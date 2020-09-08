Запустили оценку доброчестности всего состава таможни. Ее прохождение обязательно для дальнейшей работы в ведомстве, - Марченко
Всех нынешних сотрудников таможни, которые хотят остаться работать в ведомстве, проверят на квалификацию и доброчестность.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Мы запустили оценку квалификации и добродетели должностных лиц на таможне. Такую аттестацию будет проходить весь личный состав таможни, все руководители. И это будет обязательным условием для дальнейшей работы в таможенной службе", - сказал Марченко.
При этом он отметил, что мало кто понимает, насколько сложно найти эффективного руководителя таможни.
"У многих есть видение, что им должен быть классический махровый таможенник. Но большинство из них имеют небезупречную деловую репутацию. Скажем достаточно деликатно.
Заблуждением является и вера в назначении на таможню молодого, честного управленца с горящими глазами и активным Инстаграмом. Эта должность требует опыта, умение быстро оценивать номенклатуру товара и устанавливать его реальную стоимость. Там много технически сложных аспектов. Без такого понимания государство будет ежемесячно терять 5-10 млрд, которые будут воровать из бюджета. И тогда надо будет вскоре просить вернуться старых таможенников, чтобы не развалилась система", - рассказал глава Минфина.
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Так і з українською державою. ДБР, МВС, КДБ, Моссад - а караван корупції йде (поки не почалась глобальна економічна криза). Ось тоді буде цікаво - відразу після виборів в Штатах
Таможню возвели в ранг научно-исследовательского института. Прям невиданная сложность работы! Государство позорится своим желанием манипулировать размером таможенных сборов. Размер должен быть один (несколько процентов) от стоимости товаров (указанна в накладных) и от коэффициентов, зависящих от особенностей товаров. И всё. Это миф, что продавец занижает стоимость товаров, пересекающих границу. В этом случае при занижении стоимости продавец от покупателя тоже не получит нужной суммы.
Государство, не имеющее наладить выпуск большого количества товаров, пытается отыграться на таможенных платежах. Как вообще можно устанавливать план по таможенным сборам, если эти сборы - это процент от стоимости товаров, который, должен быть фиксирован, а не на усмотрение таможенника с "горящими глазами". Если платежи произвольно устанавливают таможенники, пересечение границы разорит любого производителя.