наплевательского отношения властей к себе.
Вывод ? Вывод в эпиграфе ...
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08.09.2020 13:45 Відповісти
Замуровать этих кротов там и пусть требуют. Задолбали уже....
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08.09.2020 14:10 Відповісти
Быдлу уютней под землёй... И как они это себе представляют? Это шо! Гудок полезет под землю на переговоры?! ""Ну тупыееее!" Лохторат янелоха!!! Пасаны! Убейтесь об рельсу! Если вы на земле никому не нужны, так под землёй тем паче. Тупее шахтёра, только дальнобой!
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08.09.2020 16:40 Відповісти
Может вам еще и Зе на второй срок?
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08.09.2020 20:25 Відповісти
 
 