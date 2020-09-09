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Грузія (1831) Зеленський (22448) Саакашвілі Міхеіл (2153) Богуцька Ліза (66)

Зеленський не призначає Саакашвілі прем'єр-міністром, тому що Грузія погрожує розірвати дипвідносини, - "слуга народу" Богуцька

Зеленський не призначає Саакашвілі прем'єр-міністром, тому що Грузія погрожує розірвати дипвідносини, -

Президент України Володимир Зеленський побоюється різкої реакції Грузії в разі призначення Міхеіла Саакашвілі прем'єр-міністром України.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардепка "СН" Єлизавета Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

"На зустрічі з Президентом Зеленським я у нього запитала, чи готовий він призначити Прем'єром Міхеіла Саакашвілі?

Додала, що реформи треба проводити, а не нескінченно говорити про їх необхідність.

Володимир Олександрович розповів історію про те, що Грузія була проти повернення Міхеіла в Україні, що під час призначення його головою виконавчої ради раді реформ Грузія відкликала посла, і що у разі призначення на пост Прем'єра готова розірвати з нами дипломатичні відносини ... а ми зараз входимо в антипутінську коаліцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Саакашвілі в грузинській в'язниці чекає найкраща їжа, - глава Мін'юсту Цулукіані

Ось.

Тому, коли Міхеіл Саакашвілі стане Прем'єром Грузії, нам не треба буде боятися відкликання посла і розриву дипвідносин.

І реформ не треба боятися.

Позитивні зміни нас благополучно обійдуть стороною.

Хай живе Одеський Пундик.

А в України був же шанс. У 19 році-унікальний і останній", - заявила "слуга народу".

Зеленський не призначає Саакашвілі премєр-міністром, тому що Грузія погрожує розірвати дипвідносини, - слуга народу Богуцька 01

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Топ коментарі
+18
"А ведь у Украины был шанс. В 19 году- уникальный и последний", - заявила "слуга народа".
и спрашивается нафига было этот уникальный и последний шанс просирать, выбирая промосковского клоуна??
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09.09.2020 12:27
+17
_Богуцкая, кривая идиотка, президент не имеет права назначать премьера! Только выдвигать кандидатуру. Депутаны, ******...
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09.09.2020 12:31
+16
Зеленский не ищет премьерминстра в психдиспансере потому, что врачи против.

Ато б сейчас ух какой премьер-министр был бы.
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09.09.2020 12:32
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"А ведь у Украины был шанс. В 19 году- уникальный и последний", - заявила "слуга народа".
и спрашивается нафига было этот уникальный и последний шанс просирать, выбирая промосковского клоуна??
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09.09.2020 12:27 Відповісти
Ходьба по уникальным шансам.

Зеленский не назначает Саакашвили премьер-министром, потому что Грузия угрожает разорвать дипотношения, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 1623
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09.09.2020 12:33 Відповісти
Ох Ліза... Яка ж ти притрушена. Навіть більш притрушена ніж середньостатистичний зебіл.
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09.09.2020 12:28 Відповісти
притрушеная\не притрушеная, а свой костлявый зад хорошо и мягко пристроила...
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09.09.2020 12:36 Відповісти
Ну если считать успехом роль "фракционной дурочки".
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09.09.2020 13:00 Відповісти
там такой контингент, что за место фракционной дурочки ей еще побороться нужно...
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09.09.2020 13:18 Відповісти
Большинство депутатов "слуги" поняли то, что они там случайные люди - массовку создавать. И поэтому пользуются своим местом для мелкого гешефта особенно не активничая. Богуцкая же с энергией делиться своим бредом с окружающими (наверное профессиональная деформация). И не знаю кто еще из слуг может претендовать на ее роль.
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09.09.2020 14:23 Відповісти
Предатель.
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09.09.2020 12:30 Відповісти
_Богуцкая, кривая идиотка, президент не имеет права назначать премьера! Только выдвигать кандидатуру. Депутаны, ******...
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09.09.2020 12:31 Відповісти
навіть висувати не має права. Має право лише вносити (чи відмовитись вносити) в парламент кандидатуру, запропоновану коаліцією.
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09.09.2020 14:00 Відповісти
Дякую за поправочку.
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09.09.2020 14:20 Відповісти
Но дело ведь даже не в том что "не имеет права"-а в том что ЗАЧЕМ нужно менять Шмигаля на Саака...ли...если Шмигаль,с без конечным продление карантина и так чудесно справляется!!!????
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09.09.2020 14:26 Відповісти
https://youtu.be/hDLpxbRO53I вот зе-лето прошло...
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09.09.2020 12:31 Відповісти
Богуцкой стоит возглавить в СН субфракцию ТП.
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09.09.2020 12:32 Відповісти
Зеленский не ищет премьерминстра в психдиспансере потому, что врачи против.

