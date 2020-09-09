Зеленський не призначає Саакашвілі прем'єр-міністром, тому що Грузія погрожує розірвати дипвідносини, - "слуга народу" Богуцька
Президент України Володимир Зеленський побоюється різкої реакції Грузії в разі призначення Міхеіла Саакашвілі прем'єр-міністром України.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардепка "СН" Єлизавета Богуцька, передає Цензор.НЕТ.
"На зустрічі з Президентом Зеленським я у нього запитала, чи готовий він призначити Прем'єром Міхеіла Саакашвілі?
Додала, що реформи треба проводити, а не нескінченно говорити про їх необхідність.
Володимир Олександрович розповів історію про те, що Грузія була проти повернення Міхеіла в Україні, що під час призначення його головою виконавчої ради раді реформ Грузія відкликала посла, і що у разі призначення на пост Прем'єра готова розірвати з нами дипломатичні відносини ... а ми зараз входимо в антипутінську коаліцію.
Ось.
Тому, коли Міхеіл Саакашвілі стане Прем'єром Грузії, нам не треба буде боятися відкликання посла і розриву дипвідносин.
І реформ не треба боятися.
Позитивні зміни нас благополучно обійдуть стороною.
Хай живе Одеський Пундик.
А в України був же шанс. У 19 році-унікальний і останній", - заявила "слуга народу".
Будь ласка, зачекайте...
и спрашивается нафига было этот уникальный и последний шанс просирать, выбирая промосковского клоуна??
Ато б сейчас ух какой премьер-министр был бы.
Прямо клоунский шабаш какой-то...…..
Кто у нас принимает законы, йо-майо?
Вопрос риторический.
это она кого пундыком назвала?
не, ведро на башке даром не проходит
Саакашвілі - це набагато кращий був би прем'єр, ніж ці ніякі шмигалі, але у нього за Зєлі нема перспектив стати прем'єром.
То есть вам юлефилам, будет нравится, то что Украина скатывается в полное дно, лишь бы Юля пришла к власти?
Що він там наобіцяв - невідомо. Можливо пост премьера
В обмін на знищення Яценюка.
І Міхо одразу почав критикувати Яценюка, Авакова, весь уряд та їх політику.
І повна підтримка Порошенкі.
Але прийшов час і яценюка зняли.
І тут премьером стає не Міхо, а людина без освіти близький до Порошенки Гройсман.
І тут Міхо, якого кинув Петрусь, починає вже критикувати і Порошенку
Оскільки Міхо більш непотрібен, а реформи ніхто і не збирався проводити, то йому мішок на голову і викинули з країни
Безумный уровень холуйства и демонстрация бурной деятельности, не понравились даже Пороху.
Сакашвили отправили в Одесскую область, чтобы он там продемонстрировал свои реформаторские таланты.
Миша там не преуспел и включил режим бешеного революционера-правдоруба.
страна стала беднее Албании с Румынией
кто преуспел?
долбодятлы...
Причина здесь в другом, вспомните первый приход в премьеры Тимошенко и её успех за первые семь месяцев пребывания. Так вот именно из за этого Ющенко и обосрался боясь что ОНА затмит его убогую деятельность на посту президента. Ну и естественно убрал ЕЁ с дороги. Правда и шоколадный Джо тоже принял в этом активное участие.
Вот так и Зеленский боится назначить премьером ТОЛКОВОГО человека, так как сам может оказаться в тени его успехов. А назначаемые до селе охламоны способны только кататься на самокатах и пердеть в лужу.