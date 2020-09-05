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Новости Коронавирус и карантин
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Пока использовали 30% средств из коронавирусного фонда, - министр финансов Марченко

Пока использовали 30% средств из коронавирусного фонда, - министр финансов Марченко

На данный момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде Украины. Критической проблемы с коронавирусным фондом нет.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил в эфире телеканала "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Коронавирусный фонд - это очень гибкий механизм. На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде. Из 66 млрд использовано всего только 19 млрд. Это по факту. Действительно, мы разместили средства по разным направлениям, и если некоторые направления будут неэффективно использованы, мы сможем перераспределить на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства", - сказал Марченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина выполняет "структурные маяки" для получения транша МВФ, - глава Минфина Марченко

Министр подчеркнул, что "нет сейчас критической проблемы с коронавирусным фондом".

По его словам, вопрос эффективности и направления средств именно на борьбу с Covid-19 не стоит, и Украина обеспечена необходимыми ресурсами, но даже если денег не хватит, они будут перераспределены из других программ.

"Если не хватит денег в ковидовском фонде, мы перераспределим из других программ, мы найдем ресурс за счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется", - пояснил глава Минфина.

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Автор: 

карантин (16729) финансы (344) Марченко Сергей (298) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
не трынди

судя по инфографике которая была неделю-две назад в вашем фонде остался хер президента которым он на пианино играл
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05.09.2020 01:06
+5
Провакцинировать Степанова, Ляшко и всю их МОЗовскую банду ослиной мочой. И "пандемия" немедленно закончится, как будто её и не было.
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05.09.2020 06:09
+4
Закатаны в офшор. Оманский и кипрский.
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05.09.2020 08:31
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не трынди

судя по инфографике которая была неделю-две назад в вашем фонде остался хер президента которым он на пианино играл
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05.09.2020 01:06 Ответить
Зато доходная часть бюджета перевыполняется.

Есть дефицит бюджета, но доходы бюджета перевыполняются.

Очень мощный министр финансов.
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05.09.2020 13:06 Ответить
https://www.facebook.com/photo?fbid=3603403516361252&set=a.475448859156749
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05.09.2020 01:08 Ответить
Де-факто... А сколько использовано де-юре? Причем использовано по целевому назначению? А не на всякие "программы", перед местными выборами.
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05.09.2020 01:08 Ответить
І швидше, поки не вигнали...
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05.09.2020 04:26 Ответить
Провакцинировать Степанова, Ляшко и всю их МОЗовскую банду ослиной мочой. И "пандемия" немедленно закончится, как будто её и не было.
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05.09.2020 06:09 Ответить
"Аби не Порох." "Гiрше не буде" (С)
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05.09.2020 06:10 Ответить
А 35 млрд. грв. закатанных в асфальт?
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05.09.2020 08:07 Ответить
Закатаны в офшор. Оманский и кипрский.
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05.09.2020 08:31 Ответить
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ!

05.09.2020 г.
На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19. Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное обязательным приказом МОЗ Украины в мае 2020 года для всего врачебного персонала работающего с больными COVID-19 (№ 1227 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» от 20.05.2020") то же полностью провалено.
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05.09.2020 08:30 Ответить
Ізгібайся ,фонд мій, гибко,
І ловися жирна рибко.
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05.09.2020 09:27 Ответить
а "рекордопишущий коронавирусній украинский мракобес" вагаривает.что монета на исходе и надобно снова в карман народный грязные и алчные руки засовывать
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05.09.2020 09:42 Ответить
"Наразі де-факто використано 30% коштів, передбачених у коронавірусному фонді України. Критичною проблеми з фондом немає.Джерело: https://censor.net/ua/n3217712"- боїїться падло що ще 70% невдасться "використати"- закопають. І правильно боїться.
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05.09.2020 09:43 Ответить
"Невикористані" не значить ,що не "заброньовані"
https://bykvu.com/ru/mysli/iak-vytrachaiut-koshty-z-covid-fondu/
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05.09.2020 19:15 Ответить
"немає зараз критичної проблеми з коронавірусним фондом".Джерело: https://censor.net/ua/n3217712

Якщо це так, чому Шмигаль ВЖЕ перекинув закупівлю масок для вчителів на мерії міст та сел?
А якщо враховувати той факт, що приблизно так воно було і з самого початку всієї цієї фігні із карантином, то припускаю що кошти були розваровані вже в перший день.
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05.09.2020 10:11 Ответить
А в ті використані 19 мільярдів входять 35 мільярдів, що виділені на велику дорогу імені бєніного бітума?
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05.09.2020 18:52 Ответить
https://bykvu.com/ru/mysli/iak-vytrachaiut-koshty-z-covid-fondu/
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05.09.2020 19:13 Ответить
 
 