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таможня (1925) Марченко Сергей (297)

Запустили оценку доброчестности всего состава таможни. Ее прохождение обязательно для дальнейшей работы в ведомстве, - Марченко

Запустили оценку доброчестности всего состава таможни. Ее прохождение обязательно для дальнейшей работы в ведомстве, - Марченко

Всех нынешних сотрудников таможни, которые хотят остаться работать в ведомстве, проверят на квалификацию и доброчестность.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы запустили оценку квалификации и добродетели должностных лиц на таможне. Такую аттестацию будет проходить весь личный состав таможни, все руководители. И это будет обязательным условием для дальнейшей работы в таможенной службе", - сказал Марченко.

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При этом он отметил, что мало кто понимает, насколько сложно найти эффективного руководителя таможни.

"У многих есть видение, что им должен быть классический махровый таможенник. Но большинство из них имеют небезупречную деловую репутацию. Скажем достаточно деликатно.

Заблуждением является и вера в назначении на таможню молодого, честного управленца с горящими глазами и активным Инстаграмом. Эта должность требует опыта, умение быстро оценивать номенклатуру товара и устанавливать его реальную стоимость. Там много технически сложных аспектов. Без такого понимания государство будет ежемесячно терять 5-10 млрд, которые будут воровать из бюджета. И тогда надо будет вскоре просить вернуться старых таможенников, чтобы не развалилась система", - рассказал глава Минфина.

Полный текст интервью с министром финансов Сергеем Марченко читайте по ссылке.
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Топ комментарии
+4
ВОРЫ БУДУТ ТЕСТИРОВАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ ВОРОВ!! Кто то сомневается какой буде результат!!
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08.09.2020 14:29
+4
Самые большие взяточники буждут проверять доброчестность начинающих взяточников. Такие мероприятия- залог сохранности системы коррупционеров и олигархов.
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08.09.2020 14:43
+3
То, зробіть, як цивлізовані люди з Болгарії- запросіть англійську приватну компанію Crown Agents. Українська влада якось вже запрошувала їх до роботи на мацковском напрямі, але швидко вирішила відмовитися від послуг.
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08.09.2020 14:40
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- парол "мушка" знаєш? - прахади!
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08.09.2020 14:27 Ответить
Пудрик прошел, систему уже можно смело сворачивать !!!
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08.09.2020 16:40 Ответить
Найкращі рекомендації були у пудрика, ві переборов свою люстрацію. Кистачило грошей та зв^язків. Тому іде в перших лавах.
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08.09.2020 17:41 Ответить
ВОРЫ БУДУТ ТЕСТИРОВАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ ВОРОВ!! Кто то сомневается какой буде результат!!
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08.09.2020 14:29 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет....
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08.09.2020 15:09 Ответить
Главный критерий - наличие зеленой плесени на лацканах! Запустили оценку доброчестности всего состава таможни. Ее прохождение обязательно для дальнейшей работы в ведомстве, - Марченко - Цензор.НЕТ 5191
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08.09.2020 14:30 Ответить
Юморист из квартала тоже наверное?
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08.09.2020 14:34 Ответить
так коррупцию победили там же ж, не?
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08.09.2020 14:35 Ответить
То, зробіть, як цивлізовані люди з Болгарії- запросіть англійську приватну компанію Crown Agents. Українська влада якось вже запрошувала їх до роботи на мацковском напрямі, але швидко вирішила відмовитися від послуг.
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08.09.2020 14:40 Ответить
при трудоустройстве в таможню брать заложником старшего ребенка, по-моему, иначе никак.
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08.09.2020 14:41 Ответить
Самые большие взяточники буждут проверять доброчестность начинающих взяточников. Такие мероприятия- залог сохранности системы коррупционеров и олигархов.
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08.09.2020 14:43 Ответить
И на погран пунктах таможенников будут проверять? Там весело
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08.09.2020 14:49 Ответить
Як то кажуть: собака гавкає, а караван іде (:
Так і з українською державою. ДБР, МВС, КДБ, Моссад - а караван корупції йде (поки не почалась глобальна економічна криза). Ось тоді буде цікаво - відразу після виборів в Штатах
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08.09.2020 15:05 Ответить
Проверяльщики знатно срубят деньжонок. Все прогнившее насквозь в госструктурах. Возьмите в проверяльщики насирова, спец знатный- один из.
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08.09.2020 15:13 Ответить
"Эта должность требует опыта, умение быстро оценивать номенклатуру товара и устанавливать его реальную стоимость."

Таможню возвели в ранг научно-исследовательского института. Прям невиданная сложность работы! Государство позорится своим желанием манипулировать размером таможенных сборов. Размер должен быть один (несколько процентов) от стоимости товаров (указанна в накладных) и от коэффициентов, зависящих от особенностей товаров. И всё. Это миф, что продавец занижает стоимость товаров, пересекающих границу. В этом случае при занижении стоимости продавец от покупателя тоже не получит нужной суммы.
Государство, не имеющее наладить выпуск большого количества товаров, пытается отыграться на таможенных платежах. Как вообще можно устанавливать план по таможенным сборам, если эти сборы - это процент от стоимости товаров, который, должен быть фиксирован, а не на усмотрение таможенника с "горящими глазами". Если платежи произвольно устанавливают таможенники, пересечение границы разорит любого производителя.
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08.09.2020 17:41 Ответить
Как измерить доброчесность?
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08.09.2020 17:44 Ответить
А потім виявиться, що це не передбачено трудовим законодавством, і, якщо когось і звільнять, згодом відновлять на посаді, ще й компенсацію виплатять
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08.09.2020 17:47 Ответить
пробитая лодка и не тонет а почему а потому что вот такие Марченки определяют сущность страны - кому воровать а кому сосать((((
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08.09.2020 18:33 Ответить
 
 