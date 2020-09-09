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Грузія (1831) Саакашвілі Міхеіл (2153) в'язниця (437)

На Саакашвілі в грузинській в'язниці чекає найкраща їжа, - глава Мін'юсту Цулукіані

На Саакашвілі в грузинській в'язниці чекає найкраща їжа, - глава Мін'юсту Цулукіані

У Міністерстві юстиції Грузії з іронією відреагували на можливе повернення Міхеіла Саакашвілі в країну, заявивши, що в тюрмі політика добре годуватимуть.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі каналу "Руставі 2" заявила глава Мін'юсту Грузії Теа Цулукіані.

"Сьогоднішня в'язниця управляється за найвищими міжнародними стандартами. У ній буде найкраща їжа. У листопаді було заборонено навіть заморожене м'ясо, і ми годуємо ув’язнених свіжим м'ясом і сезонними фруктами і розробили кілька типів меню", - похвалилася міністерка, відповідаючи на питання, чи буде Саакашвілі комфортно в ув'язненні.

Вона також додала, що експрезидент "не може викликати хвилювань в Грузії ні з в'язниці, ні за її межами".

Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив про своє повернення в Грузію.

Читайте також: Саакашвілі: Я залишаюся головою Нацради реформ, але готовий побути перехідним прем'єр-міністром у Грузії на стабілізаційний період

У Мін'юсті Грузії ще тоді, фактично миттєво, відреагували на такі слова політика і пригрозили в'язницею.

Саакашвілі займав пост президента Грузії два терміни поспіль у 2004-2013 роках. Незабаром після відходу з поста президента він покинув країну. У Грузії проти нього порушили кілька кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.

У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він отримав українське громадянство в травні 2015 року, а в липні 2017 го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді глави Виконавчого комітету реформ України.

Також читайте: Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту Цулукіані

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Топ коментарі
+15
Сракашвиль уже передумал домой возвращаться...
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09.09.2020 09:41
+14
миша. ехай на... домой короче едь
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09.09.2020 09:48
+12
а в тюрьме сейчас макароны
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09.09.2020 09:40
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а в тюрьме сейчас макароны
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09.09.2020 09:40 Відповісти
Что любил Карлсон... Кроме варенья?

