Запустили оцінку доброчесності всього складу митниці. Її проходження обов'язково для подальшої роботи у відомстві, - Марченко
Всіх нинішніх співробітників митниці, які хочуть залишитися працювати у відомстві, перевірять на кваліфікацію і доброчесність.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ми запустили оцінку кваліфікації та доброчесності посадовців на митниці. Таку атестацію буде проходити весь особовий склад митниці, всі керівники. І це буде обов’язковою умовою для подальшої роботи в Держмитслужбі", - сказав Марченко.
При цьому він зазначив, що мало хто розуміє, наскільки складно знайти ефективного керівника митниці.
"У багатьох є бачення, що ним має бути класичний махровий митник. Але більшість із них мають небездоганну ділову репутацію. Скажімо досить делікатно.
Оманою є і віра у призначення на митницю молодого, чесного управлінця із палаючими очима та активним Інстаграмом. Ця посада вимагає досвіду, вміння швидко оцінювати номенклатуру товару і встановлювати його реальну вартість. Там багато технічно складних аспектів. Без такого розуміння держава щомісяця втрачатиме 5-10 млрд, які будуть красти з бюджету. І тоді треба буде невдовзі просити повернутися старих митників, щоб не розвалилася система", - розповів глава Мінфіну.
Повний текст інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком читайте за посиланням.
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Так і з українською державою. ДБР, МВС, КДБ, Моссад - а караван корупції йде (поки не почалась глобальна економічна криза). Ось тоді буде цікаво - відразу після виборів в Штатах
Таможню возвели в ранг научно-исследовательского института. Прям невиданная сложность работы! Государство позорится своим желанием манипулировать размером таможенных сборов. Размер должен быть один (несколько процентов) от стоимости товаров (указанна в накладных) и от коэффициентов, зависящих от особенностей товаров. И всё. Это миф, что продавец занижает стоимость товаров, пересекающих границу. В этом случае при занижении стоимости продавец от покупателя тоже не получит нужной суммы.
Государство, не имеющее наладить выпуск большого количества товаров, пытается отыграться на таможенных платежах. Как вообще можно устанавливать план по таможенным сборам, если эти сборы - это процент от стоимости товаров, который, должен быть фиксирован, а не на усмотрение таможенника с "горящими глазами". Если платежи произвольно устанавливают таможенники, пересечение границы разорит любого производителя.