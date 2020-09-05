Пока использовали 30% средств из коронавирусного фонда, - министр финансов Марченко
На данный момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде Украины. Критической проблемы с коронавирусным фондом нет.
Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил в эфире телеканала "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Коронавирусный фонд - это очень гибкий механизм. На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде. Из 66 млрд использовано всего только 19 млрд. Это по факту. Действительно, мы разместили средства по разным направлениям, и если некоторые направления будут неэффективно использованы, мы сможем перераспределить на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства", - сказал Марченко.
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Министр подчеркнул, что "нет сейчас критической проблемы с коронавирусным фондом".
По его словам, вопрос эффективности и направления средств именно на борьбу с Covid-19 не стоит, и Украина обеспечена необходимыми ресурсами, но даже если денег не хватит, они будут перераспределены из других программ.
"Если не хватит денег в ковидовском фонде, мы перераспределим из других программ, мы найдем ресурс за счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется", - пояснил глава Минфина.
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судя по инфографике которая была неделю-две назад в вашем фонде остался хер президента которым он на пианино играл
Есть дефицит бюджета, но доходы бюджета перевыполняются.
Очень мощный министр финансов.
05.09.2020 г.
На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19. Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное обязательным приказом МОЗ Украины в мае 2020 года для всего врачебного персонала работающего с больными COVID-19 (№ 1227 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» от 20.05.2020") то же полностью провалено.
І ловися жирна рибко.
https://bykvu.com/ru/mysli/iak-vytrachaiut-koshty-z-covid-fondu/
Якщо це так, чому Шмигаль ВЖЕ перекинув закупівлю масок для вчителів на мерії міст та сел?
А якщо враховувати той факт, що приблизно так воно було і з самого початку всієї цієї фігні із карантином, то припускаю що кошти були розваровані вже в перший день.