Ато б сейчас ух какой премьер-министр был бы.
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09.09.2020 12:32 Відповісти
Один Клоун хочет назначить другого...…

Прямо клоунский шабаш какой-то...…..
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09.09.2020 12:32 Відповісти
Зеленський не призначає Саакашвілі прем'єр-міністром, тому що Грузія погрожує розірвати дипвідносини, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4115
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09.09.2020 12:36 Відповісти
это вы все клоуны, на побегушках у барыг....
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09.09.2020 16:38 Відповісти
Богуцкая того... Даже не знаю как сформулировать...
Кто у нас принимает законы, йо-майо?
Вопрос риторический.
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09.09.2020 12:33 Відповісти
Богуцкая - кривая береза
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09.09.2020 12:34 Відповісти
когда-то мы спасали грузин от абхазов, теперь грузины спасают нас от грузина
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09.09.2020 12:35 Відповісти
зелье це такой настой, который запросто может быть и ядом и средством с похмелья
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09.09.2020 12:39 Відповісти
Он не только умеет реформі проводить, но и способен за 5 дней закончить войну.
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09.09.2020 12:39 Відповісти
Тут головне,щоб попка не тріснула.
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09.09.2020 12:40 Відповісти
Быстрее дайте Лизе ведро, ее торкнуло!
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09.09.2020 12:42 Відповісти
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09.09.2020 12:58 Відповісти
"Да здравствует Одесский Пундык"
это она кого пундыком назвала?

не, ведро на башке даром не проходит
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09.09.2020 12:44 Відповісти
Премьером!? 😯 Да ну нах! Хвати с меня и президента-шапкокрада с двумя судимостями. А оно мне премьера с судимостью непогашенной на холку посадить хочет. Совсем у шута крышу снесло от наркоты.
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09.09.2020 12:47 Відповісти
Ще невідомо кого в Грузії більше, прихильників Саакашвілі, або противників. Тому багато грузинів прем'єрство Саакашвілі в Україні сприйняли б за шану.
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09.09.2020 12:51 Відповісти
а как же ВОНА? Вано, ты переметнулся в лагерь Мишико?
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09.09.2020 12:57 Відповісти
не дала
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09.09.2020 13:02 Відповісти
Я - вільна людина, не від кого не залежу і можу вільно виказувати власну думку. Можу навіть в чомусь з Юлею не погоджуватись. Хоч і вважаю її кращим українським політиком з часу княгині Ольги.
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09.09.2020 13:11 Відповісти
Не дала ВОНА - даст Богутская. Тоже мне проблема
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09.09.2020 13:24 Відповісти
Юля стане лідером тільки, коли Україна зануриться у повну дупу. Коли ЖОДЕН з політиків не захоче брати на себе відповідальність за катастрофу. Юля візьме на себе відповідальність, як вона завжди робила, і виведе з цієї дупи Україну, але буде втрачений час і можливості, які є зараз.
Саакашвілі - це набагато кращий був би прем'єр, ніж ці ніякі шмигалі, але у нього за Зєлі нема перспектив стати прем'єром.
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09.09.2020 13:08 Відповісти
Вы ВОНУ недооцениваете. ВОНА не только возьмёт ответственность за катастрофу, ВОНА же её с удовольствием и организует .
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09.09.2020 13:15 Відповісти
"Юля стане лідером тільки, коли Україна зануриться у повну дупу".
То есть вам юлефилам, будет нравится, то что Украина скатывается в полное дно, лишь бы Юля пришла к власти?
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09.09.2020 14:13 Відповісти
Межи ієзуїтству у юлєфобів не існує. Україна розквітне, коли іздохне останній юлєфоб.
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09.09.2020 23:17 Відповісти
В мае 2014 году Порошенко предложил ей стать премьером - отказалась, так как страна была ограблена Януковичем и в казнчействе было аж 300 000 гривен - сама говорила! Испугалась отвественности да и война с Россией была на носу. ничего она не разрулит, испугается. В мирное время насокращала армию так, что армия развалилась, в угоду Расее и Путину, офицеры уходили из армии из-за нищенской зарплаты. Обещала контрактную армию, а потом: "Нет денег!" и это без войны.
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09.09.2020 19:16 Відповісти
Ти хоч колись в житті правду казав?
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09.09.2020 23:18 Відповісти
Ее вообще не слышно и не видно было в 14-м году, пропала - испарилась. Решила пережду и не буду ввязываться - "действующая власть наделает ошибок, недовольство народа будет расти, а тут такая я вся в белом".
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09.09.2020 23:31 Відповісти
"...а ми сєйчас входім в антіпутінскую коаліцію.."-- так і сказав ? НЄВЄРЮ!!!
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09.09.2020 12:51 Відповісти
Жаль. Такой цирк мог бы получиться...
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09.09.2020 12:56 Відповісти
так я не понял, кто сцыкло?
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09.09.2020 12:57 Відповісти
Маю підозру що Саакашвілі той ще гурман, судячи з того як Богуцька рве за нього дупу...
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09.09.2020 12:57 Відповісти
о,Лиза из дурки сбежала?
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09.09.2020 13:00 Відповісти
Миіхо запросив Порошенко
Що він там наобіцяв - невідомо. Можливо пост премьера
В обмін на знищення Яценюка.
І Міхо одразу почав критикувати Яценюка, Авакова, весь уряд та їх політику.
І повна підтримка Порошенкі.
Але прийшов час і яценюка зняли.
І тут премьером стає не Міхо, а людина без освіти близький до Порошенки Гройсман.
І тут Міхо, якого кинув Петрусь, починає вже критикувати і Порошенку
Оскільки Міхо більш непотрібен, а реформи ніхто і не збирався проводити, то йому мішок на голову і викинули з країни
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09.09.2020 13:00 Відповісти
Саакашвили напросился к Порошенко.
Безумный уровень холуйства и демонстрация бурной деятельности, не понравились даже Пороху.
Сакашвили отправили в Одесскую область, чтобы он там продемонстрировал свои реформаторские таланты.
Миша там не преуспел и включил режим бешеного революционера-правдоруба.
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09.09.2020 13:18 Відповісти
"не преуспел" - это ещё мягко сказано
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09.09.2020 13:26 Відповісти
умники, приведите пример, кто "преуспел" ?
страна стала беднее Албании с Румынией
кто преуспел?
долбодятлы...
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09.09.2020 15:01 Відповісти
Твой божок Зеленский преуспел. Виданное ли дело - 40% роста ВВП и 50% роста налоговых поступлений во время пандемии .
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09.09.2020 15:32 Відповісти
Здесь кидают в массы горбатую идею о том якобы что Грузия будет недовольна. А чего собственно ей быть не довольной? Михо оставаясь в Украине никого не побеспокоит в Грузии.

