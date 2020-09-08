У Кривому Розі 393 шахтарі оголосили підземний протест: вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці, - нардеп Волинець

393 гірники шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" і "Жовтнева" залишилися під землею і вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників, нардеп "Батьківщини" Михайло Волинець у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"На 8.30 в підземному протесті Криворізького залізорудного комбінату беруть участь 393 працівники", - розповів Волинець.

За словами Волинця, протестують 90 гірників шахти "Гвардійська", 60 гірників шахти "Тернівська", 214 гірників шахти "Батьківщина" і 29 гірників шахти "Жовтнева". Останні вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці вже шосту добу.

Нардеп також додав, що готовність підтримати колег підземними та наземними мітингами висловлюють і з інших підприємств Кривого Рогу. Зараз вони готуються оголосити "італійський страйк" (коли працівники перебувають на робочих місцях і пунктуально виконують свої посадові інструкції, аж до безглуздих параграфів. Зазвичай такий протест викликає істотне падіння продуктивності праці. - Ред.).

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За словами Волинця, шахта "Тернівська" зупинилася о 7 ранку, адміністрація не пустила в шахту першу зміну. Працівники кажуть, що підтримають колег протестом на площі біля адмінбудинку КЗРК.

Надреп зазначив, що 8 вересня в Кривий Ріг повинні виїхати представники центрального офісу Служби Держпраці в зв'язку з тим, що працівники підприємств міста скаржаться на роботу місцевої служби Держпраці, їхню продажність і залежність від місцевих роботодавців.