Пока использовали 30% средств из коронавирусного фонда, - министр финансов Марченко

На данный момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде Украины. Критической проблемы с коронавирусным фондом нет.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил в эфире телеканала "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Коронавирусный фонд - это очень гибкий механизм. На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде. Из 66 млрд использовано всего только 19 млрд. Это по факту. Действительно, мы разместили средства по разным направлениям, и если некоторые направления будут неэффективно использованы, мы сможем перераспределить на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства", - сказал Марченко.

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Министр подчеркнул, что "нет сейчас критической проблемы с коронавирусным фондом".

По его словам, вопрос эффективности и направления средств именно на борьбу с Covid-19 не стоит, и Украина обеспечена необходимыми ресурсами, но даже если денег не хватит, они будут перераспределены из других программ.

"Если не хватит денег в ковидовском фонде, мы перераспределим из других программ, мы найдем ресурс за счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется", - пояснил глава Минфина.

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