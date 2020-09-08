Тихановская потребовала немедленно освободить Колесникову

Оппонент захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Светлана Тихановская требует от белорусских властей немедленно отпустить задержанного члена Координационного совета Марию Колесникову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тихановская написала в своем Telegram.

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", - написала Тихановская, комментируя задержание Колесниковой.

Ранее в Госпогранкомитете Беларуси заявили о задержании члена Координационного совета Марии Колесниковой при пересечении границы.

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