Причина здесь в другом, вспомните первый приход в премьеры Тимошенко и её успех за первые семь месяцев пребывания. Так вот именно из за этого Ющенко и обосрался боясь что ОНА затмит его убогую деятельность на посту президента. Ну и естественно убрал ЕЁ с дороги. Правда и шоколадный Джо тоже принял в этом активное участие.

Вот так и Зеленский боится назначить премьером ТОЛКОВОГО человека, так как сам может оказаться в тени его успехов. А назначаемые до селе охламоны способны только кататься на самокатах и пердеть в лужу.
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09.09.2020 13:11 Відповісти
Зеленский не назначает Саакашвили премьер-министром/ Назначает Зеленский премьеров, не назначает-какая разница. Главное, Богуцкая знает лекарство от вируса: "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая.
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09.09.2020 13:23 Відповісти
Какой премьер?! его на эту должность которую он сейчас занимает, Слуги не хотели утверждать что уже про премьерство говорить. Надо было его ставить премьером сразу!!! Пока еще не распаскудилась бОльшая часть фракции, а Зеля начал что то придумывать вместо человека который уже смог сломать старую систему в одной из самых коррумпированных стран бывшего ССССР! Ну прямо как Горбачев во времена перестройки - "Мы пойдем своим путем". Вот так Зеленский очень скоро и придет около нулевому рейтингу и повторит путь Ющенко и Порошенко.
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09.09.2020 13:43 Відповісти
что значит назначит? только Верховна Рада будет утверждать, а она не проголосует
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09.09.2020 19:09 Відповісти
Вы меня совершенно не поняли. Я это и имел в виду что Рада не поддержит Михо на должность премьера. Но сразу же после выборов в Раду шанс на это был очень реальный.
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09.09.2020 21:01 Відповісти
А какое дело Грузии до наших внутренних дел?? Пусть разрывают, яцйа себе откусят или еще чего. Нам от них ничего не надо.
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09.09.2020 14:06 Відповісти
Остановить 90% заводов, потерять 70$млрд, работавших на русских это победа, порвать отношения с никчёмной Грузией нельзя.
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09.09.2020 14:43 Відповісти
Зеля просто боится путина. Трус.
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09.09.2020 15:18 Відповісти
Он работает на него!
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09.09.2020 17:23 Відповісти
314дешь. Не назначает потомушта черт и беня против☝
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09.09.2020 17:01 Відповісти
так сказала бы проще - зебил подсыкает, да в прочьем это не новость -сыкло и есть сыкло.
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09.09.2020 18:09 Відповісти
 
 