УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12407 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі
4 263 118
Білорусь (7834) затримання (4312) Лукашенко (2620) репресії (1618) Тіхановська (389) Колесникова Марія (34)

Тіхановська зажадала негайно звільнити Колесникову

Тіхановська зажадала негайно звільнити Колесникову

Опонентка "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Світлана Тіхановська вимагає від білоруської влади негайно відпустити затриману члена Координаційної ради Марію Колесникову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тіхановська написала у своєму Telegram.

"Марія Колесникова має бути звільнена негайно, як і всі раніше затримані члени Координаційної Ради та політв'язні. Завдання Координаційної Ради - бути платформою для переговорів. Іншого рішення немає, і Лукашенко мусить це усвідомити. Не можна тримати народ в заручниках. Викрадаючи людей серед дня, Лукашенко демонструє свою слабкість і страх", - написала Тіхановська, коментуючи затримання Колесникової.

Раніше в Держприкордонкомітеті Білорусі заявили про затримання члена Координаційної ради Марії Колесникової при перетині кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родненкова і Кравцова насильно змусили покинути Білорусь, - Геращенко

Тіхановська зажадала негайно звільнити Колесникову 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Айдер Муждабаєв@aydermuzhdabaev

Мария Колесникова: «Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную позицию Беларуси. Де факто Крым - Россия. Де юре - украинский». А сегодня её похитили в Минске. Де юре это незаконно, но де факто - она в руках Лукашенко, и она же не бутерброд, чтобы её туда-сюда. Можно не возвращать.
показати весь коментар
08.09.2020 11:37
+10
а ножкой топнула?
Если нет, то Лука не испугается...
показати весь коментар
08.09.2020 11:37
+9
Тіхановська зажадала негайно звільнити Колесникову - Цензор.НЕТ 4890
показати весь коментар
08.09.2020 12:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Трусливая баба сбежавшая со своей страны в такой ответственный момент не имеет право ничего требовать.....
показати весь коментар
08.09.2020 12:26 Відповісти
Ты сколько раз от повестки убежал? Больше Зеленского или меньше?
показати весь коментар
08.09.2020 12:58 Відповісти
Отвечу честно!!!! Я офицер запаса, закончил военную кафедру, но никогда не служил в армии. С начала частичных мобилизаций в 2014 году мне пришло в общей сложности 4 повестки.... Чтобы не призвали,приходилось долгое время жить не по месту прописки,потом удалось решить вопрос напрямую через компетентых лиц, стоило это достаточно дорого, пришлось забыть о покупке новой машины. на которую собирал два года. В армии не был и не жалею,туда пошли два моих хороших товарища, одному под Волоновахой оторвало левую стопу, вернулся инвалидом, сразу бросила жена, еще и на алименты подала тварюка....досхипор должен мне 500 баксов, но я уже долг простил... друг как никак, хотя мы и не общаемся сейчас почти...., второй по имени Александр, фамилии называть не буду, погиб в 2016 году, попал в засаду в Песках, даже на Цензоре был короткий некролог о нем, теперь сын один растет.... Говорил Я Сане, чтобы не ходил туда, ладно бы о себе не думал, но у его жены тогда 2-х летний ребенок был на руках...... кароче его убили, а жену выселили со сьемной хаты, живет сейчас в страшных злыднях, еще и судиться с Саниными родителями за "гробовые" деньги. Саня храбрым пацаном был, добровольцем на фронт пошел.... Светлая ему память, хороший был мужик.
показати весь коментар
08.09.2020 13:22 Відповісти
"Отважный " мужчинка! Убожество, отыгрывающее свои страхи на Тихановской!
показати весь коментар
08.09.2020 13:39 Відповісти
Who is Mrs. Tihanovskaya
показати весь коментар
08.09.2020 12:42 Відповісти
Потребовала и ножкой топнули! А где-то в Киеве в ОП зеля обделался !
показати весь коментар
08.09.2020 13:01 Відповісти
И ножкой так топ.
показати весь коментар
08.09.2020 13:05 Відповісти
Вангую белорусам комендантский час и статус Северной Кореи 1.5
показати весь коментар
08.09.2020 13:08 Відповісти
Схожа на нашу Чорновіл,тільки наша буйно.....,а ця тихо.....помішана.
показати весь коментар
08.09.2020 13:10 Відповісти
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков. (с)
показати весь коментар
08.09.2020 13:20 Відповісти
Яка була надія на нього-не крав, не заплямований, не зв'язаний. Все розтануло як сніг влітку. Не зрозуміла причина:залякали,перекупили,чи не вистачає розумових здібностей....
показати весь коментар
08.09.2020 13:39 Відповісти
У нас на Майдане требовали как-то так...
Тіхановська зажадала негайно звільнити Колесникову - Цензор.НЕТ 5337
показати весь коментар
08.09.2020 13:17 Відповісти
Марія Колесникова на кордоні порвала свій паспорт, щоб унеможливити примусове вивезення з країни. Як пише "https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/8/7114097/ Європейська правда ", з посиланням на свої джерела під час спроби фактичної депортації вона порвала паспорт, тому не могла бути пропущена прикордонниками на територію України".
показати весь коментар
08.09.2020 13:39 Відповісти
А как она казалась на границе, если не хотела бежать в Украину. И как два других мужика прорвались, а женщину бросили
показати весь коментар
08.09.2020 18:18 Відповісти
Білоруські КГБісти їх трьох посадили в машину і привезли на кордон з Україною.
показати весь коментар
08.09.2020 18:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 