Карлсон любил бездельничать и говорить, что он самый лучший в мире...
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09.09.2020 11:17 Відповісти
с котлеткой?
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09.09.2020 11:21 Відповісти
Сракашвиль уже передумал домой возвращаться...
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09.09.2020 09:41 Відповісти
Испуситель. Знает чем Карсона привлечь! Если Карсон улетит на историческую родину то растрояться только Киевские рестораторы!
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09.09.2020 09:44 Відповісти
"В ноябре было запрещено даже замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом" и шашлык хороший
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09.09.2020 09:45 Відповісти
и ноутбук ему там дайте, что б он с зеленским переписывался по поводу реформ в Украине
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09.09.2020 09:48 Відповісти
а может пусть вместе сидят, им так удобнее про реформы будет переписываться
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09.09.2020 10:38 Відповісти
это было бы вообще идеально
вся Украина даже бы скинулась и подарила зеленую краску для их камеры
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09.09.2020 10:45 Відповісти
миша. ехай на... домой короче едь
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09.09.2020 09:48 Відповісти
поясняю:
єто не инициатива Михо
к нему обратилась оппозиция и предложила исполнить временного премьера в случае их победі на вьіборах
Михо согласился
Но шансов у них почти ноль
в Грузии теперь на вьіборах считают голоса как в Беларуси
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09.09.2020 09:48 Відповісти
С чего это вдруг? Грузия демократическая страна и в ЕС и НАТО она вступит быстрей Украины! Кстати обдолбаного Карсона-Сулугуни простой народ в Грузии не навидит!
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09.09.2020 09:51 Відповісти
А кто интересно сделал Грузию дамократической страной?
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09.09.2020 09:57 Відповісти
Парашенка конечно. А кто же еще?
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09.09.2020 09:58 Відповісти
Балалаешник или с лугандона строчишь?
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09.09.2020 10:09 Відповісти
Кацап, брысь под лавку.
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09.09.2020 10:51 Відповісти
Ти так не зловживай словами кац, а то ***** накаже.
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09.09.2020 11:36 Відповісти
Тебя уже наказало, свинособака? На бутылке сидишь?
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09.09.2020 12:02 Відповісти
Тоді понятно Шо ти балалаєшний кац
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09.09.2020 13:09 Відповісти
Тебе с бутылки виднее.
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09.09.2020 13:47 Відповісти
Убога ти людина... А взагалі то кац не совсім то й людина...
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09.09.2020 18:47 Відповісти
Бендукидзе
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09.09.2020 10:03 Відповісти
О, як чітко ми "спрацювали" - хвилина в хвилину... (Цікаво, хто кому "через плече заглядав"?).
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09.09.2020 10:15 Відповісти
ну вообще то разница 10 минут. но то такое
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09.09.2020 10:19 Відповісти
- Что, зрение плохое?
- Да нет... Зрение хорошее... Руки короткие стали...
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09.09.2020 10:45 Відповісти
Каха Бендукідзе... А Карлсон, при ньому, "щоки надимав", як і у нас, пізніше...
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09.09.2020 10:13 Відповісти
Кто тебе это сказал, что вступит раньше Украины?
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09.09.2020 10:10 Відповісти
Читаю одного блогера, еще дней 5 тому писал( а), о том что возможно Михо вернут в Грузию премьером по просьбе США ( нынешние геополитические расклады), как обычно написанное подтверждается в течении нескольких дней ( всего не проверишь, но многое).
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09.09.2020 10:37 Відповісти
шютка..
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09.09.2020 09:48 Відповісти
Покушать оно любит. Пасётся в кабаке "Сулугуни", что в переулке Музейном. И вообще, мужик сказал - мужик сделал, а этот сказал, что уезжает в свои горы, и не уехал. Получается, что Михуил БАБА, а не мужик. Корабельная сосна он получается. или корабельный сосун? ЗеДятлы и члены секты "РеХформ Саакашвили в Украине", как будет правильнее?
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09.09.2020 09:50 Відповісти
А, думаю че его Антиколорадос Сулугуни называет. Думал шо от какого-то (у)блюда.
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09.09.2020 09:53 Відповісти
Торт и банка варенья конечно сильный аргумент...
Но, там же не будут выпускать на прогулки по крышам!
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09.09.2020 09:50 Відповісти
Запугать на старте чтоб потом не получить головную боль.
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09.09.2020 09:56 Відповісти
Я служил в Грузии в 80-х, когда в Украине, в столовой, можно было поесть за 60 копеек(первое, второе, блинчики,стакан сметаны..), то в Грузии первое блюдо всегда суп харчо за 1рубль, на второе солянка за 1.5 рубля, но очень вкусно. Так что пусть Михо едет, министр не лжёт.
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09.09.2020 09:58 Відповісти
Солянка второе блюдо?))))
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09.09.2020 10:01 Відповісти
да
солянка это
* суп острый с лимоном и копченостями
* тушеная капуста с мясом
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09.09.2020 10:21 Відповісти
Немножко поправлю, Что на первое, харчо, три рубля, на второе, харчо, три рубля, а на десерт, а, бэри чай, бесплатно. Это не анекдот, бывал там. 82 год. Народ хороший, не жадный, гостеприимный.
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09.09.2020 10:22 Відповісти
Вообще то ,,первое-второе", это кацапское название, правильно было бы сказать ,, главное блюдо". Солянка, это мясо в соусе(в грузинской версии), а что вы представляете под солянкой, не знаю.
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09.09.2020 10:23 Відповісти
Малюська шо за діла? Тебе як пацана протролили.
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09.09.2020 09:59 Відповісти
Карлсон не поедет пока ему не гарантируют кокс три раза в день.

Вот ЗЕ насыпает и гляньте - Саакашвили уже до дыр зализал очко клоуна-наркомана ЗЕ.
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09.09.2020 10:00 Відповісти
На Саакашвілі в грузинській в'язниці чекає найкраща їжа, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 5387На Саакашвілі в грузинській в'язниці чекає найкраща їжа, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 6633

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09.09.2020 10:04 Відповісти
А де "продовження"?...
- В "коксе", Карлсон, в "коксе"...
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09.09.2020 10:17 Відповісти
А чому Міхо так миттєво здувся? Немає реформ в Україні і пропали поштовши іхати в Грузію. Що сталося? Брехав?
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09.09.2020 10:08 Відповісти
Ну он же не какой-то дурачок, в ресторанах вкуснее.
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09.09.2020 10:13 Відповісти
Заманивают... Едь Михо, едь
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09.09.2020 10:36 Відповісти
Сакашвили- и умная и красивая. Как обезьяна из анекдота.
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09.09.2020 10:37 Відповісти
похоже, Саакашвили не читает цензор.нет)
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09.09.2020 10:42 Відповісти
Не понял: а что, Зе Михо только мивиной кормит?
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09.09.2020 10:45 Відповісти
На Саакашвілі в грузинській в'язниці чекає найкраща їжа, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 365

https://www.youtube.com/watch?v=K2oB8EpRsyE А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!
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09.09.2020 10:51 Відповісти
шашлык и грузинское гостеприимство ?
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09.09.2020 12:35 Відповісти
заманивают) михуил как раз вкусно пожрать любит
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09.09.2020 12:45 Відповісти
подкацапные шестёрки из Грузии и какао-боты гыгыкают в унисон.
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10.09.2020 00:48 Відповісти
 
 