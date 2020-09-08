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Новини
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митниця (1850) Марченко Сергій (570)

Запустили оцінку доброчесності всього складу митниці. Її проходження обов'язково для подальшої роботи у відомстві, - Марченко

Запустили оцінку доброчесності всього складу митниці. Її проходження обов'язково для подальшої роботи у відомстві, - Марченко

Всіх нинішніх співробітників митниці, які хочуть залишитися працювати у відомстві, перевірять на кваліфікацію і доброчесність.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми запустили оцінку кваліфікації та доброчесності посадовців на митниці. Таку атестацію буде проходити весь особовий склад митниці, всі керівники. І це буде обов’язковою умовою для подальшої роботи в Держмитслужбі", - сказав Марченко.

При цьому він зазначив, що мало хто розуміє, наскільки складно знайти ефективного керівника митниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки використали 30% коштів із коронавірусного фонду, - міністр фінансів Марченко

"У багатьох є бачення, що ним має бути класичний махровий митник. Але більшість із них мають небездоганну ділову репутацію. Скажімо досить делікатно.

Оманою є і віра у призначення на митницю молодого, чесного управлінця із палаючими очима та активним Інстаграмом. Ця посада вимагає досвіду, вміння швидко оцінювати номенклатуру товару і встановлювати його реальну вартість. Там багато технічно складних аспектів. Без такого розуміння держава щомісяця втрачатиме 5-10 млрд, які будуть красти з бюджету. І тоді треба буде невдовзі просити повернутися старих митників, щоб не розвалилася система", - розповів глава Мінфіну.

Повний текст інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком читайте за посиланням.

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Топ коментарі
+4
ВОРЫ БУДУТ ТЕСТИРОВАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ ВОРОВ!! Кто то сомневается какой буде результат!!
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08.09.2020 14:29
+4
Самые большие взяточники буждут проверять доброчестность начинающих взяточников. Такие мероприятия- залог сохранности системы коррупционеров и олигархов.
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08.09.2020 14:43
+3
То, зробіть, як цивлізовані люди з Болгарії- запросіть англійську приватну компанію Crown Agents. Українська влада якось вже запрошувала їх до роботи на мацковском напрямі, але швидко вирішила відмовитися від послуг.
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08.09.2020 14:40
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- парол "мушка" знаєш? - прахади!
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08.09.2020 14:27 Відповісти
Пудрик прошел, систему уже можно смело сворачивать !!!
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08.09.2020 16:40 Відповісти
Найкращі рекомендації були у пудрика, ві переборов свою люстрацію. Кистачило грошей та зв^язків. Тому іде в перших лавах.
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08.09.2020 17:41 Відповісти
ВОРЫ БУДУТ ТЕСТИРОВАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ ВОРОВ!! Кто то сомневается какой буде результат!!
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08.09.2020 14:29 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет....
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08.09.2020 15:09 Відповісти
Главный критерий - наличие зеленой плесени на лацканах! Запустили оценку доброчестности всего состава таможни. Ее прохождение обязательно для дальнейшей работы в ведомстве, - Марченко - Цензор.НЕТ 5191
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08.09.2020 14:30 Відповісти
Юморист из квартала тоже наверное?
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08.09.2020 14:34 Відповісти
так коррупцию победили там же ж, не?
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08.09.2020 14:35 Відповісти
То, зробіть, як цивлізовані люди з Болгарії- запросіть англійську приватну компанію Crown Agents. Українська влада якось вже запрошувала їх до роботи на мацковском напрямі, але швидко вирішила відмовитися від послуг.
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08.09.2020 14:40 Відповісти
при трудоустройстве в таможню брать заложником старшего ребенка, по-моему, иначе никак.
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08.09.2020 14:41 Відповісти
Самые большие взяточники буждут проверять доброчестность начинающих взяточников. Такие мероприятия- залог сохранности системы коррупционеров и олигархов.
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08.09.2020 14:43 Відповісти
И на погран пунктах таможенников будут проверять? Там весело
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08.09.2020 14:49 Відповісти
Як то кажуть: собака гавкає, а караван іде (:
Так і з українською державою. ДБР, МВС, КДБ, Моссад - а караван корупції йде (поки не почалась глобальна економічна криза). Ось тоді буде цікаво - відразу після виборів в Штатах
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08.09.2020 15:05 Відповісти
Проверяльщики знатно срубят деньжонок. Все прогнившее насквозь в госструктурах. Возьмите в проверяльщики насирова, спец знатный- один из.
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08.09.2020 15:13 Відповісти
"Эта должность требует опыта, умение быстро оценивать номенклатуру товара и устанавливать его реальную стоимость."

Таможню возвели в ранг научно-исследовательского института. Прям невиданная сложность работы! Государство позорится своим желанием манипулировать размером таможенных сборов. Размер должен быть один (несколько процентов) от стоимости товаров (указанна в накладных) и от коэффициентов, зависящих от особенностей товаров. И всё. Это миф, что продавец занижает стоимость товаров, пересекающих границу. В этом случае при занижении стоимости продавец от покупателя тоже не получит нужной суммы.
Государство, не имеющее наладить выпуск большого количества товаров, пытается отыграться на таможенных платежах. Как вообще можно устанавливать план по таможенным сборам, если эти сборы - это процент от стоимости товаров, который, должен быть фиксирован, а не на усмотрение таможенника с "горящими глазами". Если платежи произвольно устанавливают таможенники, пересечение границы разорит любого производителя.
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08.09.2020 17:41 Відповісти
Как измерить доброчесность?
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08.09.2020 17:44 Відповісти
А потім виявиться, що це не передбачено трудовим законодавством, і, якщо когось і звільнять, згодом відновлять на посаді, ще й компенсацію виплатять
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08.09.2020 17:47 Відповісти
пробитая лодка и не тонет а почему а потому что вот такие Марченки определяют сущность страны - кому воровать а кому сосать((((
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08.09.2020 18:33 Відповісти
 
 