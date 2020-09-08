РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4507 посетителей онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
4 263 118
Беларусь (7767) задержание (6650) Лукашенко (3540) репрессии (2763) Тихановская (390) Колесникова Мария (36)

Тихановская потребовала немедленно освободить Колесникову

Тихановская потребовала немедленно освободить Колесникову

Оппонент захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Светлана Тихановская требует от белорусских властей немедленно отпустить задержанного члена Координационного совета Марию Колесникову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тихановская написала в своем Telegram.

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", - написала Тихановская, комментируя задержание Колесниковой.

Ранее в Госпогранкомитете Беларуси заявили о задержании члена Координационного совета Марии Колесниковой при пересечении границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Родненкова и Кравцова насильно заставили покинуть Беларусь, - Геращенко

Тихановская потребовала немедленно освободить Колесникову 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Айдер Муждабаєв@aydermuzhdabaev

Мария Колесникова: «Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную позицию Беларуси. Де факто Крым - Россия. Де юре - украинский». А сегодня её похитили в Минске. Де юре это незаконно, но де факто - она в руках Лукашенко, и она же не бутерброд, чтобы её туда-сюда. Можно не возвращать.
показать весь комментарий
08.09.2020 11:37
+10
а ножкой топнула?
Если нет, то Лука не испугается...
показать весь комментарий
08.09.2020 11:37
+9
Тіхановська зажадала негайно звільнити Колесникову - Цензор.НЕТ 4890
показать весь комментарий
08.09.2020 12:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Трусливая баба сбежавшая со своей страны в такой ответственный момент не имеет право ничего требовать.....
показать весь комментарий
08.09.2020 12:26 Ответить
Ты сколько раз от повестки убежал? Больше Зеленского или меньше?
показать весь комментарий
08.09.2020 12:58 Ответить
Отвечу честно!!!! Я офицер запаса, закончил военную кафедру, но никогда не служил в армии. С начала частичных мобилизаций в 2014 году мне пришло в общей сложности 4 повестки.... Чтобы не призвали,приходилось долгое время жить не по месту прописки,потом удалось решить вопрос напрямую через компетентых лиц, стоило это достаточно дорого, пришлось забыть о покупке новой машины. на которую собирал два года. В армии не был и не жалею,туда пошли два моих хороших товарища, одному под Волоновахой оторвало левую стопу, вернулся инвалидом, сразу бросила жена, еще и на алименты подала тварюка....досхипор должен мне 500 баксов, но я уже долг простил... друг как никак, хотя мы и не общаемся сейчас почти...., второй по имени Александр, фамилии называть не буду, погиб в 2016 году, попал в засаду в Песках, даже на Цензоре был короткий некролог о нем, теперь сын один растет.... Говорил Я Сане, чтобы не ходил туда, ладно бы о себе не думал, но у его жены тогда 2-х летний ребенок был на руках...... кароче его убили, а жену выселили со сьемной хаты, живет сейчас в страшных злыднях, еще и судиться с Саниными родителями за "гробовые" деньги. Саня храбрым пацаном был, добровольцем на фронт пошел.... Светлая ему память, хороший был мужик.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:22 Ответить
"Отважный " мужчинка! Убожество, отыгрывающее свои страхи на Тихановской!
показать весь комментарий
08.09.2020 13:39 Ответить
Who is Mrs. Tihanovskaya
показать весь комментарий
08.09.2020 12:42 Ответить
Потребовала и ножкой топнули! А где-то в Киеве в ОП зеля обделался !
показать весь комментарий
08.09.2020 13:01 Ответить
И ножкой так топ.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:05 Ответить
Вангую белорусам комендантский час и статус Северной Кореи 1.5
показать весь комментарий
08.09.2020 13:08 Ответить
Схожа на нашу Чорновіл,тільки наша буйно.....,а ця тихо.....помішана.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:10 Ответить
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков. (с)
показать весь комментарий
08.09.2020 13:20 Ответить
Яка була надія на нього-не крав, не заплямований, не зв'язаний. Все розтануло як сніг влітку. Не зрозуміла причина:залякали,перекупили,чи не вистачає розумових здібностей....
показать весь комментарий
08.09.2020 13:39 Ответить
У нас на Майдане требовали как-то так...
Тіхановська зажадала негайно звільнити Колесникову - Цензор.НЕТ 5337
показать весь комментарий
08.09.2020 13:17 Ответить
Марія Колесникова на кордоні порвала свій паспорт, щоб унеможливити примусове вивезення з країни. Як пише "https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/8/7114097/ Європейська правда ", з посиланням на свої джерела під час спроби фактичної депортації вона порвала паспорт, тому не могла бути пропущена прикордонниками на територію України".
показать весь комментарий
08.09.2020 13:39 Ответить
А как она казалась на границе, если не хотела бежать в Украину. И как два других мужика прорвались, а женщину бросили
показать весь комментарий
08.09.2020 18:18 Ответить
Білоруські КГБісти їх трьох посадили в машину і привезли на кордон з Україною.
показать весь комментарий
08.09.2020 18:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 